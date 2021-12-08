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ISS'ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı

NASA, ESA, SpaceX ve daha birçok kurum, şirket Ay'a veya Mars'a insan göndermeyi planlıyor. NASA uzun zamandan beridir Ay'a geri dönüş programı Artemis üzerinde çalışıyor. Diğer yandan da uzay turizmi gelişmeye başladı. Hatırlarsanız kısa süre önce SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic uzaya insan göndermişti. Japon milyarder Yusaku Maezawa ise bu durumu bir adım daha öteye taşıdı. Çocukluğundan beridir uzaya gitmek istediğini söyleyen Maezawa'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek olan Soyuz Uzay Aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 08.12.2021 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 14:09
ISS’ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı

Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen milyarder iş insanı Yusaku Maezawa 12 gün sürecek uzay yolculuğuna başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşmayı hedefleyen Maezawa ve asistanı Yozo Hirano'nun içinde bulunduğu Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 10.38'de başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ISS’ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı

"SONRAKİ MESAJ UZAYDAN OLACAK"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Maezawa'nın uçuştan yaklaşık 8 saat önce sosyal medyada paylaştığı mesajlar ise dikkat çekti. Uzay aracına binişi öncesinde, "Hayaller gerçek oluyor" paylaşımı yapan Maezawa kısa süre sonra ise, "Bundan sonra telefona erişimim olmayacak. Görünüşe göre sonraki mesaj uzaydan gelecek" ifadelerini kullandı.

ISS’ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Daha önce uzayda yapmayı planladığı şeyleri açıklayan Maezawa, bir çocuğun isteği üzerine Dünya'ya ISS'den hava getirmeyi planladığını belirtmişti. Yörüngede kağıttan uçaklar uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan Mezawa, ayrıca uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu.

ISS’ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı

Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in mürettebatında bulunduğu uçuş ekibi, 20 Aralık 16.41'de Dünya'ya dönecek.

Japon milyarder Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı | Video

ISS’ye yolculuk başladı! Japon milyarderin uzay aracı fırlatıldı
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