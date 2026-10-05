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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fon soruşturmasında yeni hamle: 3 ismin hisse hareketleri mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fon soruşturmasında yeni hamle: 3 ismin hisse hareketleri mercek altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 18:29