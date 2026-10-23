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İnsan hakları dersi veren Avrupa'nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı'nın ektiğini biçtiği anlar...
İnsan hakları dersi veren Avrupa'nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı'nın ektiğini biçtiği anlar...
Herkese insan hakları ve demokrasi dersi veren Avrupa'nın parıltılı vitrini yerle bir oldu! Tuba Kalçık'ın kaleme aldığı ses getiren yazıda, Fransa sokaklarını savaş alanına çeviren isyan ateşinin ve sömürgeci Batı'nın ektiği rüzgarı nasıl fırtına olarak biçtiğinin çarpıcı perde arkası tek tek ifşa ediliyor. Yıllardır gettolarda yok sayılanların Avrupa'ya ödettiği bu ağır faturanın içyüzünü okuyunca çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 07:16