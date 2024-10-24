İntihar denildi istismar çıktı! Alçak karartmaya bakanlık el koydu
Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yaşındaki Şeyma S. isimli kız çocuğu 7 Ocak 2024'te bahçelerinde bulunan direkteki ipe asılı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve hayata döndürülen kızın istismara uğradığı belirlendi. Hazırlanan adli tıp raporunda biri çocuk 3 erkeğin istismarına uğradığı belirtildi. Ancak daha sonra hazırlanan raporda genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığı ifade edildi. İkinci kez hazırlanan raporda herhangi bir istismara rastlanmadığı belirtilerek soruşturma dosyasına gönderildi. Olayla ilgili takipsizlik verildi. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. Bunun üzerine soruşturma dosyası yeniden açıldı.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 06:40