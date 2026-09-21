Trend Galeri Trend Yaşam İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yapılacak başvurular, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını, kimlerin yararlanabileceğini ve başvuru şartlarını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 19:02
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

Üniversite öğrencilerine çalışma deneyimi kazanma ve gelir elde etme imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı için başvuru takvimi merak ediliyor. Yeni dönemde programa dahil olmak isteyen adaylar, başvuru tarihleriyle birlikte gerekli şartları ve başvurunun hangi kanallar üzerinden yapılacağını öğrenmek istiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş dünyasını tanımalarını, çalışma deneyimi kazanmalarını ve gelir elde etmelerini amaçlayan bir program olarak uygulanıyor. Program kapsamında öğrenciler, üniversitelerde belirlenen çeşitli alanlarda ve ders programlarını aksatmayacak şekilde faaliyetlere katılabiliyor. Programın amacı yalnızca öğrencilerin gelir elde etmesi değil, aynı zamanda iş hayatına ilişkin deneyim kazanmalarına katkı sağlamak.

Programa kabul edilen öğrencilere katılım sağladıkları günler üzerinden ödeme yapılıyor. 2026 yılı için günlük cep harçlığı 1.375 TL olarak uygulanıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başka bir ifadeyle, "İŞKUR Gençlik Programı'nın bütün üniversiteler için başvuruları şu tarihte başlayacak" şeklinde tek bir tarih bulunmuyor. Üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan doğrultusunda program ilanlarını yayımlıyor ve öğrenciler ilan edilen tarihler içerisinde başvuru yapıyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Başvuruların İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR e-Şube ve ilgili başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirildiği dönemler bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Programa ilişkin başvurular, ilan döneminde belirtilen başvuru kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler öncelikle İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR e-Şube üzerinden kendi üniversiteleri için ilan açılıp açılmadığını kontrol etmeli. Üniversitelerin duyurularında başvuru tarihleri, kontenjanlar ve varsa özel başvuru detayları ayrıca belirtiliyor. Başvuru ekranında öğrencinin kendi üniversitesine ait ilanı seçmesi ve programın başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvurmak isteyen öğrencilerde belirli koşullar aranıyor. Mevcut uygulamadaki temel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Başvuru yapılan üniversitenin öğrencisi olmak,
  • Örgün eğitimde aktif öğrenci olmak,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
  • Kayıt dondurmuş veya pasif öğrenci durumunda olmamak,
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde belirlenen sigortalılık şartlarını taşımak,
  • Hane gelir şartını sağlamak,
  • İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından başka birinin yararlanıcısı olmamak,
  • İlgili üniversitenin program için belirlediği diğer koşulları taşımak.
  • Bu şartların bazıları programa başvuru ve programa başlama aşamasında ayrıca kontrol ediliyor.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör