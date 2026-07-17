Trend Galeri Trend Yaşam İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de tercih öncesinde en çok araştırılan veriler arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 14:34
İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

İşletme bölümünde eğitim almayı hedefleyen adaylar, tercih dönemi öncesinde üniversitelerin önceki yıllara ait yerleştirme sonuçlarını incelemeye başladı. Özel ve devlet üniversitelerinde bulunan İşletme programlarının taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih listelerini oluştururken önemli bir rehber niteliği taşıyor.

İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

İŞLETME TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
 8
8
6
 198.761
288.748
234.207
 328,55789
309,82916
331,23348
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 48
42
34
 48
42
34
 1.160.572
1.122.806
1.459.222
 219,66416
228,70437
207,93721
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
21
21
24		 27
25
25
24		 165
277
172
286		 517,80171
513,53934
531,08774
522,05334
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
95
90
100		 82
98
96
103		 578
609
541
509		 495,76069
499,55354
515,01861
514,17864
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
23
23
27		 27
28
28
27		 657
515
654
977		 492,62633
502,79330
511,57536
503,63640
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
8		 9
9
9
8		 1.056
972
1.343
2.012		 481,52889
489,15509
495,70526
488,48818
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
9
9
10		 14
12
10
10		 1.115
879
970
1.340		 480,02849
491,53017
503,33527
497,43568
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 1.303
1.389
1.270
1.448		 475,83274
480,42451
496,92863
495,72516
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
80
80		 62
72
83
82		 1.337
1.520
1.527
2.017		 475,3227
477,59202
491,94769
488,40342
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 2.129
1.568
2.468
3.497		 463,21827
476,67650
479,01197
475,06780
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 2.247
1.878
3.330
3.969		 461,6177
471,72863
470,44089
471,62344
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 14
16
14
14		 2.654
2.653
2.793
3.558		 457,15527
461,56041
475,57374
474,63882
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 42
49
41
41		 3.532
3.831
3.353
7.535		 449,20616
452,15997
470,22429
454,23072
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 52
62
52
52		 4.470
7.943
12.061
25.731		 442,97497
437,16777
431,79331
421,56486
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
13
13
15		 18
16
14
15		 5.650
4.886
4.364
5.218		 437,68328
447,26090
462,00306
464,30727
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
85
75
100		 77
88
77
103		 7.904
15.884
25.471
52.363		 430,60947
421,41557
414,99748
403,01412
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
56
56
56		 51
56
56
56		 8.027
7.858
7.582
12.544		 430,31441
437,38138
444,60414
439,15342
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 8.290


 429,63186
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
100
90
90		 72
103
96
93		 10.109
24.350
51.678
82.578		 425,60685
410,26067
395,91782
386,94577
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
6
8
7		 9
7
9
7		 12.215
13.904
10.139
14.919		 421,70297
424,75316
435,90333
434,37423
MEF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 6
5
5
5		 13.403
16.717
6.858
7.341		 419,67727
420,09823
447,84902
454,91692
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
16
15
16		 17
17
16
16		 13.430
11.978
7.967
10.365		 419,63705
428,30028
442,99526
444,61164
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 11
13
10
9		 14.062
10.263
9.243
24.396		 418,65833
431,63905
438,49169
422,79672
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 14.646
28.368
39.660
64.704		 417,67854
405,88120
403,75886
396,01910
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
140
140		 103
154
145
144		 15.472
26.412
23.420
37.956		 416,37814
407,98720
416,89761
412,12765
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
10		 9
9
9
10		 18.205
27.248
46.596
71.584		 412,58155
407,07569
399,05368
392,41446
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 62
108
106
103		 23.031
40.342
44.129
62.995		 406,83856
394,89243
400,67442
396,97661
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
72
62
62		 23.257
35.015
34.333
57.612		 406,58617
399,43989
407,63124
399,97959
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
10
10
10		 8
10
10
10		 27.661
29.016
31.337
110.136		 402,15308
405,18297
410,00631
374,39447
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
8
8
8		 10
9
9
8		 30.551
47.080
49.146
68.837		 399,46902
389,80110
397,44438
393,81356
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
72
64
62		 34.899
66.958
88.500
121.617		 395,77083
376,82527
377,01628
369,62389
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
12
11
11		 37.114
53.887
61.828
94.143		 394,01742
385,05640
390,09951
381,46091
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 5
4
4
5		 40.512
82.471
104.554
140.525		 391,48556
368,48860
370,04240
362,33776
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
115
110
110		 77
118
116
113		 42.459
82.454
108.495
140.201		 390,08587
368,49722
368,41357
362,46283
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
105
100
100		 52
108
103
103		 42.730
77.363
87.220
113.663		 389,88723
371,10369
377,59234
372,91327
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
7		 10
10
9
7		 43.295
57.641
55.395
73.841		 389,45451
382,56475
393,73048
391,24527
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
34		 34
34
34
34		 48.038
66.901
137.846
191.637		 386,16757
376,85274
357,53708
345,30223
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
85
85		 62
93
90
88		 51.971
90.143
102.727
123.235		 383,62734
364,76194
370,79102
368,96492
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
11
9
11		 13
12
10
11		 58.047
78.875
83.860
105.186		 379,91913
370,30604
379,12209
376,53815
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 6
5
6
5		 59.401
71.156
86.991
136.000		 379,16552
374,51451
377,70529
364,02089
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
21
20		 20
20
21
20		 59.998
80.328
166.889
257.609		 378,8288
369,57976
348,33487
328,12645
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
8		 12
12
10
8		 65.092
94.721
113.126
143.361		 376,03124
362,66890
366,60210
361,28024
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
210
200
200		 154
216
210
205		 67.273
112.862
131.899
153.642		 374,92412
355,06344
359,63347
357,60794
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
62
62		 68.466
117.032
138.392
171.216		 374,31597
353,43624
357,35601
351,65054
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
27		 25
25
25
27		 70.823
81.569
80.006
114.218		 373,00644
368,96344
380,87412
372,66425
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
11
13
12		 9
13
15
12		 75.027
93.023
101.794
141.262		 370,93387
363,43347
371,21054
362,06990
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 64
89
83
82		 76.418
113.360
125.668
150.399		 370,2549
354,87490
361,86815
358,74047
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
60
60		 32
79
62
62		 78.295
129.470
147.684
181.356		 369,34364
348,80634
354,25294
348,44907
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
95
95		 62
103
98
98		 80.628
122.357
148.173
173.749		 368,2078
351,41162
354,10085
350,83974
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 86.324
114.918
124.481
157.567		 365,58442
354,24987
362,30192
356,24053
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
40
40		 42
59
41
41		 86.368
131.986
142.575
161.317		 365,57136
347,90972
355,94881
354,96045
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
285
280
280		 154
293
294
287		 86.917
147.934
182.897
203.588		 365,325
342,55954
343,78253
341,81068
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 5
5
5
3		 89.507
113.974
136.070
181.700		 364,14436
354,62946
358,15710
348,34244
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 90.197


 363,8555
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 5
5
4
3		 90.360
119.212
130.290
200.933		 363,79179
352,61335
360,19260
342,57345
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 11
11
10
9		 95.431
117.536
125.092
123.896		 361,61061
353,25192
362,06911
368,69665
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
5		 6
6
5
5		 96.206
143.997
161.103
159.724		 361,26779
343,83209
350,06482
355,49713
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
62
62		 99.184
152.766
168.086
200.207		 360,02107
341,01331
347,99142
342,79512
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
6
6		 9
9
7
6		 101.230
151.593
174.286
200.383		 359,18969
341,37007
346,20046
342,73709
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 32
68
62
62		 105.758
178.257
208.787
214.368		 357,34521
333,57367
337,17449
338,84918
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 42
59
52
52		 108.200
161.108
191.640
221.036		 356,35221
338,42278
341,47597
337,08908
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
8
8		 8
6
8
8		 111.639
138.570
138.966
146.423		 355,01919
345,64514
357,16814
360,17351
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
3		 7
5
5
3		 111.980
123.753
142.301
117.894		 354,89102
350,89632
356,03712
371,13758
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
8
8		 11
11
9
8		 113.584
144.101
140.519
148.637		 354,29265
343,79666
356,65499
359,37024
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
180
170
170		 123
185
176
175		 117.642
170.937
203.813
237.256		 352,75702
335,53696
338,42034
332,97541
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
7
5
5		 11
8
6
5		 117.786
149.927
163.769
212.516		 352,7093
341,91930
349,26847
339,35203
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
60		 62
72
62
62		 119.186
180.165
222.077
254.203		 352,19951
333,05734
333,98920
328,91775
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
145
140
140		 54
153
146
144		 120.696
213.159
255.330
291.238		 351,67366
324,88750
326,72532
320,83209
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
5

 127.291
187.368

 349,323
331,15635
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
3		 8
6
5
3		 127.658
153.907
175.334
231.786		 349,19402
340,64113
345,89501
334,34674
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
6

 128.293
166.331

 348,97862
336,89056
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
3		 7
5
5
3		 128.862
161.422
177.690
207.326		 348,76517
338,32653
345,23131
340,78071
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
50		 41
63
52
52		 129.240
172.627
192.027
227.091		 348,63482
335,07271
341,37444
335,49768
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
5
5		 9
8
6
5		 129.360
155.373
141.090
172.658		 348,59393
340,18648
356,44830
351,20960
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
9
5
5		 10
10
6
5		 129.823
156.596
122.897
135.070		 348,42835
339,80078
362,87751
364,38403
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
67
52		 130.536
186.768
208.456
222.294		 348,18367
331,31676
337,25587
336,73917
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
45
46
47		 50
45
46
47		 131.665
148.411
163.321
171.187		 347,81074
342,41918
349,40030
351,66084
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 6
5
5
5		 133.946
155.459
159.307
141.684		 347,02594
340,16063
350,62612
361,91224
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
6
6		 9
9
7
6		 136.029
166.414
170.987
197.242		 346,33552
336,86673
347,14755
343,64458
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
8
8		 11
11
9
8		 136.658
166.037
187.454
215.274		 346,13625
336,96986
342,57751
338,61605
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
6		 12
9
8
6		 141.442
178.044
202.906
216.090		 344,5692
333,62648
338,64088
338,40441
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
8
5
5		 6
9
7
5		 143.282

181.478
194.244		 343,99876
338,55443
344,17423
344,52085
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 110
160
160
160		 116
168
168
164		 145.028
208.479
244.505
288.977		 343,43593
325,97146
328,99747
321,30005
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
5		 7
6
6
5		 145.936
174.752
228.869
221.527		 343,14464
334,50794
332,44232
336,96158
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
10		 6
6
5
10		 146.152
183.736
200.046
251.459		 343,08492
332,10337
339,35408
329,56161
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9


 10


 147.086


 342,7975
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
9
10		 4
4
9
10		 147.770
205.954
267.762
276.126		 342,5631
326,56796
324,21582
324,03914
UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
3		 6
6
5
3		 151.495
198.099
220.486
236.544		 341,43996
328,43682
334,35937
333,14287
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
6
5		 8
6
6
5		 151.847
180.038
220.810
235.809		 341,3309
333,08799
334,27753
333,31446
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
72
62
62		 151.907
232.096
293.818
379.934		 341,31581
320,67627
319,14327
304,67831
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
10		 7
5
6
10		 152.143
177.253
182.999
282.987		 341,24452
333,82967
343,75637
322,55636
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
10
15		 5
5
11
15		 153.334
180.166
215.396
251.495		 340,88187
333,05726
335,54261
329,55563
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
5
5
6		 9
6
6
6		 153.866
182.958
199.110
203.782		 340,72384
332,30632
339,58854
341,75525
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
9
3
3		 10
10
5
3		 154.137
190.088
151.681
193.765		 340,64798
330,43920
352,98068
344,66268
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 53
74
63
62		 154.317
217.855
244.381
277.790		 340,59023
323,82373
329,02158
323,66375
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
96
84
82		 157.076
224.589
261.922
295.745		 339,75839
322,33818
325,39467
319,94859
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4


 5


 159.705


 339,00079
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
8
7
6		 13
10
8
6		 160.573
196.528
193.326
235.802		 338,75969
328,81350
341,05294
333,31811
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 8
8
6
5		 161.596
203.537
225.417
260.024		 338,47275
327,12849
333,22708
327,57186
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
156
154		 161.680
236.979
288.529
332.934		 338,44844
319,63364
320,15806
312,75123
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
3		 6
6
4
3		 163.537
205.947
221.379
209.983		 337,91376
326,56964
334,15483
340,04284
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
90
80
80		 42
96
82
82		 166.997
247.859
290.644
333.205		 336,90818
317,42218
319,75119
312,70192
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
7		 5
5
4
7		 169.463
194.156
219.134
227.180		 336,2072
329,40662
334,66564
335,47710
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
7
5
5		 7
7
5
5		 174.391
224.029
258.804
290.240		 334,85056
322,46818
326,02364
321,04024
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 176.582


 334,25084
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 74
101
94
93		 178.976
259.291
335.401
376.380		 333,58608
315,18443
311,81960
305,25603
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
60
60		 42
84
62
62		 179.720
287.437
338.263
379.771		 333,37874
310,05617
311,33103
304,70693
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 93
100
100
100		 93
100
100
100		 179.814
138.674
149.747
135.151		 333,35597
345,60695
353,57899
364,35369
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
6

 179.918
240.073

 333,32806
319,00190
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 5
5

 182.973
256.406

 332,52284
315,72416
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 41
74
62
62		 186.246
273.127
319.743
373.444		 331,69469
312,59591
314,48545
305,74209
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 15
15
15
15		 186.878
257.118
386.491
442.818		 331,52328
315,59015
303,78954
295,18251
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
4
4		 7
7
4
4		 187.959
245.658
272.529
295.254		 331,25249
317,85737
323,26720
320,03881
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
6
4
5		 14
7
4
5		 188.859
215.690
239.701
240.856		 331,03543
324,31649
330,02579
332,13156
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
3		 8
6
4
3		 192.340
220.508
240.435
235.328		 330,15273
323,22660
329,86670
333,43270
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
3
7		 8
6
3
7		 196.237
228.950
262.129
262.470		 329,17448
321,36118
325,35418
327,01010
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
7		 11
10
9
7		 196.405
230.488
272.189
293.114		 329,13537
321,02103
323,33881
320,46509
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
 8
8
6
 198.761
288.748
234.207
 328,55789
309,82916
331,23348
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 53
62
52
52		 200.609
276.601
322.270
363.299		 328,12865
311,95682
314,06004
307,43858
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 200.676


 328,11289
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
110
100
100		 84
116
104
103		 202.020
325.723
405.387
436.500		 327,77494
303,69255
301,02420
296,08175
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4


 5


 203.047


 327,5299
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 19
29
29
20		 20
30
30
20		 203.781
286.415
311.624
341.669		 327,34205
310,23325
315,88439
311,16538
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
5
5		 9
8
5
5		 207.990
264.009
282.825
337.647		 326,3573
314,29853
321,24689
311,88950
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
5
5		 8
8
6
5		 209.441
248.439
275.086
283.249		 326,01994
317,29755
322,76250
322,50051
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 114
139
141
134		 114
139
141
134		 209.597
207.479
194.493
170.963		 325,97843
326,20099
340,76749
351,72700
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
3		 8
5
5
3		 210.645
235.229
272.019
283.498		 325,73771
320,00985
323,37672
322,45028
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
62
62		 213.346
335.454
429.072
468.456		 325,1137
302,16191
297,67030
291,60525
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4

 6
6

 219.107
299.881

 323,76385
307,95647
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
63
62		 225.318
328.949
395.891
417.316		 322,37711
303,18549
302,41390
298,89649
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 19
29
29
20		 20
30
30
20		 227.404
303.034
349.133
392.660		 321,92079
307,42071
309,53843
302,64678
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
100		 68
128
131
103		 227.763
328.504
372.882
390.770		 321,84595
303,25336
305,83091
302,94256
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
60		 64
74
62
62		 227.902
337.858
402.959
438.716		 321,81823
301,77611
301,37739
295,75415
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 52
62
52
52		 231.789
333.508
369.456
405.966		 320,96048
302,46539
306,34483
300,60807
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
10		 6
6
4
10		 232.950
267.226
304.460
372.890		 320,70181
313,68729
317,18366
305,83579
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 63
62
62
62		 236.986
335.168
401.915
417.827		 319,82116
302,20707
301,52365
298,81724
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 63
96
84
82		 238.495
378.597
478.463
546.837		 319,49523
295,83843
291,13142
281,78668
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
5		 5
5
5
5		 272.132
312.332
321.328
330.736		 312,82514
305,87921
314,21330
313,15586
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 62
63
64
 272.172
405.675
567.713
 312,8177
292,15414
280,52111
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4

 6
5

 273.160
389.202

 312,63869
294,37692
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
100
90
90		 78
105
94
93		 276.357
441.368
517.685
525.469		 312,0493
287,60553
286,30012
284,36352
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
23
23
21		 23
23
23
21		 278.259
258.785
279.653
236.168		 311,69627
315,27768
321,86494
333,23111
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
62
60		 52
72
66
62		 279.165
405.861
540.821
573.447		 311,53547
292,13025
283,58458
278,73108
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
64
62		 282.707
444.219
579.262
624.572		 310,89945
287,24586
279,22030
273,15944
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
5
5		 7
7
5
5		 284.272
306.572
310.894
334.376		 310,61549
306,83606
316,02049
312,48378
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6


 7


 286.588


 310,18501
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
7
8
10		 7
7
8
10		 290.946
368.886
415.257
607.749		 309,38279
297,20198
299,61485
274,95438
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
4
4
5		 4
5
4
5		 291.730
315.818
354.636
393.510		 309,24674
305,30280
308,66281
302,51778
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
96
84
82		 295.764
446.622
510.421
509.911		 308,55405
286,95361
287,18241
286,26716
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
85
85		 59
119
112
88		 302.121
451.606
465.270
490.967		 307,43717
286,34100
292,83014
288,68202
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
90
80
80		 77
93
82
82		 314.354
472.117
587.454
592.601		 305,34987
283,87131
278,30428
276,59430
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 90
90
80
80		 93
93
83
82		 315.129

478.495
483.813		 305,21381
291,71983
291,12764
289,60780
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
37
38
38		 42
37
38
38		 315.292
239.378
218.534
209.098		 305,18735
319,14134
334,79967
340,29218
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 73
73
73
67		 73
73
73
67		 317.148
293.478
313.876
286.462		 304,89413
309,03037
315,48301
321,82172
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
140
150
150		 82
148
154
154		 319.054
512.374
648.421
689.278		 304,58096
279,28608
271,82574
266,62161
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 41
53
41
41		 321.357
468.240
564.967
626.494		 304,19975
284,34046
280,82359
272,95536
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
60
60		 64
84
63
62		 323.056
499.252
614.809
645.655		 303,91704
280,74458
275,35670
270,95207
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 46
83
78
62		 328.618
521.713
558.478
578.451		 303,01964
278,26812
281,57559
278,15352
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 329.229


 302,92899
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye İşletme Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
80
80		 42
74
83
82		 333.628
519.974
656.658
665.392		 302,23959
278,45906
270,98292
268,97182
TOROS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
3		 6
6
4
3		 336.584
246.645
216.749
404.918		 301,77142
317,66289
335,22370
300,76500
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
110
100
100		 83
116
104
103		 337.243
497.962
589.501
605.346		 301,67308
280,88521
278,07616
275,21328
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
400
250
250		 103
410
264
257		 337.926
609.612
551.795
684.703		 301,56532
269,24877
282,32321
267,06930
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 52
79
72
72		 349.113
560.542
641.685
657.011		 299,88524
274,16025
272,52213
269,80041
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
74
72
72		 351.771
533.844
665.300
672.900		 299,48538
276,96969
270,10939
268,22392
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 53
74
63
62		 355.874
553.034
690.649
724.368		 298,87512
274,93373
267,58840
263,30085
MEF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 37
31
31
31		 37
31
31
31		 362.597
470.332
702.683
315.789		 297,86692
284,08507
266,42523
315,97355
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 367.733
535.146
631.143
654.836		 297,11134
276,83266
273,62640
270,01814
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
145
140
140		 82
149
144
144		 368.860
617.098
716.723
755.126		 296,94295
268,50965
265,07244
260,46106
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 67
67
59
54		 67
67
59
54		 369.281
390.683
439.308
411.991		 296,88269
294,17698
296,28920
299,69414
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
90
80
80		 79
95
82
82		 373.064
527.846
642.346
671.408		 296,33147
277,61013
272,45098
268,36991
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
90
80
80		 72
95
82
82		 373.474
589.863
705.853
725.171		 296,26577
271,18088
266,12534
263,22313
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 90
110
100
90		 94
113
104
93		 400.006
576.539
657.579
679.010		 292,54888
272,51961
270,89108
267,62880
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
70
60		 53
83
73
62		 405.638
590.216
693.189
694.369		 291,77826
271,14572
267,33643
266,14576
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 48
49
57
57		 48
49
57
57		 406.894
407.253
530.196
416.499		 291,60898
291,94727
284,81621
299,02294
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
2
8		 5
4
2
8		 411.625
462.008
408.753
514.250		 290,9753
285,09272
300,54058
285,72648
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
59
59
55		 60
59
59
55		 412.670
470.596
436.215
454.722		 290,83175
284,05360
296,70483
293,47318
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
20
19
12		 24
20
19
12		 419.499
356.809
363.925
256.842		 289,92783
298,93606
307,19574
328,29777
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
50
50		 54
69
53
52		 427.801
641.712
748.985
788.646		 288,84005
266,16260
262,04012
257,47872
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
60		 64
72
63
62		 447.326
649.690
759.164
793.271		 286,38519
265,41454
261,08719
257,07738
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 42
54
42
41		 454.685
734.959
824.680
867.034		 285,47372
257,88355
255,22209
250,86035
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4

