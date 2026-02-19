Trend Galeri Trend Yaşam İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı, ilk oruçlar bugün eda ediliyor. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği bu mübarek ayda, orucun yanı sıra teravih namazı da büyük önem taşıyor. Yatsı namazının ardından cemaatle kılınan teravih için camiler dolup taşarken, "19 Şubat bugün teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il teravih vakitleri netleşti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.02.2026 12:56
İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'da ilk oruçlar tutulurken, akşam saatlerinde camilerde teravih heyecanı yaşanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi camilere akın edicek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılına ilişkin Ramazan takvimini duyurdu. İl il yayımlanan imsakiye doğrultusunda İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de teravih namazı vakitleri netleşti.

İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

19 ŞUBAT 2026 TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılı Ramazan ayında teravih namazı için yatsı vakitlerini dikkate almak gerekiyor. Yatsı namazının ardından idrak edilecek olan teravih namazı için aşağıdaki linke tıklayarak şehrinizdeki yatsı namazı vaktine göz atabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

📍 İstanbul: Yatsı vakti 20.09
📍 Ankara: Yatsı vakti 19.54
📍 İzmir: Yatsı vakti 20.16
📍 Bursa: Yatsı vakti 20.09

İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

Teravih namazının dört rekâtta bir selam vererek kılınması caizdir ancak, Diyanet'in açıklamasına göre iki rekatta bir selam vererek kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte her dört rekatta bir oturup dinlenmek, bu esnada la ilahe illallah demek ve salavat getirmek müstehaptır.

Yatsı namazının sünneti ve farzları tamamlandıktan sonra teravih namazına niyet edilir.

İmam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Namazın rekatları ise şu şekilde eda edilir;

İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Teravih Namazının 1. Rekatı:

Öncelikle imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası okur.

Daha sonra imam sessizce Euzu Besmele çekip sesli olarak Fatiha Suresi'ni okur.

Ardından Kur'an'dan bir sure ya da Zammı Sure okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.

Son olarak rüku ve secdede bulunan cemaat sessizce tesbih okur.

Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

Teravih Namazının 2. Rekatı:

2. rekatta imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

Sonrasında rüku ve secde yapıldıktan sonra tahiyyata oturulur.

Bu aşamada Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

Teravih Namazının 3. Rekatı:

3. rekatta cemaat ve imam birlikte Sübhaneke okur.

Daha sonra imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

Teravih Namazının 4. Rekatı:

4. rekatta imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı Sure okumayı tamamlar. Cemaat onu dinler.

Rüku ve secde yapılır ve oturulur.

Bu esnada cemaat ile imam Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena okuduktan sonra selam verir.

Bu rekatlar tamamlandıktan sonra rekat sayısı istenilen şekilde arttırılır.