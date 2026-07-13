Trend Galeri Trend Yaşam İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

İl il IQ sıralaması belli oldu! Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi açıklandı: Zirvede sürpriz bir il var...

Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi güncellendi. Konuyla ilgili yapılan anket kapsamında vatandaşlara çeşitli alanlarda sorular yöneltildi. Böylece illerin IQ seviyeleri belirlendi. Peki sizce Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? Zirvedeki il herkesi şaşırtacak! İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri 2026 listesi...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 11:35