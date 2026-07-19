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İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih sürecinde geri sayım devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini sırayla tamamlayacak. Bu süreçte gözler İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne çevrildi. İşte İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:53
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, açıklanan takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih sürecinde milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.


Bu dönemde adayların merakla takip ettiği bölümlerden biri de İngiliz Dili ve Edebiyatı oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2026

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

İşte, İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları;

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İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
9
9
8		 946
1.707
1.656
2.120		 501,5649
502,20617
511,36086
502,07623
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
65		 41
62
64
67		 1.636
2.380
2.943
2.364		 489,63218
493,95966
497,09830
499,63599
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
6		 7
7
6
6		 1.875
3.304
4.086
4.334		 486,37029
484,05916
486,99234
481,11131
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
9
9
10		 9
11
10
10		 2.713
3.943
6.601
4.559		 477,00373
478,22050
470,27601
479,16198
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
90		 62
62
63
93		 3.410
4.545
6.002
7.071		 470,81669
473,65076
473,79271
462,64697
TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
10		 10
10
10
10		 4.927
6.705
8.659
10.540		 459,83514
459,95874
459,32953
444,97240
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 11
11
11
9		 5.011
5.671
7.283
5.135		 459,27894
465,83896
466,48895
474,62009
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
74
72		 6.399
8.187
10.964
12.055		 450,82494
452,51578
449,66282
438,78363
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 93
93
96
93		 6.487
7.229
8.736
7.661		 450,30037
457,22896
458,98774
459,43488
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 7.559


 445,00977
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
84
82		 7.712
8.432
10.794
10.793		 444,24932
451,20182
450,37996
443,86059
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
8
8
8		 9
9
10
8		 8.719
9.876
11.311
11.521		 439,70529
444,64610
448,22398
440,93426
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
6
8
8		 8
8
9
8		 8.878
10.036
12.977
13.161		 439,07638
443,98514
442,15741
434,36821
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 4
6
6
7		 6
7
7
7		 10.853
15.600
17.036
17.620		 431,39686
424,58801
429,47796
418,81430
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 73
74
74
72		 11.070
12.772
15.652
15.067		 430,68596
433,88029
433,52289
427,35490
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
63
62		 11.389
13.388
16.363
17.265		 429,53586
431,73936
431,47121
419,84711
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 74
74
74
72		 12.433
15.252
18.802
19.820		 426,06407
425,68809
424,48486
411,88183
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
11
11
12		 13
12
12
12		 13.113
14.318
15.895
14.235		 424,03051
428,60051
432,75629
430,46889
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
9
7
7		 6
10
8
7		 13.362
16.158
13.441
9.469		 423,26241
422,89676
440,65025
450,03226
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
5
5
6		 8
6
6
6		 14.017
15.091
16.143
14.391		 421,1765
426,17524
432,08295
429,86045
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 16
12
12
13		 17
13
13
13		 14.683
16.396
16.753
15.901		 419,00519
422,18670
430,37119
424,57577
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
11
11
12		 11
12
12
12		 15.941
18.279
19.972
16.429		 415,28856
416,63646
421,32606
422,63283
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
5

 16.008
23.213

 415,05904
403,29129
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
63
62		 16.238

21.311
19.932		 414,39674
421,84345
417,65709
411,50336
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 5
5
5
5		 16.640
18.331
19.366
19.790		 413,25955
416,48953
422,98845
411,94581
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
7
8
8		 9
8
9
8		 17.239
17.551
20.669
17.925		 411,62293
418,78589
419,38270
417,80751
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 9
9
9
8		 17.292
18.178
18.575
17.820		 411,46308
416,91179
425,15720
418,13254
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 17.350
20.365
24.379
23.325		 411,33977
410,74313
409,69383
401,56373
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 42
42
42
 17.674
20.478
24.718
 410,42437
410,46736
408,87661
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 83
84
84
82		 18.539
20.634
22.910
22.103		 408,07495
410,03311
413,44172
405,03240
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
7		 8
8
8
7		 18.964
19.510
22.345
19.321		 406,95419
413,05662
414,82789
413,30090
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
52
52		 19.483
20.468
22.448
21.177		 405,56799
410,47930
414,58929
407,87063
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
12
12		 11
11
13
12		 20.390
20.759
23.387
19.579		 403,13046
409,70637
412,22737
412,57924
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
74
73
72		 20.460
22.177
26.319
24.488		 402,96438
405,98804
404,91269
398,03422
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
11		 12
11
10
11		 20.571
22.224
24.151
21.292		 402,67617
405,89518
410,26610
407,47084
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
4

 6
5

 20.598
20.291

 402,59577
410,94932
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 21.406


 400,50981
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 83
84
83
82		 21.556
23.095
27.265
25.753		 400,13172
403,60058
402,52851
394,45484
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 21.694
25.536
30.408
28.646		 399,79381
397,49388
395,00206
386,44379
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
10
10
11		 13
11
11
11		 21.887
20.640
21.859
19.363		 399,30755
410,01308
416,13952
413,16539
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40

 42
41

 22.247
28.614

 398,41568
390,10310
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 90
90

 93
95

 22.622
25.696

 397,46977
397,09716
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
84
84
82		 22.704
28.321
32.003
28.686		 397,27796
390,81917
391,20610
386,32108
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
106
103		 23.884
18.422
17.031
16.317		 394,22802
416,20257
429,49299
423,05419
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 73
74
72
72		 24.587

30.088
29.430		 392,58571
394,43114
395,77923
384,31636
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
83
83
82		 24.620
28.642
32.968
30.511		 392,49857
390,03431
388,90387
381,36179
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
83
82		 24.858
28.966
32.382
30.147		 391,87771
389,28783
390,33058
382,37536
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 27.310
31.187
35.090
33.786		 386,13095
383,93571
383,99323
372,40329
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
9
9
8		 11
10
10
8		 27.334
32.745
37.098
34.368		 386,08372
380,43918
379,24589
370,80864
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 28.130
33.383
39.157
35.330		 384,25386
379,08751
374,55399
368,23958
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 81
91
90
72		 28.635
34.417
38.121
33.810		 383,02963
376,82546
376,94549
372,34759
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 48
48
48
48		 48
48
48
48		 29.122
20.406
22.527
17.419		 381,9007
410,62089
414,41876
419,37757
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 46
65
67
52		 29.266
37.268
36.749
36.522		 381,53201
370,46820
380,03031
365,03076
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 29.309
33.278
39.660
36.061		 381,42156
379,32207
373,41597
366,24100
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 31.171
35.607
41.564
37.731		 376,93535
374,15537
369,05628
361,86569
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
73
72		 31.462
36.178
41.747
37.643		 376,25425
372,85816
368,66632
362,10900
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
60		 23
27
27
62		 31.869
38.742
45.190
34.231		 375,25517
367,22956
360,76835
371,14000
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70


 72


 32.652


 373,43056
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
83
82		 33.175
39.352
44.195
38.043		 372,20812
365,95639
363,01392
360,99629
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
73
90
72		 33.796
39.429
44.709
39.411		 370,80558
365,76528
361,84947
357,47570
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
66
52		 33.975
39.621
42.724
33.744		 370,38573
365,36573
366,47081
372,53572
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 34.302
40.328
46.827
41.569		 369,63865
363,87890
357,20094
351,84762
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
63
62		 34.790
39.956
45.449
39.947		 368,56364
364,62175
360,21370
356,11287
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
73
72
72		 35.417
42.121
43.701
38.459		 367,23391
360,10869
364,21785
359,93951
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 35.905
41.576
46.429
41.000		 366,19606
361,25039
357,96756
353,34305
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
62
63
62		 37.423
44.418
49.500
43.218		 362,80893
355,28535
351,28672
347,53138
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
62
62		 37.799
45.054
49.521
42.752		 361,96679
353,97568
351,23196
348,81740
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70

 79
90

 38.060
46.028

 361,30754
352,00660
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
4
6		 8
9
5
6		 38.979
41.454
39.568
40.412		 359,26375
361,49113
373,60555
354,89966
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 39.109
45.386

 359,0117
353,30794
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 39.262
45.398
49.940
44.329		 358,69152
353,28324
350,35129
344,74914
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 41.127
45.412
44.266
38.972		 354,46223
353,25501
362,87500
358,62975
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20


 20


 41.246


 354,20779
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 63
63
63
62		 41.763
49.522
51.353
44.164		 353,03893
344,86138
347,20741
345,16679
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 41.890
47.928
54.123
46.125		 352,79553
348,19044
341,19823
340,21274
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 43.328
48.852
54.425
51.829		 349,6046
346,20083
340,49827
325,98616
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 44.798
50.393
55.977
47.347		 346,29844
343,10357
337,17830
337,06435
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 35
40
40
62		 45.504
53.874
54.900
45.428		 344,76588
336,20903
339,49246
341,92622
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 68
79
79
62		 45.630
51.259
54.553
43.736		 344,49179
341,41709
340,22939
346,14792
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
42
46
44		 40
42
46
44		 45.855
44.619
39.316
37.446		 344,05754
354,89094
374,17802
362,64680
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 46.744
52.752
57.299
48.548		 342,12179
338,46079
334,39256
334,08969
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
82		 48.268
55.166
59.395
51.979		 338,82503
333,64082
329,90403
325,60375
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 63
62
63
62		 49.024
55.209
55.824
48.524		 337,17922
333,55266
337,52871
334,13717
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
18
25
20		 25
18
25
20		 49.935
56.248
68.525
69.803		 335,16724
331,56481
311,34496
283,22379
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 51.170
58.290
59.518
50.228		 332,62354
327,51019
329,66777
329,86680
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 53.193
61.123
62.927
53.921		 328,41992
321,97235
322,41634
320,77183
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
64
63
62		 54.653

61.037
50.980		 325,39594
324,47617
326,47954
328,05832
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 15
15

