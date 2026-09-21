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İlayda 12 kurşunla vahşice katledilmişti! Cani katil acılı anneden şikayetçi oldu: ‘Küfür ederek ateş etmeye başladı’
İlayda 12 kurşunla vahşice katledilmişti! Cani katil acılı anneden şikayetçi oldu: ‘Küfür ederek ateş etmeye başladı’
Diyarbakır'da meydana gelen olayda Cemal Alpaslan, dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı 12 kurşunla vurarak canice öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada cani katil acılı anne Hülya Al'dan şikayetçi oldu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 15:26