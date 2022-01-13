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İnsanlar yaklaşık 5 saatini telefon uygulamalarına ayırıyor

Akıllı telefonlar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi telefon aracılığıyla kolaylıkla halledebiliyoruz. Akıllı telefonlarda kullanabileceğimiz çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamaların ne kadar kullanıldığına yönelik yeni bir rapor paylaşıldı. Türkiye'nin de dahil edildiği rapora göre insanlar uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 13.01.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 08:58
İnsanlar yaklaşık 5 saatini telefon uygulamalarına ayırıyor

BBC'nin haberine göre, App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda, cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi. App Annie raporunda, insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

İnsanlar yaklaşık 5 saatini telefon uygulamalarına ayırıyor

Söz konusu rapor, Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı. Rapora göre, TikTok 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

İnsanlar yaklaşık 5 saatini telefon uygulamalarına ayırıyor

App Annie CEO'su Theodore Krantz, mobil uygulamaların, indirmeler, gelir, harcanan zaman gibi neredeyse her alanda rekorlar kırmaya devam ettiğini ve büyük ekranın yavaş yavaş öldüğü değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlar yaklaşık 5 saatini telefon uygulamalarına ayırıyor

İzleme firmasının tahminine göre, TikTok uygulaması bu yılın ikinci yarısında aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıyı geçecek. Öte yandan Brezilya, Endonezya ve Güney Kore'deki kullanıcılar günlük 5 saatten fazla zamanı mobil uygulamalara ayırıyor.

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