İsrail’in tehditleri ve kara listesi onları durduramadı! Gazze’nin çığlığı oldular

YAŞANANLAR FİLM SAHNESİ DEĞİL!

Yerlerinden yurtlarından olan on binlerce insan güneş, yağmur, fırtına demeden günlerce yürüyüp güvenli bir yer arıyor. Açlıktan çöpleri karıştırıyor, toprağa saçılmış unları ayrıştırmaya çalışıyor... Düşününce bile insanın yüreğinin dayanamayacağı daha büyük, çok daha derin acıları yaşıyorlar. Bunlar, Çizgili Pijamalı Çocuk (The Boy in the Striped Pajamas), Hayat Güzeldir (Life Is Beautiful), Piyanist (The Pianist) ve Schindler'in Listesi (Schindler's List) filmlerinden sahneler değil. Bunlar buz gibi gerçekler. Gazze'nin gerçeği. 8 Ekim 2023...Bu tarihten beri dünya canlı yayında İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı 'soykırımı' izliyor. Siyonist İsrail rejiminin terörist ordusu, tüm dünyanın gözü önünde sevinç çığlıkları atarak masum Filistinlileri katlediyor.

29 Ocak 2024...Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle altı yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile beş akrabasının bulunduğu araç güvenli alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıktı. Ancak, araç İsrail askerlerinin hedefi oldu. Araçtaki beş akrabası katledilen küçük kız, telefonla ulaştığı Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen birini gönderin" diye üç saat boyunca yalvardı...

Ve ardından küçük kızın sesi kesildi. 12 gün sonra, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası kurşunların delik deşik ettiği araçta, küçük Receb, dayısı, dayısının eşi ve üç çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Evet katil İsrail, Gazze'de küçük Hind Receb gibi yaklaşık 20 bin çocuğun sesini kesti. Ancak dünyanın dört bir yanındaki "vicdanlı sesleri" susturamıyor.