İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmayı sürdürüyor. Sağlık alanında en çok tercih edilen ön lisans programları arasında yer alan İlk ve Acil Yardım bölümü de yoğun ilgi görüyor. Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerinin geçmiş yıllara ait taban puanları ile başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini daha bilinçli şekilde oluşturmayı hedefliyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
10
10
10
|364,81247
351,3817
343,10871
359,7944
|312.239
403.502
472.218
342.378
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|17
15
15
15
|17
15
15
15
|331,70664
329,52967
326,88048
322,15527
|530.967
564.705
602.323
588.187
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|48
52
48
40
|48
52
48
40
|293,44318
287,47715
298,99928
290,34595
|932.191
1.052.888
894.514
910.753
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
1
|2
2
2
1
|441,56823
447,56323
433,69487
432,93688
|66.423
86.255
109.620
109.203
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|398,75751
391,48351
387,9195
386,45086
|170.778
218.424
234.625
230.755
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
39
|8
8
8
39
|393,40676
399,49259
398,6253
371,25865
|189.068
193.045
197.766
289.557
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|389,16991
375,95601
373,40055
371,73949
|204.251
277.380
295.111
287.441
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|386,47848
374,50572
375,62664
375,47546
|214.382
283.585
285.044
271.877
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|35
75
75
75
|383,13435
369,76876
365,98244
363,90321
|227.547
305.034
331.295
322.699
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|377,04967
362,71658
363,30421
363,08938
|253.416
339.578
345.559
326.575
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|376,15081
365,88585
367,13482
365,64287
|257.510
323.693
325.450
314.675
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
6
6
7
|9
6
6
7
|375,89187
367,14228
370,55108
379,33898
|258.599
317.487
308.545
256.727
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
8
|5
5
5
8
|375,78815
373,22476
384,52438
360,44919
|259.082
289.266
247.747
339.149
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|375,1846
363,93289
365,64108
363,75458
|261.724
333.276
333.011
323.432
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
75
|40
50
50
75
|375,12178
364,57989
364,83995
361,74772
|262.021
330.117
337.347
332.930
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
60
60
|375,11738
362,17379
360,94091
357,18112
|262.045
342.493
358.511
355.520
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|374,51005
357,75791
355,90149
356,23518
|264.705
366.209
387.727
360.493
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|35
75
75
75
|374,28628
360,02667
362,06037
358,85202
|265.759
353.729
352.370
347.125
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|373,87604
360,48587
360,09436
358,85945
|267.686
351.338
363.159
347.087
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|372,67099
359,43248
360,48922
359,22235
|273.326
356.974
360.999
345.274
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|372,20356
360,08871
361,73361
360,08223
|275.556
353.383
354.162
340.970
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|371,21469
359,78672
358,95531
357,64693
|280.300
355.017
369.790
353.146
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|370,76944
361,24316
362,98914
365,39925
|282.406
347.387
347.271
315.741
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
7
|8
8
7
7
|370,74738
361,2593
361,13902
360,00656
|282.516
347.302
357.436
341.339
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|368,82853
350,67058
351,75232
361,72799
|291.845
407.913
413.302
333.033
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
60
60
|367,6799
354,15947
354,33989
357,38859
|297.645
386.781
397.072
354.424
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|367,57921
355,0945
355,8134
353,1906
|298.145
381.182
388.216
376.936
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|366,70655
360,04465
358,15116
355,18259
|302.565
353.637
374.499
366.068
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
7
|8
8
7
7
|365,99798
362,2934
372,11756
370,57128
|306.146
341.826
301.102
292.566
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|35
75
75
75
|365,61684
352,40755
354,19163
353,02206
|308.072
397.267
397.990
377.835
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|365,60253
351,8598
351,4466
348,19949
|308.155
400.566
415.231
405.201
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|4
4
4
5
|365,36588
351,49536
358,43716
352,76144
|309.384
402.778
372.829
379.229
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
60
60
|365,0414
350,88424
348,36755
349,42293
|311.042
406.571
435.506
398.116
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|364,84603
349,87698
350,02494
349,10955
|312.073
412.995
424.454
399.999
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
10
|9
10
10
10
|364,81247
351,3817
343,10871
359,7944
|312.239
403.502
472.218
342.378
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|364,21116
355,09492
355,44812
348,23119
|315.427
381.178
390.365
405.013
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
8
|7
7
8
8
|363,31175
353,77817
352,64728
349,78742
|320.247
389.015
407.696
396.033
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|4
—
—
—
|362,95226
—
—
—
|322.199
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|362,93552
359,5115
360,0393
356,20367
|322.302
356.539
363.480
360.664
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
65
65
|361,57687
350,3622
351,99439
350,13006
|329.604
409.874
411.744
394.156
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
51
50
|361,08144
346,92191
342,78184
344,38981
|332.307
432.061
474.491
428.230
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
55
55
55
|45
55
55
55
|360,44733
349,17663
348,1828
347,9731
|335.785
417.412
436.745
406.516
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
80
80
80
|45
80
80
80
|360,27302
347,70677
347,55132
347,88023
|336.722
426.934
441.032
407.064
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|30
30
30
60
|360,24824
352,56624
351,99816
346,10984
|336.859
396.314
411.721
417.727
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|358,93637
347,06352
347,46592
346,1789
|344.229
431.165
441.602
417.306
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
70
70
70
|45
70
70
70
|358,89393
345,2679
346,0071
345,58531
|344.446
443.223
451.716
420.918
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
7
|7
6
6
7
|358,85964
353,41211
358,93438
358,58838
|344.634
391.207
369.906
348.448
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|358,75958
345,29151
345,14027
342,53432
|345.203
443.050
457.748
439.783
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
9
9
8
|7
9
9
8
|358,65361
348,99786
350,45922
345,4232
|345.819
418.569
421.586
421.901
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
90
90
|40
80
90
90
|358,42502
344,76127
343,73692
342,13328
|347.147
446.716
467.667
442.301
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
50
|357,92963
347,54442
347,4861
345,01167
|349.877
427.995
441.478
424.391
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
40
|357,90545
346,58561
345,8371
342,18861
|350.006
434.281
452.878
441.944
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
5
5
7
|4
5
5
7
|357,89839
350,69148
347,30379
344,3264
|350.045
407.774
442.636
428.635
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
55
55
55
|45
55
55
55
|357,86688
345,60361
346,48825
344,526
|350.257
440.901
448.313
427.383
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
11
13
|10
10
11
13
|357,84727
350,56166
355,18079
350,9216
|350.372
408.609
392.018
389.559
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|357,32731
342,97972
342,21773
350,19145
|353.410
459.037
478.647
393.791
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|10
10
9
9
|357,18647
347,39251
351,94461
346,50447
|354.241
428.942
412.082
415.364
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|357,12627
344,80091
344,46616
338,57818
|354.628
446.437
462.442
465.650
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
7
|6
6
6
7
|356,82496
352,13925
348,26583
340,74537
|356.398
398.845
436.194
451.288
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|356,72771
341,17878
343,25477
340,66635
|356.974
471.990
471.151
451.823
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|356,70924
348,11515
351,63784
350,09236
|357.092
424.290
414.022
394.333
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|356,70856
345,63781
347,18703
343,48372
|357.095
440.675
443.423
433.917
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|356,55994
349,12818
354,76188
353,82371
|357.976
417.733
394.522
373.514
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
75
75
75
|45
75
75
75
|356,44273
349,69181
348,59625
345,64342
|358.671
414.113
433.992
420.553
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|8
8
8
9
|356,3197
350,60613
351,8354
346,98201
|359.379
408.336
412.771
412.455
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|356,23154
344,51048
346,2213
345,00026
|359.865
448.513
450.239
424.451
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
65
65
|356,22952
345,19927
345,53243
343,64189
|359.875
443.710
455.018
432.909
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
65
68
33
|70
66
68
33
|356,04522
356,8092
360,24735
369,08115
|360.960
371.575
362.295
299.031
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|355,946
341,65193
337,07094
335,59883
|361.554
468.485
517.492
485.983
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|355,6779
348,74489
350,46238
349,24404
|363.146
420.241
421.564
399.214
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
20
20
70
|30
20
20
70
|355,65173
348,54551
352,2706
345,95508
|363.293
421.484
410.048
418.675
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|355,00653
346,72056
344,27559
340,63265
|366.974
433.393
463.864
452.051
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|354,82242
342,20316
341,82046
340,09984
|368.074
464.609
481.576
455.428
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|354,36338
340,8628
340,61571
339,38106
|370.792
474.284
490.477
460.108
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
30
30
|353,23492
346,23211
345,77388
347,56823
|377.624
436.686
453.301
408.911
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
11
12
|10
10
11
12
|353,17424
345,44202
346,55637
342,11092
|377.992
442.024
447.849
442.439
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|353,12596
348,21747
357,62252
354,43415
|378.272
423.662
377.621
370.141
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
7
|7
7
8
7
|353,0897
353,18138
341,67997
339,60213
|378.521
392.602
482.566
458.687
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|352,86777
342,01366
340,50486
338,45164
|379.847
465.946
491.293
466.502
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|352,42579
340,54002
339,31574
340,23895
|382.640
476.599
500.380
454.556
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
71
71
|352,38305
336,08227
334,57438
331,37779
|382.914
510.400
537.498
516.216
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
71
70
|352,21604
335,90122
332,465
332,77587
|383.973
511.782
554.716
505.985
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|352,13691
—
—
—
|384.448
—
—
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|10
10
10
9
|351,9403
345,26346
343,3253
347,23113
|385.652
443.261
470.655
410.958
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|351,87088
342,33416
342,05197
342,45605
|386.077
463.628
479.844
440.281
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|351,79255
345,78707
348,24622
346,55968
|386.544
439.699
436.334
415.024
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
7
8
|6
6
7
8
|351,6744
342,87867
340,80506
332,15719
|387.244
459.743
489.013
510.567
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
72
|35
70
70
72
|351,6416
338,12618
336,81282
336,40479
|387.453
494.783
519.486
480.345
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|351,32966
340,26581
340,65733
339,06994
|389.392
478.583
490.140
462.223
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|351,06222
338,83691
335,66548
334,18432
|391.096
489.414
528.476
495.953
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
11
11
13
|10
11
11
13
|351,04167
340,84727
345,23202
338,06395
|391.213
474.404
457.104
469.052
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
60
62
|350,58272
337,51291
334,57032
330,54392
|394.119
499.369
537.533
522.282
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
50
|350,41074
337,47296
338,48482
335,89249
|395.220
499.687
506.590
483.900
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|350,38674
342,47991
339,69131
338,01069
|395.352
462.569
497.526
469.394
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
50
|350,03387
339,48994
338,74402
338,10945
|397.595
484.376
504.638
468.746
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
71
|349,94038
336,8119
333,7414
329,21444
|398.186
504.749
544.313
532.155
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
9
|4
4
7
9
|349,72959
343,2535
336,56513
337,15657
|399.549
457.115
521.385
475.256
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
100
90
|35
80
100
91
|349,30987
333,27972
332,07124
330,16885
|402.254
532.774
558.003
524.964
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
71
|349,27498
337,74862
334,61536
334,7099
|402.475
497.633
537.157
492.183
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
7
|7
7
7
7
|348,94724
343,94842
345,38371
342,28965
|404.632
452.409
456.054
441.316
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|348,79133
338,00575
336,44966
335,50161
|405.704
495.615
522.291
486.674
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
12
|10
10
9
12
|348,68242
342,20528
343,23835
338,62446
|406.445
464.594
471.278
465.321
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
7
|8
7
7
7
|348,30795
345,89272
347,3934
340,6816
|408.918
438.962
442.045
451.706
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
40
40
40
|347,51313
341,16011
336,99434
329,07337
|414.146
472.145
518.100
533.171
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|347,30007
333,33081
332,13378
329,32837
|415.535
532.367
557.464
531.323
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
71
|347,27655
333,51902
330,36077
328,68186
|415.700
530.710
572.366
536.156
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
—
|10
10
10
—
|347,10788
343,33655
339,08867
332,67295
|416.834
456.525
502.088
506.736
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|347,06422
339,70931
337,14024
334,63976
|417.119
482.710
516.935
492.692
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
70
—
—
|45
71
—
—
|346,70292
336,18895
334,23501
—
|419.580
509.580
540.251
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
65
68
12
|71
67
70
12
|346,59407
341,11062
341,5916
368,57048
|420.355
472.504
483.234
301.241
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
75
75
75
|45
75
75
75
|346,53036
336,1225
332,87401
333,76503
|420.794
510.101
551.397
498.963
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
90
90
|35
80
90
91
|346,39261
334,8858
331,24145
331,58411
|421.729
519.725
564.944
514.754
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
66
65
|346,02812
334,94835
333,91783
329,42016
|424.109
519.244
542.809
530.599
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
62
60
60
|345,68166
333,27413
327,46109
337,23653
|426.389
532.820
597.371
474.704
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|345,58846
341,73691
339,94431
341,33537
|427.037
467.859
495.614
447.405
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
50
|345,36571
333,98186
332,64164
332,12447
|428.582
526.948
553.273
510.806
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|345,36334
334,62048
332,05988
328,3446
|428.597
521.844
558.093
538.781
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
51
50
50
|345,31599
335,53853
332,15082
329,85647
|428.900
514.686
557.306
527.304
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|25
—
—
—
|345,21508
—
—
—
|429.577
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
12
|8
8
10
12
|345,17966
335,40054
335,97803
333,94242
|429.812
515.718
526.021
497.686
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|345,10333
—
—
—
|430.335
—
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
9
|9
9
9
9
|345,05678
333,22489
330,0522
323,68626
|430.657
533.264
575.038
575.592
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Durağan Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
61
62
|344,66996
329,42928
325,38029
323,89729
|433.207
565.564
615.842
573.922
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|8
8
8
9
|344,06596
338,99843
338,73932
329,07673
|437.298
488.177
504.667
533.145
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
—
|10
10
12
—
|344,01461
339,58684
336,40258
335,689
|437.671
483.654
522.679
485.370
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
66
65
|343,79093
331,39084
328,37618
327,71228
|439.219
548.671
589.420
543.580
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
9
|9
9
9
9
|343,7843
334,81999
333,79899
332,83091
|439.264
520.267
543.813
505.623
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
11
12
|10
10
11
12
|343,32519
335,49648
335,78177
329,67648
|442.555
515.038
527.559
528.691
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|343,29543
332,29762
332,02358
323,76238
|442.782
541.011
558.385
574.992
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
71
70
71
|343,25304
329,99876
330,03309
330,77797
|443.083
560.639
575.188
520.569
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|343,12358
328,87028
325,55517
324,08972
|444.046
570.401
614.211
572.316
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|35
50
52
51
|342,6429
331,26986
329,0643
328,66531
|447.435
549.728
583.362
536.274
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|10
10
10
11
|342,51181
337,73363
336,8634
331,97174
|448.378
497.742
519.110
511.913
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
40
|342,4575
331,66534
329,26429
328,09363
|448.805
546.350
581.613
540.737
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
71
|342,38557
327,13687
322,74062
322,87786
|449.310
585.871
640.143
582.152
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
51
|342,34206
331,37889
331,50301
328,22067
|449.632
548.773
562.689
539.733
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
60
60
60
|342,10303
330,20739
328,40682
325,81847
|451.391
558.787
589.185
558.382
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|341,04862
329,21137
326,8032
326,31519
|459.009
567.429
603.036
554.461
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
61
60
60
|341,03465
330,16415
326,31636
325,66696
|459.115
559.148
607.370
559.583
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
9
|8
7
8
9
|340,62604
332,50567
330,38963
331,93172
|462.019
539.209
572.133
512.200
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
13
|10
10
12
13
|340,53747
333,07028
331,0354
321,23455
|462.693
534.516
566.716
595.856
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|340,40848
333,35247
330,92489
325,9602
|463.614
532.180
567.645
557.280
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
40
|340,3343
328,07899
325,49363
323,91216
|464.173
577.411
614.814
573.800
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|340,30688
332,32823
325,96245
320,83986
|464.377
540.738
610.456
599.127
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|340,11535
327,12419
324,42232
321,01357
|465.739
585.985
624.500
597.644
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|35
80
80
82
|340,05786
326,05569
320,67941
321,18539
|466.175
595.886
659.553
596.261
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
72
|339,38488
326,55232
321,76696
320,50162
|471.158
591.278
649.195
602.041
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
60
60
60
|45
61
60
60
|339,10603
325,61839
319,78047
319,18473
|473.287
599.849
668.285
613.403
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|338,82088
335,18186
331,99871
334,89183
|475.405
517.444
558.582
490.901
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
8
|9
9
8
8
|338,37534
332,78386
326,15713
331,79483
|478.765
536.879
608.768
513.206
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
52
52
52
|337,90966
326,30392
321,21068
321,05359
|482.262
593.583
654.432
597.303
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
12
|10
10
12
12
|337,56993
328,66974
326,07873
319,26036
|484.792
572.118
609.448
612.752
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
40
40
40
|337,49575
326,45768
322,08639
322,0811
|485.358
592.146
646.202
588.760
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
70
70
—
|45
70
70
—
|337,31588
324,91066
320,14353
320,12771
|486.691
606.408
664.736
605.230
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|336,80065
328,24547
325,10294
321,12188
|490.632
575.893
618.368
596.744
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|336,69806
329,40279
328,69705
319,94109
|491.389
565.813
586.650
606.859
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
62
|335,60547
321,64165
316,8993
314,81392
|499.818
637.996
696.551
652.671
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|335,3956
323,96369
318,16747
314,77437
|501.454
615.515
683.936
653.017
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|333,78872
330,93893
325,47437
318,71881
|514.076
552.550
614.991
617.478
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
10
8
9
|9
10
8
9
|333,57297
328,26049
328,04004
322,19493
|515.750
575.744
592.313
587.851
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|333,55956
327,94279
325,75678
320,52552
|515.866
578.623
612.395
601.813
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Varto Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
41
40
40
|333,48006
322,58874
318,11538
321,21369
|516.524
628.698
684.417
596.013
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
51
50
50
|333,24091
323,99694
319,69031
315,31719
|518.489
615.136
669.204
647.933
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
—
|35
50
52
—
|332,98637
321,81121
317,12661
316,88907
|520.523
636.288
694.272
633.715
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Posof Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
31
30
31
|331,99568
322,05651
317,32364
314,9554
|528.589
633.867
692.358
651.276
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|17
15
15
15
|17
15
15
15
|331,70664
329,52967
326,88048
322,15527
|530.967
564.705
602.323
588.187
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|331,36976
—
—
—
|533.849
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
13
12
|12
12
13
12
|323,01622
313,40019
313,84488
316,38225
|606.943
723.874
728.113
638.288
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|16
16
16
12
|16
16
16
12
|320,23312
307,82673
307,05365
310,14623
|633.020
786.888
801.073
696.190
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
13
16
14
|12
13
16
14
|315,6018
304,81698
302,15056
299,97983
|678.330
822.700
857.011
800.840
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|29
—
—
—
|29
—
—
—
|315,33421
—
—
—
|681.045
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
36
37
38
|34
36
37
38
|313,07158
310,25141
298,61354
302,53097
|704.606
758.773
899.095
773.597
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
13
|12
12
12
13
|310,24853
299,32068
302,7561
298,07975
|734.467
891.352
850.004
821.606
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
9
|8
8
7
9
|309,70445
294,09775
295,34824
296,31541
|740.323
960.790
939.621
841.049
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
51
|51
51
51
51
|307,66932
304,63947
299,24935
300,14111
|762.810
824.791
891.563
799.095
|KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
—
—
—
|12
—
—
—
|306,2178
—
—
—
|778.950
—
—
—
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|304,59313
—
—
—
|797.474
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|49
—
45
39
|49
—
45
39
|304,51097
—
—
318,33081
|798.429
—
—
620.823
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|12
16
17
15
|12
16
17
15
|303,88411
295,11797
295,50156
287,00043
|805.531
947.042
937.662
951.426
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
42
|51
51
51
42
|300,15678
303,9312
302,4236
287,59472
|849.490
833.463
853.869
944.159
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|14
11
12
10
|14
11
12
10
|300,13996
317,00948
321,61821
313,45706
|849.691
685.040
650.573
665.194
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|53
38
38
38
|53
38
38
38
|299,04442
291,26704
285,60371
274,71788
|862.801
999.424
1.066.739
1.114.644
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
40
30
12
|42
40
30
12
|298,74066
304,07487
296,59056
317,4045
|866.553
831.749
924.116
628.963
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
13
14
20
|10
13
14
20
|295,32163
288,25564
286,20662
269,89348
|908.588
1.041.798
1.058.645
1.184.846
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|48
52
48
40
|48
52
48
40
|293,44318
287,47715
298,99928
290,34595
|932.191
1.052.888
894.514
910.753
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
51
|51
51
51
51
|292,08836
278,04955
271,30473
248,85434
|949.179
1.192.603
1.270.939
1.533.776
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
59
55
51
|64
59
55
51
|290,74443
300,99191
296,38491
297,33452
|966.387
870.061
926.618
829.708
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
18
18
18
|18
18
18
18
|287,67422
278,63666
283,49105
278,64124
|1.006.534
1.183.583
1.095.749
1.060.361
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
68
|68
68
68
68
|287,20368
282,78476
255,16372
292,53149
|1.012.735
1.121.296
1.526.886
884.647
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
30
30
|286,37959
285,70914
287,91465
289,44736
|1.023.695
1.078.244
1.035.494
921.575
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
41
|42
42
42
41
|286,26328
291,23502
289,20384
287,8227
|1.025.185
999.866
1.018.613
941.352
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
18
22
22
|20
18
22
22
|283,52593
310,43354
308,86537
311,71869
|1.061.901
756.696
780.962
681.320
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
30
30
|283,35135
287,51918
302,30025
290,08742
|1.064.308
1.052.297
855.271
913.852
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|283,19213
—
—
—
|1.066.376
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
12
40
—
|21
12
40
—
|282,16048
256,35008
234,33518
—
|1.080.323
1.543.625
1.896.005
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|61
59
—
—
|61
59
—
—
|281,97283
271,9794
—
—
|1.082.952
1.286.951
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|9
—
—
—
|278,74375
—
—
—
|1.127.634
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|41
40
48
45
|41
40
48
45
|277,79319
283,71548
272,26315
273,02552
|1.140.805
1.107.725
1.256.686
1.138.988
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|53
53
48
38
|53
53
48
38
|274,80113
276,00255
264,55639
285,87598
|1.182.533
1.224.154
1.374.760
965.505
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|64
64
64
56
|64
64
64
56
|273,94429
264,81442
271,61513
253,99524
|1.194.611
1.402.467
1.266.347
1.441.206
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
64
56
|68
68
64
56
|273,34662
272,12473
251,66058
288,80869
|1.203.127
1.284.625
1.586.122
929.264
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
68
|68
