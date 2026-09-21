İlayda 12 kurşunla vahşice katledilmişti! Cani katil acılı anneden şikayetçi oldu: ‘Küfür ederek ateş etmeye başladı’

"İLAYDA BEBEĞİNİ ANTALYA'DA ALDIRDIĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.A. ise İlayda'nın düşük yapmadığını, kendisine bebeğini Antalya'da bir klinikte aldırdığını söylediğini ileri sürerek, "İlayda ile olaydan 1,5 yıl öncesine kadar aynı iş yerinde çalışıyorduk. Daha sonra ben işten ayrıldım ancak İlayda ile dışarıda görüşmeye devam ettik. İlayda evlendikten sonra da görüşmedim. Boşandıktan sonra da telefonda görüşmüştüm. Olaydan 1 ay önce konuşmuştuk, vefat etmeden 1 hafta öncesinde de konuşmuştuk. Yüz yüze görüşmek istemişti. İlayda bebeğini Antalya'da klinikte aldırdığını söylemişti bana. Bunu vefat etmeden 1 hafta önce söylemişti. Hatta annesinin telefonu ile aramıştı. Olay hakkında bilgim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.