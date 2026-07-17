İşletme Taban Puanları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir İşletme Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralaması

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarını sürdürüyor. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki İşletme bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de tercih öncesinde en çok araştırılan veriler arasında yer alıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
—
|8
8
6
—
|198.761
288.748
234.207
—
|328,55789
309,82916
331,23348
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|48
42
34
—
|48
42
34
—
|1.160.572
1.122.806
1.459.222
—
|219,66416
228,70437
207,93721
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
21
21
24
|27
25
25
24
|165
277
172
286
|517,80171
513,53934
531,08774
522,05334
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
95
90
100
|82
98
96
103
|578
609
541
509
|495,76069
499,55354
515,01861
514,17864
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
23
23
27
|27
28
28
27
|657
515
654
977
|492,62633
502,79330
511,57536
503,63640
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
8
|9
9
9
8
|1.056
972
1.343
2.012
|481,52889
489,15509
495,70526
488,48818
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
9
9
10
|14
12
10
10
|1.115
879
970
1.340
|480,02849
491,53017
503,33527
497,43568
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|1.303
1.389
1.270
1.448
|475,83274
480,42451
496,92863
495,72516
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
80
80
|62
72
83
82
|1.337
1.520
1.527
2.017
|475,3227
477,59202
491,94769
488,40342
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|2.129
1.568
2.468
3.497
|463,21827
476,67650
479,01197
475,06780
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|2.247
1.878
3.330
3.969
|461,6177
471,72863
470,44089
471,62344
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|14
16
14
14
|2.654
2.653
2.793
3.558
|457,15527
461,56041
475,57374
474,63882
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|42
49
41
41
|3.532
3.831
3.353
7.535
|449,20616
452,15997
470,22429
454,23072
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|52
62
52
52
|4.470
7.943
12.061
25.731
|442,97497
437,16777
431,79331
421,56486
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
13
13
15
|18
16
14
15
|5.650
4.886
4.364
5.218
|437,68328
447,26090
462,00306
464,30727
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
85
75
100
|77
88
77
103
|7.904
15.884
25.471
52.363
|430,60947
421,41557
414,99748
403,01412
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
56
56
56
|51
56
56
56
|8.027
7.858
7.582
12.544
|430,31441
437,38138
444,60414
439,15342
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|8.290
…
—
—
|429,63186
—
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
100
90
90
|72
103
96
93
|10.109
24.350
51.678
82.578
|425,60685
410,26067
395,91782
386,94577
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
6
8
7
|9
7
9
7
|12.215
13.904
10.139
14.919
|421,70297
424,75316
435,90333
434,37423
|MEF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|6
5
5
5
|13.403
16.717
6.858
7.341
|419,67727
420,09823
447,84902
454,91692
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
16
15
16
|17
17
16
16
|13.430
11.978
7.967
10.365
|419,63705
428,30028
442,99526
444,61164
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|11
13
10
9
|14.062
10.263
9.243
24.396
|418,65833
431,63905
438,49169
422,79672
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|14.646
28.368
39.660
64.704
|417,67854
405,88120
403,75886
396,01910
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
140
140
|103
154
145
144
|15.472
26.412
23.420
37.956
|416,37814
407,98720
416,89761
412,12765
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
10
|9
9
9
10
|18.205
27.248
46.596
71.584
|412,58155
407,07569
399,05368
392,41446
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|62
108
106
103
|23.031
40.342
44.129
62.995
|406,83856
394,89243
400,67442
396,97661
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
72
62
62
|23.257
35.015
34.333
57.612
|406,58617
399,43989
407,63124
399,97959
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
10
10
10
|8
10
10
10
|27.661
29.016
31.337
110.136
|402,15308
405,18297
410,00631
374,39447
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
8
8
8
|10
9
9
8
|30.551
47.080
49.146
68.837
|399,46902
389,80110
397,44438
393,81356
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
72
64
62
|34.899
66.958
88.500
121.617
|395,77083
376,82527
377,01628
369,62389
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
12
11
11
|37.114
53.887
61.828
94.143
|394,01742
385,05640
390,09951
381,46091
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|5
4
4
5
|40.512
82.471
104.554
140.525
|391,48556
368,48860
370,04240
362,33776
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
115
110
110
|77
118
116
113
|42.459
82.454
108.495
140.201
|390,08587
368,49722
368,41357
362,46283
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
105
100
100
|52
108
103
103
|42.730
77.363
87.220
113.663
|389,88723
371,10369
377,59234
372,91327
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
7
|10
10
9
7
|43.295
57.641
55.395
73.841
|389,45451
382,56475
393,73048
391,24527
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
34
|34
34
34
34
|48.038
66.901
137.846
191.637
|386,16757
376,85274
357,53708
345,30223
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
85
85
|62
93
90
88
|51.971
90.143
102.727
123.235
|383,62734
364,76194
370,79102
368,96492
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
11
9
11
|13
12
10
11
|58.047
78.875
83.860
105.186
|379,91913
370,30604
379,12209
376,53815
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|6
5
6
5
|59.401
71.156
86.991
136.000
|379,16552
374,51451
377,70529
364,02089
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
21
20
|20
20
21
20
|59.998
80.328
166.889
257.609
|378,8288
369,57976
348,33487
328,12645
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
8
|12
12
10
8
|65.092
94.721
113.126
143.361
|376,03124
362,66890
366,60210
361,28024
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
210
200
200
|154
216
210
205
|67.273
112.862
131.899
153.642
|374,92412
355,06344
359,63347
357,60794
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
62
62
|68.466
117.032
138.392
171.216
|374,31597
353,43624
357,35601
351,65054
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
27
|25
25
25
27
|70.823
81.569
80.006
114.218
|373,00644
368,96344
380,87412
372,66425
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
11
13
12
|9
13
15
12
|75.027
93.023
101.794
141.262
|370,93387
363,43347
371,21054
362,06990
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|64
89
83
82
|76.418
113.360
125.668
150.399
|370,2549
354,87490
361,86815
358,74047
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
60
60
|32
79
62
62
|78.295
129.470
147.684
181.356
|369,34364
348,80634
354,25294
348,44907
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
95
95
|62
103
98
98
|80.628
122.357
148.173
173.749
|368,2078
351,41162
354,10085
350,83974
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|86.324
114.918
124.481
157.567
|365,58442
354,24987
362,30192
356,24053
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
40
40
|42
59
41
41
|86.368
131.986
142.575
161.317
|365,57136
347,90972
355,94881
354,96045
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
285
280
280
|154
293
294
287
|86.917
147.934
182.897
203.588
|365,325
342,55954
343,78253
341,81068
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|5
5
5
3
|89.507
113.974
136.070
181.700
|364,14436
354,62946
358,15710
348,34244
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|90.197
…
—
—
|363,8555
—
—
—
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|5
5
4
3
|90.360
119.212
130.290
200.933
|363,79179
352,61335
360,19260
342,57345
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|11
11
10
9
|95.431
117.536
125.092
123.896
|361,61061
353,25192
362,06911
368,69665
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
5
|6
6
5
5
|96.206
143.997
161.103
159.724
|361,26779
343,83209
350,06482
355,49713
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
62
62
|99.184
152.766
168.086
200.207
|360,02107
341,01331
347,99142
342,79512
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
6
6
|9
9
7
6
|101.230
151.593
174.286
200.383
|359,18969
341,37007
346,20046
342,73709
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilimleri Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|32
68
62
62
|105.758
178.257
208.787
214.368
|357,34521
333,57367
337,17449
338,84918
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|42
59
52
52
|108.200
161.108
191.640
221.036
|356,35221
338,42278
341,47597
337,08908
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
8
8
|8
6
8
8
|111.639
138.570
138.966
146.423
|355,01919
345,64514
357,16814
360,17351
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
3
|7
5
5
3
|111.980
123.753
142.301
117.894
|354,89102
350,89632
356,03712
371,13758
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
8
8
|11
11
9
8
|113.584
144.101
140.519
148.637
|354,29265
343,79666
356,65499
359,37024
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
180
170
170
|123
185
176
175
|117.642
170.937
203.813
237.256
|352,75702
335,53696
338,42034
332,97541
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
7
5
5
|11
8
6
5
|117.786
149.927
163.769
212.516
|352,7093
341,91930
349,26847
339,35203
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
60
|62
72
62
62
|119.186
180.165
222.077
254.203
|352,19951
333,05734
333,98920
328,91775
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
145
140
140
|54
153
146
144
|120.696
213.159
255.330
291.238
|351,67366
324,88750
326,72532
320,83209
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
5
—
—
|127.291
187.368
—
—
|349,323
331,15635
—
—
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
3
|8
6
5
3
|127.658
153.907
175.334
231.786
|349,19402
340,64113
345,89501
334,34674
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
6
—
—
|128.293
166.331
—
—
|348,97862
336,89056
—
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
3
|7
5
5
3
|128.862
161.422
177.690
207.326
|348,76517
338,32653
345,23131
340,78071
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
50
|41
63
52
52
|129.240
172.627
192.027
227.091
|348,63482
335,07271
341,37444
335,49768
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
5
5
|9
8
6
5
|129.360
155.373
141.090
172.658
|348,59393
340,18648
356,44830
351,20960
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
9
5
5
|10
10
6
5
|129.823
156.596
122.897
135.070
|348,42835
339,80078
362,87751
364,38403
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
67
52
|130.536
186.768
208.456
222.294
|348,18367
331,31676
337,25587
336,73917
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
45
46
47
|50
45
46
47
|131.665
148.411
163.321
171.187
|347,81074
342,41918
349,40030
351,66084
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|6
5
5
5
|133.946
155.459
159.307
141.684
|347,02594
340,16063
350,62612
361,91224
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
6
6
|9
9
7
6
|136.029
166.414
170.987
197.242
|346,33552
336,86673
347,14755
343,64458
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
8
8
|11
11
9
8
|136.658
166.037
187.454
215.274
|346,13625
336,96986
342,57751
338,61605
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
6
|12
9
8
6
|141.442
178.044
202.906
216.090
|344,5692
333,62648
338,64088
338,40441
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
8
5
5
|6
9
7
5
|143.282
…
181.478
194.244
|343,99876
338,55443
344,17423
344,52085
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|110
160
160
160
|116
168
168
164
|145.028
208.479
244.505
288.977
|343,43593
325,97146
328,99747
321,30005
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
5
|7
6
6
5
|145.936
174.752
228.869
221.527
|343,14464
334,50794
332,44232
336,96158
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
10
|6
6
5
10
|146.152
183.736
200.046
251.459
|343,08492
332,10337
339,35408
329,56161
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|10
—
—
—
|147.086
…
—
—
|342,7975
—
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
9
10
|4
4
9
10
|147.770
205.954
267.762
276.126
|342,5631
326,56796
324,21582
324,03914
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
3
|6
6
5
3
|151.495
198.099
220.486
236.544
|341,43996
328,43682
334,35937
333,14287
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
6
5
|8
6
6
5
|151.847
180.038
220.810
235.809
|341,3309
333,08799
334,27753
333,31446
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
72
62
62
|151.907
232.096
293.818
379.934
|341,31581
320,67627
319,14327
304,67831
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
10
|7
5
6
10
|152.143
177.253
182.999
282.987
|341,24452
333,82967
343,75637
322,55636
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
10
15
|5
5
11
15
|153.334
180.166
215.396
251.495
|340,88187
333,05726
335,54261
329,55563
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
5
5
6
|9
6
6
6
|153.866
182.958
199.110
203.782
|340,72384
332,30632
339,58854
341,75525
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
9
3
3
|10
10
5
3
|154.137
190.088
151.681
193.765
|340,64798
330,43920
352,98068
344,66268
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|53
74
63
62
|154.317
217.855
244.381
277.790
|340,59023
323,82373
329,02158
323,66375
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
96
84
82
|157.076
224.589
261.922
295.745
|339,75839
322,33818
325,39467
319,94859
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|5
—
—
—
|159.705
…
—
—
|339,00079
—
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
8
7
6
|13
10
8
6
|160.573
196.528
193.326
235.802
|338,75969
328,81350
341,05294
333,31811
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|8
8
6
5
|161.596
203.537
225.417
260.024
|338,47275
327,12849
333,22708
327,57186
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
156
154
|161.680
236.979
288.529
332.934
|338,44844
319,63364
320,15806
312,75123
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
3
|6
6
4
3
|163.537
205.947
221.379
209.983
|337,91376
326,56964
334,15483
340,04284
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
90
80
80
|42
96
82
82
|166.997
247.859
290.644
333.205
|336,90818
317,42218
319,75119
312,70192
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
7
|5
5
4
7
|169.463
194.156
219.134
227.180
|336,2072
329,40662
334,66564
335,47710
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
7
5
5
|7
7
5
5
|174.391
224.029
258.804
290.240
|334,85056
322,46818
326,02364
321,04024
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|176.582
…
—
—
|334,25084
—
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|74
101
94
93
|178.976
259.291
335.401
376.380
|333,58608
315,18443
311,81960
305,25603
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
60
60
|42
84
62
62
|179.720
287.437
338.263
379.771
|333,37874
310,05617
311,33103
304,70693
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|93
100
100
100
|93
100
100
100
|179.814
138.674
149.747
135.151
|333,35597
345,60695
353,57899
364,35369
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
6
—
—
|179.918
240.073
—
—
|333,32806
319,00190
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|5
5
—
—
|182.973
256.406
—
—
|332,52284
315,72416
—
—
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|41
74
62
62
|186.246
273.127
319.743
373.444
|331,69469
312,59591
314,48545
305,74209
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|15
15
15
15
|186.878
257.118
386.491
442.818
|331,52328
315,59015
303,78954
295,18251
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
4
4
|7
7
4
4
|187.959
245.658
272.529
295.254
|331,25249
317,85737
323,26720
320,03881
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
6
4
5
|14
7
4
5
|188.859
215.690
239.701
240.856
|331,03543
324,31649
330,02579
332,13156
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
3
|8
6
4
3
|192.340
220.508
240.435
235.328
|330,15273
323,22660
329,86670
333,43270
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
3
7
|8
6
3
7
|196.237
228.950
262.129
262.470
|329,17448
321,36118
325,35418
327,01010
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
7
|11
10
9
7
|196.405
230.488
272.189
293.114
|329,13537
321,02103
323,33881
320,46509
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
—
|8
8
6
—
|198.761
288.748
234.207
—
|328,55789
309,82916
331,23348
—
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|53
62
52
52
|200.609
276.601
322.270
363.299
|328,12865
311,95682
314,06004
307,43858
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|200.676
…
—
—
|328,11289
—
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
110
100
100
|84
116
104
103
|202.020
325.723
405.387
436.500
|327,77494
303,69255
301,02420
296,08175
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|5
—
—
—
|203.047
…
—
—
|327,5299
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|19
29
29
20
|20
30
30
20
|203.781
286.415
311.624
341.669
|327,34205
310,23325
315,88439
311,16538
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
5
5
|9
8
5
5
|207.990
264.009
282.825
337.647
|326,3573
314,29853
321,24689
311,88950
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
5
5
|8
8
6
5
|209.441
248.439
275.086
283.249
|326,01994
317,29755
322,76250
322,50051
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|114
139
141
134
|114
139
141
134
|209.597
207.479
194.493
170.963
|325,97843
326,20099
340,76749
351,72700
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
3
|8
5
5
3
|210.645
235.229
272.019
283.498
|325,73771
320,00985
323,37672
322,45028
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
62
62
|213.346
335.454
429.072
468.456
|325,1137
302,16191
297,67030
291,60525
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
—
—
|6
6
—
—
|219.107
299.881
—
—
|323,76385
307,95647
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
63
62
|225.318
328.949
395.891
417.316
|322,37711
303,18549
302,41390
298,89649
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|19
29
29
20
|20
30
30
20
|227.404
303.034
349.133
392.660
|321,92079
307,42071
309,53843
302,64678
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
100
|68
128
131
103
|227.763
328.504
372.882
390.770
|321,84595
303,25336
305,83091
302,94256
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
60
|64
74
62
62
|227.902
337.858
402.959
438.716
|321,81823
301,77611
301,37739
295,75415
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|52
62
52
52
|231.789
333.508
369.456
405.966
|320,96048
302,46539
306,34483
300,60807
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
10
|6
6
4
10
|232.950
267.226
304.460
372.890
|320,70181
313,68729
317,18366
305,83579
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|63
62
62
62
|236.986
335.168
401.915
417.827
|319,82116
302,20707
301,52365
298,81724
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|63
96
84
82
|238.495
378.597
478.463
546.837
|319,49523
295,83843
291,13142
281,78668
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
5
|5
5
5
5
|272.132
312.332
321.328
330.736
|312,82514
305,87921
314,21330
313,15586
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
—
|62
63
64
—
|272.172
405.675
567.713
—
|312,8177
292,15414
280,52111
—
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|6
5
—
—
|273.160
389.202
—
—
|312,63869
294,37692
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
100
90
90
|78
105
94
93
|276.357
441.368
517.685
525.469
|312,0493
287,60553
286,30012
284,36352
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
23
23
21
|23
23
23
21
|278.259
258.785
279.653
236.168
|311,69627
315,27768
321,86494
333,23111
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
62
60
|52
72
66
62
|279.165
405.861
540.821
573.447
|311,53547
292,13025
283,58458
278,73108
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
64
62
|282.707
444.219
579.262
624.572
|310,89945
287,24586
279,22030
273,15944
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
5
5
|7
7
5
5
|284.272
306.572
310.894
334.376
|310,61549
306,83606
316,02049
312,48378
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|7
—
—
—
|286.588
…
—
—
|310,18501
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
7
8
10
|7
7
8
10
|290.946
368.886
415.257
607.749
|309,38279
297,20198
299,61485
274,95438
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
4
4
5
|4
5
4
5
|291.730
315.818
354.636
393.510
|309,24674
305,30280
308,66281
302,51778
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
96
84
82
|295.764
446.622
510.421
509.911
|308,55405
286,95361
287,18241
286,26716
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
85
85
|59
119
112
88
|302.121
451.606
465.270
490.967
|307,43717
286,34100
292,83014
288,68202
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
90
80
80
|77
93
82
82
|314.354
472.117
587.454
592.601
|305,34987
283,87131
278,30428
276,59430
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|90
90
80
80
|93
93
83
82
|315.129
…
478.495
483.813
|305,21381
291,71983
291,12764
289,60780
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
37
38
38
|42
37
38
38
|315.292
239.378
218.534
209.098
|305,18735
319,14134
334,79967
340,29218
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|73
73
73
67
|73
73
73
67
|317.148
293.478
313.876
286.462
|304,89413
309,03037
315,48301
321,82172
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
140
150
150
|82
148
154
154
|319.054
512.374
648.421
689.278
|304,58096
279,28608
271,82574
266,62161
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|41
53
41
41
|321.357
468.240
564.967
626.494
|304,19975
284,34046
280,82359
272,95536
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
60
60
|64
84
63
62
|323.056
499.252
614.809
645.655
|303,91704
280,74458
275,35670
270,95207
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|46
83
78
62
|328.618
521.713
558.478
578.451
|303,01964
278,26812
281,57559
278,15352
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|329.229
…
—
—
|302,92899
—
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye İşletme Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
80
80
|42
74
83
82
|333.628
519.974
656.658
665.392
|302,23959
278,45906
270,98292
268,97182
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
3
|6
6
4
3
|336.584
246.645
216.749
404.918
|301,77142
317,66289
335,22370
300,76500
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
110
100
100
|83
116
104
103
|337.243
497.962
589.501
605.346
|301,67308
280,88521
278,07616
275,21328
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
400
250
250
|103
410
264
257
|337.926
609.612
551.795
684.703
|301,56532
269,24877
282,32321
267,06930
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|52
79
72
72
|349.113
560.542
641.685
657.011
|299,88524
274,16025
272,52213
269,80041
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
74
72
72
|351.771
533.844
665.300
672.900
|299,48538
276,96969
270,10939
268,22392
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|53
74
63
62
|355.874
553.034
690.649
724.368
|298,87512
274,93373
267,58840
263,30085
|MEF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|37
31
31
31
|37
31
31
31
|362.597
470.332
702.683
315.789
|297,86692
284,08507
266,42523
315,97355
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|367.733
535.146
631.143
654.836
|297,11134
276,83266
273,62640
270,01814
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
145
140
140
|82
149
144
144
|368.860
617.098
716.723
755.126
|296,94295
268,50965
265,07244
260,46106
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|67
67
59
54
|67
67
59
54
|369.281
390.683
439.308
411.991
|296,88269
294,17698
296,28920
299,69414
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
90
80
80
|79
95
82
82
|373.064
527.846
642.346
671.408
|296,33147
277,61013
272,45098
268,36991
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
90
80
80
|72
95
82
82
|373.474
589.863
705.853
725.171
|296,26577
271,18088
266,12534
263,22313
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|90
110
100
90
|94
113
104
93
|400.006
576.539
657.579
679.010
|292,54888
272,51961
270,89108
267,62880
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
70
60
|53
83
73
62
|405.638
590.216
693.189
694.369
|291,77826
271,14572
267,33643
266,14576
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|48
49
57
57
|48
49
57
57
|406.894
407.253
530.196
416.499
|291,60898
291,94727
284,81621
299,02294
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
2
8
|5
4
2
8
|411.625
462.008
408.753
514.250
|290,9753
285,09272
300,54058
285,72648
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
59
59
55
|60
59
59
55
|412.670
470.596
436.215
454.722
|290,83175
284,05360
296,70483
293,47318
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
20
19
12
|24
20
19
12
|419.499
356.809
363.925
256.842
|289,92783
298,93606
307,19574
328,29777
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
50
50
|54
69
53
52
|427.801
641.712
748.985
788.646
|288,84005
266,16260
262,04012
257,47872
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
60
|64
72
63
62
|447.326
649.690
759.164
793.271
|286,38519
265,41454
261,08719
257,07738
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|42
54
42
41
|454.685
734.959
824.680
867.034
|285,47372
257,88355
255,22209
250,86035
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
—
—
|6
6
—
—
|455.679
651.934
—
—
|285,35317
265,20356
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
900
800
800
|264
946
840
820
|460.545
878.299
816.504
833.225
|284,75501
246,36322
255,93593
253,66199
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
74
90
|75
75
74
90
|462.019
413.572
370.496
347.636
|284,57438
291,12017
306,18735
310,13231
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|59
98
92
72
|467.920
734.169
670.855
760.691
|283,85321
257,94959
269,54312
259,96770
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|43
42
41
34
|43
42
41
34
|474.167
627.055
526.319
516.508
|283,11295
267,55041
285,28431
285,44619
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
90
80
70
|77
93
83
72
|486.157
718.852
825.120
821.885
|281,70136
259,26669
255,18424
254,61534
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
30
28
20
|34
30
28
20
|489.492
537.195
735.259
565.086
|281,31237
276,61708
263,30867
279,67366
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
15
15
15
|14
15
15
15
|504.394
672.528
385.280
525.127
|279,60791
263,32425
303,96772
284,40415
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|32
42
42
41
|507.362
684.055
847.216
879.152
|279,26327
262,31369
253,26146
249,88014
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Kozan İşletme Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|34
51
52
41
|510.684
709.094
792.768
883.126
|278,88365
260,11090
258,03003
249,56755
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
60
60
|64
84
64
62
|514.966
732.288
823.460
834.085
|278,39627
258,11179
255,33420
253,58762
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|46
67
52
41
|516.899
862.444
805.090
880.686
|278,19083
247,59408
256,95395
249,75657
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|5
—
—
—
|525.225
…
—
—
|277,24861
—
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ORDU) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
30
|41
54
41
31
|528.076
766.770
829.631
842.702
|276,92574
255,21158
254,79314
252,86749
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
30
|63
62
41
31
|528.977
756.787
840.575
855.504
|276,8313
256,03751
253,84020
251,79718
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
50
40
|52
68
53
41
|531.034
767.662
850.344
844.521
|276,58997
255,13900
252,98629
252,71537
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|73
101
94
93
|534.012
764.510
871.990
907.038
|276,27107
255,39922
251,14521
247,63507
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|41
62
42
41
|534.674
776.306
859.425
882.941
|276,1979
254,44122
252,21752
249,58094
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|12
11
10
10
|12
11
10
10
|552.288
771.914
948.083
1.171.689
|274,27444
254,79661
244,91900
228,13158
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
12
15
10
|13
12
15
10
|552.700
601.011
685.115
643.454
|274,23004
270,08809
268,12924
271,16839
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİLECİK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|42
63
41
41
|553.766
785.727
872.247
897.600
|274,11251
253,66459
251,12179
248,39414
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|557.061
422.166
489.305
356.794
|273,75118
290,02368
289,76811
308,54039
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|59
73
66
52
|562.259
781.241
824.129
758.685
|273,19635
254,04083
255,27307
260,14640
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
49
53
46
|45
49
53
46
|565.517
667.325
779.892
576.545
|272,84963
263,77962
259,20520
278,38230
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
90
80
80
|82
93
84
82
|569.541
767.877
859.466
849.785
|272,42635
255,12032
252,21452
252,27877
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
60
|58
92
92
62
|571.600
874.669
953.378
749.817
|272,21126
246,64163
244,48896
260,94692
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|573.326
469.119
490.608
402.027
|272,0235
284,23150
289,61597
301,19660
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
60
|46
52
40
62
|576.191
796.928
890.977
775.908
|271,71589
252,76079
249,57037
258,61754
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|584.647
650.764
568.811
—
|270,83861
265,31679
280,39805
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
30
|41
64
41
31
|589.942
815.038
879.974
909.094
|270,29101
251,30349
250,47524
247,46799
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
30
|52
53
42
31
|593.198
790.429
881.358
890.002
|269,96025
253,29008
250,36347
249,00828
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
65
50
40
|53
67
52
41
|594.734
859.929
930.623
932.402
|269,80355
247,79125
246,32929
245,62213
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
38
30
30
|23
38
30
30
|598.438
…
930.210
681.410
|269,42731
262,1698
246,36467
267,39371
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|158
158
158
154
|601.950
836.180
755.089
950.151
|269,07571
249,6228
261,47098
244,24658
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
30
|42
63
41
31
|619.762
909.161
948.480
950.921
|267,27676
244,03272
244,88693
244,18396
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
40
30
|42
57
41
31
|620.754
884.626
944.610
927.792
|267,17612
245,88976
245,18992
245,98641
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
700
600
600
|257
718
630
615
|628.517
1.054.205
998.796
1.010.745
|266,41245
233,52985
240,92894
239,66105
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
4
2
3
|5
4
2
3
|633.664
729.256
576.320
520.230
|265,91024
258,37394
279,55178
284,99194
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
30
30
31
|31
30
30
31
|636.363
555.884
714.784
574.675
|265,65396
274,64374
265,25370
278,59234
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
55
40
40
|52
59
42
41
|644.304
862.024
889.735
957.450
|264,8773
247,63158
249,66863
243,68147
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
—
—
|8
7
—
—
|648.944
818.460
—
—
|264,4319
251,02743
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
8
8
10
|15
8
8
10
|660.695
608.504
788.931
960.633
|263,30541
269,36033
258,37789
243,44061
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
40
|57
77
67
41
|665.892
906.035
900.469
949.436
|262,81352
244,26925
248,77574
244,30154
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
32
—
—
|671.633
911.277
—
—
|262,26943
243,87575
—
—
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
25
25
|41
53
27
26
|675.074
930.119
961.092
1.031.083
|261,93986
242,47491
243,87128
238,17486
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
50
40
|41
67
52
41
|677.724
973.449
1.015.550
1.058.541
|261,69706
239,29271
239,64680
236,17100
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
30
30
20
|31
30
30
20
|680.071
652.417
801.096
669.998
|261,47721
265,15934
257,29769
268,51237
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|25
—
—
—
|682.222
…
—
—
|261,27562
—
—
—
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|5
5
5
5
|685.099
1.107.376
1.053.749
1.344.452
|261,0053
229,78923
236,71669
216,07581
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
—
—
|5
5
—
—
|691.898
389.357
—
—
|260,34604
294,35747
—
—
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(RİZE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
30
|62
64
41
31
|694.571
872.438
918.722
891.663
|260,09488
246,82318
247,28858
248,87212
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
50
|62
74
78
52
|696.194
929.096
956.368
926.379
|259,94152
242,55401
244,24501
246,09625
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|42
63
42
41
|702.625
1.003.111
1.054.585
1.098.203
|259,34093
237,15281
236,65658
233,30582
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
30
30
|32
54
32
31
|709.960
970.633
838.565
936.484
|258,66233
239,49820
254,02187
245,30205
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
42
44
37
|45
42
39
37
|716.229
878.391
Dolmadı
462.631
|258,08455
246,35702
Dolmadı
292,40339
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
1
2
|716.567
781.893
711.925
690.080
|258,05495
253,98665
265,53719
266,54545
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|736.169
…
—
—
|256,2786
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
25
—
—
|30
25
—
—
|737.697
976.610
—
—
|256,14537
239,06001
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
16
—
—
|24
16
—
—
|747.528
719.681
—
—
|255,25264
259,19713
—
—
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|2
—
—
—
|749.082
…
—
—
|255,11195
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
30
|62
62
41
31
|750.542
934.778
939.934
945.379
|254,98907
242,12459
245,56975
244,61879
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
55
40
30
|53
57
42
31
|754.437
1.016.757
1.054.805
1.053.436
|254,63574
236,17549
236,64111
236,53928
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak İşletme Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
40
40
|42
62
42
41
|759.489
1.010.216
1.072.674
1.102.342
|254,18471
236,62989
235,31055
233,00581
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
42
—
—
|42
42
—
—
|759.666
737.330
—
—
|254,1685
257,67845
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|15
15
10
10
|773.748
897.704
926.137
1.431.299
|252,90868
244,89997
246,69007
209,83194
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|35
40
—
—
|778.556
1.007.197
—
—
|252,47649
236,85301
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
40
|58
67
67
41
|778.821
997.561
1.024.766
958.886
|252,45435
237,55274
238,93024
243,57231
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
30
30
|41
52
31
31
|780.766
987.113
974.298
991.567
|252,28786
238,30725
242,83757
241,10596
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
25
|53
54
32
26
|786.263
1.009.705
1.054.305
1.021.363
|251,79984
236,66853
236,67637
238,87207
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|47
42
34
25
|47
42
34
25
|792.424
778.251
728.874
701.443
|251,25942
254,28479
263,91169
265,47017
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
40
40
|52
64
42
41
|802.565
1.056.172
927.188
914.688
|250,36589
233,39621
246,60810
247,03361
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|41
46
40
31
|805.034
1.081.884
976.066
1.038.197
|250,1532
231,56618
242,70318
237,64799
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BATMAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
25
25
|31
42
27
26
|811.042
1.141.128
918.417
1.026.899
|249,63179
227,42502
247,31478
238,46656
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|54
48
47
47
|54
48
47
47
|820.304
602.706
647.926
372.850
|248,83473
269,92003
271,87648
305,84225
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
25
|52
53
32
26
|829.952
1.060.531
1.067.356
1.037.925
|248,00778
233,08818
235,70966
237,66878
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|834.286
670.964
—
—
|247,62836
263,45993
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
—
|41
42
32
—
|852.287
1.079.212
1.205.397
—
|246,09315
231,74963
225,67091
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
10
2
2
|11
10
2
2
|853.800
669.559
565.690
434.167
|245,96203
263,58237
280,74520
296,42024
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KİLİS) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
50
30
|46
83
67
31
|875.877
1.240.847
1.163.865
1.066.964
|244,07576
220,42200
228,64586
235,55331
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|54
54
—
—
|54
54
—
—
|877.314
1.178.839
—
—
|243,94989
224,77646
—
—
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
2
2
|5
5
2
2
|885.893
1.008.472
1.459.566
1.193.488
|243,22698
236,75759
207,91519
226,59096
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|36
36
34
25
|36
36
34
25
|888.815
842.846
1.289.076
869.181
|242,98164
249,10739
219,78455
250,68395
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GÜMÜŞHANE) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
22
—
—
|904.558
1.215.071
—
—
|241,64948
222,22524
—
—
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|42
54
42
41
|906.645
1.187.744
1.175.790
1.225.792
|241,46221
224,15039
227,79821
224,35346
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Erciş İşletme Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
20
|32
42
32
21
|906.764
1.169.056
1.208.653
1.220.369
|241,45225
225,45965
225,44568
224,72919
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
23
25
—
|24
23
25
—
|917.025
607.256
627.615
—
|240,5767
269,48599
273,99775
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|43
—
—
—
|43
—
—
—
|929.381
…
—
—
|239,53556
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
51
42
34
|60
51
42
34
|931.166
881.036
816.284
645.545
|239,39003
246,15987
255,95403
270,96226
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
25
|41
42
31
26
|933.961
1.148.311
1.148.205
1.149.608
|239,1558
226,92124
229,76441
229,66437
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
20
|52
52
32
21
|935.037
1.089.665
1.128.920
1.126.207
|239,06583
231,01995
231,15956
231,31821
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
25
25
|34
34
25
25
|938.854
974.109
751.791
664.924
|238,74646
239,24516
261,77984
269,01683
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|949.961
…
—
—
|237,80191
—
—
—
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
3
3
2
|2
3
3
2
|953.282
1.128.341
1.137.529
1.386.812
|237,51491
228,32117
230,53183
213,07469
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
—
—
|60
60
—
—
|963.360
1.032.868
—
—
|236,67632
235,03426
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|971.021
831.709
783.735
691.513
|236,02835
249,97342
258,85335
266,41605
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
80
80
|31
52
84
82
|1.015.872
1.233.563
1.319.998
1.723.628
|232,24002
220,93336
217,62103
181,49700
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|31
25
—
—
|31
25
—
—
|1.017.195
1.081.213
—
—
|232,12785
231,61301
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
10
2
1
|14
10
2
1
|1.017.930
792.863
765.227
593.250
|232,06854
253,08510
260,53259
276,52345
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
42
34
25
|42
42
34
25
|1.022.298
1.194.857
1.424.613
772.094
|231,69996
223,64990
210,34534
258,95001
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
20
20
|42
41
22
21
|1.022.595
1.312.070
1.174.272
1.289.514
|231,67479
215,36579
227,90863
219,91543
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|27
27
—
—
|1.028.945
1.376.482
—
—
|231,13943
210,68259
—
—
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|29
28
20
17
|29
28
20
17
|1.029.419
1.068.726
973.137
800.628
|231,09852
232,50111
242,92827
256,43736
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
55
46
38
|70
55
46
38
|1.031.541
831.081
766.190
683.844
|230,91646
250,02310
260,44237
267,15415
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
26
19
14
|33
26
19
14
|1.058.434
1.227.677
778.638
702.450
|228,62336
221,34915
259,31882
265,37356
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|İşletme
(Besni) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|41
46
40
31
|1.080.312
1.258.194
1.293.393
902.281
|226,73913
219,19456
219,47977
248,01507
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
20
20
|32
42
21
21
|1.087.359
1.213.302
1.194.142
1.081.684
|226,12905
222,35002
226,47375
234,49632
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KAYSERİ) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
—
—
|2
2
—
—
|1.097.755
861.899
—
—
|225,23533
247,6421
—
—
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|36
35
27
19
|36
35
27
19
|1.099.487
719.615
704.955
535.543
|225,08168
259,20327
266,21206
283,13385
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
9
—
—
|6
9
—
—
|1.101.229
1.117.919
—
—
|224,92999
229,04936
—
—
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|1.117.660
1.312.566
—
—
|223,4809
215,33055
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
35
25
|52
64
37
26
|1.117.928
1.307.770
1.307.767
1.349.471
|223,45853
215,66347
218,46946
215,72583
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|1.121.931
1.405.340
—
—
|223,10298
208,51422
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
13
7
|15
15
13
7
|1.127.873
918.606
695.267
571.453
|222,57569
243,33367
267,13374
278,96234
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
3
5
|6
6
3
5
|1.130.503
985.062
929.264
1.744.096
|222,3475
238,45212
246,43622
177,52094
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MUŞ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
25
20
|37
41
27
21
|1.132.025
1.394.117
1.262.370
1.338.475
|222,21743
209,35702
221,63817
216,49053
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
18
5
—
|21
18
5
—
|1.134.499
963.641
841.446
—
|221,99657
240,00930
253,76714
—
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
30
19
34
|42
30
19
34
|1.152.533
888.577
661.979
675.010
|220,38296
245,59242
270,44083
268,01637
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|48
42
34
—
|48
42
34
—
|1.160.572
1.122.806
1.459.222
—
|219,66416
228,70437
207,93721
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(IĞDIR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|1.162.806
1.498.227
—
—
|219,47324
201,08702
—
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|1.179.624
1.427.472
—
—
|217,93233
206,82229
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
51
43
34
|51
51
43
34
|1.183.270
1.242.857
1.277.827
729.086
|217,59191
220,28271
220,56837
262,85646
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|8
8
—
—
|1.206.646
1.363.757
—
—
|215,41488
211,62747
—
—
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(HAKKARİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|1.241.489
1.450.436
—
—
|212,08926
205,01964
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
34
20
|34
34
26
20
|1.253.241
1.393.999
Dolmadı
739.853
|210,92778
209,36678
Dolmadı
261,85152
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
—
—
|8
8
—
—
|1.255.374
1.384.805
—
—
|210,70784
210,06111
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
34
34
25
|42
34
34
25
|1.261.973
1.225.599
1.220.524
753.900
|210,05509
221,49302
224,59114
260,57300
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|54
42
34
25
|54
32
34
25
|1.277.934
Dolmadı
1.052.374
1.042.099
|208,44016
Dolmadı
236,81938
237,36446
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
25
—
—
|24
25
—
—
|1.322.987
1.529.832
—
—
|203,59046
198,32606
—
—
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
6
5
5
|5
3
5
5
|1.361.280
Dolmadı
1.494.380
1.513.741
|199,141
Dolmadı
205,46000
203,52069
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
6
5
—
|5
6
5
—
|1.368.044
1.285.659
1.090.959
—
|198,29575
217,24351
233,93871
—
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Vakıf )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|1.430.769
…
—
—
|189,10103
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
2
3
1
|1
2
3
1
|1.433.446
1.534.252
1.109.616
858.857
|188,6168
197,91507
232,56395
251,51827
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|8
—
—
—
|1.447.130
…
—
—
|185,95611
—
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
50
41
32
|75
50
41
32
|1.451.272
1.071.419
710.515
632.699
|185,04526
232,30730
265,67554
272,29618
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
15
15
10
|21
15
15
8
|1.454.237
1.369.971
1.459.811
Dolmadı
|184,37667
211,16586
207,89746
Dolmadı
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
10
6
2
|6
10
6
2
|1.456.131
1.405.871
1.453.059
1.330.821
|183,94617
208,47314
208,36770
217,03488
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
5
5
|8
8
5
2
|1.462.199
1.531.395
1.604.519
Dolmadı
|182,40728
198,17795
197,43619
Dolmadı
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
3
—
—
|1
1
—
—
|1.481.117
Dolmadı
—
—
|175,67949
Dolmadı
—
—
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
7
8
|1
2
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ALANYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
25
—
—
|7
13
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
21
5
2
|7
21
5
2
|Dolmadı
1.268.678
1.010.685
333.872
|Dolmadı
218,44840
240,02635
312,57782
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
34
25
13
|30
34
25
13
|Dolmadı
1.507.528
965.259
844.478
|Dolmadı
200,28815
243,54757
252,71940
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|34
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
11
5
—
|2
3
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.256.130
—
|Dolmadı
Dolmadı
222,07914
—
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|32
34
25
17
|24
34
25
17
|Dolmadı
1.369.357
1.428.201
856.979
|Dolmadı
211,21099
210,09178
251,67108
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|32
34
25
17
|6
29
23
17
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
885.795
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
249,34798
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
7
3
—
|4
5
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
831.661
—
|Dolmadı
Dolmadı
254,61513
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
21
14
5
|16
17
14
5
|Dolmadı
Dolmadı
1.023.759
699.319
|Dolmadı
Dolmadı
239,00958
265,67720
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KIBRIS) (KKTC )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
16
11
10
|3
8
11
4
|Dolmadı
Dolmadı
1.403.340
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
211,82174
Dolmadı
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|36
30
28
25
|27
30
28
25
|Dolmadı
1.000.948
1.058.859
660.889
|Dolmadı
237,31034
236,34154
269,41619
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
32
25
13
|42
32
24
13
|Dolmadı
1.614.253
Dolmadı
803.761
|Dolmadı
189,53233
Dolmadı
256,16998
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
24
13
|14
12
15
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
786.422
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
257,67592
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
1
—
|1
2
1
—
|Dolmadı
1.406.103
1.071.120
—
|Dolmadı
208,45651
235,42745
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
10
|19
25
20
10
|Dolmadı
1.147.572
1.036.861
790.933
|Dolmadı
226,97625
237,99753
257,28448
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
59
51
42
|68
59
51
42
|Dolmadı
819.571
735.414
589.682
|Dolmadı
250,93806
263,29464
276,90785
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|54
47
39
30
|32
47
39
30
|Dolmadı
1.322.622
1.247.707
704.607
|Dolmadı
214,60180
222,67736
265,16479
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
25
25
15
|1
3
25
15
|Dolmadı
Dolmadı
1.424.343
1.659.052
|Dolmadı
Dolmadı
210,36304
190,14663
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
25
25
15
|11
25
25
15
|Dolmadı
1.696.960
1.371.456
1.138.949
|Dolmadı
170,27060
214,04316
230,41847
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|24
22
—
—
|6
18
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|51
37
34
24
|8
37
25
24
|Dolmadı
1.630.302
Dolmadı
791.054
|Dolmadı
187,41536
Dolmadı
257,27295
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|61
38
30
20
|24
38
30
20
|Dolmadı
1.294.110
1.344.785
767.174
|Dolmadı
216,64390
215,89644
259,39024
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|37
36
27
20
|25
36
27
20
|Dolmadı
1.163.887
1.040.406
919.560
|Dolmadı
225,82062
237,72851
246,64467
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
33
22
16
|8
33
22
16
|Dolmadı
1.585.151
1.017.976
821.770
|Dolmadı
192,85304
239,45773
254,62602
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|53
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
34
25
|47
55
34
25
|Dolmadı
980.577
934.277
702.700
|Dolmadı
238,77815
246,03493
265,34897
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
26
17
|45
55
26
17
|Dolmadı
1.129.808
957.891
811.018
|Dolmadı
228,22043
244,12593
255,53415
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
34
25
10
|6
34
16
10
|Dolmadı
1.671.132
Dolmadı
854.121
|Dolmadı
180,34285
Dolmadı
251,91492
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|11
16
9
—
|4
16
9
—
|Dolmadı
…
1.383.966
—
|Dolmadı
193,74116
213,17401
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|16
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
14
6
5
|7
14
6
5
|Dolmadı
559.482
615.795
570.922
|Dolmadı
274,26989
275,25364
279,01728
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|42
42
34
25
|25
15
34
25
|Dolmadı
Dolmadı
1.125.596
1.047.774
|Dolmadı
Dolmadı
231,40403
236,95030
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|8
4
4
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
15
10
10
|4
11
10
3
|Dolmadı
Dolmadı
1.390.441
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
212,72371
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
11
10
12
|25
11
10
12
|Dolmadı
909.900
935.273
744.771
|Dolmadı
243,97993
245,95552
261,40192
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|15
24
28
18
|12
24
28
18
|Dolmadı
1.259.016
1.147.239
1.025.917
|Dolmadı
219,13523
229,83121
238,53764
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
37
34
25
|29
37
34
25
|Dolmadı
1.260.692
954.128
881.448
|Dolmadı
219,01948
244,42501
249,69470
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|28
30
16
16
|24
15
16
16
|Dolmadı
Dolmadı
652.764
807.868
|Dolmadı
Dolmadı
271,37361
255,81250
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İşletme
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
10
5
5
|1
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ÜSKÜP-MAKEDONYA) (Yurt Dışı )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|5
5
3
3
|1
4
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
5
—
|3
5
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.761.423
—
|Dolmadı
Dolmadı
183,78556
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
3
3
3
|9
3
3
3
|Dolmadı
484.468
612.099
631.677
|Dolmadı
282,42384
275,64238
272,40636
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı )
|İşletme
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|7
4
3
—
|1
2
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
1.807.514
—
|Dolmadı
Dolmadı
177,80788
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|18
19
10
10
|10
11
10
7
|Dolmadı
Dolmadı
1.400.685
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
212,00635
Dolmadı
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|14
10
7
—
|—
3
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|33
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
3
1
|—
1
2
1
|Dolmadı
1.479.668
Dolmadı
346.306
|Dolmadı
202,66038
Dolmadı
310,35712
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|3
3
8
—
|—
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
5
9
2
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
5
—
—
|—
5
—
—
|Dolmadı
1.640.538
—
—
|Dolmadı
185,91629
—
—
|RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
4
3
3
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı