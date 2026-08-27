İmamoğlu suç örgütü davasında çarpıcı ifadeler: İtirafçılar mahkeme yolsuzluğu tek tek anlattı...

SOYTEKİN KURT'UN EŞİNİN TAKİP EDİLMESİNİ İSTEMİŞ



Savcılık, Erenler'in önceki ifadesinde yer alan başka bir ayrıntıyı da duruşmada gündeme getirdi. Buna göre Soytekin, bir dönem Ali Kurt'un eşinin takip edildiğinden endişe ettiğini söyleyerek Erenler'den iki gün boyunca Kurt'un eşini takip etmesini ve herhangi bir risk bulunup bulunmadığını kontrol etmesini istemişti. Savcı, bu olay ile para ve araç trafiğini hatırlatarak Soytekin-Kurt ilişkisinin yoğunluğunu sordu. Erenler ise iki ismin "Sürekli bir arada olmaları, buluşmaları, yemek yemeleri" şeklinde bir yakınlık içerisinde olduklarını anlattı ve savcının "Bir samimiyetleri vardı, öyle mi?" sorusuna "Tabii." cevabını verdi.