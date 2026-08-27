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İmamoğlu suç örgütü davasında çarpıcı ifadeler: İtirafçılar mahkeme yolsuzluğu tek tek anlattı...
İmamoğlu suç örgütü davasında çarpıcı ifadeler: İtirafçılar mahkeme yolsuzluğu tek tek anlattı...
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında savunma yapan Adem Soytekin'in çalışanı emekli polis memuru ve Soytekin'in korumalığını yapan tutuksuz sanık Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki para ve araç trafiğini mahkemede ayrıntılarıyla anlattı. Tutuksuz sanık Erenler, Soytekin'in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt'un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracı Kurt'un eşine bizzat teslim ettiğini doğruladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 11:24