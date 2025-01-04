Isparta’da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar

Olay, 31 Aralık 2024 gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. (31) ve M.K. (24) isimli iki kişi, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkânının camında bulunan demir kepenk kısmını taşlama aletiyle kesti. Ancak dayanıklı olması nedeniyle camı kırmayı başaramayan İ.P. ve M.K., soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı.