68
68
68
|272,72848
255,13541
255,02542
261,80798
|1.212.018
1.564.432
1.529.158
1.309.826
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
68
|68
68
68
68
|272,27328
263,83089
248,4873
255,91367
|1.218.630
1.418.258
1.640.619
1.408.083
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|51
—
—
—
|270,06809
—
—
—
|1.250.309
—
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|33
33
33
37
|33
33
33
37
|269,7898
280,38477
269,20245
277,33315
|1.254.273
1.157.196
1.302.831
1.078.381
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|41
42
51
43
|41
42
51
43
|269,47868
290,82255
278,83717
289,51236
|1.258.684
1.005.673
1.160.926
920.813
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
76
68
|68
68
76
68
|267,99164
245,78483
249,63524
246,79263
|1.280.196
1.726.524
1.620.773
1.572.426
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|15
—
—
—
|15
—
—
—
|267,51407
—
—
—
|1.286.990
—
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|32
57
54
54
|32
57
54
54
|266,71223
280,16598
279,47774
268,59693
|1.298.554
1.160.443
1.151.881
1.204.297
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
67
68
|68
—
67
68
|266,50275
—
—
309,67895
|1.301.658
—
—
700.724
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|59
59
59
51
|59
59
59
51
|265,69297
262,68181
248,37007
261,33027
|1.313.276
1.437.260
1.642.535
1.317.679
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
67
64
67
|68
67
64
67
|265,35864
274,04944
266,35457
265,46355
|1.318.053
1.254.321
1.346.925
1.252.071
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|58
58
58
51
|58
58
58
51
|264,06817
266,65433
245,18247
266,79778
|1.336.777
1.372.312
1.698.399
1.231.630
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
68
68
|68
—
68
68
|262,73784
—
—
303,40172
|1.356.103
—
—
764.516
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
59
|68
68
68
59
|262,30803
242,78948
264,71637
255,29102
|1.362.354
1.779.484
1.372.209
1.418.832
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
2
3
4
|2
2
3
4
|259,29752
259,8294
250,862
258,60103
|1.406.523
1.484.806
1.599.759
1.362.589
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
36
40
33
|50
36
40
33
|258,99817
239,78324
256,08708
267,68257
|1.410.936
1.833.371
1.511.341
1.218.201
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|28
33
28
26
|28
33
28
26
|255,67037
242,54329
256,74783
251,95587
|1.459.539
1.783.851
1.500.536
1.477.320
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
61
56
59
|68
61
56
59
|253,84261
242,76718
257,33198
268,64733
|1.486.560
1.779.907
1.491.016
1.203.528
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
1
|253,83703
288,98147
292,49143
Dolmadı
|1.486.662
1.031.425
975.485
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|38
38
42
42
|38
38
42
42
|252,4796
272,29581
268,27681
278,77085
|1.506.575
1.281.868
1.317.078
1.058.627
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
15
11
9
|1
15
11
9
|250,92163
222,15309
222,89402
236,18678
|1.529.250
2.157.095
2.116.920
1.785.048
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|22
30
34
38
|22
30
34
38
|249,3325
251,76832
255,11961
262,7626
|1.552.447
1.622.035
1.527.576
1.294.410
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|54
57
60
57
|54
57
60
57
|247,85193
289,78612
284,92454
279,83381
|1.574.232
1.020.108
1.075.997
1.044.274
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
7
2
2
|6
7
2
2
|247,52954
263,39969
274,71145
274,84269
|1.578.967
1.425.339
1.220.243
1.112.896
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
67
64
62
|68
67
64
62
|247,512
241,84794
243,19157
237,92843
|1.579.251
1.796.182
1.733.654
1.748.598
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
67
75
—
|67
67
75
—
|246,16942
273,42304
279,2238
283,08722
|1.598.988
1.264.172
1.155.539
1.001.507
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|38
37
37
37
|38
37
37
37
|245,25917
261,55745
269,26503
264,28647
|1.612.406
1.455.909
1.301.830
1.270.338
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
46
45
52
|46
46
45
52
|244,21483
239,70533
253,18208
250,05508
|1.627.765
1.834.744
1.560.345
1.511.777
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|5
4
—
—
|242,99574
254,75422
—
—
|1.645.674
1.570.919
—
—
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
9
9
9
|7
9
9
9
|242,54048
251,01632
249,49142
245,87024
|1.652.341
1.634.999
1.623.279
1.590.106
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
76
68
|68
68
76
68
|242,22408
263,89264
238,37675
249,16365
|1.657.000
1.417.324
1.821.250
1.528.005
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|22
22
22
16
|22
22
22
16
|241,36674
237,97371
256,57428
260,49347
|1.669.485
1.865.933
1.503.414
1.331.380
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|46
47
47
41
|46
47
47
41
|240,96243
249,14926
242,72822
259,38767
|1.675.421
1.667.518
1.741.897
1.349.538
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
34
|34
34
34
34
|240,15103
257,87017
242,22663
270,28996
|1.687.416
1.517.715
1.750.902
1.178.805
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
39
49
45
|40
39
49
45
|238,2189
272,93499
275,23163
280,10366
|1.715.742
1.271.791
1.212.633
1.040.667
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|28
24
20
17
|28
24
20
17
|237,03844
288,08577
298,32826
299,02789
|1.733.062
1.044.186
902.580
811.232
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
35
35
48
|34
35
35
48
|236,37039
263,29046
266,38148
269,40105
|1.742.819
1.427.117
1.346.521
1.192.175
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|22
20
18
15
|22
20
18
15
|235,84034
237,6611
243,45926
250,63748
|1.750.613
1.871.610
1.728.828
1.501.133
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|50
50
—
—
|235,59054
223,5958
—
—
|1.754.192
2.130.307
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|47
56
36
14
|47
56
36
14
|234,52284
218,62277
205,46453
249,94795
|1.769.619
2.221.857
2.469.436
1.513.718
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
68
|68
68
68
68
|233,50483
242,44937
261,22401
282,24724
|1.784.481
1.785.544
1.427.558
1.012.273
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|67
68
—
—
|67
68
—
—
|233,15337
229,23022
—
—
|1.789.538
2.026.313
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
12
13
23
|11
12
13
23
|232,62789
244,65941
244,1747
242,72078
|1.797.148
1.746.329
1.716.113
1.651.292
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
10
18
24
|21
10
18
24
|231,6342
255,63542
242,25916
240,39642
|1.811.312
1.555.846
1.750.298
1.697.502
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
65
61
68
|68
65
61
68
|229,33845
237,57716
246,35527
253,63706
|1.844.460
1.873.061
1.677.547
1.447.606
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
46
50
56
|51
46
50
56
|228,83759
296,74782
290,11847
283,7324
|1.851.352
925.281
1.006.607
993.089
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
21
25
32
|10
21
25
32
|228,77628
226,71323
227,80897
231,78925
|1.852.239
2.072.659
2.020.520
1.880.673
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
11
—
—
|11
11
—
—
|226,66631
220,93227
—
—
|1.882.057
2.179.598
—
—
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|42
42
38
36
|42
42
38
36
|225,67097
228,92475
231,58791
224,46866
|1.895.917
2.031.782
1.948.074
2.050.814
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|48
41
21
—
|48
41
21
—
|219,85536
244,16842
268,11855
—
|1.975.571
1.755.112
1.319.453
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
35
40
31
|40
35
40
31
|219,73398
208,09718
235,79017
240,23163
|1.977.159
2.409.903
1.868.978
1.700.827
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
50
|215,31452
216,21478
235,48147
235,33262
|2.034.888
2.265.825
1.874.704
1.803.297
|KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|68
—
—
—
|214,47502
—
—
—
|2.045.386
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|18
15
10
—
|18
15
10
—
|213,46732
259,86131
252,14874
—
|2.058.084
1.484.258
1.577.892
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|21
27
56
68
|21
27
56
68
|209,17016
229,84036
212,87659
246,12556
|2.109.689
2.014.951
2.319.490
1.585.331
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
29
|35
35
35
29
|202,08486
204,40254
235,85683
230,38972
|2.184.309
2.471.123
1.867.751
1.912.133
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
34
|34
34
34
34
|200,34146
218,57866
215,98168
242,0256
|2.200.222
2.222.648
2.256.213
1.665.059
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|19
17
18
15
|19
17
18
15
|197,2532
206,48553
227,51945
222,96718
|2.225.618
2.437.145
2.026.215
2.086.900
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|51
—
—
—
|51
—
—
—
|193,88077
—
—
—
|2.249.055
—
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|26
—
—
—
|26
—
—
—
|193,65662
—
—
—
|2.250.451
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|22
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|68
—
67
68
|37
—
67
68
|Dolmadı
—
—
276,04211
|Dolmadı
—
—
1.096.335
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|Dolmadı
268,72529
278,86793
274,35726
|Dolmadı
1.339.122
1.160.498
1.119.866
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
27
26
20
|17
27
26
20
|Dolmadı
207,84278
219,42577
204,33571
|Dolmadı
2.414.328
2.186.179
2.544.557