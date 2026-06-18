Trend Galeri Trend Yaşam İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

Milyonların gözü kulağı Türkiye'nin güncellenen yeni il adayı ilçeler listesinde! Nüfus ve ekonomik gücüyle sınırları zorlayan, 82. il olma potansiyeli taşıyan yerler netleşmeye başladı. İşte Marmara'dan Güneydoğu'ya haritayı yeniden çizecek 2026 il olmaya aday ilçeler listesinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 15:13
İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

Türkiye'nin idari haritasını sil baştan şekillendirecek olan "yeni iller" beklentisi, 2026 yılı itibarıyla milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Nüfus yoğunluğu, şehirleşme hızı, ekonomik bağımsızlık ve mevcut il merkezine olan uzaklık gibi zorlu kriterleri çoktan aşarak kendi kabına sığmayan dev ilçelerde heyecan dorukta.

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

Akdeniz'in turizm merkezlerinden Karadeniz'in sanayi devlerine, Marmara'dan Güneydoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin 82. ili olma potansiyelini taşıyan yerler artık tek tek netleşiyor. Peki, kendi ilinden ayrılıp yepyeni bir merkez oluşturmaya en yakın olan o şanslı yerler hangileri?

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

Sizin yaşadığınız veya memleketiniz olan ilçe de bu dev listede yer alıyor mu? İşte bölgesinin parlayan yıldızı olan ve 2026 il olmaya aday ilçeler arasına adını yazdıran o yerlerin tam listesi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN O İLÇELER

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

LÜLEBURGAZ

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

ÇERKEZKÖY

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

SİLİVRİ

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

ÇORLU

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

BÜYÜKÇEKMECE

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

TUZLA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

KAPAKLI

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

GEBZE

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

ÇAYIROVA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

DARICA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

EREĞLİ

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

BANDIRMA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

MUSTAFAKEMALPAŞA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

İNEGÖL

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

TAVŞANLI

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

EDREMİT

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

BERGAMA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

SOMA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

ALİAĞA

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

AKHİSAR

İl olmaya aday ilçeler listesi 2026! Türkiye haritası sil baştan değişebilir: Sizin ilçeniz listede var mı?

SALİHLİ