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İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli
İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli
İsrailli medya kuruluşu The Jerusalem Post gazetesi, Siyonistlerin gizli bir toplantısını deşifre etti. Savunma Bakanı Israel Katz dahil üst düzey İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisini görüştü. Kaynaklara göre, Suriye'deki son gelişmeler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri Tel Aviv'i panikletti.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:50