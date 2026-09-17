İş adamı Ramazan Arıkan’ın ölümünde çarpıcı iddianame! Zehirli ilaç, şırınga ve silinen mesajlar dosyada

Ankara'da iş adamı Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken, olayın tüm ayrıntıları iddianameye yansıdı. Arıkan'ın eski eşi, oğlu ve kızının da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. İddianamede, Arıkan'ın piknikte yiyecek ve içeceklerine "ksilazin" etken maddeli ilaç katılarak sersemletildiği, ardından eski eşinin evine götürülerek zehirli madde enjekte edildiği öne sürüldü. Adli Tıp Kurumu raporunda ise kesin ölüm nedeninin "ksilazin zehirlenmesi" olduğu belirtildi. Sanıklar 5 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.