İstanbul Kağıthane’de akılalmaz olay! 7 araca birden çarpıp takla attı: Hepsini pert etmiş!

'ARABAMI YILLARDIR BURAYA BIRAKIYORUM'

Kazada otomobili zarar gören Mustafa Şahin "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış . Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum.