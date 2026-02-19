İl il teravih namazı saatleri 19 Şubat 2026: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Teravih Namazının 1. Rekatı:
Öncelikle imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası okur.
Daha sonra imam sessizce Euzu Besmele çekip sesli olarak Fatiha Suresi'ni okur.
Ardından Kur'an'dan bir sure ya da Zammı Sure okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.
Son olarak rüku ve secdede bulunan cemaat sessizce tesbih okur.
Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.
Teravih Namazının 2. Rekatı:
2. rekatta imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.
Sonrasında rüku ve secde yapıldıktan sonra tahiyyata oturulur.
Bu aşamada Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.
Teravih Namazının 3. Rekatı:
3. rekatta cemaat ve imam birlikte Sübhaneke okur.
Daha sonra imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.
Teravih Namazının 4. Rekatı:
4. rekatta imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı Sure okumayı tamamlar. Cemaat onu dinler.
Rüku ve secde yapılır ve oturulur.
Bu esnada cemaat ile imam Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena okuduktan sonra selam verir.
Bu rekatlar tamamlandıktan sonra rekat sayısı istenilen şekilde arttırılır.