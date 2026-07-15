Son dakika | İş adamı Önder Çağlayan’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 70 milyon dolar borç gönderdim

"HALUK'A PARÇA PARÇA TOPLAM DA 70 MİLYON DOLAR PARA GÖNDERDİM"

Haluk Levent'e gayrimenkullerin üstüne geçmesi için para gönderdiğini belirten Çağlayan, "Haluk bahse konu taşınmazları benim üzerime devrederken, taşınmazların sahibi olduğunu söylediği müteahhitlerle hesap kapatırken belli miktarlarda açığı kaldığı, bu açıkların kapatılması için taşınmaz devirlerinden sonra belli oranlarda kendisine para göndermem gerektiğini söyledi. Ben bu şekilde Haluk'a parça parça toplamda 70 milyon dolar civarında bir borç para gönderdim. Bu borç paraların karşılığında ekspertiz değeri toplamı 35 milyon dolar değerinde 68 adet taşınmaz aldım. Bu taşınmazlar halen benim üzerime kayıtlı olup, herhangi bir üçüncü kişiye devir işlemi yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

"BAŞARAN HOLDİNG BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLER YA DA ŞAHISLAR İLE ARAMDA HİÇBİR TİCARİ İLİŞKİ YOKTUR"

Başaran Holding ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen Çağlayan, "Başaran Yatırım Holding ile hiçbir bağlantım ve irtibatım bulunmamaktadır. Bahse konu taşınmazların bu firma ve yetkililerine ait olduğunu bilmiyordum. Bu taşınmazların ne şekilde Yeliz Kaya'ya devredildiği hususunda da herhangi bir bilgim yoktur. Ben bu taşınmazları Haluk Levent'in bana olan borçları karşılığında devir aldım" dedi.

"HALUK LEVENT'E VERDİĞİM 13 MİLYON DOLAR ÇEKİN ÖDEME YÜKÜ ALTINDAYIM"

Haluk Levent'e verdiği çekin ödemesi hakkında konuşan Çağlayan, "Taşınmazların paralarını bu şekilde devirden önce ve sonra olmak üzere Haluk'a borç olarak göndermiştim. Hatta hali hazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarına ait olan 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım'' ifadelerini kullandı.

"HALA HALUK LEVENT'TEN ALACAĞIM BULUNMAKTADIR"

Taşınmaz edinmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Çağlayan, "Taşınmaz edinmek gibi bir niyetim olmadı. Bu taşınmazları anlattığım üzere Haluk Levent isimli şahıstan alacaklarımı tahsil edebilmek için edinmek zorunda kaldım. Bu taşınmazların tamamının parasını ödedim. Halen Haluk Levent'ten alacağım bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"VİCDANIM İSTİSMAR EDİLEREK DOLANDIRILDIM, HALUK LEVENT'TEN ŞİKAYETÇİYİM"

Dolandırıldığını ve Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu ifade eden Çağlayan, "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım. Haluk Levent'ten şikayetçiyim. Bu taşınmazlar ile ilgili Haluk Levent'e vermiş olduğum vadeleri 2026 Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım aylarında olan ödemek zorunda olduğum çeklerin kime ciro edildiğinin tespit edilmesini istiyorum. Böylelikle suçluların ortaya çıkacağını düşünmekteyim. Başaran Holding ile ilgili olarak ise ederi 24 milyon dolar olan taşınmazların değerinin 60 milyon dolar olduğu iddia etmesi ve hakkımda bu taşınmazların bedelini ödemediğim yönünde iftiralarda bulunması sebebiyle şikayetçiyim. Bu soruşturma dolayısıyla itibarım zedelenmiştir" ifadelerini kullandı.