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İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!
Kamuoyunda "1.20 faizli konut kredisi" olarak bilinen ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına yönelik olan İlk Evim kampanyasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki "2026 İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve şartları neler?" İşte kampanyaya ilişkin tüm güncel detaylar...
Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:09