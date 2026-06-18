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İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?
İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?
Milyonların gözü kulağı Türkiye'nin güncellenen yeni il adayı ilçeler listesinde! Nüfus ve ekonomik gücüyle sınırları zorlayan, 82. il olma potansiyeli taşıyan yerler netleşmeye başladı. İşte Marmara'dan Güneydoğu'ya haritayı yeniden çizecek 2026 il olmaya aday ilçeler listesinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 15:13