Isparta'da trajikomik soygun: Cam engeline takıldılar! İşte o anlar
Isparta'da gece saatlerinde bir kuyumcu dükkânının kepenklerini kesip camını kırmaya çalışan iki soyguncu, camın kırılmaması üzerine planlarını gerçekleştiremeyerek olay yerinden kaçtı. Sabah durumu fark eden işletme sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Antalya'da yakalandı, Isparta'ya getirildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:27