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İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İŞKUR MEB TYP kura sonuçları, okullarda görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Temizlik, güvenlik ve diğer alanlarda görevlendirilecek personellerin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sonuçlar il ve ilçe bazında açıklanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 09:18
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

TYP kapsamında yapılan kura çekimleri tüm illerde aynı anda gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle sonuçlar da illerin ve ilçelerin kura takvimine göre kademeli olarak duyuruluyor. Adaylar, başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını ve İŞKUR üzerinden yayımlanan sonuçları takip ederek isim listelerinde yer alıp almadıklarını öğrenebiliyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda görev alacak TYP personelleri için sonuç süreci başladı. Belirlenen tarihler arasında alınan başvuruların ardından noter kurası ve ilgili değerlendirme yöntemleriyle oluşturulan asil ve yedek aday listeleri, illere ve ilçelere göre duyurulmaya devam ediyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026

TYP sonuçları için Türkiye genelinde yayımlanan tek bir merkezi isim listesi bulunmuyor, bu nedenle adayların, başvuru yaptıkları il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını ve İŞKUR e-Şube ekranını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanma tarihi ise başvurulan bölge ve programa göre farklılık gösterebiliyor.

Adaylar ayrıca sonuçlarını İŞKUR TYP sorgulama ekranı ve e-Devlet üzerinden sunulan TYP hizmetleri aracılığıyla da kontrol edebiliyor.

İŞKUR TYP ARAMA VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör