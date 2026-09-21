İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 || İşkur Gençlik programı başvurusu ne zaman?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI 2026-2027 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başka bir ifadeyle, "İŞKUR Gençlik Programı'nın bütün üniversiteler için başvuruları şu tarihte başlayacak" şeklinde tek bir tarih bulunmuyor. Üniversiteler kendilerine ayrılan kontenjan doğrultusunda program ilanlarını yayımlıyor ve öğrenciler ilan edilen tarihler içerisinde başvuru yapıyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor. Başvuruların İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR e-Şube ve ilgili başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirildiği dönemler bulunuyor.