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İstanbul Dubai hattında 15 milyonluk vurgun! 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kuyumculuk yapan iş adamını yabancı numaradan arayıp kendisini Dubaili kuyumcu olarak tanıtan kişi tam 15 milyon lira dolandırdı. İşlenmiş altın alıp has altın vereceğini söyleyen dolandırıcı İstanbul'dan altınları alması için 3 kişi yönlendirdi. İş adamı değeri 15 milyon lirayı bulan 2.5 kilogram altını verdi ama karşılığında işlenmemiş has altını alamadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o 3 kişiyi tek tek gözaltına aldı. Şüphelilerin altınları aldıktan sonra kendilerine işi veren sözde Dubaili kuyumcuyu da dolandırdıkları öğrenildi. 3 Dolandırıcı tam 15 milyon lirayı 1 haftada eğlence mekanları ve kadınlarla yediklerini anlattı. Bir şüpheli ifadesinde; Çok para harcadım dilenciye bile 100 dolar verdim" dedi. 3'üde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 11:28