Trend Galeri Trend Yaşam İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. Konuyla ilgili yapılan anket kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Böylece illerin IQ seviyeleri belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? Zirvedeki il herkesi şaşırtacak! İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 11:35
İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. 81 ilde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen anket sonucunda illerin IQ seviyeleri belirlendi. Peki sizce en zeki şehir hangisi? İşte o liste...

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

21- Bartın

102.13

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İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

20- Denizli

102.14

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

19- Rize

102.32

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

18- Konya

102.36

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

17- Uşak

102.37

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

16- Karaman

102.52

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

15- Yalova

102.58

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

14- Zonguldak

102.68

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

13- Tekirdağ

102.82

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

12- Antalya

103.29

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

11- Trabzon

103.37

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

10- Kırklareli

103.38

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

9- Bursa

103.47

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

8- Balıkesir

103.59

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

7- Kocaeli

103.85

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

6- İstanbul

104.02

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

5- Çanakkale

104.02

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

4- Muğla

104.12

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

3- İzmir

104.51

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

2- Ankara

104.91

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye’nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

İŞTE LİSTENİN İLK SIRASINDAKİ İLİMİZ

1- Eskişehir

105.20