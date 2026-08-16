İLK KEZ EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ: İlk Evim kredisi çıktı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

Konut sahibi olmayı planlayan gençlere yönelik yeni destek modeli için gözler Meclis'teki çalışmalara çevrildi. 40 yaş altındaki ilk kez ev alacak vatandaşları kapsaması öngörülen düzenlemede faiz yükünün azaltılması ve bazı işlem giderlerinde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Teklifin yasalaşma süreci tamamlanmadığı için başvuru tarihleri, kredi limiti ve uygulama esasları henüz açıklanmadı.