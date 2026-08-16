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İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

İlk konutunu almak isteyen vatandaşlara yönelik kredi desteği yeniden gündemdeki yerini aldı. İlk Evim konut kredisi kapsamında başvuru süreci, yararlanma şartları ve finansman detayları araştırılmaya başlandı. Peki, İlk Evim konut kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.08.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:28
İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

Konut sahibi olmayı planlayan gençlere yönelik yeni destek modeli için gözler Meclis'teki çalışmalara çevrildi. 40 yaş altındaki ilk kez ev alacak vatandaşları kapsaması öngörülen düzenlemede faiz yükünün azaltılması ve bazı işlem giderlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Teklifin yasalaşma süreci tamamlanmadığı için başvuru tarihleri, kredi limiti ve uygulama esasları henüz açıklanmadı.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

İlk kez konut edinecek 40 yaş altındaki vatandaşlara yönelik hazırlanan kanun teklifi henüz yasalaşmadı. 26 Mart 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan düzenlemenin son durumu komisyonda yer alıyor.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Evim konut kredisine yönelik herhangi bir başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Teklifin komisyondaki görüşmelerinin ardından yasama sürecini tamamlaması ve yürürlüğe girmesi halinde uygulamanın ayrıntıları ayrıca belirlenecek. Başvuru tarihleri, krediye ilişkin koşullar ve destekten yararlanma esaslarının ise düzenlemenin kesinleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde destekten yararlanabilmek için bazı kriterler öngörülüyor. Buna göre teklif kapsamında yer alan şartlar şöyle:

  • Başvuru tarihi itibarıyla kırk yaşım doldurmamış olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Başvuru sahibi adına tapuda kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmaz bulunmamak ve daha Önce konut niteliğinde bir taşınmazın tamamına malik olmamış olmak
  • Satın almacak taşınmazın, başvuru sahibinin ilk ve tek konutu olması
  • Destek konusu konutun ikamet amacıyla edinilmesi
  • Başvuru sahibi eğer evliyse eşi adına da tapuda kayıtlı konut niteliğinde bağımsız bir taşınmaz bulunmaması.
İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?