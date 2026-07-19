İlahiyat Taban Puanları 2026: İlahiyat Bölümü Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini tamamlayacak. Bu dönemde adayların gündeminde öne çıkan bölümlerden biri İlahiyat oldu. İşte İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
8
14
8
|9
9
16
8
|558
258
371
251
|456,00363
501,18276
486,56025
497,87942
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
35
35
35
|37
36
37
36
|2.238
2.848
4.184
5.831
|427,01138
453,68254
435,52684
431,83836
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|4
5
6
5
|3.112
3.715
9.981
7.145
|419,74146
448,24132
417,51545
427,37950
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
40
40
40
|37
41
42
41
|9.620
8.131
10.831
9.768
|396,01998
431,94637
415,76245
420,33428
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|4
—
—
—
|11.618
…
—
—
|391,8113
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
30
20
20
|28
31
22
21
|14.319
15.531
17.054
15.707
|386,83057
417,83231
405,43421
409,25313
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|218
220
255
255
|224
226
269
262
|15.762
14.826
30.718
29.231
|384,56945
418,93019
390,44054
393,23747
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
30
30
30
|28
31
32
31
|19.313
19.090
33.789
30.346
|379,73211
413,00930
387,77236
392,19017
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
22
25
25
|24
22
26
25
|21.130
20.746
43.112
33.294
|377,51964
411,04763
380,88246
389,56609
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|3
—
—
—
|22.904
…
—
—
|375,55415
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|27
25
25
25
|28
26
27
26
|26.869
22.943
42.656
37.136
|371,40477
408,60332
381,18870
386,46387
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
100
160
160
|93
103
168
164
|27.721
26.693
65.534
51.165
|370,60416
404,72845
368,00652
376,71774
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
5
5
5
|3
5
6
5
|27.870
28.625
67.829
54.078
|370,46645
402,91219
366,87383
374,98475
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|10
10
21
20
|31.773
31.726
92.057
66.853
|366,9407
400,17355
356,46732
367,94975
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|43.655
…
—
—
|358,20182
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|45.801
…
—
—
|356,85443
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
200
200
|152
154
210
205
|53.132
54.664
84.589
75.171
|352,53982
384,40118
359,39583
363,94579
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|158
160
180
180
|162
164
190
185
|60.042
47.661
80.381
65.972
|348,86435
388,57031
361,16194
368,39774
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(İngilizce) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|3
—
—
—
|61.468
…
—
—
|348,18694
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(Almanca) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|22
—
—
—
|63.376
…
—
—
|347,24632
—
—
—
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|54
50
80
—
|58
54
84
—
|64.211
71.110
126.545
—
|346,84013
375,70032
344,74268
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
16
20
20
|18
16
21
20
|66.190
61.381
102.253
105.861
|345,94524
380,66290
352,68098
351,72949
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
22
22
|17
15
23
22
|74.432
67.107
158.005
156.055
|342,39015
377,70352
335,86617
336,60434
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
10
10
—
|7
11
11
—
|86.509
111.693
203.852
—
|337,63905
359,05163
325,17925
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
108
108
|83
84
114
111
|92.399
101.369
159.902
155.446
|335,46599
362,84824
335,38660
336,75799
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İlahiyat
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|51
51
76
42
|51
51
76
42
|101.087
31.717
633.564
3.270
|332,46031
400,17857
266,80469
444,88931
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
12
12
|10
9
13
12
|110.802
134.064
276.450
265.410
|329,42118
351,76670
311,31595
312,90285
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|168
170
170
170
|178
180
180
175
|131.484
83.464
101.324
85.676
|323,49674
370,03651
352,99446
359,32018
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|139.471
121.534
161.630
132.017
|321,4101
355,76526
334,96215
343,27104
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
125
125
|105
106
133
129
|141.539
165.707
222.280
199.622
|320,89356
342,81289
321,36637
326,33814
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|178
180
180
180
|188
190
190
185
|149.038
130.631
172.773
121.501
|319,03894
352,86154
332,20880
346,49341
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|31
30
35
35
|33
32
37
36
|156.131
141.552
180.264
129.388
|317,37517
349,52754
330,41290
344,05414
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|63
60
50
50
|65
62
54
52
|156.478
176.500
200.745
150.315
|317,29914
340,05725
325,81572
338,13739
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|11
11
11
10
|172.502
160.410
303.595
300.126
|313,70155
344,19736
306,85731
306,66008
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
108
108
108
|114
114
114
111
|175.482
162.546
191.976
139.059
|313,05929
343,60796
327,72983
341,26464
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
118
108
|115
131
154
111
|198.395
150.460
141.354
131.688
|308,41279
346,95915
340,41496
343,37767
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|19
17
20
20
|20
18
21
20
|199.798
119.127
227.334
206.832
|308,14813
356,55305
320,33400
324,81272
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
15
15
|12
11
16
15
|199.898
211.111
436.165
344.221
|308,12537
331,90150
288,44419
301,37423
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|4
6
5
5
|210.868
209.520
217.602
191.517
|306,05441
332,25808
322,28521
328,09468
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|178
180
180
180
|188
190
190
185
|211.660
191.987
191.008
142.563
|305,89795
336,30745
327,94762
340,30714
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
18
20
20
|21
19
21
20
|218.277
158.659
285.174
279.717
|304,68932
344,67530
309,83981
311,33652
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
125
125
|125
126
133
129
|221.604
182.120
196.099
151.310
|304,08818
338,67835
326,81946
337,86689
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
135
135
|125
126
143
139
|222.343
210.777
218.515
155.797
|303,95458
331,97416
322,11049
336,66950
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|13
13
13
12
|240.092
186.219
278.663
274.627
|300,84152
337,68616
310,94595
312,17265
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
60
70
70
|63
64
74
72
|249.275
264.989
284.804
224.614
|299,30969
320,93140
309,90776
321,20428
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
13
15
15
|256.829
329.992
392.198
378.464
|298,07858
309,69561
294,04315
296,55786
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|5
8
—
—
|258.033
…
—
—
|297,88548
288,75064
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
180
180
|152
154
190
185
|260.220
208.328
223.371
166.399
|297,53287
332,52451
321,14916
333,77220
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
10
10
10
|7
10
11
10
|269.332
307.425
509.762
428.881
|296,09535
313,40437
279,83028
290,01150
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
18
20
20
|21
19
21
20
|271.356
208.259
346.240
292.121
|295,77221
332,54048
300,38700
309,33298
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
162
162
|122
123
172
167
|272.576
236.201
267.637
158.879
|295,58515
326,53982
312,85647
335,86620
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
145
145
|134
153
189
149
|276.459
242.324
187.909
160.396
|294,9849
325,31330
328,64607
335,47640
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
32
—
—
|38
34
—
—
|283.408
…
—
—
|293,90593
309,40643
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|139
140
180
180
|143
144
190
185
|288.785
248.132
274.596
187.020
|293,0763
324,16789
311,63305
329,07816
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
32
—
—
|38
34
—
—
|290.587
260.638
—
—
|292,80312
321,76416
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
13
16
15
|294.500
239.413
491.806
446.787
|292,21329
325,87681
281,85827
287,80816
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
12
12
|13
14
16
12
|294.849
383.498
508.170
525.981
|292,16317
301,71691
280,01705
276,40839
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|5
9
—
—
|308.080
325.662
—
—
|290,21921
310,41116
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
108
108
|96
96
114
111
|316.975
260.106
348.305
205.637
|288,93462
321,86835
300,09042
325,06358
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
10
10
|7
7
11
10
|325.924
210.993
421.785
340.243
|287,6579
331,92947
290,24433
290,89113
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
12
|11
11
12
12
|338.912
325.225
571.970
516.255
|285,89189
310,48306
273,08457
279,66650
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
160
310
310
|171
208
404
318
|359.198
275.084
283.362
240.145
|283,20534
319,05248
310,15600
318,22038
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
20
20
|17
15
21
20
|363.183
262.905
596.003
478.631
|282,69414
321,33271
270,57814
283,94726
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
108
108
108
|114
114
114
111
|374.841
260.515
276.133
191.912
|281,18676
321,78627
311,37137
328,00432
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
17
17
|17
16
18
17
|376.414
430.046
483.923
518.892
|280,98425
295,33697
282,77629
276,98264
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|12
13
12
12
|390.454
417.129
487.291
499.215
|279,23099
297,06962
282,38542
281,56349
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
18
18
|13
12
19
18
|393.398
319.970
503.514
438.208
|278,86239
311,33235
280,53927
288,85372
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
12
12
|7
7
13
12
|394.420
387.401
853.192
869.081
|278,73045
301,17898
246,38587
245,53835
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
144
—
|105
106
152
—
|394.505
370.360
512.704
—
|278,7204
303,59117
279,49987
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
108
108
|105
106
114
111
|394.872
318.055
302.238
199.285
|278,6774
311,64661
307,06939
326,40873
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
14
6
60
|15
14
7
60
|396.439
319.909
323.039
703.567
|278,48231
311,34329
303,83542
260,48184
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
180
180
|115
131
235
185
|398.267
294.506
274.506
232.811
|278,25481
315,63249
311,64635
319,61116
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
12
12
|11
11
13
12
|399.008
338.483
399.096
478.940
|278,16516
308,38253
293,14372
283,91147
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
170
170
|153
158
180
175
|413.768
363.091
368.109
244.336
|276,40417
304,65245
297,31458
317,47316
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|39
40
40
40
|40
41
42
41
|417.345
367.888
407.698
298.869
|275,97652
303,94760
292,02187
308,25424
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|31
30
30
80
|36
40
40
82
|419.454
426.723
228.292
192.664
|275,72295
295,78146
320,14772
327,01712
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
10
15
15
|14
14
20
15
|426.534
417.566
539.225
407.347
|274,87832
297,00471
276,57361
289,75491
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|72
70
—
—
|76
74
—
—
|426.905
477.962
—
—
|274,83057
289,23328
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
110
135
135
|125
144
177
139
|428.152
384.657
311.854
210.214
|274,68534
301,55425
305,56184
324,11633
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|49
—
—
—
|53
—
—
—
|428.263
…
—
—
|274,67198
—
—
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
60
108
108
|63
64
114
111
|435.027
382.198
664.597
330.699
|273,89787
301,89976
263,77473
303,36833
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
11
11
10
|436.904
528.854
589.572
517.424
|273,66462
283,22626
271,24386
279,53550
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
20
20
|14
13
21
20
|440.840
475.188
546.836
591.377
|273,20511
289,57219
275,75463
271,62919
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
60
80
80
|69
79
104
82
|454.061
360.623
287.500
242.612
|271,69417
305,02213
309,46733
317,77904
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|81
—
—
—
|95
—
—
—
|473.265
…
—
—
|269,5113
—
—
—
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
153
153
|156
158
161
157
|478.418
375.949
360.479
252.165
|268,94656
302,77956
298,38224
316,04650
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
60
|7
6
7
60
|480.643
424.221
506.396
1.249.761
|268,70001
296,10922
280,21839
210,91437
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
15
19
15
|482.192
477.477
521.687
582.583
|268,52873
289,29426
278,51424
269,36391
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
11
11
10
|483.908
409.163
452.152
353.900
|268,34432
298,15401
286,50390
300,00649
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|49
—
—
—
|484.166
…
—
—
|268,31451
—
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|485.220
352.606
302.318
206.847
|268,19971
306,21690
307,05574
324,80918
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
10
—
—
|8
10
—
—
|491.742
548.431
—
—
|267,47823
281,02585
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|158
160
190
190
|166
168
200
195
|491.920
310.002
317.349
214.933
|267,45862
312,97105
304,71708
323,15282
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|497.358
…
—
—
|266,86166
—
—
—
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
5
|4
6
5
5
|497.938
506.240
745.466
674.117
|266,79802
285,85431
256,09785
263,32550
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|81
80
80
80
|87
84
84
82
|498.936
413.490
466.149
268.341
|266,69219
297,55896
284,85304
313,23198
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
35
40
40
|38
37
42
41
|501.054
514.888
707.207
341.900
|266,46408
284,84473
259,70008
301,70971
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|16
16
19
15
|506.182
520.228
792.631
800.116
|265,91266
284,21706
251,80287
251,66040
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
20
20
|17
15
21
20
|509.167
461.768
612.709
586.892
|265,57896
291,23490
268,90247
272,08300
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|139
140
144
144
|161
183
188
148
|510.727
417.758
327.150
161.314
|265,4149
296,97860
303,21645
335,23014
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|511.965
472.965
539.314
371.315
|265,28338
289,84676
276,56419
297,55528
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|10
—
—
—
|511.978
…
—
—
|265,28168
—
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
108
108
108
|114
114
114
111
|512.038
395.488
489.141
314.439
|265,27599
300,05204
282,17475
305,81541
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|13
13
13
12
|516.395
442.078
553.912
508.886
|264,80809
293,74464
275,00934
280,49263
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
20
20
|12
14
25
20
|524.874
648.542
822.097
807.636
|263,89323
270,38936
249,17148
250,98815
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
16
—
|11
11
17
—
|528.276
466.580
794.239
—
|263,53322
290,63470
251,66397
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
11
11
10
|528.471
507.500
667.627
457.763
|263,51233
285,70985
263,48023
286,45880
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
16
20
20
|18
16
21
20
|530.102
455.512
718.886
537.670
|263,33476
292,01714
258,59167
277,30819
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
11
11
10
|549.465
621.318
748.509
650.970
|261,28346
273,17353
255,81881
263,01014
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|556.653
…
—
—
|260,52859
—
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
160
160
|125
126
168
164
|558.547
474.336
541.480
314.580
|260,33384
289,67553
276,33595
305,79432
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
11
11
|13
13
11
11
|564.593
554.317
588.414
591.236
|259,69277
280,36347
271,36877
271,64141
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|31
—
—
—
|36
—
—
—
|566.326
…
—
—
|259,512
—
—
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
234
234
|105
106
246
240
|571.837
495.568
754.659
497.616
|258,92481
287,1117
255,25964
281,75172
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
26
26
|11
11
27
26
|575.826
520.072
962.189
786.430
|258,51396
284,23566
236,75136
252,88147
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|126
180
200
200
|143
230
260
205
|581.901
525.057
412.667
279.253
|257,88296
283,65913
291,39438
311,41586
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
10
10
|9
9
14
10
|586.358
532.792
721.638
856.869
|257,42828
282,78647
258,32500
246,61574
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
16
20
20
|19
17
21
20
|589.960
480.073
715.110
793.818
|257,06423
288,97820
258,95568
252,22893
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|604.078
899.023
—
—
|255,60591
246,33834
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
16
30
30
|20
21
39
30
|606.390
527.044
702.641
1.076.350
|255,36609
283,43237
260,13495
227,37774
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
11
10
10
|606.614
543.295
551.163
605.531
|255,34388
281,60192
275,30339
270,17777
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|158
160
200
200
|166
168
210
205
|612.018
438.263
482.020
309.366
|254,78252
294,25429
282,99212
306,59131
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|7
—
—
—
|617.951
…
—
—
|254,18241
—
—
—
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
—
—
—
|11
—
—
—
|618.318
…
—
—
|254,14421
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|135
135
135
135
|143
143
177
139
|622.849
444.471
417.849
245.702
|253,67479
293,44312
290,73635
317,11928
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|10
—
—
—
|624.962
…
—
—
|253,45855
—
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
—
—
—
|96
—
—
—
|625.715
…
—
—
|253,37748
—
—
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
13
13
13
|12
13
13
13
|626.813
597.822
596.675
704.825
|253,26821
275,68327
270,50905
260,35990
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
99
99
|105
106
105
102
|631.459
445.700
413.624
283.366
|252,79593
293,28020
291,26955
310,75716
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
99
99
99
|105
105
104
102
|636.576
555.900
764.883
451.664
|252,27492
280,18980
254,33800
287,20582
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
14
16
16
|18
19
21
16
|637.953
524.589
592.186
634.726
|252,13363
283,71184
270,97056
266,22620
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|644.397
627.217
844.166
443.187
|251,48697
272,57373
247,20098
288,25069
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
11
11
|11
10
12
11
|647.664
520.652
718.882
658.161
|251,15715
284,16855
258,59243
264,86844
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
12
12
|9
8
12
12
|647.926
672.366
823.674
848.091
|251,12923
267,98866
249,02723
247,39832
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|5
—
—
—
|652.863
…
—
—
|250,62776
—
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
11
|11
11
12
11
|661.305
667.311
896.750
955.427
|249,75435
268,50474
242,53666
238,04803
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
13
13
|13
12
14
13
|662.507
622.570
820.812
880.670
|249,62507
273,04452
249,28374
244,52554
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|81
—
—
—
|87
—
—
—
|673.340
…
—
—
|248,53269
—
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
18
22
22
|15
23
28
22
|674.685
650.867
753.049
806.045
|248,39428
270,14870
255,40802
251,12873
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
—
—
—
|12
—
—
—
|687.682
…
—
—
|247,06443
—
—
—
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
—
—
—
|105
—
—
—
|693.994
…
—
—
|246,41932
—
—
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
14
17
17
|15
15
17
17
|694.766
678.425
785.663
906.343
|246,33699
267,38340
252,44034
242,29813
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
15
15
|8
7
15
15
|697.443
830.347
1.081.466
1.364.840
|246,06691
252,77740
226,17335
197,48755
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|17
15
15
15
|18
16
15
15
|699.310
575.381
747.020
855.312
|245,87076
278,09051
255,95347
246,74746
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
10
|4
7
7
10
|700.189
668.857
690.020
751.156
|245,77872
268,35043
261,34322
256,07306
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
107
107
107
|114
113
113
110
|715.437
641.552
720.668
341.224
|244,21389
271,09815
258,41122
301,80424
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|110
—
—
—
|116
—
—
—
|716.301
…
—
—
|244,12503
—
—
—
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
117
117
|125
126
123
120
|717.963
598.706
716.510
442.204
|243,95059
275,58614
258,81951
288,37745
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
99
99
|125
126
105
102
|718.451
531.371
556.271
285.336
|243,89508
282,94082
274,75840
310,44548
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
10
10
|8
7
10
10
|718.612
612.260
939.732
939.501
|243,87581
274,13690
238,72749
239,42738
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|723.184
598.770
538.198
324.927
|243,40701
275,57858
276,68501
304,21925
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|69
70
80
80
|73
74
84
82
|724.463
613.592
682.055
436.675
|243,27857
273,98635
262,09244
289,04451
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
12
12
|11
11
13
12
|730.271
743.869
923.634
1.176.221
|242,67979
260,98196
240,15021
208,94991
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
13
13
|13
13
13
13
|737.227
587.604
619.249
445.782
|241,96298
276,77555
268,23561
287,92494
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|13
13
13
12
|745.471
616.730
598.739
641.410
|241,11944
273,65571
270,29782
266,52754
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|9
—
—
—
|746.456
…
—
—
|241,0125
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|750.347
717.761
983.798
1.039.407
|240,61821
263,51088
234,84097
230,65354
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
11
20
20
|12
11
21
20
|754.925
791.959
1.122.749
1.081.315
|240,14291
256,40556
222,43091
226,93816
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|13
13
15
15
|760.435
730.799
941.058
949.266
|239,57836
262,24892
238,60936
238,58942
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(Hopa) (ARTVİN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|766.777
686.738
804.615
846.678
|238,91742
266,55669
250,73606
247,52421
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
108
108
|83
84
114
111
|767.058
715.303
785.492
467.446
|238,88929
263,75595
252,45317
285,28414
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
108
108
108
|114
114
114
111
|770.606
614.450
663.744
360.491
|238,51979
273,89595
263,85983
299,08218
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
13
|13
13
13
13
|772.412
661.005
866.243
898.222
|238,32484
269,13305
245,23627
242,99865
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
125
125
|137
156
164
129
|779.115
733.745
576.783
488.966
|237,62113
261,96981
272,57567
282,75644
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|69
—
—
—
|73
—
—
—
|783.793
…
—
—
|237,12689
—
—
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
15
19
15
|783.950
838.395
974.864
1.209.135
|237,10775
252,03399
235,63010
215,05160
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|12
—
—
—
|784.698
…
—
—
|237,02734
—
—
—
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SİİRT) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
108
108
|105
106
114
111
|797.699
587.629
547.968
354.711
|235,64387
276,77223
275,63844
299,89693
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
—
—
—
|83
—
—
—
|800.492
…
—
—
|235,34736
—
—
—
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
60
135
135
|63
64
143
139
|802.099
726.492
885.356
711.460
|235,17404
262,66573
243,54119
259,73976
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
10
10
10
|818.920
837.389
1.128.318
1.184.223
|233,36049
252,12727
221,92440
217,49095
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|820.588
…
—
—
|233,17931
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
96
93
|821.381
675.907
929.453
542.694
|233,09345
267,62634
239,63665
276,75816
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(Hopa) (ARTVİN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
94
93
|835.270
730.456
843.083
445.011
|231,56786
262,28387
247,29183
288,01860
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
—
—
—
|15
—
—
—
|841.911
…
—
—
|230,83001
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
130
130
|125
126
138
134
|844.151
639.044
677.847
381.877
|230,58226
271,35566
262,49330
296,10647
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|851.909
…
—
—
|229,7262
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|117
117
117
117
|123
123
123
120
|865.151
728.001
865.434
420.158
|228,23653
262,51664
245,30863
291,12160
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
25
15
|13
12
25
15
|865.452
833.085
1.171.910
1.195.508
|228,20222
252,52545
217,88185
216,38385
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
—
—
—
|105
—
—
—
|870.812
…
—
—
|227,60017
—
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|109
110
180
180
|115
116
189
185
|872.463
829.793
987.712
529.756
|227,41121
252,82954
234,50612
278,17060
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
15
|14
13
16
15
|880.973
808.207
1.023.928
1.475.230
|226,43291
254,86782
231,30010
174,87281
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|148
150
150
150
|156
158
158
154
|886.003
716.495
750.320
419.380
|225,85395
263,63480
255,65540
291,21724
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
125
125
|124
126
133
129
|889.017
778.952
888.021
560.068
|225,51375
257,64071
243,30842
274,88078
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|139
140
153
153
|147
148
161
157
|893.534
807.187
955.281
578.326
|224,99178
254,96728
237,34656
272,96929
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|69
—
—
—
|73
—
—
—
|895.059
…
—
—
|224,81176
—
—
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|129
—
—
—
|137
—
—
—
|897.494
…
—
—
|224,53362
—
—
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|81
80
80
80
|87
84
84
82
|920.892
883.611
1.004.622
595.199
|221,73553
247,77530
233,02071
271,22419
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
125
125
|125
126
133
129
|925.798
901.022
1.041.126
547.900
|221,13047
246,15931
229,76989
276,18600
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|119
120
135
135
|125
126
143
139
|940.638
930.936
993.095
703.040
|219,29041
243,34431
234,03512
260,52997
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|15
15
10
10
|1.082.771
1.091.694
1.035.487
1.384.598
|198,27497
227,67602
230,28135
194,69140
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet )
|İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
40
|29
30
30
23
|Dolmadı
1.095.219
1.447.757
Dolmadı
|Dolmadı
227,31853
187,65498
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İlahiyat
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|16
64
33
31
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
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|Dolmadı
Dolmadı
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|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
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|—
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|Dolmadı
…
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|Dolmadı
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|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
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—
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|—
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|Dolmadı
…
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|Dolmadı
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|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
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1
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|Dolmadı
1.027.126
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|Dolmadı
234,12566
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|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
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|Dolmadı
Dolmadı
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|Dolmadı
Dolmadı
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