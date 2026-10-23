İnsan hakları dersi veren Avrupa’nın maskesi düştü! Sömürgeci Batı’nın ektiğini biçtiği anlar...

AVRUPA BÜYÜK ÇIKMAZDA

Aynı şehirde yaşayıp, aynı haklara sahip olamamanın öfkesi bu... Bir tarafta refahın, eğitimin ve fırsatların yoğunlaştığı mahalleler; diğer tarafta yoksulluğun ve sosyal dışlanmanın kuşaktan kuşağa aktarıldığı bölgeler... Başta Fransa olmak üzere Avrupa ciddi bir açmaz içinde.