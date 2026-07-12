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İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kuyumculuk yapan iş adamını yabancı numaradan arayıp kendisini Dubaili kuyumcu olarak tanıtan kişi tam 15 milyon lira dolandırdı. İşlenmiş altın alıp has altın vereceğini söyleyen dolandırıcı İstanbul'dan altınları alması için 3 kişi yönlendirdi. İş adamı değeri 15 milyon lirayı bulan 2.5 kilogram altını verdi ama karşılığında işlenmemiş has altını alamadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o 3 kişiyi tek tek gözaltına aldı. Şüphelilerin altınları aldıktan sonra kendilerine işi veren sözde Dubaili kuyumcuyu da dolandırdıkları öğrenildi. 3 Dolandırıcı tam 15 milyon lirayı 1 haftada eğlence mekanları ve kadınlarla yediklerini anlattı. Bir şüpheli ifadesinde; Çok para harcadım dilenciye bile 100 dolar verdim" dedi. 3'üde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:28
İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da ikamet eden bir kuyumcuya Dubai'den telefon geldi. Kuyumcu iş adamı telefonla tanıştığı kişiyle bir süre ticaret yapmaya başladı ve karşılıklı güven oluştu.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İddiaya göre iş adamı Dubai'ye işlenmiş altın verecek oradan da has altın alacaktı.8 Haziran günü iş adamı işlenmiş olan 2.5 kilogram altını vermek için Fatih'te bir adreste buluştu.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

O altınları verdi ama has altınlar henüz ortada yoktu. Karşı taraf 'Altını kardeşim getirecekti adresi karıştırmış' diyerek oyaladı. 15 milyonluk işlenmiş altını bir ofiste aldıktan sonra kayıplara karıştılar. 2.5 kilo altını kaptıran iş adamı çaresiz polise gidip yardım istedi.

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İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda telefonla arayan sözde Dubaili kuyumcu altınları teslim alması için 3 aracı bulmuştu.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

Polis o 3 kişiyi tek tek tespit etti. Dolandırıcılık Büro Ekiplerince incelenen kamera görüntülerinden şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

15 MİLYONU 1 HAFTADA YEDİK

Gözaltına alınan şüpheliler A.E.K, ve suç ortakları A.Ö. ile M.N. emniyette sorguya alındı. Şüpheliler altınları kendilerinin aldıklarını itiraf etti ancak tam 15 milyon lirayı 1 haftada yiyip bitirdiklerini söylediler.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

DİLENCİYE BİLE 100 DOLAR VERDİM

Şüphelilerden biri payıma düşen para ile kendime motor alıp gezdim dedi. Diğeri ise paranın hepsini sanal kumara atıp harcadım dedi. Diğer şüpheli ise hergün eğlence mekanlarına gittim. Kadınlarla eğlendim, dilenciye bile 100 dolar verdim harcadım borçlarımı ödedim dedi.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

DOLANDIRICIYI DOLANDIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada bu 3 dolandırıcının kendilerine işi veren sözde Dubaili kuyumcuyu da dolandırdıkları altınları aldıktan sonra onunla hiç irtibat kurmadıkları öğrenildi.

İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin altınları aldıkları anlar ve bozdurma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL