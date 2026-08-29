İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? 2026 İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası Sorgulanıyor!

FAİZ DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

İlk Evim konut kampanyasının yürürlüğe girmesi ile tüm detaylar netleşecek. Ancak TBMM'deki düzenlemede bankalar veya katılım bankalarından kullanılacak finansman için azami 120 ay vade öngörülüyor. Aylık faiz veya kar payı tutarının yüzde 75'ine kadar olan bölümünün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması teklif ediliyor.