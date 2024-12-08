İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

KAMUYA 18.588 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar, kurumların personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarını derledik. Buna göre Türkşeker, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TÜİK, EGM, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TSE, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Göle Belediyesi, Abdipaşa Belediyesi, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Pınarhisar Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, KGM, Ticaret Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Narman Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacıabdullah Belediyesi ve TMSF personel alımı yapacağını duyurdu. Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre 35 kamu kurumunun personel alımı yapacağı tespit edildi. İşte kurumların o ilanları: