İsrail’in tehditleri ve kara listesi onları durduramadı! Gazze'nin çığlığı oldular
Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem ve Susan Sarandon, yönetmen Mark Ruffalo, efsane teknik direktör Pep Guardiola, ünlü genç futbolcu Lamine Yamal, model Bella Hadid, şarkıcı Dua Lipa, müzisyen Roger Waters, ABD'li dünyaca ünlü rapçi Macklemore ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez... Farklı alanlardan dünyaca ünlü bu isimlerin ortak özelliği; İsrail'in tehditlerine rağmen Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyurmaları
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 10:04