İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama: İl il 2026 TYP kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026

TYP sonuçları için Türkiye genelinde yayımlanan tek bir merkezi isim listesi bulunmuyor, bu nedenle adayların, başvuru yaptıkları il veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını ve İŞKUR e-Şube ekranını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanma tarihi ise başvurulan bölge ve programa göre farklılık gösterebiliyor.

Adaylar ayrıca sonuçlarını İŞKUR TYP sorgulama ekranı ve e-Devlet üzerinden sunulan TYP hizmetleri aracılığıyla da kontrol edebiliyor.

İŞKUR TYP ARAMA VE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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