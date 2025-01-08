Trend
Galeri
Trend Yaşam
İstanbul Kağıthane’de akılalmaz olay! 7 araca birden çarpıp takla attı: Hepsini pert etmiş!
İstanbul Kağıthane’de akılalmaz olay! 7 araca birden çarpıp takla attı: Hepsini pert etmiş!
İstanbul Kağıthane'de 22 yaşındaki Yiğit Akdağ aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 7 araca çarpan ve takla atan Akdağ vatandaşlar tarafından kurtarılabildi. Otomobili zarar gören vatandaşlar ise şoka girdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:35