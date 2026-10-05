İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan fon soruşturmasında yeni hamle: 3 ismin hisse hareketleri mercek altında

OCAK 2025'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.

Bu kapsamda; hisse senetlerinin isim ve miktarlarının, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatların, virman işlemlerinin, aktarılan hesapların, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgilerinin ve transfer tarihlerinin tespit edilmesi istendi.