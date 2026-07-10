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İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. İstanbul'da eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, tercih listelerini oluşturabilmek için Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, adaylara tercih sürecinde önemli bir yol gösterici oluyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 16:09
İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte gözler tercih takvimine çevrildi. İstanbul'daki Fen, Anadolu ve Meslek Liselerine yerleşmek isteyen adaylar, okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercihlerini şekillendirmeye hazırlanıyor. İşte 2026 tercih döneminde referans alınabilecek İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

İstanbul, Türkiye'nin en yüksek puanlı liselerine ev sahipliği yapan şehirlerin başında geliyor. 2025 LGS sonuçlarına göre belirlenmiş olan en güncel İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri şöyle:

OKUL ADI Öğretim Süresi Yıl Kont. Taban
Puan		 Yüzdelik
Dilim
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 500
500
500
494,774		 Açıklanmadı
0,01
0,01
0,04
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Fransızca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 500
497,6804
500
494,774		 Açıklanmadı
0,04
0,01
0,04
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 500
495,3605
497,4675
493,4272		 Açıklanmadı
0,05
0,06
0,05
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
120		 500
494,6321
497,4675
492,7264		 Açıklanmadı
0,06
0,06
0,08
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60

 495,3526
493,7859

 Açıklanmadı
0,12
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
180
120		 493,9643
491,347
494,2019
488,2011		 Açıklanmadı
0,2
0,16
0,15
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
180
180		 493,9643
489,9715
491,7958
484,5187		 Açıklanmadı
0,21
0,28
0,27
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 493,9643
489,1223
489,0049
 Açıklanmadı
0,24
0,36
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
120		 489,0189
487,5714
488,7046
480,9362		 Açıklanmadı
0,38
0,41
0,41
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 487,9282
487,5714
489,0049
483,5498		 Açıklanmadı
0,38
0,36
0,29
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 487,7680
482,2035
483,7658
472,0467		 Açıklanmadı
0,7
0,85
0,9
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
136
120		 486,2211
485,8372
488,4034
477,0763		 Açıklanmadı
0,47
0,53
0,59
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
240
210
180		 485,2804
482,9083
486,1721
475,6106		 Açıklanmadı
0,61
0,68
0,68
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
90		 482,9832
479,742
482,9061
471,6526		 Açıklanmadı
0,89
1,02
0,93
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 482,4378
482,0616
488,4034
475,4135		 Açıklanmadı
0,72
0,53
0,68
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 481,2273
479,6227
483,0329
471,1753		 Açıklanmadı
0,9
0,97
0,96
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
170
120		 478,3358
477,54
480,5004
467,8489		 Açıklanmadı
1,03
1,34
1,21
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
120		 477,6302
476,8353
480,7217
464,198		 Açıklanmadı
1,12
1,29
1,49
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
120
120
90		 477,21
475,2203
478,9846
465,9492		 Açıklanmadı
1,28
1,51
1,34
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Fransızca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 476,9471
476,5513
480,5004
463,2557		 Açıklanmadı
1,17
1,34
1,56
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 475,6581
475,3916
478,7908
467,7814		 Açıklanmadı
1,27
1,52
1,21
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SİBER GÜVENLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 473,5937
475,0812
480,8961
 Açıklanmadı
1,3
1,27
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 473,1431
469,4492

 Açıklanmadı
1,88
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 470,7507
473,5831
481,7751
470,1466		 Açıklanmadı
1,42
1,23
1,03
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI-2 / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 470,2058
470,4067
477,108
454,3177		 Açıklanmadı
1,77
1,85
2,38
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 469,0141
472,5953
478,4904
463,9219		 Açıklanmadı
1,51
1,55
1,51
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
150
136		 468,9111
471,7461
475,3083
460,051		 Açıklanmadı
1,62
2,06
1,83
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 468,8805
466,6618
472,0378
 Açıklanmadı
2,16
2,55
İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 468,1033
471,3255

 Açıklanmadı
1,64
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 466,9468
465,1175
469,0777
439,253		 Açıklanmadı
2,36
3,15
4,07
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 466,7699
468,2193
477,4083
461,232		 Açıklanmadı
1,99
1,71
1,74
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90

 466,1034
465,3946

 Açıklanmadı
2,34
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
120		 465,2604
468,8638
474,7019
459,4348		 Açıklanmadı
1,93
2,21
1,9
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 464,5540
464,4846
469,6313
443,2679		 Açıklanmadı
2,45
3,01
3,58
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 464,0691
464,2655

 Açıklanmadı
2,47
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 462,9784
464,1328
470,1472
444,8655		 Açıklanmadı
2,5
2,95
3,39
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
180		 462,3591
465,6977
471,7366
448,4958		 Açıklanmadı
2,3
2,64
2,98
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
150		 462,2836
465,8152
472,6063
457,6252		 Açıklanmadı
2,27
2,47
2,06
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 461,7503
459,1805

 Açıklanmadı
3,16
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
210
210
210		 461,5364
466,2358
472,6538
451,2328		 Açıklanmadı
2,23
2,46
2,69
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
 461,5136
464,8972
471,7366
 Açıklanmadı
2,41
2,64
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 461,4290
462,0012

 Açıklanmadı
2,75
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Rusça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 460,7397
461,1432
468,6002
440,353		 Açıklanmadı
2,87
3,29
3,93
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
90		 459,9992
461,3229
466,0677
437,2334		 Açıklanmadı
2,84
3,67
4,32
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 459,9624
465,1114
471,911
455,4088		 Açıklanmadı
2,36
2,58
2,27
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
150		 459,4055
463,3789
468,9038
442,3442		 Açıklanmadı
2,59
3,2
3,69
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
150
120		 459,3616
462,6497
468,9038
445,2808		 Açıklanmadı
2,68
3,2
3,34
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
150
150		 459,3262
460,8708
466,4137
444,2067		 Açıklanmadı
2,92
3,56
3,47
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 459,0636
456,3163

 Açıklanmadı
3,54
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 458,8871
472,2014
478,9529
464,89		 Açıklanmadı
1,54
1,51
1,42
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 458,8871
472,2014
478,9529
464,89		 Açıklanmadı
2,97
1,51
1,42
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
120		 458,8605
461,01
468,5321
442,2778		 Açıklanmadı
2,9
3,29
3,7
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
102		 456,9384
463,9393
471,4363
449,3851		 Açıklanmadı
2,54
2,77
2,89
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 452,3230
456,5125
460,7469
436,2649		 Açıklanmadı
3,51
4,59
4,44
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
30		 452,2277
452,9416
460,9403
449,7866		 Açıklanmadı
4,02
4,56
2,84
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 452,1287
458,051
466,8078
444,2531		 Açıklanmadı
3,3
3,49
3,47
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
180		 452,0450
458,571
468,422
446,8046		 Açıklanmadı
3,25
3,3
3,18
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İspanyolca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 451,6761
460,5898
466,4971
440,7787		 Açıklanmadı
2,94
3,55
3,89
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İspanyolca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 451,6761
460,5898
466,4971
440,7787		 Açıklanmadı
3,53
3,55
3,89
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
 450,5853
457,62
466,2393
 Açıklanmadı
3,38
3,6
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 450,0632
456,475
464,1029
439,5493		 Açıklanmadı
3,52
3,99
4,03
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24

 450,0145
444,149

 Açıklanmadı
5,35
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 449,7635
453,4901
461,9145
435,3843		 Açıklanmadı
3,93
4,39
4,55
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Japonca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 449,6142
451,6523
464,583
438,3106		 Açıklanmadı
4,21
3,94
4,18
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 449,3776
458,7155
466,2393
431,4423		 Açıklanmadı
3,22
3,6
5,06
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Almanca 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 449,1197
452,3204
461,0923
432,3942		 Açıklanmadı
4,12
4,53
4,94
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
210		 449,0958
450,1339
457,3072
425,365		 Açıklanmadı
4,44
5,27
5,89
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 447,7639
451,9967
466,1129
444,705		 Açıklanmadı
4,15
3,64
3,42
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 447,7095
450,948
458,9588
420,6018		 Açıklanmadı
4,31
4,95
6,59
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 446,9532
457,1622
466,0645
441,5789		 Açıklanmadı
3,43
3,67
3,78
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
102		 446,9122
456,6003
465,4634
441,1553		 Açıklanmadı
3,5
3,84
3,84
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
120
90		 446,7340
453,9967
460,8228
438,3839		 Açıklanmadı
3,87
4,59
4,17
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
120
120
120		 446,6716
455,7866
464,008
440,6002		 Açıklanmadı
3,6
4,01
3,9
İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
120
90
90		 446,0060
451,4176
462,2416
434,1855		 Açıklanmadı
4,25
4,34
4,71
İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YAPAY ZEKÂ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 18


 444,7888


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
120		 443,8706
452,2858
461,9235
434,7277		 Açıklanmadı
4,13
4,39
4,63
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 443,3577
450,5632
458,2089
419,4573		 Açıklanmadı
4,37
5,07
6,77
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 441,6713


 Açıklanmadı
4,93
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150

 441,4682
447,4756

 Açıklanmadı
4,85
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 441,1567
440,9122
450,7071
414,1744		 Açıklanmadı
5,87
6,39
7,58
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
 440,4472
447,8517
454,9439
415,1728		 Açıklanmadı
4,79
5,65
7,43
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
180

 439,6346
445,9106

 Açıklanmadı
5,09
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Korece Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 439,3484


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
150
120
150		 438,9048
446,8759
457,8143
429,8308		 Açıklanmadı
4,94
5,16
5,28
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150


 438,7372


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
102
90		 438,1003
447,7456
456,3966
438,8479		 Açıklanmadı
4,81
5,38
4,12
İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
150
150
150		 438,0472
443,2164
452,8787
421,2169		 Açıklanmadı
5,5
6,02
6,5
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 437,7903
448,4393
466,1129
443,182		 Açıklanmadı
4,7
3,64
3,6
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
120
90
 437,7207
443,2245
449,9738
 Açıklanmadı
5,5
6,52
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
30
30
30		 437,7084
445,5831
449,7505
409,0723		 Açıklanmadı
5,13
6,55
8,39
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
210
180
204		 436,42
447,7427
460,2189
433,3234		 Açıklanmadı
4,81
4,75
4,82
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24
30
30		 434,2725
429,6039
447,5099
409,8734		 Açıklanmadı
7,75
6,97
8,26
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
170		 434,2426
443,7467
453,6065
425,8537		 Açıklanmadı
5,43
5,9
5,82
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
180
180
90		 434,1343
437,7929
449,1798
422,9605		 Açıklanmadı
6,38
6,68
6,24
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
150		 433,5332
442,421
453,8668
425,8018		 Açıklanmadı
5,63
5,87
5,83
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
120
120
90		 432,8888
442,3701
451,9358
423,2068		 Açıklanmadı
5,64
6,22
6,21
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 432,8429
440,4906
455,1087
420,4169		 Açıklanmadı
5,94
5,61
6,62
İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
150
120
120		 431,7876
440,6171
454,9439
422,9612		 Açıklanmadı
5,92
5,65
6,24
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
150		 431,2032
443,8228
453,4901
428,5344		 Açıklanmadı
5,41
5,92
5,45
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
120
136
136		 431,1525
440,5029
451,4701
421,9244		 Açıklanmadı
5,94
6,3
6,39
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
210
238
238		 430,3750
441,3874
452,8478
424,5035		 Açıklanmadı
5,8
6,02
6,02
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
170		 428,6934
439,9041
450,2322
423,5434		 Açıklanmadı
6,04
6,47
6,16
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 428,2734
437,7981
444,1452
403,1499		 Açıklanmadı
6,37
7,56
9,39
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 427,4733
432,868
457,082
432,9278		 Açıklanmadı
7,2
5,3
4,87
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24
60
60		 426,8799
422,0387
422,1732
379,6161		 Açıklanmadı
9,08
11,41
13,76
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 426,5005
437,361
447,9248
422,4285		 Açıklanmadı
6,45
6,9
6,32
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
30
30
30		 426,2926
446,7742
460,5819
422,6747		 Açıklanmadı
4,96
4,64
6,28
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 425,6350
431,9166
446,1373
 Açıklanmadı
7,36
7,24
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
150
120
120		 425,4072
432,4746
444,7293
413,3383		 Açıklanmadı
7,26
7,46
7,71
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
170
170		 425,3052
437,1718
448,5117
423,3732		 Açıklanmadı
6,48
6,81
6,19
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 424,8255
431,7368
437,0154
 Açıklanmadı
7,38
8,83
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 424,5483
416,8385

 Açıklanmadı
10,02
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 424,1757
424,3466
435,952
396,1708		 Açıklanmadı
8,67
9,02
10,61
İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
170		 423,3559
432,3008
443,5066
412,6206		 Açıklanmadı
7,29
7,68
7,82
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
210
210
204		 422,1987
430,8452
442,9026
412,2247		 Açıklanmadı
7,53
7,8
7,88
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
210
210
210		 421,8663
431,0069
444,0014
413,0907		 Açıklanmadı
7,51
7,58
7,75
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90

 419,1614
426,0853

 Açıklanmadı
8,36
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
170		 418,5977
430,7939
443,3669
417,9303		 Açıklanmadı
7,54
7,71
7,01
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
180
150
180		 418,4258
425,4262
439,8536
408,2485		 Açıklanmadı
8,47
8,33
8,53
İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 418,3825
422,4195
440,3233
407,2677		 Açıklanmadı
9
8,26
8,69
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 417,9227
416,4449
422,4801
380,737		 Açıklanmadı
10,1
11,35
13,53
İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 18
18
18
 417,2829
426,4176
439,1718
 Açıklanmadı
8,31
8,45
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 48
60
60
60		 417,2117
427,4407
427,5937
385,2342		 Açıklanmadı
8,13
10,46
12,64
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 417,1382
422,8405
432,2137
 Açıklanmadı
8,93
9,68
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
 416,1870
427,2128
436,5873
 Açıklanmadı
8,17
8,91
İSTANBUL / ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
210
210
 415,9638
423,7394
431,4113
 Açıklanmadı
8,77
9,82
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 415,8196
422,885
435,3959
404,8346		 Açıklanmadı
8,93
9,12
9,1
İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
136		 415,1672
426,3779
439,0794
409,0626		 Açıklanmadı
8,31
8,46
8,39
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150

 414,5259
428,8075

 Açıklanmadı
7,9
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 414,3793
408,6859

 Açıklanmadı
11,53
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
120
120
120		 414,1048
420,5389
436,6791
412,6223		 Açıklanmadı
9,34
8,89
7,82
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 240
240
180
170		 413,1658
429,4564
443,5953
412,8222		 Açıklanmadı
7,78
7,67
7,79
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
120
120		 412,9202
424,092
436,1883
405,804		 Açıklanmadı
8,71
8,98
8,94
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 412,0516
412,9882
417,2364
382,4745		 Açıklanmadı
10,72
12,27
13,18
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 411,9313
424,7809
435,7702
390,5497		 Açıklanmadı
8,59
9,05
11,61
İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
204		 411,8371
422,5619
435,7464
406,4101		 Açıklanmadı
8,98
9,05
8,84
İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
210
 410,6139
417,4923
417,5376
 Açıklanmadı
9,89
12,22
İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
180
180
150		 410,5642
422,8602
438,4016
413,5478		 Açıklanmadı
8,93
8,59
7,68
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
170		 410,3753
424,8544
437,9284
412,9057		 Açıklanmadı
8,58
8,68
7,78
İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60

 409,9320
424,2749

 Açıklanmadı
8,69
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 409,0605
421,398
433,5126
401,6738		 Açıklanmadı
9,19
9,45
9,64
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
170		 408,7203
419,6074
431,0125
398,7121		 Açıklanmadı
9,51
9,89
10,15
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
120
170
180		 408,2435
420,1811
430,153
404,8832		 Açıklanmadı
9,4
10,04
9,09
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 408,1733
409,3091
411,4674
368,3474		 Açıklanmadı
11,41
13,26
16,13
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 406,9029
422,2072
432,1349
 Açıklanmadı
9,05
9,7
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
120		 406,8443
422,6488
434,9485
410,2937		 Açıklanmadı
8,97
9,21
8,19
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
68
68		 406,5377
419,3487
432,5719
407,4223		 Açıklanmadı
9,55
9,61
8,67
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 406,1299
420,7002
431,315
393,6526		 Açıklanmadı
9,31
9,84
11,05
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
204
180		 405,7835
415,0368
422,9951
397,8382		 Açıklanmadı
10,35
11,26
10,3
İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
150
170		 405,5117
418,9626
425,9451
393,4813		 Açıklanmadı
9,62
10,75
11,09
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 405,2113
416,0809
426,807
394,7217		 Açıklanmadı
10,16
10,6
10,86
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 404,1614
412,7529
415,3204
388,8718		 Açıklanmadı
10,77
12,6
11,93
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
150
150		 403,8062
419,054
432,4618
402,286		 Açıklanmadı
9,6
9,63
9,54
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 403,2990
409,1296
435,3953
408,3509		 Açıklanmadı
11,44
9,12
8,51
İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
150
90		 403,2420
418,3386
424,6551
408,5927		 Açıklanmadı
9,73
10,98
8,47
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
170
210		 401,57
412,8316
423,1904
390,4423		 Açıklanmadı
10,75
11,24
11,63
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 400,6403
415,2419
422,1719
370,6411		 Açıklanmadı
10,31
11,41
15,63
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
210		 400,3351
416,2304
431,1389
400,2473		 Açıklanmadı
10,13
9,87
9,89
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
90		 400,1379
405,8322
413,7119
378,567		 Açıklanmadı
12,07
12,87
13,97
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
170
204		 399,6901
414,6815
427,5752
401,3807		 Açıklanmadı
10,41
10,47
9,69
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 398,3470
415,2214
427,6663
 Açıklanmadı
10,31
10,45
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 398,1070
403,06
398,2478
356,1054		 Açıklanmadı
12,6
15,64
18,97
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 397,1886
402,6577
388,8457
323,5783		 Açıklanmadı
12,68
17,39
27,99
İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
170
150		 396,8532
409,8239
410,9897
389,4875		 Açıklanmadı
11,31
13,34
11,82
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 270
300
240
180		 396,3857
410,5441
427,0931
394,4038		 Açıklanmadı
11,18
10,55
10,92
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 48
30
48
60		 396,2290
406,3895
405,3271
375,3241		 Açıklanmadı
11,97
14,36
14,64
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 395,6211
407,4515
417,8077
391,1046		 Açıklanmadı
11,76
12,17
11,5
İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 210
240
272
180		 395,4484
411,029
422,2645
399,0413		 Açıklanmadı
11,09
11,39
10,1
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
150
180
150		 393,4716
405,8331
414,7202
393,2465		 Açıklanmadı
12,07
12,7
11,13
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
120
170
170		 393,3846
409,0024
412,9668
380,2507		 Açıklanmadı
11,47
13
13,63
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 391,5824
410,5374
424,2738
396,9415		 Açıklanmadı
11,18
11,04
10,47
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 391,0795
391,9901
397,0299
366,4697		 Açıklanmadı
14,84
15,85
16,55
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 390,9908
406,2017
407,4334
379,0198		 Açıklanmadı
12
13,98
13,88
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 390,5739
403,4106
408,9726
371,895		 Açıklanmadı
12,54
13,71
15,36
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 390,3389
403,7117
413,8284
380,9093		 Açıklanmadı
12,48
12,85
13,5
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 390,3015
405,7011
413,2556
381,2194		 Açıklanmadı
12,1
12,95
İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
150
170
204		 390,1086
406,5584
416,8814
391,0922		 Açıklanmadı
11,93
12,33
11,51
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24


 389,8554


 Açıklanmadı
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
204
180		 389,3922
406,7984
416,9119
391,8472		 Açıklanmadı
11,88
12,32
11,37
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
120
 388,3371
407,1915
414,4845
 Açıklanmadı
11,82
12,74
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 388,2353
403,9186
412,8516
362,568		 Açıklanmadı
12,44
13,02
17,43
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
60
90
90		 387,7934
407,5437
410,1707
385,6033		 Açıklanmadı
11,74
13,49
12,57
İSTANBUL / ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
90
150
150		 386,8003
404,7346
412,1633
380,4593		 Açıklanmadı
12,28
13,14
13,59
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 386,0792
402,3529
407,1631
374,4859		 Açıklanmadı
12,74
14,03
14,82
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 384,4544
391,1312
395,0566
361,5662		 Açıklanmadı
15,02
16,22
17,67
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
120
120		 384,3017
389,1586
365,1511
300,1544		 Açıklanmadı
15,42
22,25
36,21
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI-2 / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 383,9813
397,6014
401,0411
367,6709		 Açıklanmadı
13,69
15,12
16,28
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
120
150
120		 383,7646
397,689
404,607
385,7239		 Açıklanmadı
13,67
14,49
12,55
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 383,7352
405,366
409,97
375,3381		 Açıklanmadı
12,16
13,52
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 48
60
60
60		 383,3651
389,0444
396,7784
358,0522		 Açıklanmadı
15,44
15,9
18,5
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 383,3268
402,6366
413,5222
360,5959		 Açıklanmadı
12,69
12,91
17,9
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 382,4530
387,6542

 Açıklanmadı
15,73
İSTANBUL / KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 180
180
180
180		 381,5022
396,1377
403,0884
378,2777		 Açıklanmadı
13,99
14,75
14,03
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24

 380,7646
396,8382

 Açıklanmadı
13,84
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 380,5356
386,3862
367,1146
283,0653		 Açıklanmadı
16
21,82
43,27
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Almanca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 380,3157
374,6557
418,1868
404,9395		 Açıklanmadı
18,53
12,11
9,09
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 378,7648
396,9003
397,1869
349,274		 Açıklanmadı
13,83
15,83
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 378,6839
397,3339
417,3709
385,1959		 Açıklanmadı
13,74
12,24
12,65
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 378,2607
391,631
403,3375
367,2298		 Açıklanmadı
14,92
14,71
16,38
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 377,7381
399,498
396,4344
335,5748		 Açıklanmadı
13,31
15,97
24,34
İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 377,0414


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 376,7324
386,0946
380,3491
361,1452		 Açıklanmadı
16,07
19,07
17,77
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 376,0795


 Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 375,9314
393,2337
408,2666
376,242		 Açıklanmadı
14,58
13,83
14,45
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 373,9397
383,5771
377,6776
 Açıklanmadı
16,59
19,6
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fransızca Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 373,8230
385,8529
384,8958
356,9078		 Açıklanmadı
16,11
18,16
18,77
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 373,4784
378,0764
377,974
347,2452		 Açıklanmadı
17,77
19,54
21,18
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 372,0227
393,9609
399,6839
368,7399		 Açıklanmadı
14,43
15,37
16,05
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Çince Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
30
30
30		 369,6697
367,3784
372,4119
344,8993		 Açıklanmadı
20,17
20,69
21,79
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 368,7360
389,6281
395,2571
366,976		 Açıklanmadı
15,32
16,18
16,43
İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
90
120
120		 368,6773
394,384
393,5458
375,1241		 Açıklanmadı
14,34
16,5
14,69
İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 366,1239
388,346
380,1442
333,439		 Açıklanmadı
15,59
19,11
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 365,3886
385,7449
394,7798
367,5949		 Açıklanmadı
16,14
16,27
16,3
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Korece Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 363,9251


 Açıklanmadı
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 362,5751
369,3772
365,5455
346,5465		 Açıklanmadı
19,71
22,17
21,36
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 361,6013
371,6322
357,8868
319,2254		 Açıklanmadı
19,2
23,85
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 361,5964
378,2955
377,2651
 Açıklanmadı
17,73
19,69
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60

 360,3263
372,6397

 Açıklanmadı
18,97
İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 360,1812
388,8111
397,249
353,9755		 Açıklanmadı
15,49
15,81
19,49
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 358,2894
380,746
372,1243
325,6481		 Açıklanmadı
17,2
20,75
27,33
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 357,8824
372,4914
377,1773
333,1251		 Açıklanmadı
19
19,71
25,05
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 357,7530
378,7197
377,1905
348,1466		 Açıklanmadı
17,63
19,71
20,94
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 357,7057
385,6608
398,1595
363,7127		 Açıklanmadı
16,15
15,65
17,17
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 356,9462
375,7449
385,5186
350,6681		 Açıklanmadı
18,28
18,04
20,29
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 356,4543
374,4866
375,4551
341,6669		 Açıklanmadı
18,57
20,06
22,65
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 356,0367
364,7866
361,6478
331,3839		 Açıklanmadı
20,77
23,02
25,56
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 354,7718
364,8819
361,2468
342,1121		 Açıklanmadı
20,74
23,1
22,52
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 354,7193
357,2412
356,5507
332,9082		 Açıklanmadı
22,54
24,16
25,11
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 150
120
120
150		 354,1340
380,0662
393,6397
358,9887		 Açıklanmadı
17,35
16,48
18,28
İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 352,9768
369,7494

 Açıklanmadı
19,63
İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 351,8827


 Açıklanmadı
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
90		 351,7555
359,4025
362,4952
338,2478		 Açıklanmadı
22,02
22,82
23,59
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 351,6320
356,2546
342,1796
322,2452		 Açıklanmadı
22,77
27,61
28,41
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 351,0014
369,1674
367,8912
339,5071		 Açıklanmadı
19,76
21,65
23,24
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 349,9033
368,179
358,3027
317,4744		 Açıklanmadı
19,98
23,76
29,98
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 348,7714
358,2343
363,3257
333,966		 Açıklanmadı
22,3
22,64
24,8
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 348,5847
373,8418
385,5273
348,8402		 Açıklanmadı
18,71
18,04
20,76
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 48
60
60
30		 347,2137
371,1871
372,796
354,6974		 Açıklanmadı
19,3
20,61
19,32
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 346,8066
344,7215
361,2034
328,3951		 Açıklanmadı
25,64
23,11
26,47
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 72
72
72
72		 346,1998
372,4139
395,0223
374,2311		 Açıklanmadı
19,02
16,23
14,87
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 345,6731
365,9544
368,9392
342,3238		 Açıklanmadı
20,49
21,43
22,47
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 345,0686
378,8478
387,9963
359,1182		 Açıklanmadı
17,61
17,56
18,25
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 344,8505
390,1772
407,8366
369,5242		 Açıklanmadı
15,21
13,91
15,88
İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 344,6477
364,0282
354,9988
 Açıklanmadı
20,94
24,51
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 344,1250
346,8982
331,1461
 Açıklanmadı
25,1
30,47
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 342,6795
364,75
376,6977
356,8781		 Açıklanmadı
20,77
19,81
18,78
İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 339,8766
365,9352
371,2106
350,7672		 Açıklanmadı
20,49
20,94
20,27
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 339,7490
358,6268
344,9343
327,1769		 Açıklanmadı
22,21
26,93
26,84
İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 338,6230
352,2355
333,4702
298,4088		 Açıklanmadı
23,75
29,85
36,86
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 338,5380
361,5253
361,9539
325,1209		 Açıklanmadı
21,53
22,95
27,5
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 338,3128
342,0668
313,9623
282,3074		 Açıklanmadı
26,32

43,61
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 337,3081


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 336,7003
358,4329
369,0436
351,1122		 Açıklanmadı
22,25
21,4
20,19
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 334,6181
354,3289
342,6074
320,1157		 Açıklanmadı
23,24
27,5
29,1
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 96
96
96
96		 334,2971
352,6153
350,2336
331,4243		 Açıklanmadı
23,65
25,65
25,55
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 333,2122
351,6599
359,199
332,8979		 Açıklanmadı
23,89
23,56
25,12
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
120
120
90		 332,3985
344,7086
356,6518
354,6363		 Açıklanmadı
25,64
24,13
19,33
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
120
90
90		 331,6715
359,8185
376,2493
342,3801		 Açıklanmadı
21,91
19,9
22,45
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 329,5231
342,8108
338,9181
310,2136		 Açıklanmadı
26,14
28,44
32,47
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 329,0317
356,8139
352,0716
336,3777		 Açıklanmadı
22,64
25,2
24,11
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 328,5774
355,6442
356,7981
318,7451		 Açıklanmadı
22,92
24,1
29,55
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 328,4148
348,9536
333,9912
306,9933		 Açıklanmadı
24,58
29,72
33,63
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 328,0128
361,2787
372,9164
352,3021		 Açıklanmadı
21,58
20,58
19,9
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 326,7164
341,3903
329,3472
303,6475		 Açıklanmadı
26,5
30,95
34,86
İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 325,4703
349,9897
356,5108
329,6178		 Açıklanmadı
24,32
24,17
26,09
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 324,1545
349,1676
339,233
317,9243		 Açıklanmadı
24,53
28,36
29,82
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60

 323,7799
357,6112

 Açıklanmadı
22,44
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 323,7312
355,3031
364,015
340,4725		 Açıklanmadı
23
22,49
22,97
İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 323,4133
344,8759
342,3458
318,6934		 Açıklanmadı
25,6
27,57
29,57
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 323,2956
341,6384
335,0819
309,1171		 Açıklanmadı
26,43
29,43
32,86
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
30
30
60		 321,5571
386,1329
395,6471
353,3091		 Açıklanmadı
16,06
16,11
19,64
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 321,1254
342,772
329,2283
 Açıklanmadı
26,15
30,98
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
120
120
120		 319,3196
333,122
343,5977
314,2231		 Açıklanmadı
28,7
27,26
31,07
İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 318,8310
376,0097
387,7494
 Açıklanmadı
18,22
17,6
İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 318,4008
363,0321
358,815
318,3795		 Açıklanmadı
21,17
23,65
29,67
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 316,9526
343,9352

 Açıklanmadı
25,84
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 315,2598


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 314,6960
376,731
392,7784
351,1167		 Açıklanmadı
18,07
16,64
20,19
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İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 314,4501
354,7343
356,3639
335,0221		 Açıklanmadı
23,14
24,2
24,49
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
30		 312,3243
332,4179
346,7921
315,7267		 Açıklanmadı
28,88
26,47
30,56
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 310,4507
324,8971
304,7509
290,7931		 Açıklanmadı
30,96
38,14
39,94
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 309,6593
317,867
319,2684
294,4632		 Açıklanmadı
33
33,75
38,42
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
 305,6162
333,6847
331,2979
 Açıklanmadı
28,54
30,43
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 305,5053
327,6746
303,3691
269,3161		 Açıklanmadı
30,18
38,58
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 303,4657
334,8055
329,6695
311,375		 Açıklanmadı
28,24
30,86
32,06
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 301,9279
337,7384
332,6684
 Açıklanmadı
27,46
30,07
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 301,4782
336,7831
340,8566
316,3023		 Açıklanmadı
27,71
27,94
30,37
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

30		 300,5052
308,6414

285,8915		 Açıklanmadı
35,78
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 299,4920
314,0315
299,2803
282,0315		 Açıklanmadı
34,13
39,89
43,74
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 297,5166
316,5706
321,3231
256,6565		 Açıklanmadı
33,38
33,17
56,46
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 296,7390
315,5723
314,2735
290,536		 Açıklanmadı
33,67
35,23
40,04
İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 296,4920
323,726
344,305
331,128		 Açıklanmadı
31,29
27,08
25,64
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 295,7344
311,974
300,6378
286,7208		 Açıklanmadı
34,75
39,45
41,67
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 292,9001
304,9936
285,0916
267,1145		 Açıklanmadı
36,93
44,71
50,89
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 292,7839
314,7804
306,8486
300,7544		 Açıklanmadı
33,91
37,49
35,97
İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 292,4161
321,3454
340,5934
324,0135		 Açıklanmadı
31,98
28,01
27,85
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 291,0180
306,7472
308,0729
298,5852		 Açıklanmadı
36,37
37,11
36,79
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 290,9136
320,1883
312,8108
290,0837		 Açıklanmadı
32,31
35,66
40,23
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 289,9449
330,1287
318,124
297,8019		 Açıklanmadı
29,51
34,09
37,1
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 289,2257
305,3363
323,5047
294,0223		 Açıklanmadı
36,82
32,56
38,6
İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30

60
60		 288,4932

328,0932
310,9406		 Açıklanmadı


32,22
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 287,4247
317,9639
311,0103
293,8284		 Açıklanmadı
32,97
36,21
38,68
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 286,3492
337,0121
338,7683
329,9706		 Açıklanmadı
27,65
28,48
25,99
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 285,6987
312,2564
308,3755
297,4717		 Açıklanmadı
34,67
37,01
37,23
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
90
90
90		 284,9106
313,9929
326,7701
310,6997		 Açıklanmadı
34,14
31,64
32,3
İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120
150
90
60		 284,6401
295,2622
363,7949
341,4845		 Açıklanmadı
40,17
22,54
22,69
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 283,7068
323,535

 Açıklanmadı
31,35
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 279,0405
305,4598
284,9512
278,2174		 Açıklanmadı
36,78
44,75
45,48
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
30
30
30		 277,1869
342,7205
348,3887
323,6292		 Açıklanmadı
26,16
26,09
27,97
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 277,0472
313,4882
325,1501
308,9401		 Açıklanmadı
34,3
32,09
32,93
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 274,4640
317,2057
325,8752
313,2316		 Açıklanmadı
33,19
31,89
31,42
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 273,3758
285,7444
269,2047
265,2244		 Açıklanmadı
43,57
50,83
51,85
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 272,7390
315,2751
333,9451
307,3595		 Açıklanmadı
33,76
29,73
33,49
İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 270,4043
296,4689
291,345
296,357		 Açıklanmadı
39,75
42,51
37,67
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 269,8494
290,2286
292,3431
286,7125		 Açıklanmadı
41,93
42,17
41,67
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
30		 269,1948
334,3921
354,1992
334,3643		 Açıklanmadı
28,35
24,69
24,69
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 265,7521
313,5023
336,0582
323,3173		 Açıklanmadı
34,29
29,18
28,07
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
30		 264,7999
286,2456
289,0417
318,9976		 Açıklanmadı
43,38
43,3
29,47
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 263,5509
266,4259

 Açıklanmadı
51,47
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 263,2382
327,2493

 Açıklanmadı
30,3
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 260,6245
311,6092

 Açıklanmadı
34,86
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 260,2430
295,4608
281,9809
288,6753		 Açıklanmadı
40,1
45,85
40,83
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 259,5418
289,0448
287,2738
 Açıklanmadı
42,35
43,92
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 72
60
60
60		 259,4957
319,5045
331,9371
312,9001		 Açıklanmadı
32,51
30,26
31,53
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 256,8655
318,8181
321,1957
292,1988		 Açıklanmadı
32,71
33,21
39,35
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 256,4574
281,7641
272,1412
263,3406		 Açıklanmadı
45,09
49,63
52,84
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 256,2705
295,7567
294,3408
284,7201		 Açıklanmadı
40
41,52
42,53
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 254,9338
309,8492
311,5997
292,9044		 Açıklanmadı
35,4
36,03
39,06
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 254,8769
293,7444
291,4362
278,6202		 Açıklanmadı
40,69
42,47
45,29
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60

 253,5419
284,1823

 Açıklanmadı
44,16
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 253,3228
307,7582
312,1348
293,6918		 Açıklanmadı
36,05
35,86
38,74
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 252,4407
276,1756
276,7835
284,7819		 Açıklanmadı
47,31
47,81
42,51
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
 252,0928
274,9802
258,1186
 Açıklanmadı
47,81
55,58
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
60
60		 251,2582
216,1531
226,7088
240,9796		 Açıklanmadı
80,47
72,44
65,79
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 250,7063
285,5922
293,7446
280,7122		 Açıklanmadı
43,63
41,7
44,32
İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 250,6104
293,7708
283,7527
288,2802		 Açıklanmadı
40,68
45,2
41
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 249,9963
280,0312
270,0483
275,4911		 Açıklanmadı
45,77
50,48
46,77
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 249,9551
291,7735
285,8284
283,27		 Açıklanmadı
41,38
44,44
43,18
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 249,8371
278,9221
257,4166
256,218		 Açıklanmadı
46,2
55,91
56,7
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 248,4761
267,7755
262,4882
252,3544		 Açıklanmadı
50,86
53,65
58,88
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 248,2411
190,0706
234,1714
254,3917		 Açıklanmadı
95,37
67,93
57,72
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 246,8344
288,6416
285,828
279,0488		 Açıklanmadı
42,5
44,44
45,09
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 246,6737
267,8692
270,0891
254,8379		 Açıklanmadı
50,82
50,46
57,47
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 246,5073


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 245,8224
274,1942
256,764
265,3602		 Açıklanmadı
48,12
56,21
51,78
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 245,2012
272,5654
267,3099
263,7537		 Açıklanmadı
48,81
51,61
52,63
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 244,9054
269,0342
252,7839
247,6803		 Açıklanmadı
50,3
58,1
61,63
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 244,3630
309,9651
319,1324
303,7654		 Açıklanmadı
35,37
33,79
34,82
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 243,0282
303,3465
262,2366
 Açıklanmadı
37,47
53,77
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 242,7756


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 242,7046
290,9545
272,2696
265,4993		 Açıklanmadı
41,68
49,58
51,71
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 242,1333
284,3214
278,8317
 Açıklanmadı
44,11
47,02
İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
30		 241,1956
301,5139
311,2143
300,8891		 Açıklanmadı
38,07
36,14
35,92
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 241,0313


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 241,0013
262,9351
248,1226
244,9698		 Açıklanmadı
53,05
60,37
63,31
İSTANBUL / ESENYURT / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 238,9266


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 48
48
48
72		 238,8761
264,4793
258,4315
247,5271		 Açıklanmadı
52,34
55,45
61,73
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 238,7140
291,4739
280,1438
265,6454		 Açıklanmadı
41,49
46,52
51,64
İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 238,5482
285,5219
227,6913
178,1064		 Açıklanmadı
43,65
71,84
98,78
İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 238,0835
266,0171
263,7255
255,8634		 Açıklanmadı
51,65
53,11
56,89
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 237,6703
280,9358

