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İnanılmaz bir işe imza attı! Kola kutusu ile internet hızlandırdı

Sosyal medya mecrasında her gün yeni bir şaşkına çeviren işle karşı karşıya kalıyoruz. Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneleri değerlendirmenin öyle yöntemleri var ki... Bazılarını öğrenince gözlerinize inanamayabiliyorsunuz. Bu sefer olayın baş rolünde bir kola kutusu var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. İnternetini hızlandırmanın ilginç bir yolunu buldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 10:15 PAYLAŞ