 6
6

 455.679
651.934

 285,35317
265,20356
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
900
800
800		 264
946
840
820		 460.545
878.299
816.504
833.225		 284,75501
246,36322
255,93593
253,66199
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
74
90		 75
75
74
90		 462.019
413.572
370.496
347.636		 284,57438
291,12017
306,18735
310,13231
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 59
98
92
72		 467.920
734.169
670.855
760.691		 283,85321
257,94959
269,54312
259,96770
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 43
42
41
34		 43
42
41
34		 474.167
627.055
526.319
516.508		 283,11295
267,55041
285,28431
285,44619
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
90
80
70		 77
93
83
72		 486.157
718.852
825.120
821.885		 281,70136
259,26669
255,18424
254,61534
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
30
28
20		 34
30
28
20		 489.492
537.195
735.259
565.086		 281,31237
276,61708
263,30867
279,67366
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
15
15
15		 14
15
15
15		 504.394
672.528
385.280
525.127		 279,60791
263,32425
303,96772
284,40415
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 32
42
42
41		 507.362
684.055
847.216
879.152		 279,26327
262,31369
253,26146
249,88014
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 34
51
52
41		 510.684
709.094
792.768
883.126		 278,88365
260,11090
258,03003
249,56755
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
60
60		 64
84
64
62		 514.966
732.288
823.460
834.085		 278,39627
258,11179
255,33420
253,58762
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 46
67
52
41		 516.899
862.444
805.090
880.686		 278,19083
247,59408
256,95395
249,75657
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 5


 525.225


 277,24861
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ORDU) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
30		 41
54
41
31		 528.076
766.770
829.631
842.702		 276,92574
255,21158
254,79314
252,86749
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
30		 63
62
41
31		 528.977
756.787
840.575
855.504		 276,8313
256,03751
253,84020
251,79718
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
50
40		 52
68
53
41		 531.034
767.662
850.344
844.521		 276,58997
255,13900
252,98629
252,71537
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 73
101
94
93		 534.012
764.510
871.990
907.038		 276,27107
255,39922
251,14521
247,63507
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 41
62
42
41		 534.674
776.306
859.425
882.941		 276,1979
254,44122
252,21752
249,58094
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 12
11
10
10		 12
11
10
10		 552.288
771.914
948.083
1.171.689		 274,27444
254,79661
244,91900
228,13158
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
12
15
10		 13
12
15
10		 552.700
601.011
685.115
643.454		 274,23004
270,08809
268,12924
271,16839
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 42
63
41
41		 553.766
785.727
872.247
897.600		 274,11251
253,66459
251,12179
248,39414
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 557.061
422.166
489.305
356.794		 273,75118
290,02368
289,76811
308,54039
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 59
73
66
52		 562.259
781.241
824.129
758.685		 273,19635
254,04083
255,27307
260,14640
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
49
53
46		 45
49
53
46		 565.517
667.325
779.892
576.545		 272,84963
263,77962
259,20520
278,38230
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
90
80
80		 82
93
84
82		 569.541
767.877
859.466
849.785		 272,42635
255,12032
252,21452
252,27877
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
60		 58
92
92
62		 571.600
874.669
953.378
749.817		 272,21126
246,64163
244,48896
260,94692
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 573.326
469.119
490.608
402.027		 272,0235
284,23150
289,61597
301,19660
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
60		 46
52
40
62		 576.191
796.928
890.977
775.908		 271,71589
252,76079
249,57037
258,61754
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 584.647
650.764
568.811
 270,83861
265,31679
280,39805
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
30		 41
64
41
31		 589.942
815.038
879.974
909.094		 270,29101
251,30349
250,47524
247,46799
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
30		 52
53
42
31		 593.198
790.429
881.358
890.002		 269,96025
253,29008
250,36347
249,00828
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
65
50
40		 53
67
52
41		 594.734
859.929
930.623
932.402		 269,80355
247,79125
246,32929
245,62213
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
38
30
30		 23
38
30
30		 598.438

930.210
681.410		 269,42731
262,1698
246,36467
267,39371
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 158
158
158
154		 601.950
836.180
755.089
950.151		 269,07571
249,6228
261,47098
244,24658
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
30		 42
63
41
31		 619.762
909.161
948.480
950.921		 267,27676
244,03272
244,88693
244,18396
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
40
30		 42
57
41
31		 620.754
884.626
944.610
927.792		 267,17612
245,88976
245,18992
245,98641
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
700
600
600		 257
718
630
615		 628.517
1.054.205
998.796
1.010.745		 266,41245
233,52985
240,92894
239,66105
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
4
2
3		 5
4
2
3		 633.664
729.256
576.320
520.230		 265,91024
258,37394
279,55178
284,99194
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
30
30
31		 31
30
30
31		 636.363
555.884
714.784
574.675		 265,65396
274,64374
265,25370
278,59234
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
55
40
40		 52
59
42
41		 644.304
862.024
889.735
957.450		 264,8773
247,63158
249,66863
243,68147
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7

 8
7

 648.944
818.460

 264,4319
251,02743
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
8
8
10		 15
8
8
10		 660.695
608.504
788.931
960.633		 263,30541
269,36033
258,37789
243,44061
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
40		 57
77
67
41		 665.892
906.035
900.469
949.436		 262,81352
244,26925
248,77574
244,30154
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
32

 671.633
911.277

 262,26943
243,87575
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
25
25		 41
53
27
26		 675.074
930.119
961.092
1.031.083		 261,93986
242,47491
243,87128
238,17486
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
50
40		 41
67
52
41		 677.724
973.449
1.015.550
1.058.541		 261,69706
239,29271
239,64680
236,17100
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
30
30
20		 31
30
30
20		 680.071
652.417
801.096
669.998		 261,47721
265,15934
257,29769
268,51237
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25


 25


 682.222


 261,27562
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 5
5
5
5		 685.099
1.107.376
1.053.749
1.344.452		 261,0053
229,78923
236,71669
216,07581
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5

 5
5

 691.898
389.357

 260,34604
294,35747
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
30		 62
64
41
31		 694.571
872.438
918.722
891.663		 260,09488
246,82318
247,28858
248,87212
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
50		 62
74
78
52		 696.194
929.096
956.368
926.379		 259,94152
242,55401
244,24501
246,09625
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 42
63
42
41		 702.625
1.003.111
1.054.585
1.098.203		 259,34093
237,15281
236,65658
233,30582
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
30
30		 32
54
32
31		 709.960
970.633
838.565
936.484		 258,66233
239,49820
254,02187
245,30205
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
42
44
37		 45
42
39
37		 716.229
878.391
Dolmadı
462.631		 258,08455
246,35702
Dolmadı
292,40339
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
1
2		 716.567
781.893
711.925
690.080		 258,05495
253,98665
265,53719
266,54545
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 736.169


 256,2786
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
25

 30
25

 737.697
976.610

 256,14537
239,06001
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
16

 24
16

 747.528
719.681

 255,25264
259,19713
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2


 2


 749.082


 255,11195
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
30		 62
62
41
31		 750.542
934.778
939.934
945.379		 254,98907
242,12459
245,56975
244,61879
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
55
40
30		 53
57
42
31		 754.437
1.016.757
1.054.805
1.053.436		 254,63574
236,17549
236,64111
236,53928
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak İşletme Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
40
40		 42
62
42
41		 759.489
1.010.216
1.072.674
1.102.342		 254,18471
236,62989
235,31055
233,00581
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
42

 42
42

 759.666
737.330

 254,1685
257,67845
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10		 15
15
10
10		 773.748
897.704
926.137
1.431.299		 252,90868
244,89997
246,69007
209,83194
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 35
40

 778.556
1.007.197

 252,47649
236,85301
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
40		 58
67
67
41		 778.821
997.561
1.024.766
958.886		 252,45435
237,55274
238,93024
243,57231
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
30
30		 41
52
31
31		 780.766
987.113
974.298
991.567		 252,28786
238,30725
242,83757
241,10596
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
25		 53
54
32
26		 786.263
1.009.705
1.054.305
1.021.363		 251,79984
236,66853
236,67637
238,87207
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 47
42
34
25		 47
42
34
25		 792.424
778.251
728.874
701.443		 251,25942
254,28479
263,91169
265,47017
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
40
40		 52
64
42
41		 802.565
1.056.172
927.188
914.688		 250,36589
233,39621
246,60810
247,03361
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 41
46
40
31		 805.034
1.081.884
976.066
1.038.197		 250,1532
231,56618
242,70318
237,64799
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
25
25		 31
42
27
26		 811.042
1.141.128
918.417
1.026.899		 249,63179
227,42502
247,31478
238,46656
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 54
48
47
47		 54
48
47
47		 820.304
602.706
647.926
372.850		 248,83473
269,92003
271,87648
305,84225
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
25		 52
53
32
26		 829.952
1.060.531
1.067.356
1.037.925		 248,00778
233,08818
235,70966
237,66878
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 834.286
670.964

 247,62836
263,45993
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
 41
42
32
 852.287
1.079.212
1.205.397
 246,09315
231,74963
225,67091
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
10
2
2		 11
10
2
2		 853.800
669.559
565.690
434.167		 245,96203
263,58237
280,74520
296,42024
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
50
30		 46
83
67
31		 875.877
1.240.847
1.163.865
1.066.964		 244,07576
220,42200
228,64586
235,55331
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 54
54

 54
54

 877.314
1.178.839

 243,94989
224,77646
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
2
2		 5
5
2
2		 885.893
1.008.472
1.459.566
1.193.488		 243,22698
236,75759
207,91519
226,59096
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 36
36
34
25		 36
36
34
25		 888.815
842.846
1.289.076
869.181		 242,98164
249,10739
219,78455
250,68395
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
22

 904.558
1.215.071

 241,64948
222,22524
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 42
54
42
41		 906.645
1.187.744
1.175.790
1.225.792		 241,46221
224,15039
227,79821
224,35346
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Erciş İşletme Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
20		 32
42
32
21		 906.764
1.169.056
1.208.653
1.220.369		 241,45225
225,45965
225,44568
224,72919
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
23
25
 24
23
25
 917.025
607.256
627.615
 240,5767
269,48599
273,99775
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 43


 43


 929.381


 239,53556
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
51
42
34		 60
51
42
34		 931.166
881.036
816.284
645.545		 239,39003
246,15987
255,95403
270,96226
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
25		 41
42
31
26		 933.961
1.148.311
1.148.205
1.149.608		 239,1558
226,92124
229,76441
229,66437
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
20		 52
52
32
21		 935.037
1.089.665
1.128.920
1.126.207		 239,06583
231,01995
231,15956
231,31821
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
25
25		 34
34
25
25		 938.854
974.109
751.791
664.924		 238,74646
239,24516
261,77984
269,01683
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 949.961


 237,80191
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
3
3
2		 2
3
3
2		 953.282
1.128.341
1.137.529
1.386.812		 237,51491
228,32117
230,53183
213,07469
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60

 60
60

 963.360
1.032.868

 236,67632
235,03426
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 971.021
831.709
783.735
691.513		 236,02835
249,97342
258,85335
266,41605
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
80
80		 31
52
84
82		 1.015.872
1.233.563
1.319.998
1.723.628		 232,24002
220,93336
217,62103
181,49700
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 31
25

 31
25

 1.017.195
1.081.213

 232,12785
231,61301
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
10
2
1		 14
10
2
1		 1.017.930
792.863
765.227
593.250		 232,06854
253,08510
260,53259
276,52345
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
42
34
25		 42
42
34
25		 1.022.298
1.194.857
1.424.613
772.094		 231,69996
223,64990
210,34534
258,95001
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
20
20		 42
41
22
21		 1.022.595
1.312.070
1.174.272
1.289.514		 231,67479
215,36579
227,90863
219,91543
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 27
27

 1.028.945
1.376.482

 231,13943
210,68259
UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 29
28
20
17		 29
28
20
17		 1.029.419
1.068.726
973.137
800.628		 231,09852
232,50111
242,92827
256,43736
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
55
46
38		 70
55
46
38		 1.031.541
831.081
766.190
683.844		 230,91646
250,02310
260,44237
267,15415
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33
26
19
14		 33
26
19
14		 1.058.434
1.227.677
778.638
702.450		 228,62336
221,34915
259,31882
265,37356
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 İşletme
(Besni) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 41
46
40
31		 1.080.312
1.258.194
1.293.393
902.281		 226,73913
219,19456
219,47977
248,01507
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
20
20		 32
42
21
21		 1.087.359
1.213.302
1.194.142
1.081.684		 226,12905
222,35002
226,47375
234,49632
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
2

 2
2

 1.097.755
861.899

 225,23533
247,6421
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 36
35
27
19		 36
35
27
19		 1.099.487
719.615
704.955
535.543		 225,08168
259,20327
266,21206
283,13385
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
9

 6
9

 1.101.229
1.117.919

 224,92999
229,04936
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 1.117.660
1.312.566

 223,4809
215,33055
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
35
25		 52
64
37
26		 1.117.928
1.307.770
1.307.767
1.349.471		 223,45853
215,66347
218,46946
215,72583
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 1.121.931
1.405.340

 223,10298
208,51422
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
13
7		 15
15
13
7		 1.127.873
918.606
695.267
571.453		 222,57569
243,33367
267,13374
278,96234
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
3
5		 6
6
3
5		 1.130.503
985.062
929.264
1.744.096		 222,3475
238,45212
246,43622
177,52094
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
25
20		 37
41
27
21		 1.132.025
1.394.117
1.262.370
1.338.475		 222,21743
209,35702
221,63817
216,49053
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
18
5
 21
18
5
 1.134.499
963.641
841.446
 221,99657
240,00930
253,76714
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
30
19
34		 42
30
19
34		 1.152.533
888.577
661.979
675.010		 220,38296
245,59242
270,44083
268,01637
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 48
42
34
 48
42
34
 1.160.572
1.122.806
1.459.222
 219,66416
228,70437
207,93721
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 1.162.806
1.498.227

 219,47324
201,08702
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 1.179.624
1.427.472

 217,93233
206,82229
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
51
43
34		 51
51
43
34		 1.183.270
1.242.857
1.277.827
729.086		 217,59191
220,28271
220,56837
262,85646
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8

 8
8

 1.206.646
1.363.757

 215,41488
211,62747
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 1.241.489
1.450.436

 212,08926
205,01964
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
34
20		 34
34
26
20		 1.253.241
1.393.999
Dolmadı
739.853		 210,92778
209,36678
Dolmadı
261,85152
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8

 8
8

 1.255.374
1.384.805

 210,70784
210,06111
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
34
34
25		 42
34
34
25		 1.261.973
1.225.599
1.220.524
753.900		 210,05509
221,49302
224,59114
260,57300
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 54
42
34
25		 54
32
34
25		 1.277.934
Dolmadı
1.052.374
1.042.099		 208,44016
Dolmadı
236,81938
237,36446
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
25

 24
25

 1.322.987
1.529.832

 203,59046
198,32606
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
6
5
5		 5
3
5
5		 1.361.280
Dolmadı
1.494.380
1.513.741		 199,141
Dolmadı
205,46000
203,52069
UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
6
5
 5
6
5
 1.368.044
1.285.659
1.090.959
 198,29575
217,24351
233,93871
TOROS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 1.430.769


 189,10103
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
2
3
1		 1
2
3
1		 1.433.446
1.534.252
1.109.616
858.857		 188,6168
197,91507
232,56395
251,51827
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8


 8


 1.447.130


 185,95611
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
50
41
32		 75
50
41
32		 1.451.272
1.071.419
710.515
632.699		 185,04526
232,30730
265,67554
272,29618
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
15
15
10		 21
15
15
8		 1.454.237
1.369.971
1.459.811
Dolmadı		 184,37667
211,16586
207,89746
Dolmadı
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
10
6
2		 6
10
6
2		 1.456.131
1.405.871
1.453.059
1.330.821		 183,94617
208,47314
208,36770
217,03488
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
5
5		 8
8
5
2		 1.462.199
1.531.395
1.604.519
Dolmadı		 182,40728
198,17795
197,43619
Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
3

 1
1

 1.481.117
Dolmadı

 175,67949
Dolmadı
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
7
8		 1
2
1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
25

 7
13

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
21
5
2		 7
21
5
2		 Dolmadı
1.268.678
1.010.685
333.872		 Dolmadı
218,44840
240,02635
312,57782
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
34
25
13		 30
34
25
13		 Dolmadı
1.507.528
965.259
844.478		 Dolmadı
200,28815
243,54757
252,71940
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 68


 34


 Dolmadı


 Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
11
5
 2
3
5
 Dolmadı
Dolmadı
1.256.130
 Dolmadı
Dolmadı
222,07914
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 32
34
25
17		 24
34
25
17		 Dolmadı
1.369.357
1.428.201
856.979		 Dolmadı
211,21099
210,09178
251,67108
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 32
34
25
17		 6
29
23
17		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
885.795		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
249,34798
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
7
3
 4
5
3
 Dolmadı
Dolmadı
831.661
 Dolmadı
Dolmadı
254,61513
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
21
14
5		 16
17
14
5		 Dolmadı
Dolmadı
1.023.759
699.319		 Dolmadı
Dolmadı
239,00958
265,67720
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
16
11
10		 3
8
11
4		 Dolmadı
Dolmadı
1.403.340
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
211,82174
Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 36
30
28
25		 27
30
28
25		 Dolmadı
1.000.948
1.058.859
660.889		 Dolmadı
237,31034
236,34154
269,41619
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
32
25
13		 42
32
24
13		 Dolmadı
1.614.253
Dolmadı
803.761		 Dolmadı
189,53233
Dolmadı
256,16998
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
24
13		 14
12
15
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
786.422		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
257,67592
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
1
 1
2
1
 Dolmadı
1.406.103
1.071.120
 Dolmadı
208,45651
235,42745
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
10		 19
25
20
10		 Dolmadı
1.147.572
1.036.861
790.933		 Dolmadı
226,97625
237,99753
257,28448
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
59
51
42		 68
59
51
42		 Dolmadı
819.571
735.414
589.682		 Dolmadı
250,93806
263,29464
276,90785
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 54
47
39
30		 32
47
39
30		 Dolmadı
1.322.622
1.247.707
704.607		 Dolmadı
214,60180
222,67736
265,16479
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 16
25
25
15		 1
3
25
15		 Dolmadı
Dolmadı
1.424.343
1.659.052		 Dolmadı
Dolmadı
210,36304
190,14663
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
25
25
15		 11
25
25
15		 Dolmadı
1.696.960
1.371.456
1.138.949		 Dolmadı
170,27060
214,04316
230,41847
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 24
22

 6
18

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 51
37
34
24		 8
37
25
24		 Dolmadı
1.630.302
Dolmadı
791.054		 Dolmadı
187,41536
Dolmadı
257,27295
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 61
38
30
20		 24
38
30
20		 Dolmadı
1.294.110
1.344.785
767.174		 Dolmadı
216,64390
215,89644
259,39024
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 37
36
27
20		 25
36
27
20		 Dolmadı
1.163.887
1.040.406
919.560		 Dolmadı
225,82062
237,72851
246,64467
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33
33
22
16		 8
33
22
16		 Dolmadı
1.585.151
1.017.976
821.770		 Dolmadı
192,85304
239,45773
254,62602
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 53


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
34
25		 47
55
34
25		 Dolmadı
980.577
934.277
702.700		 Dolmadı
238,77815
246,03493
265,34897
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
26
17		 45
55
26
17		 Dolmadı
1.129.808
957.891
811.018		 Dolmadı
228,22043
244,12593
255,53415
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34
34
25
10		 6
34
16
10		 Dolmadı
1.671.132
Dolmadı
854.121		 Dolmadı
180,34285
Dolmadı
251,91492
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 11
16
9
 4
16
9
 Dolmadı

1.383.966
 Dolmadı
193,74116
213,17401
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 16


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
14
6
5		 7
14
6
5		 Dolmadı
559.482
615.795
570.922		 Dolmadı
274,26989
275,25364
279,01728
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 42
42
34
25		 25
15
34
25		 Dolmadı
Dolmadı
1.125.596
1.047.774		 Dolmadı
Dolmadı
231,40403
236,95030
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 8
4
4
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 34


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
15
10
10		 4
11
10
3		 Dolmadı
Dolmadı
1.390.441
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
212,72371
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33
11
10
12		 25
11
10
12		 Dolmadı
909.900
935.273
744.771		 Dolmadı
243,97993
245,95552
261,40192
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 15
24
28
18		 12
24
28
18		 Dolmadı
1.259.016
1.147.239
1.025.917		 Dolmadı
219,13523
229,83121
238,53764
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
37
34
25		 29
37
34
25		 Dolmadı
1.260.692
954.128
881.448		 Dolmadı
219,01948
244,42501
249,69470
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 28
30
16
16		 24
15
16
16		 Dolmadı
Dolmadı
652.764
807.868		 Dolmadı
Dolmadı
271,37361
255,81250
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
10
5
5		 1
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 5
5
3
3		 1
4
1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
5
 3
5
5
 Dolmadı
Dolmadı
1.761.423
 Dolmadı
Dolmadı
183,78556
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
3
3
3		 9
3
3
3		 Dolmadı
484.468
612.099
631.677		 Dolmadı
282,42384
275,64238
272,40636
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )		 İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 7
4
3
 1
2
3
 Dolmadı
Dolmadı
1.807.514
 Dolmadı
Dolmadı
177,80788
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 18
19
10
10		 10
11
10
7		 Dolmadı
Dolmadı
1.400.685
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
212,00635
Dolmadı
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 14
10
7
3
2
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 33


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
3
1
1
2
1		 Dolmadı
1.479.668
Dolmadı
346.306		 Dolmadı
202,66038
Dolmadı
310,35712
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 3
3
8

1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
5
9
2


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
5
5

 Dolmadı
1.640.538

 Dolmadı
185,91629
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
4
3
3
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

2026 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2026'ya ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

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İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2025 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine yukarıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör