İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İL DIŞI (İLLER ARASI) ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yaptıkları yerden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi amacıyla, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumlarına göre atanmak istedikleri il ve ilçeleri seçip başvurularını onaylatacaklardır.

İkinci aşamada, öğretmenler, atanmak istedikleri illerdeki müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç tutularak, norm kadro boşluğu bulunan veya muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanlar hariç) listesini başvuru sistemi üzerinden inceleyebileceklerdir.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih sunulan bu eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri kurumları seçeceklerdir.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercih edilen tüm eğitim kurumlarını seçme hakkına sahiptir.

Ancak, tercih aşamasında boşalması muhtemel olarak ilan edilen fakat atamalar tamamlandığında norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumları tercih eden öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.