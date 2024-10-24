İntihar denildi istismar çıktı! Alçak karartmaya bakanlık el koydu

İLK ADLİ TIP RAPOR HATALI BULUNDU

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından olay yerinden ve biri çocuk, 3 erkek kıyafetlerinde inceleme yapıldı. Alınan ilk adli tıp raporunda hem kıyafetlerde hem de Şeyma S'nin genital bölgesinde sperm saptandı. Ancak adli tıp raporunda hata çıktı. Çocuğun genital bölgesinde sperm bulunduğunun sehven yazıldığının anlaşıldığı, bunun üzerine ikinci kez alınan raporda herhangi bir istismara rastlanmadığı Adli Tıp raporuyla soruşturma dosyasına gönderildi.