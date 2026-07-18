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İstanbul’ da akılalmaz olay! Takma dişlerini takmadan yemek yedi ölümden döndü: Yemek borusundan çıkan 4 santimlik parça şoke etti
İstanbul’ da akılalmaz olay! Takma dişlerini takmadan yemek yedi ölümden döndü: Yemek borusundan çıkan 4 santimlik parça şoke etti
İstanbul'da yaşayan 63 yaşındaki adam iddiaya göre takma dişleri ağzında olmadan et yedi, bir süre sonra yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran kişinin yemek borusundan 4 santimlik kemik çıkarıldı. Operasyonu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, "Yumuşak eti yemeye kalkışmış. Dişleri takma, o an yokmuş, boğazında takılma hissedince 1 gece beklemiş. Kemiği çıkardık, 4'e 3 santimdi. Daha uzun süre kalırsa yemek borusunu delip mediastinit yapar. Çok tehlikeli, kısa sürede hastayı ölüme götürür. Şanslı, kemiğin kenarları bıçak gibi keskin değil, delmemişti" dedi.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 12:31