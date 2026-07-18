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İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları

2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırmayı sürdürüyor. Sağlık alanında en çok tercih edilen ön lisans programları arasında yer alan İlk ve Acil Yardım bölümü de yoğun ilgi görüyor. Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerinin geçmiş yıllara ait taban puanları ile başarı sıralamalarını inceleyerek tercih listelerini daha bilinçli şekilde oluşturmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 14:20
İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları

İlk ve Acil Yardım taban puanları ile başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih dönemine hazırlanan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin geçmiş yıllara ait verileri, tercih yapacak öğrenciler için önemli bir rehber olmaya devam ediyor.

İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları

İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları;

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İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
10
10
10		 364,81247
351,3817
343,10871
359,7944		 312.239
403.502
472.218
342.378
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 17
15
15
15		 17
15
15
15		 331,70664
329,52967
326,88048
322,15527		 530.967
564.705
602.323
588.187
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 48
52
48
40		 48
52
48
40		 293,44318
287,47715
298,99928
290,34595		 932.191
1.052.888
894.514
910.753
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
1		 2
2
2
1		 441,56823
447,56323
433,69487
432,93688		 66.423
86.255
109.620
109.203
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 398,75751
391,48351
387,9195
386,45086		 170.778
218.424
234.625
230.755
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
39		 8
8
8
39		 393,40676
399,49259
398,6253
371,25865		 189.068
193.045
197.766
289.557
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 389,16991
375,95601
373,40055
371,73949		 204.251
277.380
295.111
287.441
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 386,47848
374,50572
375,62664
375,47546		 214.382
283.585
285.044
271.877
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 35
75
75
75		 383,13435
369,76876
365,98244
363,90321		 227.547
305.034
331.295
322.699
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 377,04967
362,71658
363,30421
363,08938		 253.416
339.578
345.559
326.575
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 376,15081
365,88585
367,13482
365,64287		 257.510
323.693
325.450
314.675
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
6
6
7		 9
6
6
7		 375,89187
367,14228
370,55108
379,33898		 258.599
317.487
308.545
256.727
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
8		 5
5
5
8		 375,78815
373,22476
384,52438
360,44919		 259.082
289.266
247.747
339.149
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 375,1846
363,93289
365,64108
363,75458		 261.724
333.276
333.011
323.432
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADANA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
75		 40
50
50
75		 375,12178
364,57989
364,83995
361,74772		 262.021
330.117
337.347
332.930
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Ankara) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
60
60		 375,11738
362,17379
360,94091
357,18112		 262.045
342.493
358.511
355.520
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 374,51005
357,75791
355,90149
356,23518		 264.705
366.209
387.727
360.493
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 35
75
75
75		 374,28628
360,02667
362,06037
358,85202		 265.759
353.729
352.370
347.125
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 373,87604
360,48587
360,09436
358,85945		 267.686
351.338
363.159
347.087
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 372,67099
359,43248
360,48922
359,22235		 273.326
356.974
360.999
345.274
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 372,20356
360,08871
361,73361
360,08223		 275.556
353.383
354.162
340.970
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 371,21469
359,78672
358,95531
357,64693		 280.300
355.017
369.790
353.146
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 370,76944
361,24316
362,98914
365,39925		 282.406
347.387
347.271
315.741
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
7		 8
8
7
7		 370,74738
361,2593
361,13902
360,00656		 282.516
347.302
357.436
341.339
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 368,82853
350,67058
351,75232
361,72799		 291.845
407.913
413.302
333.033
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
60
60		 367,6799
354,15947
354,33989
357,38859		 297.645
386.781
397.072
354.424
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANAKKALE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 367,57921
355,0945
355,8134
353,1906		 298.145
381.182
388.216
376.936
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 366,70655
360,04465
358,15116
355,18259		 302.565
353.637
374.499
366.068
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
7		 8
8
7
7		 365,99798
362,2934
372,11756
370,57128		 306.146
341.826
301.102
292.566
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 35
75
75
75		 365,61684
352,40755
354,19163
353,02206		 308.072
397.267
397.990
377.835
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 365,60253
351,8598
351,4466
348,19949		 308.155
400.566
415.231
405.201
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 4
4
4
5		 365,36588
351,49536
358,43716
352,76144		 309.384
402.778
372.829
379.229
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
60
60		 365,0414
350,88424
348,36755
349,42293		 311.042
406.571
435.506
398.116
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 364,84603
349,87698
350,02494
349,10955		 312.073
412.995
424.454
399.999
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
10		 9
10
10
10		 364,81247
351,3817
343,10871
359,7944		 312.239
403.502
472.218
342.378
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 364,21116
355,09492
355,44812
348,23119		 315.427
381.178
390.365
405.013
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
8		 7
7
8
8		 363,31175
353,77817
352,64728
349,78742		 320.247
389.015
407.696
396.033
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4


 4


 362,95226


 322.199
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 362,93552
359,5115
360,0393
356,20367		 322.302
356.539
363.480
360.664
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
65
65		 361,57687
350,3622
351,99439
350,13006		 329.604
409.874
411.744
394.156
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
51
50		 361,08144
346,92191
342,78184
344,38981		 332.307
432.061
474.491
428.230
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUĞLA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
55
55
55		 45
55
55
55		 360,44733
349,17663
348,1828
347,9731		 335.785
417.412
436.745
406.516
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
80
80
80		 45
80
80
80		 360,27302
347,70677
347,55132
347,88023		 336.722
426.934
441.032
407.064
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ADIYAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 30
30
30
60		 360,24824
352,56624
351,99816
346,10984		 336.859
396.314
411.721
417.727
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 358,93637
347,06352
347,46592
346,1789		 344.229
431.165
441.602
417.306
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
70
70
70		 45
70
70
70		 358,89393
345,2679
346,0071
345,58531		 344.446
443.223
451.716
420.918
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
7		 7
6
6
7		 358,85964
353,41211
358,93438
358,58838		 344.634
391.207
369.906
348.448
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 358,75958
345,29151
345,14027
342,53432		 345.203
443.050
457.748
439.783
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
9
9
8		 7
9
9
8		 358,65361
348,99786
350,45922
345,4232		 345.819
418.569
421.586
421.901
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
90
90		 40
80
90
90		 358,42502
344,76127
343,73692
342,13328		 347.147
446.716
467.667
442.301
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
50		 357,92963
347,54442
347,4861
345,01167		 349.877
427.995
441.478
424.391
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
40		 357,90545
346,58561
345,8371
342,18861		 350.006
434.281
452.878
441.944
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
5
5
7		 4
5
5
7		 357,89839
350,69148
347,30379
344,3264		 350.045
407.774
442.636
428.635
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
55
55
55		 45
55
55
55		 357,86688
345,60361
346,48825
344,526		 350.257
440.901
448.313
427.383
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
11
13		 10
10
11
13		 357,84727
350,56166
355,18079
350,9216		 350.372
408.609
392.018
389.559
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 357,32731
342,97972
342,21773
350,19145		 353.410
459.037
478.647
393.791
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 10
10
9
9		 357,18647
347,39251
351,94461
346,50447		 354.241
428.942
412.082
415.364
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 357,12627
344,80091
344,46616
338,57818		 354.628
446.437
462.442
465.650
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
7		 6
6
6
7		 356,82496
352,13925
348,26583
340,74537		 356.398
398.845
436.194
451.288
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 356,72771
341,17878
343,25477
340,66635		 356.974
471.990
471.151
451.823
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 356,70924
348,11515
351,63784
350,09236		 357.092
424.290
414.022
394.333
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 356,70856
345,63781
347,18703
343,48372		 357.095
440.675
443.423
433.917
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 356,55994
349,12818
354,76188
353,82371		 357.976
417.733
394.522
373.514
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
75
75
75		 45
75
75
75		 356,44273
349,69181
348,59625
345,64342		 358.671
414.113
433.992
420.553
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 8
8
8
9		 356,3197
350,60613
351,8354
346,98201		 359.379
408.336
412.771
412.455
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 356,23154
344,51048
346,2213
345,00026		 359.865
448.513
450.239
424.451
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
65
65		 356,22952
345,19927
345,53243
343,64189		 359.875
443.710
455.018
432.909
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
65
68
33		 70
66
68
33		 356,04522
356,8092
360,24735
369,08115		 360.960
371.575
362.295
299.031
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 355,946
341,65193
337,07094
335,59883		 361.554
468.485
517.492
485.983
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 355,6779
348,74489
350,46238
349,24404		 363.146
420.241
421.564
399.214
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
20
20
70		 30
20
20
70		 355,65173
348,54551
352,2706
345,95508		 363.293
421.484
410.048
418.675
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 355,00653
346,72056
344,27559
340,63265		 366.974
433.393
463.864
452.051
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 354,82242
342,20316
341,82046
340,09984		 368.074
464.609
481.576
455.428
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRIKKALE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 354,36338
340,8628
340,61571
339,38106		 370.792
474.284
490.477
460.108
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (OSMANİYE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
30
30		 353,23492
346,23211
345,77388
347,56823		 377.624
436.686
453.301
408.911
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
11
12		 10
10
11
12		 353,17424
345,44202
346,55637
342,11092		 377.992
442.024
447.849
442.439
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 353,12596
348,21747
357,62252
354,43415		 378.272
423.662
377.621
370.141
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
7		 7
7
8
7		 353,0897
353,18138
341,67997
339,60213		 378.521
392.602
482.566
458.687
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 352,86777
342,01366
340,50486
338,45164		 379.847
465.946
491.293
466.502
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 352,42579
340,54002
339,31574
340,23895		 382.640
476.599
500.380
454.556
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİİRT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
71
71		 352,38305
336,08227
334,57438
331,37779		 382.914
510.400
537.498
516.216
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ZONGULDAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
71
70		 352,21604
335,90122
332,465
332,77587		 383.973
511.782
554.716
505.985
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 352,13691


 384.448
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 10
10
10
9		 351,9403
345,26346
343,3253
347,23113		 385.652
443.261
470.655
410.958
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 351,87088
342,33416
342,05197
342,45605		 386.077
463.628
479.844
440.281
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 351,79255
345,78707
348,24622
346,55968		 386.544
439.699
436.334
415.024
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
7
8		 6
6
7
8		 351,6744
342,87867
340,80506
332,15719		 387.244
459.743
489.013
510.567
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
72		 35
70
70
72		 351,6416
338,12618
336,81282
336,40479		 387.453
494.783
519.486
480.345
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 351,32966
340,26581
340,65733
339,06994		 389.392
478.583
490.140
462.223
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 351,06222
338,83691
335,66548
334,18432		 391.096
489.414
528.476
495.953
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
11
11
13		 10
11
11
13		 351,04167
340,84727
345,23202
338,06395		 391.213
474.404
457.104
469.052
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİTLİS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
60
62		 350,58272
337,51291
334,57032
330,54392		 394.119
499.369
537.533
522.282
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİNGÖL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
50		 350,41074
337,47296
338,48482
335,89249		 395.220
499.687
506.590
483.900
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 350,38674
342,47991
339,69131
338,01069		 395.352
462.569
497.526
469.394
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
50		 350,03387
339,48994
338,74402
338,10945		 397.595
484.376
504.638
468.746
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DÜZCE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
71		 349,94038
336,8119
333,7414
329,21444		 398.186
504.749
544.313
532.155
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
9		 4
4
7
9		 349,72959
343,2535
336,56513
337,15657		 399.549
457.115
521.385
475.256
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KİLİS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
100
90		 35
80
100
91		 349,30987
333,27972
332,07124
330,16885		 402.254
532.774
558.003
524.964
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
71		 349,27498
337,74862
334,61536
334,7099		 402.475
497.633
537.157
492.183
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
7		 7
7
7
7		 348,94724
343,94842
345,38371
342,28965		 404.632
452.409
456.054
441.316
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (RİZE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 348,79133
338,00575
336,44966
335,50161		 405.704
495.615
522.291
486.674
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
12		 10
10
9
12		 348,68242
342,20528
343,23835
338,62446		 406.445
464.594
471.278
465.321
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
7		 8
7
7
7		 348,30795
345,89272
347,3934
340,6816		 408.918
438.962
442.045
451.706
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
40
40
40		 347,51313
341,16011
336,99434
329,07337		 414.146
472.145
518.100
533.171
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 347,30007
333,33081
332,13378
329,32837		 415.535
532.367
557.464
531.323
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BİLECİK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
71		 347,27655
333,51902
330,36077
328,68186		 415.700
530.710
572.366
536.156
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
 10
10
10
 347,10788
343,33655
339,08867
332,67295		 416.834
456.525
502.088
506.736
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 347,06422
339,70931
337,14024
334,63976		 417.119
482.710
516.935
492.692
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YALOVA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
70

 45
71

 346,70292
336,18895
334,23501
 419.580
509.580
540.251
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
65
68
12		 71
67
70
12		 346,59407
341,11062
341,5916
368,57048		 420.355
472.504
483.234
301.241
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (EDİRNE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
75
75
75		 45
75
75
75		 346,53036
336,1225
332,87401
333,76503		 420.794
510.101
551.397
498.963
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
90
90		 35
80
90
91		 346,39261
334,8858
331,24145
331,58411		 421.729
519.725
564.944
514.754
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZİNCAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
66
65		 346,02812
334,94835
333,91783
329,42016		 424.109
519.244
542.809
530.599
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
62
60
60		 345,68166
333,27413
327,46109
337,23653		 426.389
532.820
597.371
474.704
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 345,58846
341,73691
339,94431
341,33537		 427.037
467.859
495.614
447.405
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
50		 345,36571
333,98186
332,64164
332,12447		 428.582
526.948
553.273
510.806
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KÜTAHYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 345,36334
334,62048
332,05988
328,3446		 428.597
521.844
558.093
538.781
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
51
50
50		 345,31599
335,53853
332,15082
329,85647		 428.900
514.686
557.306
527.304
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu (TUNCELİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25


 25


 345,21508


 429.577
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
12		 8
8
10
12		 345,17966
335,40054
335,97803
333,94242		 429.812
515.718
526.021
497.686
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 345,10333


 430.335
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
9		 9
9
9
9		 345,05678
333,22489
330,0522
323,68626		 430.657
533.264
575.038
575.592
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Durağan Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
61
62		 344,66996
329,42928
325,38029
323,89729		 433.207
565.564
615.842
573.922
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 8
8
8
9		 344,06596
338,99843
338,73932
329,07673		 437.298
488.177
504.667
533.145
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
 10
10
12
 344,01461
339,58684
336,40258
335,689		 437.671
483.654
522.679
485.370
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TOKAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
66
65		 343,79093
331,39084
328,37618
327,71228		 439.219
548.671
589.420
543.580
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
9		 9
9
9
9		 343,7843
334,81999
333,79899
332,83091		 439.264
520.267
543.813
505.623
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
11
12		 10
10
11
12		 343,32519
335,49648
335,78177
329,67648		 442.555
515.038
527.559
528.691
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 343,29543
332,29762
332,02358
323,76238		 442.782
541.011
558.385
574.992
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARABÜK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
71
70
71		 343,25304
329,99876
330,03309
330,77797		 443.083
560.639
575.188
520.569
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 343,12358
328,87028
325,55517
324,08972		 444.046
570.401
614.211
572.316
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 35
50
52
51		 342,6429
331,26986
329,0643
328,66531		 447.435
549.728
583.362
536.274
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 10
10
10
11		 342,51181
337,73363
336,8634
331,97174		 448.378
497.742
519.110
511.913
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
40		 342,4575
331,66534
329,26429
328,09363		 448.805
546.350
581.613
540.737
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
71		 342,38557
327,13687
322,74062
322,87786		 449.310
585.871
640.143
582.152
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
51		 342,34206
331,37889
331,50301
328,22067		 449.632
548.773
562.689
539.733
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ARTVİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
60
60
60		 342,10303
330,20739
328,40682
325,81847		 451.391
558.787
589.185
558.382
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÇANKIRI) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 341,04862
329,21137
326,8032
326,31519		 459.009
567.429
603.036
554.461
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
61
60
60		 341,03465
330,16415
326,31636
325,66696		 459.115
559.148
607.370
559.583
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
9		 8
7
8
9		 340,62604
332,50567
330,38963
331,93172		 462.019
539.209
572.133
512.200
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
13		 10
10
12
13		 340,53747
333,07028
331,0354
321,23455		 462.693
534.516
566.716
595.856
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 340,40848
333,35247
330,92489
325,9602		 463.614
532.180
567.645
557.280
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu (ÇORUM) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
40		 340,3343
328,07899
325,49363
323,91216		 464.173
577.411
614.814
573.800
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 340,30688
332,32823
325,96245
320,83986		 464.377
540.738
610.456
599.127
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu (KASTAMONU) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 340,11535
327,12419
324,42232
321,01357		 465.739
585.985
624.500
597.644
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KARAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 35
80
80
82		 340,05786
326,05569
320,67941
321,18539		 466.175
595.886
659.553
596.261
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BAYBURT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
72		 339,38488
326,55232
321,76696
320,50162		 471.158
591.278
649.195
602.041
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞIRNAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
60
60
60		 45
61
60
60		 339,10603
325,61839
319,78047
319,18473		 473.287
599.849
668.285
613.403
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 338,82088
335,18186
331,99871
334,89183		 475.405
517.444
558.582
490.901
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
8		 9
9
8
8		 338,37534
332,78386
326,15713
331,79483		 478.765
536.879
608.768
513.206
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (IĞDIR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
52
52
52		 337,90966
326,30392
321,21068
321,05359		 482.262
593.583
654.432
597.303
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
12		 10
10
12
12		 337,56993
328,66974
326,07873
319,26036		 484.792
572.118
609.448
612.752
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YOZGAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
40
40
40		 337,49575
326,45768
322,08639
322,0811		 485.358
592.146
646.202
588.760
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
70
70
 45
70
70
 337,31588
324,91066
320,14353
320,12771		 486.691
606.408
664.736
605.230
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 336,80065
328,24547
325,10294
321,12188		 490.632
575.893
618.368
596.744
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 336,69806
329,40279
328,69705
319,94109		 491.389
565.813
586.650
606.859
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu (AĞRI) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
62		 335,60547
321,64165
316,8993
314,81392		 499.818
637.996
696.551
652.671
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 335,3956
323,96369
318,16747
314,77437		 501.454
615.515
683.936
653.017
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 333,78872
330,93893
325,47437
318,71881		 514.076
552.550
614.991
617.478
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9
10
8
9		 9
10
8
9		 333,57297
328,26049
328,04004
322,19493		 515.750
575.744
592.313
587.851
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 333,55956
327,94279
325,75678
320,52552		 515.866
578.623
612.395
601.813
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Varto Meslek Yüksekokulu (MUŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
41
40
40		 333,48006
322,58874
318,11538
321,21369		 516.524
628.698
684.417
596.013
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HAKKARİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
51
50
50		 333,24091
323,99694
319,69031
315,31719		 518.489
615.136
669.204
647.933
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
 35
50
52
 332,98637
321,81121
317,12661
316,88907		 520.523
636.288
694.272
633.715
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Posof Meslek Yüksekokulu (ARDAHAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
31
30
31		 331,99568
322,05651
317,32364
314,9554		 528.589
633.867
692.358
651.276
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 17
15
15
15		 17
15
15
15		 331,70664
329,52967
326,88048
322,15527		 530.967
564.705
602.323
588.187
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 331,36976


 533.849
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
13
12		 12
12
13
12		 323,01622
313,40019
313,84488
316,38225		 606.943
723.874
728.113
638.288
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 16
16
16
12		 16
16
16
12		 320,23312
307,82673
307,05365
310,14623		 633.020
786.888
801.073
696.190
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
13
16
14		 12
13
16
14		 315,6018
304,81698
302,15056
299,97983		 678.330
822.700
857.011
800.840
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 29


 29


 315,33421


 681.045
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
36
37
38		 34
36
37
38		 313,07158
310,25141
298,61354
302,53097		 704.606
758.773
899.095
773.597
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
13		 12
12
12
13		 310,24853
299,32068
302,7561
298,07975		 734.467
891.352
850.004
821.606
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
9		 8
8
7
9		 309,70445
294,09775
295,34824
296,31541		 740.323
960.790
939.621
841.049
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
51		 51
51
51
51		 307,66932
304,63947
299,24935
300,14111		 762.810
824.791
891.563
799.095
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12


 12


 306,2178


 778.950
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 304,59313


 797.474
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 49

45
39		 49

45
39		 304,51097


318,33081		 798.429


620.823
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 12
16
17
15		 12
16
17
15		 303,88411
295,11797
295,50156
287,00043		 805.531
947.042
937.662
951.426
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
42		 51
51
51
42		 300,15678
303,9312
302,4236
287,59472		 849.490
833.463
853.869
944.159
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 14
11
12
10		 14
11
12
10		 300,13996
317,00948
321,61821
313,45706		 849.691
685.040
650.573
665.194
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 53
38
38
38		 53
38
38
38		 299,04442
291,26704
285,60371
274,71788		 862.801
999.424
1.066.739
1.114.644
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
40
30
12		 42
40
30
12		 298,74066
304,07487
296,59056
317,4045		 866.553
831.749
924.116
628.963
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
13
14
20		 10
13
14
20		 295,32163
288,25564
286,20662
269,89348		 908.588
1.041.798
1.058.645
1.184.846
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 48
52
48
40		 48
52
48
40		 293,44318
287,47715
298,99928
290,34595		 932.191
1.052.888
894.514
910.753
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
51		 51
51
51
51		 292,08836
278,04955
271,30473
248,85434		 949.179
1.192.603
1.270.939
1.533.776
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
59
55
51		 64
59
55
51		 290,74443
300,99191
296,38491
297,33452		 966.387
870.061
926.618
829.708
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
18
18
18		 18
18
18
18		 287,67422
278,63666
283,49105
278,64124		 1.006.534
1.183.583
1.095.749
1.060.361
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
68		 68
68
68
68		 287,20368
282,78476
255,16372
292,53149		 1.012.735
1.121.296
1.526.886
884.647
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
30
30		 286,37959
285,70914
287,91465
289,44736		 1.023.695
1.078.244
1.035.494
921.575
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
41		 42
42
42
41		 286,26328
291,23502
289,20384
287,8227		 1.025.185
999.866
1.018.613
941.352
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
18
22
22		 20
18
22
22		 283,52593
310,43354
308,86537
311,71869		 1.061.901
756.696
780.962
681.320
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
30
30		 283,35135
287,51918
302,30025
290,08742		 1.064.308
1.052.297
855.271
913.852
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 283,19213


 1.066.376
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
12
40
 21
12
40
 282,16048
256,35008
234,33518
 1.080.323
1.543.625
1.896.005
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 61
59

 61
59

 281,97283
271,9794

 1.082.952
1.286.951
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 9


 9


 278,74375


 1.127.634
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 41
40
48
45		 41
40
48
45		 277,79319
283,71548
272,26315
273,02552		 1.140.805
1.107.725
1.256.686
1.138.988
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 53
53
48
38		 53
53
48
38		 274,80113
276,00255
264,55639
285,87598		 1.182.533
1.224.154
1.374.760
965.505
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 64
64
64
56		 64
64
64
56		 273,94429
264,81442
271,61513
253,99524		 1.194.611
1.402.467
1.266.347
1.441.206
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
64
56		 68
68
64
56		 273,34662
272,12473
251,66058
288,80869		 1.203.127
1.284.625
1.586.122
929.264
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
68		 68
68
68
68		 272,72848
255,13541
255,02542
261,80798		 1.212.018
1.564.432
1.529.158
1.309.826
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
68		 68
68
68
68		 272,27328
263,83089
248,4873
255,91367		 1.218.630
1.418.258
1.640.619
1.408.083
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51


 51


 270,06809


 1.250.309
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 33
33
33
37		 33
33
33
37		 269,7898
280,38477
269,20245
277,33315		 1.254.273
1.157.196
1.302.831
1.078.381
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 41
42
51
43		 41
42
51
43		 269,47868
290,82255
278,83717
289,51236		 1.258.684
1.005.673
1.160.926
920.813
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
76
68		 68
68
76
68		 267,99164
245,78483
249,63524
246,79263		 1.280.196
1.726.524
1.620.773
1.572.426
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 15


 15


 267,51407


 1.286.990
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 32
57
54
54		 32
57
54
54		 266,71223
280,16598
279,47774
268,59693		 1.298.554
1.160.443
1.151.881
1.204.297
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68

67
68		 68

67
68		 266,50275


309,67895		 1.301.658


700.724
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 59
59
59
51		 59
59
59
51		 265,69297
262,68181
248,37007
261,33027		 1.313.276
1.437.260
1.642.535
1.317.679
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
67
64
67		 68
67
64
67		 265,35864
274,04944
266,35457
265,46355		 1.318.053
1.254.321
1.346.925
1.252.071
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 58
58
58
51		 58
58
58
51		 264,06817
266,65433
245,18247
266,79778		 1.336.777
1.372.312
1.698.399
1.231.630
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68

68
68		 68

68
68		 262,73784


303,40172		 1.356.103


764.516
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
59		 68
68
68
59		 262,30803
242,78948
264,71637
255,29102		 1.362.354
1.779.484
1.372.209
1.418.832
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
2
3
4		 2
2
3
4		 259,29752
259,8294
250,862
258,60103		 1.406.523
1.484.806
1.599.759
1.362.589
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
36
40
33		 50
36
40
33		 258,99817
239,78324
256,08708
267,68257		 1.410.936
1.833.371
1.511.341
1.218.201
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 28
33
28
26		 28
33
28
26		 255,67037
242,54329
256,74783
251,95587		 1.459.539
1.783.851
1.500.536
1.477.320
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
61
56
59		 68
61
56
59		 253,84261
242,76718
257,33198
268,64733		 1.486.560
1.779.907
1.491.016
1.203.528
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
1		 253,83703
288,98147
292,49143
Dolmadı		 1.486.662
1.031.425
975.485
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 38
38
42
42		 38
38
42
42		 252,4796
272,29581
268,27681
278,77085		 1.506.575
1.281.868
1.317.078
1.058.627
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
15
11
9		 1
15
11
9		 250,92163
222,15309
222,89402
236,18678		 1.529.250
2.157.095
2.116.920
1.785.048
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 22
30
34
38		 22
30
34
38		 249,3325
251,76832
255,11961
262,7626		 1.552.447
1.622.035
1.527.576
1.294.410
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 54
57
60
57		 54
57
60
57		 247,85193
289,78612
284,92454
279,83381		 1.574.232
1.020.108
1.075.997
1.044.274
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
7
2
2		 6
7
2
2		 247,52954
263,39969
274,71145
274,84269		 1.578.967
1.425.339
1.220.243
1.112.896
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
67
64
62		 68
67
64
62		 247,512
241,84794
243,19157
237,92843		 1.579.251
1.796.182
1.733.654
1.748.598
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67
67
75
 67
67
75
 246,16942
273,42304
279,2238
283,08722		 1.598.988
1.264.172
1.155.539
1.001.507
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 38
37
37
37		 38
37
37
37		 245,25917
261,55745
269,26503
264,28647		 1.612.406
1.455.909
1.301.830
1.270.338
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
46
45
52		 46
46
45
52		 244,21483
239,70533
253,18208
250,05508		 1.627.765
1.834.744
1.560.345
1.511.777
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4

 5
4

 242,99574
254,75422

 1.645.674
1.570.919
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
9
9
9		 7
9
9
9		 242,54048
251,01632
249,49142
245,87024		 1.652.341
1.634.999
1.623.279
1.590.106
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
76
68		 68
68
76
68		 242,22408
263,89264
238,37675
249,16365		 1.657.000
1.417.324
1.821.250
1.528.005
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 22
22
22
16		 22
22
22
16		 241,36674
237,97371
256,57428
260,49347		 1.669.485
1.865.933
1.503.414
1.331.380
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 46
47
47
41		 46
47
47
41		 240,96243
249,14926
242,72822
259,38767		 1.675.421
1.667.518
1.741.897
1.349.538
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
34		 34
34
34
34		 240,15103
257,87017
242,22663
270,28996		 1.687.416
1.517.715
1.750.902
1.178.805
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
39
49
45		 40
39
49
45		 238,2189
272,93499
275,23163
280,10366		 1.715.742
1.271.791
1.212.633
1.040.667
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 28
24
20
17		 28
24
20
17		 237,03844
288,08577
298,32826
299,02789		 1.733.062
1.044.186
902.580
811.232
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
35
35
48		 34
35
35
48		 236,37039
263,29046
266,38148
269,40105		 1.742.819
1.427.117
1.346.521
1.192.175
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 22
20
18
15		 22
20
18
15		 235,84034
237,6611
243,45926
250,63748		 1.750.613
1.871.610
1.728.828
1.501.133
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 50
50

 235,59054
223,5958

 1.754.192
2.130.307
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 47
56
36
14		 47
56
36
14		 234,52284
218,62277
205,46453
249,94795		 1.769.619
2.221.857
2.469.436
1.513.718
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
68		 68
68
68
68		 233,50483
242,44937
261,22401
282,24724		 1.784.481
1.785.544
1.427.558
1.012.273
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 67
68

 67
68

 233,15337
229,23022

 1.789.538
2.026.313
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
12
13
23		 11
12
13
23		 232,62789
244,65941
244,1747
242,72078		 1.797.148
1.746.329
1.716.113
1.651.292
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
10
18
24		 21
10
18
24		 231,6342
255,63542
242,25916
240,39642		 1.811.312
1.555.846
1.750.298
1.697.502
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68
65
61
68		 68
65
61
68		 229,33845
237,57716
246,35527
253,63706		 1.844.460
1.873.061
1.677.547
1.447.606
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51
46
50
56		 51
46
50
56		 228,83759
296,74782
290,11847
283,7324		 1.851.352
925.281
1.006.607
993.089
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
21
25
32		 10
21
25
32		 228,77628
226,71323
227,80897
231,78925		 1.852.239
2.072.659
2.020.520
1.880.673
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
11

 11
11

 226,66631
220,93227

 1.882.057
2.179.598
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 42
42
38
36		 42
42
38
36		 225,67097
228,92475
231,58791
224,46866		 1.895.917
2.031.782
1.948.074
2.050.814
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 48
41
21
 48
41
21
 219,85536
244,16842
268,11855
 1.975.571
1.755.112
1.319.453
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
35
40
31		 40
35
40
31		 219,73398
208,09718
235,79017
240,23163		 1.977.159
2.409.903
1.868.978
1.700.827
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
50		 215,31452
216,21478
235,48147
235,33262		 2.034.888
2.265.825
1.874.704
1.803.297
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIBRIS) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68


 68


 214,47502


 2.045.386
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 18
15
10
 18
15
10
 213,46732
259,86131
252,14874
 2.058.084
1.484.258
1.577.892
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 21
27
56
68		 21
27
56
68		 209,17016
229,84036
212,87659
246,12556		 2.109.689
2.014.951
2.319.490
1.585.331
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
29		 35
35
35
29		 202,08486
204,40254
235,85683
230,38972		 2.184.309
2.471.123
1.867.751
1.912.133
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
34		 34
34
34
34		 200,34146
218,57866
215,98168
242,0256		 2.200.222
2.222.648
2.256.213
1.665.059
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Meslek Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 19
17
18
15		 19
17
18
15		 197,2532
206,48553
227,51945
222,96718		 2.225.618
2.437.145
2.026.215
2.086.900
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 51


 51


 193,88077


 2.249.055
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 26


 26


 193,65662


 2.250.451
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68


 22


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 68

67
68		 37

67
68		 Dolmadı


276,04211		 Dolmadı


1.096.335
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 Dolmadı
268,72529
278,86793
274,35726		 Dolmadı
1.339.122
1.160.498
1.119.866
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
27
26
20		 17
27
26
20		 Dolmadı
207,84278
219,42577
204,33571		 Dolmadı
2.414.328
2.186.179
2.544.557
İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları
İlk ve Acil Yardım taban puanları 2026 | İlk ve Acil Yardım taban puanları ve başarı sıralamaları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör