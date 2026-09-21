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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yapılacak başvurular, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını, kimlerin yararlanabileceğini ve başvuru şartlarını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:02