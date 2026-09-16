Isparta’da İsmail Özdemir’i canice öldürmüştü: 26 yıl cezayı duyan aile adliyede alkış tuttu

'KARINCAYI BİLE İNCİTMEDİM'

Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılan Nafiz Gürbüz, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İsmail Özdemir'in anne ve babası, tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmada ilk sözü sanığa verdi ve savunmasına bir şey ekleyip eklemeyeceğini sordu. Sanık Gürbüz, "10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Karıncayı bile incitmedim. Solağım ve daha önce silahla yaralanma olayı yaşadım. Aracımın kapısı zorlanınca korku, panik ve telaşla kazayla böyle bir olay meydana geldi. Üzgünüm, pişmanım. Ailesinden de özür diliyorum" dedi.