İnanılmaz bir işe imza attı! Kola kutusu ile internet hızlandırdı

Sosyal medya mecrasında her gün yeni bir şaşkına çeviren işle karşı karşıya kalıyoruz. Günlük hayatta hiç düşünmeden çöpe attığımız kimi nesneleri değerlendirmenin öyle yöntemleri var ki... Bazılarını öğrenince gözlerinize inanamayabiliyorsunuz. Bu sefer olayın baş rolünde bir kola kutusu var. Teneke kutuyu atmak yerine onu değerlendirmeyi düşünen adam bunu gerçekleştirmekle kalmadı sosyal medyadan da paylaştı. İnternetini hızlandırmanın ilginç bir yolunu buldu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken milyonlarca kez görüntülenmeyi de başardı.
İnternetten yapılan bazı deney ve ustalıklar büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kez izlenen bu iş de onlardan biri. İnternet hızını artırdığını söyleyen bu genç adam bakın ne yaptı.
Boş bir teneke kutunun size ne faydası olacak dersiniz?
Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.