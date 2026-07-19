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İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların gündeminde öne çıkan bölümlerden biri İlahiyat oldu. İşte İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:00 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 13:02
İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, belirlenen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak tercih sürecinde milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, İlahiyat taban puanları ve başarı sıralamaları;

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İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
8
14
8		 9
9
16
8		 558
258
371
251		 456,00363
501,18276
486,56025
497,87942
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
35
35
35		 37
36
37
36		 2.238
2.848
4.184
5.831		 427,01138
453,68254
435,52684
431,83836
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 4
5
6
5		 3.112
3.715
9.981
7.145		 419,74146
448,24132
417,51545
427,37950
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
40
40
40		 37
41
42
41		 9.620
8.131
10.831
9.768		 396,01998
431,94637
415,76245
420,33428
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 11.618


 391,8113
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
30
20
20		 28
31
22
21		 14.319
15.531
17.054
15.707		 386,83057
417,83231
405,43421
409,25313
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 218
220
255
255		 224
226
269
262		 15.762
14.826
30.718
29.231		 384,56945
418,93019
390,44054
393,23747
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
30
30
30		 28
31
32
31		 19.313
19.090
33.789
30.346		 379,73211
413,00930
387,77236
392,19017
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
22
25
25		 24
22
26
25		 21.130
20.746
43.112
33.294		 377,51964
411,04763
380,88246
389,56609
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 22.904


 375,55415
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 27
25
25
25		 28
26
27
26		 26.869
22.943
42.656
37.136		 371,40477
408,60332
381,18870
386,46387
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
100
160
160		 93
103
168
164		 27.721
26.693
65.534
51.165		 370,60416
404,72845
368,00652
376,71774
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
5
5
5		 3
5
6
5		 27.870
28.625
67.829
54.078		 370,46645
402,91219
366,87383
374,98475
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 10
10
21
20		 31.773
31.726
92.057
66.853		 366,9407
400,17355
356,46732
367,94975
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 43.655


 358,20182
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 45.801


 356,85443
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
200
200		 152
154
210
205		 53.132
54.664
84.589
75.171		 352,53982
384,40118
359,39583
363,94579
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 158
160
180
180		 162
164
190
185		 60.042
47.661
80.381
65.972		 348,86435
388,57031
361,16194
368,39774
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3


 3


 61.468


 348,18694
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(Almanca) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20


 22


 63.376


 347,24632
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 54
50
80
 58
54
84
 64.211
71.110
126.545
 346,84013
375,70032
344,74268
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
16
20
20		 18
16
21
20		 66.190
61.381
102.253
105.861		 345,94524
380,66290
352,68098
351,72949
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
22
22		 17
15
23
22		 74.432
67.107
158.005
156.055		 342,39015
377,70352
335,86617
336,60434
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
10
10
 7
11
11
 86.509
111.693
203.852
 337,63905
359,05163
325,17925
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
108
108		 83
84
114
111		 92.399
101.369
159.902
155.446		 335,46599
362,84824
335,38660
336,75799
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İlahiyat
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 51
51
76
42		 51
51
76
42		 101.087
31.717
633.564
3.270		 332,46031
400,17857
266,80469
444,88931
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
12
12		 10
9
13
12		 110.802
134.064
276.450
265.410		 329,42118
351,76670
311,31595
312,90285
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 168
170
170
170		 178
180
180
175		 131.484
83.464
101.324
85.676		 323,49674
370,03651
352,99446
359,32018
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 139.471
121.534
161.630
132.017		 321,4101
355,76526
334,96215
343,27104
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
125
125		 105
106
133
129		 141.539
165.707
222.280
199.622		 320,89356
342,81289
321,36637
326,33814
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 178
180
180
180		 188
190
190
185		 149.038
130.631
172.773
121.501		 319,03894
352,86154
332,20880
346,49341
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 31
30
35
35		 33
32
37
36		 156.131
141.552
180.264
129.388		 317,37517
349,52754
330,41290
344,05414
EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 63
60
50
50		 65
62
54
52		 156.478
176.500
200.745
150.315		 317,29914
340,05725
325,81572
338,13739
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 11
11
11
10		 172.502
160.410
303.595
300.126		 313,70155
344,19736
306,85731
306,66008
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
108
108
108		 114
114
114
111		 175.482
162.546
191.976
139.059		 313,05929
343,60796
327,72983
341,26464
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
118
108		 115
131
154
111		 198.395
150.460
141.354
131.688		 308,41279
346,95915
340,41496
343,37767
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 19
17
20
20		 20
18
21
20		 199.798
119.127
227.334
206.832		 308,14813
356,55305
320,33400
324,81272
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
15
15		 12
11
16
15		 199.898
211.111
436.165
344.221		 308,12537
331,90150
288,44419
301,37423
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 4
6
5
5		 210.868
209.520
217.602
191.517		 306,05441
332,25808
322,28521
328,09468
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 178
180
180
180		 188
190
190
185		 211.660
191.987
191.008
142.563		 305,89795
336,30745
327,94762
340,30714
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
18
20
20		 21
19
21
20		 218.277
158.659
285.174
279.717		 304,68932
344,67530
309,83981
311,33652
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
125
125		 125
126
133
129		 221.604
182.120
196.099
151.310		 304,08818
338,67835
326,81946
337,86689
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
135
135		 125
126
143
139		 222.343
210.777
218.515
155.797		 303,95458
331,97416
322,11049
336,66950
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 13
13
13
12		 240.092
186.219
278.663
274.627		 300,84152
337,68616
310,94595
312,17265
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
60
70
70		 63
64
74
72		 249.275
264.989
284.804
224.614		 299,30969
320,93140
309,90776
321,20428
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
13
15
15		 256.829
329.992
392.198
378.464		 298,07858
309,69561
294,04315
296,55786
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
8

 5
8

 258.033


 297,88548
288,75064
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
180
180		 152
154
190
185		 260.220
208.328
223.371
166.399		 297,53287
332,52451
321,14916
333,77220
EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
10
10
10		 7
10
11
10		 269.332
307.425
509.762
428.881		 296,09535
313,40437
279,83028
290,01150
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
18
20
20		 21
19
21
20		 271.356
208.259
346.240
292.121		 295,77221
332,54048
300,38700
309,33298
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
162
162		 122
123
172
167		 272.576
236.201
267.637
158.879		 295,58515
326,53982
312,85647
335,86620
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
145
145		 134
153
189
149		 276.459
242.324
187.909
160.396		 294,9849
325,31330
328,64607
335,47640
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
32

 38
34

 283.408


 293,90593
309,40643
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 139
140
180
180		 143
144
190
185		 288.785
248.132
274.596
187.020		 293,0763
324,16789
311,63305
329,07816
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
32

 38
34

 290.587
260.638

 292,80312
321,76416
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
13
16
15		 294.500
239.413
491.806
446.787		 292,21329
325,87681
281,85827
287,80816
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
12
12		 13
14
16
12		 294.849
383.498
508.170
525.981		 292,16317
301,71691
280,01705
276,40839
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
8

 5
9

 308.080
325.662

 290,21921
310,41116
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
108
108		 96
96
114
111		 316.975
260.106
348.305
205.637		 288,93462
321,86835
300,09042
325,06358
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
10
10		 7
7
11
10		 325.924
210.993
421.785
340.243		 287,6579
331,92947
290,24433
290,89113
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
12		 11
11
12
12		 338.912
325.225
571.970
516.255		 285,89189
310,48306
273,08457
279,66650
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
160
310
310		 171
208
404
318		 359.198
275.084
283.362
240.145		 283,20534
319,05248
310,15600
318,22038
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
20
20		 17
15
21
20		 363.183
262.905
596.003
478.631		 282,69414
321,33271
270,57814
283,94726
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
108
108
108		 114
114
114
111		 374.841
260.515
276.133
191.912		 281,18676
321,78627
311,37137
328,00432
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
17
17		 17
16
18
17		 376.414
430.046
483.923
518.892		 280,98425
295,33697
282,77629
276,98264
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 12
13
12
12		 390.454
417.129
487.291
499.215		 279,23099
297,06962
282,38542
281,56349
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
18
18		 13
12
19
18		 393.398
319.970
503.514
438.208		 278,86239
311,33235
280,53927
288,85372
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
12
12		 7
7
13
12		 394.420
387.401
853.192
869.081		 278,73045
301,17898
246,38587
245,53835
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
144
 105
106
152
 394.505
370.360
512.704
 278,7204
303,59117
279,49987
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
108
108		 105
106
114
111		 394.872
318.055
302.238
199.285		 278,6774
311,64661
307,06939
326,40873
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
14
6
60		 15
14
7
60		 396.439
319.909
323.039
703.567		 278,48231
311,34329
303,83542
260,48184
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
180
180		 115
131
235
185		 398.267
294.506
274.506
232.811		 278,25481
315,63249
311,64635
319,61116
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
12
12		 11
11
13
12		 399.008
338.483
399.096
478.940		 278,16516
308,38253
293,14372
283,91147
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
170
170		 153
158
180
175		 413.768
363.091
368.109
244.336		 276,40417
304,65245
297,31458
317,47316
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 39
40
40
40		 40
41
42
41		 417.345
367.888
407.698
298.869		 275,97652
303,94760
292,02187
308,25424
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 31
30
30
80		 36
40
40
82		 419.454
426.723
228.292
192.664		 275,72295
295,78146
320,14772
327,01712
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
10
15
15		 14
14
20
15		 426.534
417.566
539.225
407.347		 274,87832
297,00471
276,57361
289,75491
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 72
70

 76
74

 426.905
477.962

 274,83057
289,23328
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
110
135
135		 125
144
177
139		 428.152
384.657
311.854
210.214		 274,68534
301,55425
305,56184
324,11633
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 49


 53


 428.263


 274,67198
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
60
108
108		 63
64
114
111		 435.027
382.198
664.597
330.699		 273,89787
301,89976
263,77473
303,36833
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
11
11
10		 436.904
528.854
589.572
517.424		 273,66462
283,22626
271,24386
279,53550
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
20
20		 14
13
21
20		 440.840
475.188
546.836
591.377		 273,20511
289,57219
275,75463
271,62919
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
60
80
80		 69
79
104
82		 454.061
360.623
287.500
242.612		 271,69417
305,02213
309,46733
317,77904
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 81


 95


 473.265


 269,5113
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
153
153		 156
158
161
157		 478.418
375.949
360.479
252.165		 268,94656
302,77956
298,38224
316,04650
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
60		 7
6
7
60		 480.643
424.221
506.396
1.249.761		 268,70001
296,10922
280,21839
210,91437
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
15
19
15		 482.192
477.477
521.687
582.583		 268,52873
289,29426
278,51424
269,36391
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
11
11
10		 483.908
409.163
452.152
353.900		 268,34432
298,15401
286,50390
300,00649
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45


 49


 484.166


 268,31451
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 485.220
352.606
302.318
206.847		 268,19971
306,21690
307,05574
324,80918
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
10

 8
10

 491.742
548.431

 267,47823
281,02585
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 158
160
190
190		 166
168
200
195		 491.920
310.002
317.349
214.933		 267,45862
312,97105
304,71708
323,15282
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 497.358


 266,86166
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
5		 4
6
5
5		 497.938
506.240
745.466
674.117		 266,79802
285,85431
256,09785
263,32550
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 81
80
80
80		 87
84
84
82		 498.936
413.490
466.149
268.341		 266,69219
297,55896
284,85304
313,23198
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
35
40
40		 38
37
42
41		 501.054
514.888
707.207
341.900		 266,46408
284,84473
259,70008
301,70971
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 16
16
19
15		 506.182
520.228
792.631
800.116		 265,91266
284,21706
251,80287
251,66040
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
20
20		 17
15
21
20		 509.167
461.768
612.709
586.892		 265,57896
291,23490
268,90247
272,08300
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 139
140
144
144		 161
183
188
148		 510.727
417.758
327.150
161.314		 265,4149
296,97860
303,21645
335,23014
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 511.965
472.965
539.314
371.315		 265,28338
289,84676
276,56419
297,55528
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9


 10


 511.978


 265,28168
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
108
108
108		 114
114
114
111		 512.038
395.488
489.141
314.439		 265,27599
300,05204
282,17475
305,81541
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 13
13
13
12		 516.395
442.078
553.912
508.886		 264,80809
293,74464
275,00934
280,49263
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
20
20		 12
14
25
20		 524.874
648.542
822.097
807.636		 263,89323
270,38936
249,17148
250,98815
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
16
 11
11
17
 528.276
466.580
794.239
 263,53322
290,63470
251,66397
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
11
11
10		 528.471
507.500
667.627
457.763		 263,51233
285,70985
263,48023
286,45880
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
16
20
20		 18
16
21
20		 530.102
455.512
718.886
537.670		 263,33476
292,01714
258,59167
277,30819
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
11
11
10		 549.465
621.318
748.509
650.970		 261,28346
273,17353
255,81881
263,01014
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 556.653


 260,52859
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
160
160		 125
126
168
164		 558.547
474.336
541.480
314.580		 260,33384
289,67553
276,33595
305,79432
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
11
11		 13
13
11
11		 564.593
554.317
588.414
591.236		 259,69277
280,36347
271,36877
271,64141
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 31


 36


 566.326


 259,512
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
234
234		 105
106
246
240		 571.837
495.568
754.659
497.616		 258,92481
287,1117
255,25964
281,75172
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
26
26		 11
11
27
26		 575.826
520.072
962.189
786.430		 258,51396
284,23566
236,75136
252,88147
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 126
180
200
200		 143
230
260
205		 581.901
525.057
412.667
279.253		 257,88296
283,65913
291,39438
311,41586
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
10
10		 9
9
14
10		 586.358
532.792
721.638
856.869		 257,42828
282,78647
258,32500
246,61574
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
16
20
20		 19
17
21
20		 589.960
480.073
715.110
793.818		 257,06423
288,97820
258,95568
252,22893
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 604.078
899.023

 255,60591
246,33834
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
16
30
30		 20
21
39
30		 606.390
527.044
702.641
1.076.350		 255,36609
283,43237
260,13495
227,37774
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
11
10
10		 606.614
543.295
551.163
605.531		 255,34388
281,60192
275,30339
270,17777
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 158
160
200
200		 166
168
210
205		 612.018
438.263
482.020
309.366		 254,78252
294,25429
282,99212
306,59131
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6


 7


 617.951


 254,18241
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11


 11


 618.318


 254,14421
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 135
135
135
135		 143
143
177
139		 622.849
444.471
417.849
245.702		 253,67479
293,44312
290,73635
317,11928
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9


 10


 624.962


 253,45855
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90


 96


 625.715


 253,37748
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
13
13
13		 12
13
13
13		 626.813
597.822
596.675
704.825		 253,26821
275,68327
270,50905
260,35990
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
99
99		 105
106
105
102		 631.459
445.700
413.624
283.366		 252,79593
293,28020
291,26955
310,75716
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
99
99
99		 105
105
104
102		 636.576
555.900
764.883
451.664		 252,27492
280,18980
254,33800
287,20582
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
14
16
16		 18
19
21
16		 637.953
524.589
592.186
634.726		 252,13363
283,71184
270,97056
266,22620
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 644.397
627.217
844.166
443.187		 251,48697
272,57373
247,20098
288,25069
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
11
11		 11
10
12
11		 647.664
520.652
718.882
658.161		 251,15715
284,16855
258,59243
264,86844
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
12
12		 9
8
12
12		 647.926
672.366
823.674
848.091		 251,12923
267,98866
249,02723
247,39832
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4


 5


 652.863


 250,62776
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
11		 11
11
12
11		 661.305
667.311
896.750
955.427		 249,75435
268,50474
242,53666
238,04803
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
13
13		 13
12
14
13		 662.507
622.570
820.812
880.670		 249,62507
273,04452
249,28374
244,52554
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 81


 87


 673.340


 248,53269
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
18
22
22		 15
23
28
22		 674.685
650.867
753.049
806.045		 248,39428
270,14870
255,40802
251,12873
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11


 12


 687.682


 247,06443
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90


 105


 693.994


 246,41932
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
14
17
17		 15
15
17
17		 694.766
678.425
785.663
906.343		 246,33699
267,38340
252,44034
242,29813
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
15
15		 8
7
15
15		 697.443
830.347
1.081.466
1.364.840		 246,06691
252,77740
226,17335
197,48755
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 17
15
15
15		 18
16
15
15		 699.310
575.381
747.020
855.312		 245,87076
278,09051
255,95347
246,74746
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
10		 4
7
7
10		 700.189
668.857
690.020
751.156		 245,77872
268,35043
261,34322
256,07306
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
107
107
107		 114
113
113
110		 715.437
641.552
720.668
341.224		 244,21389
271,09815
258,41122
301,80424
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 110


 116


 716.301


 244,12503
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
117
117		 125
126
123
120		 717.963
598.706
716.510
442.204		 243,95059
275,58614
258,81951
288,37745
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
99
99		 125
126
105
102		 718.451
531.371
556.271
285.336		 243,89508
282,94082
274,75840
310,44548
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
10
10		 8
7
10
10		 718.612
612.260
939.732
939.501		 243,87581
274,13690
238,72749
239,42738
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 723.184
598.770
538.198
324.927		 243,40701
275,57858
276,68501
304,21925
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 69
70
80
80		 73
74
84
82		 724.463
613.592
682.055
436.675		 243,27857
273,98635
262,09244
289,04451
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
12
12		 11
11
13
12		 730.271
743.869
923.634
1.176.221		 242,67979
260,98196
240,15021
208,94991
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
13
13		 13
13
13
13		 737.227
587.604
619.249
445.782		 241,96298
276,77555
268,23561
287,92494
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 13
13
13
12		 745.471
616.730
598.739
641.410		 241,11944
273,65571
270,29782
266,52754
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9


 9


 746.456


 241,0125
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 750.347
717.761
983.798
1.039.407		 240,61821
263,51088
234,84097
230,65354
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
11
20
20		 12
11
21
20		 754.925
791.959
1.122.749
1.081.315		 240,14291
256,40556
222,43091
226,93816
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 13
13
15
15		 760.435
730.799
941.058
949.266		 239,57836
262,24892
238,60936
238,58942
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(Hopa) (ARTVİN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 766.777
686.738
804.615
846.678		 238,91742
266,55669
250,73606
247,52421
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
108
108		 83
84
114
111		 767.058
715.303
785.492
467.446		 238,88929
263,75595
252,45317
285,28414
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
108
108
108		 114
114
114
111		 770.606
614.450
663.744
360.491		 238,51979
273,89595
263,85983
299,08218
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
13		 13
13
13
13		 772.412
661.005
866.243
898.222		 238,32484
269,13305
245,23627
242,99865
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
125
125		 137
156
164
129		 779.115
733.745
576.783
488.966		 237,62113
261,96981
272,57567
282,75644
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 69


 73


 783.793


 237,12689
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
15
19
15		 783.950
838.395
974.864
1.209.135		 237,10775
252,03399
235,63010
215,05160
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10


 12


 784.698


 237,02734
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
108
108		 105
106
114
111		 797.699
587.629
547.968
354.711		 235,64387
276,77223
275,63844
299,89693
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79


 83


 800.492


 235,34736
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
60
135
135		 63
64
143
139		 802.099
726.492
885.356
711.460		 235,17404
262,66573
243,54119
259,73976
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
10
10
10		 818.920
837.389
1.128.318
1.184.223		 233,36049
252,12727
221,92440
217,49095
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 820.588


 233,17931
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
96
93		 821.381
675.907
929.453
542.694		 233,09345
267,62634
239,63665
276,75816
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(Hopa) (ARTVİN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
94
93		 835.270
730.456
843.083
445.011		 231,56786
262,28387
247,29183
288,01860
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14


 15


 841.911


 230,83001
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
130
130		 125
126
138
134		 844.151
639.044
677.847
381.877		 230,58226
271,35566
262,49330
296,10647
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 851.909


 229,7262
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 117
117
117
117		 123
123
123
120		 865.151
728.001
865.434
420.158		 228,23653
262,51664
245,30863
291,12160
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
25
15		 13
12
25
15		 865.452
833.085
1.171.910
1.195.508		 228,20222
252,52545
217,88185
216,38385
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99


 105


 870.812


 227,60017
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 109
110
180
180		 115
116
189
185		 872.463
829.793
987.712
529.756		 227,41121
252,82954
234,50612
278,17060
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
15		 14
13
16
15		 880.973
808.207
1.023.928
1.475.230		 226,43291
254,86782
231,30010
174,87281
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 148
150
150
150		 156
158
158
154		 886.003
716.495
750.320
419.380		 225,85395
263,63480
255,65540
291,21724
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
125
125		 124
126
133
129		 889.017
778.952
888.021
560.068		 225,51375
257,64071
243,30842
274,88078
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 139
140
153
153		 147
148
161
157		 893.534
807.187
955.281
578.326		 224,99178
254,96728
237,34656
272,96929
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 69


 73


 895.059


 224,81176
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 129


 137


 897.494


 224,53362
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 81
80
80
80		 87
84
84
82		 920.892
883.611
1.004.622
595.199		 221,73553
247,77530
233,02071
271,22419
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
125
125		 125
126
133
129		 925.798
901.022
1.041.126
547.900		 221,13047
246,15931
229,76989
276,18600
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 119
120
135
135		 125
126
143
139		 940.638
930.936
993.095
703.040		 219,29041
243,34431
234,03512
260,52997
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10		 15
15
10
10		 1.082.771
1.091.694
1.035.487
1.384.598		 198,27497
227,67602
230,28135
194,69140
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )		 İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
40		 29
30
30
23		 Dolmadı
1.095.219
1.447.757
Dolmadı		 Dolmadı
227,31853
187,65498
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 16
64
33
31		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
1.027.126

 Dolmadı
234,12566
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları