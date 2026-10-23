Trend Galeri Trend Yaşam İnsan hakları dersi veren Avrupa'nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı'nın ektiğini biçtiği anlar...

İnsan hakları dersi veren Avrupa'nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı'nın ektiğini biçtiği anlar...

Herkese insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa'nın parıltılı vitrini yerle bir oldu! Tuba Kalçık'ın kaleme aldığı ses getiren yazıda, Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren isyan ateşinin ve sömürgeci Batı'nın ektiği rüzgarı nasıl fırtına olarak biçtiğinin çarpıcı perde arkası tek tek ifşa ediliyor. Yıllardır gettolarda yok sayılanların Avrupa'ya ödettiği bu ağır faturanın içyüzünü okuyunca çok şaşıracaksınız!

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Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:16
İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük söylemini ağzından düşürmeyen Avrupa'nın son hali ortada. Batı dünyası, kendi sokaklarında yaktığı ateşin dumanı ile mücadele eder hale geldi. Fransa'da eğitim politikalarına yönelik başlayan protestolar ülke geneline yayıldı.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Şiddetli protestoların yaşandığı Fransa'da iş yerleri yağmalandı, kamu malı, mağazalar büyük zarar gördü. Binlerce kişi gözaltına alındı, bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Şunu öncelikle belirteyim; hiçbir sorun şiddet, yağma veya kamu malına zarar vererek çözülmez.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Bunu tasvip etmek mümkün değil. Ancak bugün Fransa sokaklarında yaşamalar bize Avrupa'nın diğer yüzünü gösteriyor. Herkese 'eşitlik', 'hak', 'adalet' dersi veren Batı, bugün yok saydığı, gettolara sıkıştırdığı insanların öfke patlamasının faturasını ödüyor.

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İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Fransa'da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine de sirayet eden bu sosyal krizin temelinde 'ekonomik ve sosyal' eşitsizlik yatıyor. Avrupa, parıltılı vitrininin arkasındaki bu sorunla artık yüzleşmek zorunda kaldı.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Gettolarda yıllardır yok sayılan insanlar artık bu düzene isyan eder hale geldi.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

AVRUPA BÜYÜK ÇIKMAZDA
Aynı şehirde yaşayıp, aynı haklara sahip olamamanın öfkesi bu... Bir tarafta refahın, eğitimin ve fırsatların yoğunlaştığı mahalleler; diğer tarafta yoksulluğun ve sosyal dışlanmanın kuşaktan kuşağa aktarıldığı bölgeler... Başta Fransa olmak üzere Avrupa ciddi bir açmaz içinde.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Sömürgeci geçmişinin izlerini taşıyan Batı, bugüne kadar yok saydığı ve şehrin çeperlerine ittiği bu insanların taleplerini artık duymak zorunda. Büyük büyük laflar edip, kendi dışındaki ülkeleri eleştirmeye, millete insan hakları dersi vermeye benzemez bu durum.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Başkalarının kusurlarını büyütüp, kendininkileri görmezden gelerek evrensel değerlerin savunuculuğunu yapamazsın. Kendi iç dinamiklerine körleşip, diğer ülkeleri her fırsatta eleştirenlerin geldiği durumu görüyoruz işte..

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Avrupa, yıllardır toplumsal alana ektiği rüzgarın bedelini fırtına olarak yaşıyor. Fransa'da başlayan bu öfke krizi çok önemli bir soruyu daha gündeme taşıyor aslında.

İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

Avrupa sömürgeciliği gerçekten tarihe mi gömüldü, yoksa ekonomik ve sosyal mirası bir hayalet gibi Avrupa metropollerinin çeperlerinde dolaşmaya devam mı ediyor?

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör