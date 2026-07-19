İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2026: İngiliz Dili ve Edebiyatı YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih sürecinde geri sayım devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini sırayla tamamlayacak. Bu süreçte gözler İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne çevrildi. İşte İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
9
9
8
|946
1.707
1.656
2.120
|501,5649
502,20617
511,36086
502,07623
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
65
|41
62
64
67
|1.636
2.380
2.943
2.364
|489,63218
493,95966
497,09830
499,63599
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
6
|7
7
6
6
|1.875
3.304
4.086
4.334
|486,37029
484,05916
486,99234
481,11131
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
9
9
10
|9
11
10
10
|2.713
3.943
6.601
4.559
|477,00373
478,22050
470,27601
479,16198
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
90
|62
62
63
93
|3.410
4.545
6.002
7.071
|470,81669
473,65076
473,79271
462,64697
|TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
10
|10
10
10
10
|4.927
6.705
8.659
10.540
|459,83514
459,95874
459,32953
444,97240
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|11
11
11
9
|5.011
5.671
7.283
5.135
|459,27894
465,83896
466,48895
474,62009
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
74
72
|6.399
8.187
10.964
12.055
|450,82494
452,51578
449,66282
438,78363
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|93
93
96
93
|6.487
7.229
8.736
7.661
|450,30037
457,22896
458,98774
459,43488
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|7.559
…
—
—
|445,00977
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
84
82
|7.712
8.432
10.794
10.793
|444,24932
451,20182
450,37996
443,86059
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
8
8
8
|9
9
10
8
|8.719
9.876
11.311
11.521
|439,70529
444,64610
448,22398
440,93426
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
6
8
8
|8
8
9
8
|8.878
10.036
12.977
13.161
|439,07638
443,98514
442,15741
434,36821
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|4
6
6
7
|6
7
7
7
|10.853
15.600
17.036
17.620
|431,39686
424,58801
429,47796
418,81430
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|73
74
74
72
|11.070
12.772
15.652
15.067
|430,68596
433,88029
433,52289
427,35490
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
63
62
|11.389
13.388
16.363
17.265
|429,53586
431,73936
431,47121
419,84711
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|74
74
74
72
|12.433
15.252
18.802
19.820
|426,06407
425,68809
424,48486
411,88183
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
11
11
12
|13
12
12
12
|13.113
14.318
15.895
14.235
|424,03051
428,60051
432,75629
430,46889
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
9
7
7
|6
10
8
7
|13.362
16.158
13.441
9.469
|423,26241
422,89676
440,65025
450,03226
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
5
5
6
|8
6
6
6
|14.017
15.091
16.143
14.391
|421,1765
426,17524
432,08295
429,86045
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|16
12
12
13
|17
13
13
13
|14.683
16.396
16.753
15.901
|419,00519
422,18670
430,37119
424,57577
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
11
11
12
|11
12
12
12
|15.941
18.279
19.972
16.429
|415,28856
416,63646
421,32606
422,63283
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
5
—
—
|16.008
23.213
—
—
|415,05904
403,29129
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
63
62
|16.238
…
21.311
19.932
|414,39674
421,84345
417,65709
411,50336
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|5
5
5
5
|16.640
18.331
19.366
19.790
|413,25955
416,48953
422,98845
411,94581
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
7
8
8
|9
8
9
8
|17.239
17.551
20.669
17.925
|411,62293
418,78589
419,38270
417,80751
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|9
9
9
8
|17.292
18.178
18.575
17.820
|411,46308
416,91179
425,15720
418,13254
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|17.350
20.365
24.379
23.325
|411,33977
410,74313
409,69383
401,56373
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
—
|42
42
42
—
|17.674
20.478
24.718
—
|410,42437
410,46736
408,87661
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|83
84
84
82
|18.539
20.634
22.910
22.103
|408,07495
410,03311
413,44172
405,03240
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
7
|8
8
8
7
|18.964
19.510
22.345
19.321
|406,95419
413,05662
414,82789
413,30090
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
52
52
|19.483
20.468
22.448
21.177
|405,56799
410,47930
414,58929
407,87063
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
12
12
|11
11
13
12
|20.390
20.759
23.387
19.579
|403,13046
409,70637
412,22737
412,57924
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
74
73
72
|20.460
22.177
26.319
24.488
|402,96438
405,98804
404,91269
398,03422
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
11
|12
11
10
11
|20.571
22.224
24.151
21.292
|402,67617
405,89518
410,26610
407,47084
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|6
5
—
—
|20.598
20.291
—
—
|402,59577
410,94932
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|21.406
…
—
—
|400,50981
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|83
84
83
82
|21.556
23.095
27.265
25.753
|400,13172
403,60058
402,52851
394,45484
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|21.694
25.536
30.408
28.646
|399,79381
397,49388
395,00206
386,44379
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
10
10
11
|13
11
11
11
|21.887
20.640
21.859
19.363
|399,30755
410,01308
416,13952
413,16539
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|42
41
—
—
|22.247
28.614
—
—
|398,41568
390,10310
—
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|90
90
—
—
|93
95
—
—
|22.622
25.696
—
—
|397,46977
397,09716
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
84
84
82
|22.704
28.321
32.003
28.686
|397,27796
390,81917
391,20610
386,32108
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
106
103
|23.884
18.422
17.031
16.317
|394,22802
416,20257
429,49299
423,05419
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|73
74
72
72
|24.587
…
30.088
29.430
|392,58571
394,43114
395,77923
384,31636
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
83
83
82
|24.620
28.642
32.968
30.511
|392,49857
390,03431
388,90387
381,36179
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
83
82
|24.858
28.966
32.382
30.147
|391,87771
389,28783
390,33058
382,37536
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|27.310
31.187
35.090
33.786
|386,13095
383,93571
383,99323
372,40329
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
9
9
8
|11
10
10
8
|27.334
32.745
37.098
34.368
|386,08372
380,43918
379,24589
370,80864
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|28.130
33.383
39.157
35.330
|384,25386
379,08751
374,55399
368,23958
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|81
91
90
72
|28.635
34.417
38.121
33.810
|383,02963
376,82546
376,94549
372,34759
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|48
48
48
48
|48
48
48
48
|29.122
20.406
22.527
17.419
|381,9007
410,62089
414,41876
419,37757
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|46
65
67
52
|29.266
37.268
36.749
36.522
|381,53201
370,46820
380,03031
365,03076
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|29.309
33.278
39.660
36.061
|381,42156
379,32207
373,41597
366,24100
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|31.171
35.607
41.564
37.731
|376,93535
374,15537
369,05628
361,86569
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
73
72
|31.462
36.178
41.747
37.643
|376,25425
372,85816
368,66632
362,10900
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
60
|23
27
27
62
|31.869
38.742
45.190
34.231
|375,25517
367,22956
360,76835
371,14000
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
—
—
—
|72
—
—
—
|32.652
…
—
—
|373,43056
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
83
82
|33.175
39.352
44.195
38.043
|372,20812
365,95639
363,01392
360,99629
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
73
90
72
|33.796
39.429
44.709
39.411
|370,80558
365,76528
361,84947
357,47570
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
66
52
|33.975
39.621
42.724
33.744
|370,38573
365,36573
366,47081
372,53572
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|34.302
40.328
46.827
41.569
|369,63865
363,87890
357,20094
351,84762
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
63
62
|34.790
39.956
45.449
39.947
|368,56364
364,62175
360,21370
356,11287
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
73
72
72
|35.417
42.121
43.701
38.459
|367,23391
360,10869
364,21785
359,93951
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|35.905
41.576
46.429
41.000
|366,19606
361,25039
357,96756
353,34305
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
62
63
62
|37.423
44.418
49.500
43.218
|362,80893
355,28535
351,28672
347,53138
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
62
62
|37.799
45.054
49.521
42.752
|361,96679
353,97568
351,23196
348,81740
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
—
—
|79
90
—
—
|38.060
46.028
—
—
|361,30754
352,00660
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
4
6
|8
9
5
6
|38.979
41.454
39.568
40.412
|359,26375
361,49113
373,60555
354,89966
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|39.109
45.386
—
—
|359,0117
353,30794
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|39.262
45.398
49.940
44.329
|358,69152
353,28324
350,35129
344,74914
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|41.127
45.412
44.266
38.972
|354,46223
353,25501
362,87500
358,62975
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|20
—
—
—
|41.246
…
—
—
|354,20779
—
—
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|63
63
63
62
|41.763
49.522
51.353
44.164
|353,03893
344,86138
347,20741
345,16679
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|41.890
47.928
54.123
46.125
|352,79553
348,19044
341,19823
340,21274
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|43.328
48.852
54.425
51.829
|349,6046
346,20083
340,49827
325,98616
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|44.798
50.393
55.977
47.347
|346,29844
343,10357
337,17830
337,06435
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|35
40
40
62
|45.504
53.874
54.900
45.428
|344,76588
336,20903
339,49246
341,92622
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|68
79
79
62
|45.630
51.259
54.553
43.736
|344,49179
341,41709
340,22939
346,14792
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
42
46
44
|40
42
46
44
|45.855
44.619
39.316
37.446
|344,05754
354,89094
374,17802
362,64680
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|46.744
52.752
57.299
48.548
|342,12179
338,46079
334,39256
334,08969
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
82
|48.268
55.166
59.395
51.979
|338,82503
333,64082
329,90403
325,60375
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|63
62
63
62
|49.024
55.209
55.824
48.524
|337,17922
333,55266
337,52871
334,13717
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
18
25
20
|25
18
25
20
|49.935
56.248
68.525
69.803
|335,16724
331,56481
311,34496
283,22379
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|51.170
58.290
59.518
50.228
|332,62354
327,51019
329,66777
329,86680
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|53.193
61.123
62.927
53.921
|328,41992
321,97235
322,41634
320,77183
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
64
63
62
|54.653
…
61.037
50.980
|325,39594
324,47617
326,47954
328,05832
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|15
15
—
—
|15
15
—
—
|54.881
76.098
—
—
|324,92474
294,50937
—
—
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|54.922
64.808
—
—
|324,8501
314,94681
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|55.626
63.947
64.917
53.244
|323,32636
316,49901
318,52583
322,48157
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|56.959
64.133
66.521
54.761
|320,6255
316,18225
315,33518
318,73810
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|57.838
65.256
67.647
56.877
|318,90222
314,17077
313,14428
313,67965
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|34
55
38
38
|34
55
38
38
|58.646
46.624
43.296
44.366
|317,23952
350,86987
365,15008
344,63542
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
—
|53
52
52
—
|60.438
67.414
71.215
—
|313,51778
310,19037
306,09555
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )
|Filoloji
(İngiliz Dili ve Edebiyatı) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|61.098
…
—
—
|312,21492
—
—
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
32
|30
30
30
32
|61.529
44.082
45.797
41.980
|311,36539
355,97539
359,40202
350,79160
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|62.127
68.802
73.747
58.824
|310,16719
307,64064
301,16912
308,96482
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|17
42
30
29
|17
39
30
29
|73.229
Dolmadı
95.519
99.137
|288,32472
Dolmadı
262,79807
223,26615
|TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|47
47
47
52
|47
47
47
52
|82.218
60.276
51.564
49.188
|271,70022
323,69170
346,76108
332,53187
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|85.607
111.931
79.459
78.312
|265,67934
238,44995
290,70469
264,46255
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|47
47
46
38
|47
47
46
38
|98.451
103.079
58.335
62.247
|244,08669
251,07218
332,18977
300,76104
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|108.189
22.847
65.106
44.295
|228,66878
404,27623
318,15579
344,82702
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
9
5
4
|5
9
5
4
|127.045
108.871
59.696
54.168
|200,084
242,75041
329,28058
320,18625
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|128.414
…
—
—
|197,7479
—
—
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|31
42
42
42
|15
41
42
42
|Dolmadı
Dolmadı
84.900
69.229
|Dolmadı
Dolmadı
280,71386
284,53516
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
28
26
|16
30
28
26
|Dolmadı
110.117
64.853
63.645
|Dolmadı
241,02365
318,61910
297,35402
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
42
|28
51
45
42
|Dolmadı
132.589
Dolmadı
75.450
|Dolmadı
210,49006
Dolmadı
270,61837
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|54
48
50
41
|40
48
50
41
|Dolmadı
97.370
109.633
93.560
|Dolmadı
259,61071
240,63227
233,92255
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|20
15
15
10
|1
12
15
10
|Dolmadı
Dolmadı
117.189
99.769
|Dolmadı
Dolmadı
229,41247
222,07859
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|32
23
—
—
|11
15
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
25
|14
30
30
25
|Dolmadı
88.158
97.144
82.312
|Dolmadı
274,13686
260,16815
256,18286
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|100
81
80
71
|32
81
79
71
|Dolmadı
79.711
Dolmadı
50.672
|Dolmadı
288,32492
Dolmadı
328,81142
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|71
76
76
72
|9
28
76
72
|Dolmadı
Dolmadı
134.867
100.378
|Dolmadı
Dolmadı
202,66719
220,91352
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|59
59
59
51
|21
59
59
51
|Dolmadı
76.175
72.906
35.836
|Dolmadı
294,36170
302,74680
366,80937
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|33
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|68
68
79
72
|17
68
31
72
|Dolmadı
144.018
Dolmadı
72.417
|Dolmadı
191,95082
Dolmadı
277,35276
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|76
76
76
67
|44
76
76
67
|Dolmadı
148.871
133.530
61.392
|Dolmadı
180,23119
204,78491
302,75573
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|75
67
67
58
|52
58
67
58
|Dolmadı
Dolmadı
61.670
65.398
|Dolmadı
Dolmadı
325,05556
293,29842
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|76
—
—
—
|36
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|47
34
34
34
|10
34
34
34
|Dolmadı
134.736
109.189
78.141
|Dolmadı
207,43913
241,21732
264,90316
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|68
55
55
47
|38
55
55
47
|Dolmadı
133.882
97.101
88.466
|Dolmadı
208,68056
260,23138
243,86842
|TED ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|2
5
5
—
|Dolmadı
74.978
110.684
—
|Dolmadı
296,45475
239,02555
—
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
5
|3
7
7
5
|Dolmadı
104.395
74.941
55.175
|Dolmadı
249,14297
298,93482
317,71246
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|5
7
6
5
|4
5
6
5
|Dolmadı
Dolmadı
88.299
119.009
|Dolmadı
Dolmadı
274,75788
178,34855
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|25
32
25
20
|11
15
25
14
|Dolmadı
Dolmadı
128.323
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
212,75888
Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
51
55
55
|37
51
55
55
|Dolmadı
48.272
75.281
29.286
|Dolmadı
347,42066
298,26325
384,73226
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
4
|1
4
4
4
|Dolmadı
52.306
109.635
36.743
|Dolmadı
339,40541
240,63128
364,46722
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Beşeri Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
15
15
10
|—
3
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|10
4
3
—
|—
3
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
131.915
—
|Dolmadı
Dolmadı
207,22237
—