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İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Yıllarca uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayan, verdiği kiloları kısa sürede geri alan bir kadın, sonunda aradığı yöntemi buldu. Tam 25 yıl boyunca kilo vermeye çalışan kadın, katı diyet listelerini bir kenara bırakarak günlük yaşamında yaptığı 5 değişiklikle yalnızca 1 yılda 45 kilo vermeyi başardı. Aç kalmadan ve mucizevi yöntemlere başvurmadan gelen bu değişim, sürdürülebilir kilo vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte onun hayatını değiştiren ve zayıflama sürecinde fark yaratan 5 alışkanlık...

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 09:17
İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Gebelik diyabeti sonrasında tip 2 diyabet riskiyle karşı karşıya kalan genç kadın, sağlığını korumak için kilo vermesi gerektiğini fark etti. Katı diyet programlarından vazgeçip yaşam tarzında değişiklikler yapan kadın, yalnızca 1 yılda 45 kilo vermeyi başardı.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

İşte 45 kilo vermesini sağlayan o yöntem...

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"25 yılın ardından, sonunda moda diyetlerden vazgeçip kalıcı şekilde kilo vermeyi ve kilomu korumayı öğrendim. Bu kez beslenme düzenimi gerçek ve doğal gıdalar üzerine kurarken, sindirim sağlığımı da iyileştirdim," diyor.

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İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Nisan 2017'de gerçekleşen ikinci hamileliğimin ardından, bir yıl içinde 45 kilo verme hedefime ulaştım. Bu süreçte söz konusu kiloları verebilmek için her gün uyguladığım beş temel alışkanlık belirledim" diye anlatıyor.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

HER GÜNE SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ YAPIN

İlk alışkanlığım, güne mutlaka sağlığıma katkı sağlayan bir adımla başlamak oldu; buna yürüyüş yapmak ya da direnç antrenmanı uygulamak gibi aktiviteler dahildi.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Çocuk sahibi olduktan sonra vücudum zaten erken ve dinç uyanmaya alışmıştı. Çocuklar sabahları daha bağımsız hareket edebilecek yaşa geldiklerinde ise bu durumu avantaja çevirdim; evde ilk uyanan kişi olarak egzersizimi hemen yaptım. Böylece günün ilerleyen saatlerinde yorulursam ya da yoğun olursam kendime bahane üretme şansım kalmadı.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Bu alışkanlığı kazandığım ilk dönemde egzersiz, sabahın erken saatlerinde eliptik bisiklete binmekten ibaretti. Ancak zamanla rutinim değişti. Bugünlerde ise programıma göre güne bazen yürüyüşle, bazen de direnç antrenmanıyla başlıyorum.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Dr. Andrew Huberman'a göre, sürdürülmesi zor olan alışkanlıkları kazanmak için en verimli zaman dilimi uyanıldıktan sonraki ilk sekiz saat. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak ya da egzersiz uygulamak mümkün değilse, bunun yerine güne başka bir sağlıklı alışkanlık eklemek de etkili bir alternatif olabilir.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

ÖĞÜNLERİNİZİ PROTEİN ODAKLI PLANLAYIN

45 kilo verebilmek için değiştirdiğim ikinci alışkanlık, tüm öğünlerimi proteini merkeze alarak düzenlemek oldu. Kilo vermek ve verilen kiloyu kalıcı hale getirmek için protein ağırlıklı bir kahvaltı büyük önem taşıyor. Aynı yaklaşımı gün içindeki tüm öğünlerde sürdürmek de sürecin temel taşlarından biri.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Protein, en uzun süre tok tutan makro besindir; yeterli miktarda protein tüketildiğinde gün içinde alınan toplam kalori doğal olarak azalır. Yakılandan daha az kalori almak ise kilo verme sürecinin en önemli unsurlarından biridir.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Protein tüketimi ayrıca büyük önem taşır. Yeterli alındığında yağsız kas kütlesinin korunmasına ve artmasına yardımcı olur. Yağsız kas kütlesi ne kadar fazlaysa, metabolizma hızı da o ölçüde yüksek olur.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Özellikle kahvaltıda tatlılar, simit ve tahıl gevrekleri gibi seçenekleri tercih etmemek ve bunun yerine güne protein açısından zengin bir öğünle başlamak büyük önem taşıyor.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Karbonhidrat ağırlıklı bir öğünle güne başlamak, gün boyunca kan şekerinde kontrolsüz dalgalanmalara zemin hazırlayabilir. Bu dalgalanmalar ise kalori açığını sürdürmeyi zorlaştıran yoğun açlık hissine ve ani isteklere neden olabilir.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Hafta sonları ya da tatillerde "rutinden çıkma" bahanesiyle normalde tüketilmeyen yiyeceklere yönelme alışkanlığı varsa, bu düşünceyi baştan bırakmak gerekiyor.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

En azından güne her zaman protein ağırlıklı bir kahvaltıyla başlamaya odaklanmak gerekiyor.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

Yemeğin sonunda krep ya da hamur işi için hâlâ biraz yer varsa, tamamını tüketmek yerine birkaç lokmayla yetinmeyi deneyin ve bunun isteğinizi bastırmaya yeterli olup olmadığını gözlemleyin.

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

İŞLENMİŞ GIDALARDAN KURTULUN

"Değiştirdiğim üçüncü alışkanlık, aşırı işlenmiş abur cuburları gerçek gıdalarla değiştirmem oldu. Bu bariz görünse de, herkesin tam, gerçek gıdalar ile işlenmiş abur cuburlar arasındaki farkı anladığını sanmıyorum."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"İşlenmiş gıdalar, bir kutu veya pakette olan hemen hemen her şeydir. Ve evet, bu gıdalar, paketin üzerinde "şekersiz" veya "düşük kalorili" yazan atıştırmalıkları da içerir. Gıda üreticileri, bu yiyeceklerin planınıza uyuyormuş gibi görünmesini sağlamak için paketlerini tasarlasalar da, yoğun şekilde işlenmiş gıdalar da daha fazla yemenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Yapılan araştırmalar, beslenme düzenlerine çok fazla işlenmiş gıda ekleyen kişilerin, çoğunlukla tam gıdalara odaklanan kişilere göre günde daha fazla kalori aldıklarını gösteriyor."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Kilo vermek istiyorsanız işlenmiş gıdalardan hiçbirini yiyemeyeceğinizi söylemiyorum, çünkü yiyebilirsiniz ve ben de yiyorum. Ancak diyetimin yaklaşık %80 ila %90'ını tam gıdalardan oluşturduğumda en fazla başarıyı elde ettim. Örneğin et, sebze, meyve, yumurta ve peynir gibi şeyler tüketmeye özen gösteriyorum."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Bazı günlerde, daha fazla işlenmiş bir atıştırmalık, bitter çikolata veya cips gibi bir şey, istediğimde genellikle günün sonuna kadar beklerim. Bunun nedeni, o zamana kadar vücudumu zaten çok sayıda besleyici yiyecekle beslemiş olmamdır, bu nedenle yediğim herhangi bir atıştırmalık açlığımı tetikleme veya bir tür yemek çılgınlığına yol açma olasılığı daha düşüktür."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Ayrıca bu yiyecekleri makrolarıma dikkatlice yerleştiriyorum, böylece aşırı yemek yemiyorum. Günün sonunda hiç kalorim kalmazsa veya proteinim çok düşükse, atıştırmalığım yarın geceye kadar beklemek zorunda kalıyor."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

HER ÖĞÜNÜ TAKİP EDİN

"Değiştirdiğim dördüncü alışkanlık her öğünü takip etmemdi. Uzun zamandır öğünlerimi takip ediyordum ama uzun vadeli sonuçlar elde etmek için olması gerektiği kadar tutarlı olmamıştım."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Daha önce güne kahvaltımı takip ederek güçlü bir şekilde başlıyordum ama öğle yemeğinde veya belki akşam yemeğinde kendimi doğaçlama yemekler yerken ve kalorileri tahmin ederken buluyordum."

İnanılmaz değişimin sırrı ortaya çıktı! 45 kilo verdiren 5 kural

"Bu, kilonuzu korumak için harika bir strateji olabilir; ancak hala vermeniz gereken çok fazla kilo varsa ve istediğiniz ilerlemeyi kaydedemiyorsanız, her öğünü takip etmek önemlidir."