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İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih sürecinde Anadolu İmam Hatip liselerini hedefleyen adaylar, 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Anadolu İmam Hatip liselerine ait en güncel puanlar, kontenjan bilgileri ve geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listesini oluşturacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 2026 yerleştirme sonuçları yayımlandığında liste MEB verileri doğrultusunda güncellenecektir.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 18:55 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 19:57
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

2026 İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS tercih dönemine hazırlanan öğrenciler ile velilerin gündemindeki yerini aldı. MEB tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçlarıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu İmam Hatip liselerinin güncel taban puanları ve başarı sıralamaları netlik kazanacak.

İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

ANKARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı İlçe Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 445,014 %4,77
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 441,297 %5,22
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 423,177 %8,70
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 414,599 %9,94
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl Almanca 406,536 %12,35
Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 403,194 %11,26
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 380,030 %14,46
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 379,915 %16,10
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 372,033 %18,68
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 355,748 %19,79
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 354,422 %21,19
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 353,725 %22,58
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Çubuk 4 yıl İngilizce 352,504 %17,71
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 352,094 %19,94
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 350,075 %15,99
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Pursaklar 4 yıl İngilizce 345,093 %21,45
Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 337,424 %26,00
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 326,299 %28,01
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 314,434 %33,87
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 312,797 %24,03
Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 301,137 %37,92
Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 298,274 %26,89
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 297,289 %31,58
Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 296,630 %34,89
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Beypazarı 4 yıl İngilizce 285,364 %63,67
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 283,844 %23,34
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 280,400
Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 272,125 %34,99
Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 268,462 %34,52
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Polatlı 4 yıl İngilizce 266,828 %47,08
Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 266,158 %90,34
Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam 4 yıl İngilizce 215,318 %32,01
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 213,669 %79,68
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 213,417 %44,66
Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 210,380 %93,29
Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam 4 yıl İngilizce 207,478 %44,59
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt Hazırlık + 4 yıl Arapça 200,329 %46,57
Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan 4 yıl İngilizce 180,706 %68,36
Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Şereflikoçhisar 4 yıl İngilizce 175,572 %46,49
Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan 4 yıl İngilizce 172,670 %97,68
Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 171,931 %93,61
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Elmadağ 4 yıl İngilizce 171,930 %89,21
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 170,746 %74,79
Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 167,430 %91,96
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt 4 yıl Arapça 166,216 %91,65
Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Ayaş 4 yıl İngilizce 165,860 %80,02
Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 159,691 %67,31
Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 153,044 %87,49
Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Haymana 4 yıl İngilizce 150,522 %96,21
Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt 4 yıl İngilizce 147,255 %56,28
Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beypazarı 4 yıl İngilizce 146,464 %95,73
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

İZMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 424.571 8,59
KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 394.438 14,70
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 354.905 19,44
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 354.439 26,32
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 339.395 27,84
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 323.317 26,77
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 313.598 25,81
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 288.280 29,48
BERGAMA / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 258.665 58,93
MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 218.298 37,59
ÖDEMİŞ / Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 295.142 55,76
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İtalyanca 252.551 80,41
TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 228.826 90,87
KONAK / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 226.730 77,19
SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 196.953 71,47
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 195.427 99,20
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 154.071 90,64
TORBALI / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 154.008 84,79
BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 193.952 85,19
BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 190.733 -
ALİAĞA / Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 188.477 49,43
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 184.458 90,47
GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 173.220 73,14
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 163.651 94,47
KARŞIYAKA / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 162.665 94,68
BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce - 84,72
ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 154.368 58,52
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 152.553 98,07
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 146.317 93,03
KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 141.207 96,86
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 141.374 91,45
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İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 482.437 0,72
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 474.206 1,54
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 470.205 1,77
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 466.169 1,99
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 464.069 2,47
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 462.978 2,50
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 462.135 2,94
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 461.150 3,16
M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Rusça 460.739 2,87
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 458.887 2,97
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 452.227 4,02
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İspanyolca 451.676 3,53
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 450.014 5,35
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Japonca 449.614 4,21
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 449.377 3,22
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 447.163 4,15
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 443.357 4,37
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 441.671 4,93
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 441.156 5,13
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Korece 439.348 -
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 434.272 7,75
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 432.842 5,94
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 428.273 6,37
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 426.879 -
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 426.292 4,96
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 425.635 7,36
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 424.175 8,67
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 418.382 9,00
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 417.211 -
Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 415.819 -
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 414.379 11,53
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 412.051 10,72
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 409.060 9,19
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 406.902 -
Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 406.129 9,31
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 405.211 10,16
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 404.161 10,77
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 403.299 11,44
Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 400.137 12,07
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 398.341 10,31
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 398.107 12,50
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Şehit Alan Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 396.229 11,57
Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 395.621 11,76
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 391.079 14,84
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 390.990 12,00
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 390.313 12,54
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 390.338 12,48
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 389.855 -
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 388.135 12,44
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 386.075 12,74
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 384.454 15,02
Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 383.981 13,69
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 383.365 15,44
TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 382.453 15,73
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 380.764 13,84
Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 380.315 -
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 378.583 13,74
Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 378.250 14,92
Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 376.019 -
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 375.531 14,58
Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 373.939 16,59
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 373.823 16,11
Şehit Alan Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 373.418 17,77
Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Çince 368.668 20,17
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 365.388 16,14
Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Korece 363.925 -
Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 361.596 17,73
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 357.882 19,00
Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 357.753 17,60
Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 356.946 18,28
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 356.036 20,77
Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 354.771 20,74
İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 354.719 22,54
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 354.134 17,35
Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 352.976 19,60
Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 351.735 22,02
TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 351.632 22,77
Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 348.771 22,30
Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 348.584 18,71
Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 347.213 19,30
Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 346.806 25,64
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 346.199 19,02
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 345.673 20,48
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 344.850 15,21
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 344.125 25,10
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 342.679 20,77
Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 338.538 21,53
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Arapça 337.308 -
TOKİ Aliya İzzetbegović Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 336.100 22,25
Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 334.518 23,24
Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 334.297 23,65
Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 331.671 21,91
Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 329.031 22,54
Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 328.577 22,92
Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 326.716 26,50
Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 323.413 25,60
Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 321.557 16,06
Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 321.125 26,15
Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 319.319 28,70
Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 318.831 18,22
Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 315.400 21,17
Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 315.259 -
Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 314.636 18,07
Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 312.324 28,88
Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 309.659 33,00
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 305.616 28,54
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 297.516 33,38
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 296.482 31,29
Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 295.734 34,75
Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 292.416 31,98
Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 290.913 32,31
Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 289.225 36,82
Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 286.349 27
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Sarıyer Rıza Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 207.845 38,19
Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 207.543 49,02
Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 204.524 38,81
İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 202.527 75,61
Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 189.362 44,76
İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 189.013 80,40
Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 186.849 43,10
Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 181.711 88,95
Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 182.174 81,89
Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 181.563 38,40
Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 176.015 96,45
Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 170.307 -
Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 170.388 99,19
Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 170.110 83,96
İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 169.060 81,22
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 168.147 59,65
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 167.453 35,62
Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 160.420 70,02
Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 160.001 78,69
Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 153.523 95,99
Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 151.300 38,79
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 149.845 97,54
Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl İngilizce 147.410 83,48
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör