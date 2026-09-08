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İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
İŞKUR MEB TYP kura sonuçları, okullarda görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Temizlik, güvenlik ve diğer alanlarda görevlendirilecek personellerin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sonuçlar il ve ilçe bazında açıklanmaya başladı.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 09:18