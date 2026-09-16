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Isparta'da İsmail Özdemir'i canice öldürmüştü: 26 yıl cezayı duyan aile adliyede alkış tuttu
Isparta'da İsmail Özdemir'i canice öldürmüştü: 26 yıl cezayı duyan aile adliyede alkış tuttu
Isparta'da geçen yıl tartıştığı İsmail Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Nafiz Gürbüz (35), 26 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı. Özdemir'in anne ve babası ile yakınları, 'Yaşasın adalet' diyerek kararı alkışladı.
Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 15:13