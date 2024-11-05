İstanbul Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 sapığa 30’ar yıl hapis cezası!

KÖŞEYE SIKIŞTIRIP TACİZ ETTİLER

Hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek için yürüdüğü, şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları belirtildi. Tacizcilerden kurtulmak için ilerleyen genç kızı tekrardan köşeye sıkıştırdıkları ve Semir Tarhan'ın elini İremşan A.'nın beline attığı, saçını okşadığı anlatıldı. Şüphelinin, genç kızı yere düşürüp ardından üzerine çıktığı iddianamede kaydedildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı gözetlediği ve çevredeki insanların müdahale etmesiyle olay yerinden gittikleri anlatıldı.