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İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarına göre aralarında 6 Bakanlık, 10 üniversite ve 7 belediyenin de yer aldığı 35 kamu kurumuna personel alımı yapılacak. Buna göre astsubay, polis, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi birçok pozisyona toplamda 18.588 işçi ve memur alımı yapılacak. Güncel personel alımı ilanları için başvurular, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden Aralık ayı süresince alınacak olup Ocak ayına kadar sürecek. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapacak? Son başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 08.12.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:16
İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

Son dakika haberleri: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan personel alımı ilanlarına göre mevcutta 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu kurumlar arasında TÜİK, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar da yer alıyor. Peki personel alımı yapılacak pozisyonlar hangileri? İşçi ve memur alımı yapacağını duyuran diğer kurumlar hangileri? İşte tüm merak edilenler...

İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

KAMUYA 18.588 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar, kurumların personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarını derledik. Buna göre Türkşeker, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TÜİK, EGM, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, TSE, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Göle Belediyesi, Abdipaşa Belediyesi, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Pınarhisar Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, KGM, Ticaret Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Narman Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacıabdullah Belediyesi ve TMSF personel alımı yapacağını duyurdu. Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre 35 kamu kurumunun personel alımı yapacağı tespit edildi. İşte kurumların o ilanları:

İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

TÜRKŞEKER 133 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Şeker Fabrikaları'na (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 30 hemşire, 2 fizyoterapist, 1 çocuk gelişimcisi, 8 büro personeli, 1 mühendis olmak üzere toplamda 42 sözleşmeli personel alımı yapacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İŞÇİ, MEMUR ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 18.588 personel alımı yapılacak! 35 kamu kurumu işçi ve memur alımı ilanlarını yayımladı

TÜİK 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜİK, 2 aşçı, 1 teknisyen (inşaat teknolojisi) ve 7 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alımı yapacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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