 15
15

 54.881
76.098

 324,92474
294,50937
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 54.922
64.808

 324,8501
314,94681
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 55.626
63.947
64.917
53.244		 323,32636
316,49901
318,52583
322,48157
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 56.959
64.133
66.521
54.761		 320,6255
316,18225
315,33518
318,73810
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 57.838
65.256
67.647
56.877		 318,90222
314,17077
313,14428
313,67965
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 34
55
38
38		 34
55
38
38		 58.646
46.624
43.296
44.366		 317,23952
350,86987
365,15008
344,63542
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
 53
52
52
 60.438
67.414
71.215
 313,51778
310,19037
306,09555
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )		 Filoloji
(İngiliz Dili ve Edebiyatı) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 61.098


 312,21492
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
32		 30
30
30
32		 61.529
44.082
45.797
41.980		 311,36539
355,97539
359,40202
350,79160
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 62.127
68.802
73.747
58.824		 310,16719
307,64064
301,16912
308,96482
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 17
42
30
29		 17
39
30
29		 73.229
Dolmadı
95.519
99.137		 288,32472
Dolmadı
262,79807
223,26615
TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 47
47
47
52		 47
47
47
52		 82.218
60.276
51.564
49.188		 271,70022
323,69170
346,76108
332,53187
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 85.607
111.931
79.459
78.312		 265,67934
238,44995
290,70469
264,46255
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 47
47
46
38		 47
47
46
38		 98.451
103.079
58.335
62.247		 244,08669
251,07218
332,18977
300,76104
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 108.189
22.847
65.106
44.295		 228,66878
404,27623
318,15579
344,82702
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
9
5
4		 5
9
5
4		 127.045
108.871
59.696
54.168		 200,084
242,75041
329,28058
320,18625
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 128.414


 197,7479
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 31
42
42
42		 15
41
42
42		 Dolmadı
Dolmadı
84.900
69.229		 Dolmadı
Dolmadı
280,71386
284,53516
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
28
26		 16
30
28
26		 Dolmadı
110.117
64.853
63.645		 Dolmadı
241,02365
318,61910
297,35402
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
42		 28
51
45
42		 Dolmadı
132.589
Dolmadı
75.450		 Dolmadı
210,49006
Dolmadı
270,61837
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 54
48
50
41		 40
48
50
41		 Dolmadı
97.370
109.633
93.560		 Dolmadı
259,61071
240,63227
233,92255
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 20
15
15
10		 1
12
15
10		 Dolmadı
Dolmadı
117.189
99.769		 Dolmadı
Dolmadı
229,41247
222,07859
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 32
23

 11
15

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
25		 14
30
30
25		 Dolmadı
88.158
97.144
82.312		 Dolmadı
274,13686
260,16815
256,18286
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 100
81
80
71		 32
81
79
71		 Dolmadı
79.711
Dolmadı
50.672		 Dolmadı
288,32492
Dolmadı
328,81142
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 71
76
76
72		 9
28
76
72		 Dolmadı
Dolmadı
134.867
100.378		 Dolmadı
Dolmadı
202,66719
220,91352
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 59
59
59
51		 21
59
59
51		 Dolmadı
76.175
72.906
35.836		 Dolmadı
294,36170
302,74680
366,80937
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 33


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 68
68
79
72		 17
68
31
72		 Dolmadı
144.018
Dolmadı
72.417		 Dolmadı
191,95082
Dolmadı
277,35276
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 76
76
76
67		 44
76
76
67		 Dolmadı
148.871
133.530
61.392		 Dolmadı
180,23119
204,78491
302,75573
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 75
67
67
58		 52
58
67
58		 Dolmadı
Dolmadı
61.670
65.398		 Dolmadı
Dolmadı
325,05556
293,29842
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 76


 36


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 47
34
34
34		 10
34
34
34		 Dolmadı
134.736
109.189
78.141		 Dolmadı
207,43913
241,21732
264,90316
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 68
55
55
47		 38
55
55
47		 Dolmadı
133.882
97.101
88.466		 Dolmadı
208,68056
260,23138
243,86842
TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 2
5
5
 Dolmadı
74.978
110.684
 Dolmadı
296,45475
239,02555
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
5		 3
7
7
5		 Dolmadı
104.395
74.941
55.175		 Dolmadı
249,14297
298,93482
317,71246
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 5
7
6
5		 4
5
6
5		 Dolmadı
Dolmadı
88.299
119.009		 Dolmadı
Dolmadı
274,75788
178,34855
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 25
32
25
20		 11
15
25
14		 Dolmadı
Dolmadı
128.323
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
212,75888
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
51
55
55		 37
51
55
55		 Dolmadı
48.272
75.281
29.286		 Dolmadı
347,42066
298,26325
384,73226
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
4		 1
4
4
4		 Dolmadı
52.306
109.635
36.743		 Dolmadı
339,40541
240,63128
364,46722
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
15
15
10
3
5
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 10
4
3
3
3
 Dolmadı
Dolmadı
131.915
 Dolmadı
Dolmadı
207,22237
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları