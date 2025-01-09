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İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

İsrailli medya kuruluşu The Jerusalem Post gazetesi, Siyonistlerin gizli bir toplantısını deşifre etti. Savunma Bakanı Israel Katz dahil üst düzey İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisini görüştü. Kaynaklara göre, Suriye'deki son gelişmeler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri Tel Aviv'i panikletti.

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Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:50
İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, şoke eden bir habere imza attı. Jerusalem Post, "Katz, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisine ilişkin toplantı düzenliyor" manşetinde Siyonist yetkililerin gizli bir toplantısını ortaya çıkardı.

İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

ÖZEL TOPLANTIDA GÜNDEM TÜRKİYE

İki İsrailli yetkili Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Israel Katz'ın çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

ÜST DÜZEY SİYONİST YETKİLİLER GÖRÜŞMEYE KATILDI

Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkililerin katıldığını belirtti.

İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

Toplantının, bölgede artan Türk etkisi sorununu görüşmek ve bölgedeki nüfuzunun artmasıyla Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendiğini aktardı.

İsrail basını gizli toplantıyı ortaya çıkardı: Başkan Erdoğan’ın adımları Tel Aviv’i korkuttu! Siyonistler Türkiye’nin artan gücünden endişeli

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİ İSRAİL'İ KORKUTTU"

Toplantının içeriğine ulaşan haber kuruluşu şu sözlere yer verdi: "Raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez adının geçmesi, Tel Aviv'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerinin eyleme dönüşebileceğinden korktuğunun bir göstergesi."

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