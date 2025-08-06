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İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İl dışı atama sonuçları, MEBBİS.gov.tr üzerinden erişime açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin il dışı yer değiştirme tayin tercih süreci Ağustos ayında tamamlanmıştır. Aile birliği mazereti, sağlık mazereti, engellilik durumu, can güvenliği mazereti ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, gerekli belgelerin eksiksiz tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınacaktır. Peki, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il dışı atama işlemleri ile ilgili şartlar ve detaylar…

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:28
İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 18 Temmuz'da başladı ve Ağustos ayında tamamlandı. Başvurular, belirli kriterleri karşılayan öğretmenler için Temmuz sonuna kadar alındı. İlk aşamada başvuru formu sisteme yüklendi, ikinci aşama olan tercih süreci ise 31 Temmuz'da tamamlandı. Peki, iller arası yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve kılavuz bilgileri.

İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacaktır. Yer değişikliği yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler doğrultusunda tamamlanacaktır.

İkinci aşama tercih dönemi 31 Temmuz'da başlayacak olup, atama sonuçları 6 Ağustos tarihinde kesinleşecektir.

İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İL DIŞI (İLLER ARASI) ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yaptıkları yerden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi amacıyla, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumlarına göre atanmak istedikleri il ve ilçeleri seçip başvurularını onaylatacaklardır.

İkinci aşamada, öğretmenler, atanmak istedikleri illerdeki müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç tutularak, norm kadro boşluğu bulunan veya muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanlar hariç) listesini başvuru sistemi üzerinden inceleyebileceklerdir.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih sunulan bu eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri kurumları seçeceklerdir.

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercih edilen tüm eğitim kurumlarını seçme hakkına sahiptir.

Ancak, tercih aşamasında boşalması muhtemel olarak ilan edilen fakat atamalar tamamlandığında norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumları tercih eden öğretmenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

YER DEĞİŞTİRMEDE HİZMET PUANI ÖNEM TAŞIYACAK

Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise; önce öğretmenlikteki toplam hizmet süresi daha uzun olanlara, ardından öğretmenliğe daha önce başlayanlara öncelik verilecektir. Eğer eşitlik devam ederse, atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?