Trend Galeri Trend Yaşam Isparta'da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

Isparta'da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkânının kepenklerini kesip camını kırmaya çalışan iki soyguncu, camın kırılmaması üzerine planlarını gerçekleştiremeyerek olay yerinden kaçtı. Sabah durumu fark eden işletme sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Antalya'da yakalandı, Isparta'ya getirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:27
Isparta’da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

Olay, 31 Aralık 2024 gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. (31) ve M.K. (24) isimli iki kişi, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkânının camında bulunan demir kepenk kısmını taşlama aletiyle kesti. Ancak dayanıklı olması nedeniyle camı kırmayı başaramayan İ.P. ve M.K., soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı.

Isparta’da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

İŞ YERİ SAHİBİ DURUMU FARK ETTİ
Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., kepenklerdeki ve camdaki hasarı fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Erkan K.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Isparta’da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

ŞÜPHELİLER ANTALYA'DA YAKALANDI
Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemeler ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan şahıslar, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Isparta’da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

İ.P. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA