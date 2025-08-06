İL DIŞI TAYİN SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB öğretmen mazerete bağlı il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

İl dışı atama sonuçları, MEBBİS.gov.tr üzerinden erişime açılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin il dışı yer değiştirme tayin tercih süreci Ağustos ayında tamamlanmıştır. Aile birliği mazereti, sağlık mazereti, engellilik durumu, can güvenliği mazereti ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları, gerekli belgelerin eksiksiz tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınacaktır. Peki, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte il dışı atama işlemleri ile ilgili şartlar ve detaylar…