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İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

Ankara'da iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken, olayın tüm ayrıntıları iddianameye yansıdı. Arıkan'ın eski eşi, oğlu ve kızının da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. İddianamede, Arıkan'ın piknikte yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildiği, ardından eski eşinin evine götürülerek zehirli madde enjekte edildiği öne sürüldü. Adli Tıp Kurumu raporunda ise kesin ölüm nedeninin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu belirtildi. Sanıklar 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 17.09.2026 20:08 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 20:13
İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında, aralarında Arıkan'ın eski eşi, oğlu ve kızının da bulunduğu 6 kişi hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından iddianame düzenlendi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Arıkan'ın ölümünün kesin nedeninin Adli Tıp Kurumu raporuna göre "ksilazin zehirlenmesi" olduğu belirtildi.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

PİKNİKTE YİYECEK VE İÇECEKLERİNE İLAÇ KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddianameye göre, 16 Kasım 2025'te Keçiören'de öldürülen iş adamı Ramazan Arıkan, eski eşi Sultan Seki, kızı H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal tarafından pikniğe götürüldü. Arıkan'ın piknik sırasında yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildi. İlacın etkisiyle bilincini kaybeden Arıkan'ın eski eşinin evine getirildiği ve yatağa yatırıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların ambulans çağırmak yerine Arıkan'ın kalbine ve kalçasına şırıngayla zehirli madde enjekte ettikleri ve ölümüne neden olduklarının tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Arıkan'ın kesin ölüm sebebinin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu vurgulandı.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

BATUHAN ARIKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Batuhan Arıkan, annesinin olay günü kendisine Mustafa Ünal'la buluşacaklarını söylediğini ve daha önce sakladığı zehirli ilaçları yanına almasını istediğini öne sürdü. Batuhan Arıkan, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Mustafa piknik alanında ilacı babamın salatasına, ayranına ve kolasına kattı. Babam ayranı içince 'Tadı niye acı' dedi, Mustafa ise normal olduğunu söyledi. Eve döndüğümüzde babam sersemlemişti. Mustafa sudan içirdi ve ardından cebindeki şırıngayı çıkarıp 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım' diyerek babamın kalbine ve kalçasına sapladı. Babam bize şiddet uyguladığı için engellemedim. Kanlı atleti de kesip sakladık."

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İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

SULTAN SEKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Sultan Seki ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seki, eski eşinin sürekli alkol kullandığını, olay günü evine geldiğinde Ramazan Arıkan'ı hareketsiz halde bulduğunu ve kendisine kalp masajı yaptığını söyledi. Sanık Mustafa Ünal da olay günü Ramazan Arıkan ile pikniğe gittiklerini ancak zehirleme eylemiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

Ünal'ın telefon kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, ilacın teminine yönelik WhatsApp üzerinden silinen mesajların ve diğer sanıklarla yaptığı teknik takibe takılan konuşmaların tespit edildiği kaydedildi.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

"İLACI B12 VİTAMİNİ OLARAK SATTIM"

İddianamede, Ramazan Arıkan'ı öldürmek amacıyla ilacı temin ettiği iddia edilen sanık Ertan Ede'nin de ifadesine yer verildi. Ede, ilaçları öldürmek amacıyla değil, B12 vitamini olarak sattığını iddia etti. Ede'nin ayrıca, "Ben sadece Sultan Seki'nin parasını yeme derdine düştüm. İlaç bulmam için arayıştaydı, 'Dana Deviren' denilen ilacı arıyordu. Benden çözüm bulmamı istedi, ancak ben öldürmeye yönelik ilaç vermedim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

SUDE ARIKAN'IN 112 İFADESİNE KAMERA KAYITLARIYLA KARŞILIK

İddianamede, sanık Sude Arıkan'ın da olay günü eve geldiğinde babasını yatakta morarmış halde gördüğünü ve ardından 112'yi aradığını iddia ettiği belirtildi. Ancak güvenlik kameraları ve 112 arama kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Sude Arıkan'ın da evde diğer sanıklarla birlikte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

6 SANIK İÇİN FARKLI CEZALAR TALEP EDİLDİ

İddianamede sanıklar Sultan Seki, H. Sude Arıkan ve Mustafa Ünal hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

Ertan Ede ve Özge Topsoy hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, Teslime Çelik'in ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar, 5 Kasım'da Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör