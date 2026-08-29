Trend Galeri Trend Yaşam İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

Kamuoyunda "1.20 faizli konut kredisi" olarak bilinen ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına yönelik olan İlk Evim kampanyasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki "2026 İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve şartları neler?" İşte kampanyaya ilişkin tüm güncel detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 17:09
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunmayı amaçlayan İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başvuru tarihi ve şartlarını merakla sorguluyor. Böylece İlk Evim Konut Kredisi kampanyasındaki son durum ve güncel bilgiler ön plana çıktı.

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

2026 İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası henüz yürürlüğe girmedi ve başvuruları başlamadı. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başvuru için şu şartların aranması muhtemel:

  • İlk kez konut alacak olması, üzerine kayıtlı herhangi bir konutu bulunmaması
  • Konut alacağı şehirde ikamet etmesi
  • Son 1 yılda konut satmamış olması
  • Hisseli bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi olmaması
  • Başvuran kişinin belirli bir gelir seviyesine sahip olması ve bu geliri belgeleyebilmesi
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

İLK EVİM KONUT KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Ev almak isteyenler tarafından, İlk Evim Konut Kredisi'nden kimlerin faydalanabileceği konusu da merakla araştırılıyor. Kampanyadan dar ve orta gelir grubundaki ilk kez ev alacak vatandaşların faydalanması bekleniyor.

İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

FAİZ DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

İlk Evim konut kampanyasının yürürlüğe girmesi ile tüm detaylar netleşecek. Ancak TBMM'deki düzenlemede bankalar veya katılım bankalarından kullanılacak finansman için azami 120 ay vade öngörülüyor. Aylık faiz veya kar payı tutarının yüzde 75'ine kadar olan bölümünün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması teklif ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör