Trend
Galeri
Trend Yaşam
İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?
İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?
İlk konutunu almak isteyen vatandaşlara yönelik kredi desteği yeniden gündemdeki yerini aldı. İlk Evim konut kredisi kapsamında başvuru süreci, yararlanma şartları ve finansman detayları araştırılmaya başlandı. Peki, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:28