İletişim çağında yalnız kaldık! Modern hayatın görünmeyen tehlikesi
Yalnız yaşamak bir tercih olabilir ama yalnız bırakılmak değil... Modern hayat bizi aynı şehirlerde, aynı apartmanlarda birbirimizden uzaklaştırırken, bazen en yakınımızdakinin sessizliğini bile fark etmiyoruz. Türkiye'de artık yaklaşık her 5 haneden birinde tek kişi yaşıyor. Uzmanlar uyarıyor: Yalnızlık büyümeden birbirimizi yeniden merak etmeyi öğrenmeliyiz. Bir kapıyı çalmak, telefonu açıp bir dostu aramak, komşuya selam vermek, içten bir "Nasılsın?" demek... Dünyada her 6 kişiden birinin yalnızlık yaşadığı bir dönemde çözüm, kaybettiğimiz insani bağları yeniden kurmaktan geçiyor. Çünkü insanın ihtiyacı yüzlerce sosyal medya arkadaşından önce, yokluğunu fark edecek birinin varlığı...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:29