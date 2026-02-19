İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

Teravih namazının dört rekâtta bir selam vererek kılınması caizdir ancak, Diyanet'in açıklamasına göre iki rekatta bir selam vererek kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte her dört rekatta bir oturup dinlenmek, bu esnada la ilahe illallah demek ve salavat getirmek müstehaptır.

Yatsı namazının sünneti ve farzları tamamlandıktan sonra teravih namazına niyet edilir.

İmam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Namazın rekatları ise şu şekilde eda edilir;