İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İmam Hatip Lisesi taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih sürecinde Anadolu İmam Hatip liselerini hedefleyen adaylar, 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini yakından takip ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Anadolu İmam Hatip liselerine ait en güncel puanlar, kontenjan bilgileri ve geçen yılın yerleştirme verileri, tercih listesini oluşturacak öğrenciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 2026 yerleştirme sonuçları yayımlandığında liste MEB verileri doğrultusunda güncellenecektir.
|Okul Adı
|İlçe
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|445,014
|%4,77
|Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|441,297
|%5,22
|Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|423,177
|%8,70
|Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|414,599
|%9,94
|Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|406,536
|%12,35
|Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|403,194
|%11,26
|Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|380,030
|%14,46
|Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|379,915
|%16,10
|Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|372,033
|%18,68
|Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|355,748
|%19,79
|Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|354,422
|%21,19
|Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|353,725
|%22,58
|Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çubuk
|4 yıl
|İngilizce
|352,504
|%17,71
|Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|352,094
|%19,94
|Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|350,075
|%15,99
|Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pursaklar
|4 yıl
|İngilizce
|345,093
|%21,45
|Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|337,424
|%26,00
|Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|326,299
|%28,01
|Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|314,434
|%33,87
|Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|312,797
|%24,03
|Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|301,137
|%37,92
|Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|298,274
|%26,89
|Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Sincan
|4 yıl
|İngilizce
|297,289
|%31,58
|Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|296,630
|%34,89
|Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Beypazarı
|4 yıl
|İngilizce
|285,364
|%63,67
|Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|283,844
|%23,34
|Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Gölbaşı
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|280,400
|—
|Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Yenimahalle
|4 yıl
|İngilizce
|272,125
|%34,99
|Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|268,462
|%34,52
|Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Polatlı
|4 yıl
|İngilizce
|266,828
|%47,08
|Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|266,158
|%90,34
|Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Kızılcahamam
|4 yıl
|İngilizce
|215,318
|%32,01
|Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|213,669
|%79,68
|Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Gölbaşı
|4 yıl
|İngilizce
|213,417
|%44,66
|Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çankaya
|4 yıl
|İngilizce
|210,380
|%93,29
|Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Kızılcahamam
|4 yıl
|İngilizce
|207,478
|%44,59
|Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Akyurt
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|200,329
|%46,57
|Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Kahramankazan
|4 yıl
|İngilizce
|180,706
|%68,36
|Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Şereflikoçhisar
|4 yıl
|İngilizce
|175,572
|%46,49
|Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Kahramankazan
|4 yıl
|İngilizce
|172,670
|%97,68
|Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|171,931
|%93,61
|Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Elmadağ
|4 yıl
|İngilizce
|171,930
|%89,21
|Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Etimesgut
|4 yıl
|İngilizce
|170,746
|%74,79
|Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Altındağ
|4 yıl
|İngilizce
|167,430
|%91,96
|Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Akyurt
|4 yıl
|Arapça
|166,216
|%91,65
|Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Ayaş
|4 yıl
|İngilizce
|165,860
|%80,02
|Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Keçiören
|4 yıl
|İngilizce
|159,691
|%67,31
|Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Mamak
|4 yıl
|İngilizce
|153,044
|%87,49
|Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Haymana
|4 yıl
|İngilizce
|150,522
|%96,21
|Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Akyurt
|4 yıl
|İngilizce
|147,255
|%56,28
|Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Beypazarı
|4 yıl
|İngilizce
|146,464
|%95,73
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|424.571
|8,59
|KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|394.438
|14,70
|GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|354.905
|19,44
|MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|354.439
|26,32
|GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|339.395
|27,84
|MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|323.317
|26,77
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|313.598
|25,81
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|288.280
|29,48
|BERGAMA / Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|258.665
|58,93
|MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|218.298
|37,59
|ÖDEMİŞ / Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|295.142
|55,76
|KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İtalyanca
|252.551
|80,41
|TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|228.826
|90,87
|KONAK / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|226.730
|77,19
|SEFERİHİSAR / Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|196.953
|71,47
|KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|195.427
|99,20
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|154.071
|90,64
|TORBALI / Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|154.008
|84,79
|BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|193.952
|85,19
|BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|190.733
|-
|ALİAĞA / Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|188.477
|49,43
|KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|184.458
|90,47
|GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|173.220
|73,14
|KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|163.651
|94,47
|KARŞIYAKA / Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|162.665
|94,68
|BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|-
|84,72
|ÇİĞLİ / Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|154.368
|58,52
|KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|152.553
|98,07
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|146.317
|93,03
|KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|141.207
|96,86
|BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|141.374
|91,45
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|482.437
|0,72
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|474.206
|1,54
|M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|470.205
|1,77
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|466.169
|1,99
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|464.069
|2,47
|M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|462.978
|2,50
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İspanyolca
|462.135
|2,94
|Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|461.150
|3,16
|M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Rusça
|460.739
|2,87
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|458.887
|2,97
|Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|452.227
|4,02
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İspanyolca
|451.676
|3,53
|Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|450.014
|5,35
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Japonca
|449.614
|4,21
|Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|449.377
|3,22
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|447.163
|4,15
|İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|443.357
|4,37
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|441.671
|4,93
|Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|441.156
|5,13
|İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Korece
|439.348
|-
|Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|434.272
|7,75
|Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|432.842
|5,94
|Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|428.273
|6,37
|İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|426.879
|-
|Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|426.292
|4,96
|Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|425.635
|7,36
|Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|424.175
|8,67
|Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|418.382
|9,00
|Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|417.211
|-
|Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|415.819
|-
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|414.379
|11,53
|15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|412.051
|10,72
|Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|409.060
|9,19
|Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|406.902
|-
|Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|406.129
|9,31
|Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|405.211
|10,16
|Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|404.161
|10,77
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|403.299
|11,44
|Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|400.137
|12,07
|Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|398.341
|10,31
|15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|398.107
|12,50
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Şehit Alan Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|396.229
|11,57
|Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|395.621
|11,76
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|391.079
|14,84
|Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|390.990
|12,00
|Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|390.313
|12,54
|Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|390.338
|12,48
|Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|389.855
|-
|İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|388.135
|12,44
|Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|386.075
|12,74
|Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|384.454
|15,02
|Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|383.981
|13,69
|Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|383.365
|15,44
|TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|382.453
|15,73
|İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|380.764
|13,84
|Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Almanca
|380.315
|-
|Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|378.583
|13,74
|Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|378.250
|14,92
|Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|376.019
|-
|Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|375.531
|14,58
|Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|373.939
|16,59
|Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Fransızca
|373.823
|16,11
|Şehit Alan Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|373.418
|17,77
|Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Çince
|368.668
|20,17
|Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|365.388
|16,14
|Bayrampaşa Aliya İzzetbegović Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Korece
|363.925
|-
|Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|361.596
|17,73
|Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|357.882
|19,00
|Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|357.753
|17,60
|Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|356.946
|18,28
|Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|356.036
|20,77
|Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|354.771
|20,74
|İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|354.719
|22,54
|Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|354.134
|17,35
|Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|352.976
|19,60
|Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|351.735
|22,02
|TOKİ Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|351.632
|22,77
|Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|348.771
|22,30
|Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|348.584
|18,71
|Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|347.213
|19,30
|Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|346.806
|25,64
|İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|346.199
|19,02
|Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|345.673
|20,48
|Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|344.850
|15,21
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|344.125
|25,10
|Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|342.679
|20,77
|Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|338.538
|21,53
|Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Arapça
|337.308
|-
|TOKİ Aliya İzzetbegović Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|336.100
|22,25
|Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|334.518
|23,24
|Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|334.297
|23,65
|Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|331.671
|21,91
|Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|329.031
|22,54
|Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|328.577
|22,92
|Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|326.716
|26,50
|Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|323.413
|25,60
|Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|321.557
|16,06
|Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|321.125
|26,15
|Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|319.319
|28,70
|Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|318.831
|18,22
|Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|315.400
|21,17
|Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|315.259
|-
|Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|314.636
|18,07
|Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|312.324
|28,88
|Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|309.659
|33,00
|Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|305.616
|28,54
|Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|297.516
|33,38
|Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|296.482
|31,29
|Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|295.734
|34,75
|Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|292.416
|31,98
|Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|290.913
|32,31
|Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|289.225
|36,82
|Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|286.349
|27
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Sarıyer Rıza Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|207.845
|38,19
|Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|207.543
|49,02
|Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|204.524
|38,81
|İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|202.527
|75,61
|Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|189.362
|44,76
|İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|189.013
|80,40
|Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|186.849
|43,10
|Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|181.711
|88,95
|Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|182.174
|81,89
|Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|181.563
|38,40
|Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|176.015
|96,45
|Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|170.307
|-
|Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|170.388
|99,19
|Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|170.110
|83,96
|İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|169.060
|81,22
|Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|168.147
|59,65
|Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|167.453
|35,62
|Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|160.420
|70,02
|Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|160.001
|78,69
|Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|153.523
|95,99
|Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|151.300
|38,79
|Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|149.845
|97,54
|Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|147.410
|83,48