İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

BATUHAN ARIKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, Batuhan Arıkan, annesinin olay günü kendisine Mustafa Ünal'la buluşacaklarını söylediğini ve daha önce sakladığı zehirli ilaçları yanına almasını istediğini öne sürdü. Batuhan Arıkan, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Mustafa piknik alanında ilacı babamın salatasına, ayranına ve kolasına kattı. Babam ayranı içince 'Tadı niye acı' dedi, Mustafa ise normal olduğunu söyledi. Eve döndüğümüzde babam sersemlemişti. Mustafa sudan içirdi ve ardından cebindeki şırıngayı çıkarıp 'Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım' diyerek babamın kalbine ve kalçasına sapladı. Babam bize şiddet uyguladığı için engellemedim. Kanlı atleti de kesip sakladık."