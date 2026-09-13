İletişim çağında yalnız kaldık! Modern hayatın görünmeyen tehlikesi

KALABALIKLAR İÇİNDE YALNIZIZ

Modern hayat, insanları aynı şehirlerin içinde birbirine yaklaştırırken sosyal olarak birbirinden uzaklaştırıyor. Milyonlarca insanın yaşadığı metropollerde bir insan gün boyunca yüzlerce kişiyle karşılaşabiliyor ancak kendisini gerçekten tanıyan, merak eden ya da yokluğunu fark edecek insanların sayısı giderek azalabiliyor.

Tek başına yaşamak, bireysellik ve kendi hayatını kurmak uzun yıllardır bir özgürlük alanı olarak görülüyor. Ancak bunun toplumdan kopuşa dönüşen tarafı giderek daha görünür hale geliyor. Yakın çevrelerin küçülmesi, komşuluk ilişkilerinin zayıflaması ve insanların birbirlerinin hayatından çekilmesi, yalnızlığı artık yalnızca kişinin kendi tercihi olmaktan çıkarıp toplumsal bir mesele haline getiriyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde insanların evlerinde günler, haftalar, hatta bazı vakalarda çok daha uzun süre sonra fark edilmesi de bu kopuşun en çarpıcı yüzünü oluşturuyor. Bir insanın yalnız yaşaması başka, hayatta olup olmadığını merak edecek kimsenin bulunmaması ise bambaşka bir tablo ortaya çıkarıyor.

Psikologlar da tam bu noktada 'yalnız kalmak' ile 'yalnızlaşmak' arasındaki farkın altını çiziyor. İnsan zaman zaman kendi başına kalmayı tercih edebilir. Ancak sosyal bağların giderek ortadan kalkması ve kişinin hayatında kendisini takip eden, arayan, soran insanların azalması farklı bir sürece işaret ediyor.