 Açıklanmadı
45,41
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 236,2518
245,8819
242,6902
238,4449		 Açıklanmadı
61,71
63,18
67,41
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 234,7456
276,4189
253,2633
282,4612		 Açıklanmadı
47,21
57,87
43,54
İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 234,4876
285,2608
274,583
247,8208		 Açıklanmadı
43,75
48,66
61,55
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 234,1414
288,1757
291,723
280,6554		 Açıklanmadı
42,67
42,38
44,35
İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 233,5512
267,875
278,5019
278,6488		 Açıklanmadı
50,82
47,14
45,27
İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 232,3932
255,5767
241,6295
244,5721		 Açıklanmadı
56,62
63,74
63,55
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 232,0009


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
30		 231,5362
288,8491
290,1495
272,1696		 Açıklanmadı
42,42
42,91
48,36
İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 230,7263
261,4636
250,9955
247,4181		 Açıklanmadı
53,73
58,97
61,8
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
60
120
60		 230,6389
271,6697
241,6557
257,9522		 Açıklanmadı
49,18
63,73
55,74
İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
30
30
30		 230,3821
274,1482
291,0965
278,4776		 Açıklanmadı
48,14
42,59
45,36
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 230,1360
246,8178
238,4948
247,237		 Açıklanmadı
61,19
65,46
61,91
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 229,6249
256,3407
251,9849
231,6981		 Açıklanmadı
56,23
58,48
71,9
İSTANBUL / SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 72
72
60
60		 228,9642
262,2585
258,4983
253,1572		 Açıklanmadı
53,36
55,41
58,42
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 227,6695
263,7524
272,1058
264,6311		 Açıklanmadı
52,67
49,65
52,17
İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ADALET ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 227,4741
250,0763
242,5005
269,3066		 Açıklanmadı
59,43
63,28
49,77
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 226,5164
266,7674
265,443
260,4721		 Açıklanmadı
51,32
52,39
54,35
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 226,3929
270,9547
251,7484
245,3573		 Açıklanmadı
49,48
58,6
63,07
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 226,0573
267,2722
250,8757
240,054		 Açıklanmadı
51,09
59,03
66,38
İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 225,2263
260,3037
246,574
253,1337		 Açıklanmadı
54,29
61,15
58,44
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 223,2777
261,0208
255,2593
247,3372		 Açıklanmadı
53,95
56,92
61,85
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 223,0620
258,3322
232,7736
 Açıklanmadı
55,25
68,76
İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 222,4263
231,6659
228,4516
241,1518		 Açıklanmadı
70,17
71,36
65,68
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 222,1954
265,4443
249,0644
237,6939		 Açıklanmadı
51,91
59,91
67,89
İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 221,6671
269,153
255,4444
257,365		 Açıklanmadı
50,25
56,83
56,06
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 221,6534
244,9919
220,1966
222,2817		 Açıklanmadı
62,22
76,58
78,35
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 220,6735
282,0697

 Açıklanmadı
44,96
İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
30		 220,6231
262,2158
263,4807
252,3168		 Açıklanmadı
53,38
53,22
58,91
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
60		 216,4440
215,9988
187,1017
213,1521		 Açıklanmadı
80,57
95,47
84,61
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 216,1240
270,5641
272,3728
267,6632		 Açıklanmadı
49,65
49,54
50,61
İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 215,5651
245,5325
219,78
228,3563		 Açıklanmadı
61,91
76,85
74,19
İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 214,9142
261,2214
268,1652
270,7288		 Açıklanmadı
53,85
51,26
49,06
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 214,7859


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 213,8090
215,8781
167,1071
167,8018		 Açıklanmadı
80,65
99,37
99,64
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 213,4215
239,5613
215,5168
230,895		 Açıklanmadı
65,33
79,64
72,45
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 212,8819
262,6611
256,7617
259,9977		 Açıklanmadı
53,18
56,21
54,61
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60
30
30		 212,7951
241,9039
238,3611
254,7232		 Açıklanmadı
63,97
65,53
57,53
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 212,5741
252,291
251,861
240,6545		 Açıklanmadı
58,28
58,55
65,99
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
30
 212,2203
249,61
241,8332
 Açıklanmadı
59,68
63,63
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 211,3841
251,9894
242,5195
254,3015		 Açıklanmadı
58,44
63,27
57,76
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 211,3796


 Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60
30
30		 211,0942
239,1365
242,1561
250,9281		 Açıklanmadı
65,58
63,46
59,71
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 210,2888
232,511
219,9901
233,3315		 Açıklanmadı
69,63
76,72
70,78
İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 210,0283
231,9608
219,2499
229,1999		 Açıklanmadı
69,98
77,2
73,61
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 209,7080
250,8761
240,1441
238,3957		 Açıklanmadı
59,02
64,53
67,44
İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 208,4932
263,2732
262,2148
232,2451		 Açıklanmadı
52,9
53,78
71,53
İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 208,3978
244,6198

 Açıklanmadı
62,43
İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 208,3785
242,8911
239,2681
255,1241		 Açıklanmadı
63,4
65,02
57,31
İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 207,8459
272,0587
254,0179
242,831		 Açıklanmadı
49,02
57,51
64,62
İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 207,8450
301,1743
327,0177
311,9368		 Açıklanmadı
38,19
31,57
31,86
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 207,2274
260,3457
247,7002
245,9055		 Açıklanmadı
54,27
60,58
62,74
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 206,5712
229,3203
225,9857
222,1644		 Açıklanmadı
71,7
72,88
78,44
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
60

 204,8244
175,7265

 Açıklanmadı
98,81
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 204,0666
237,4629
215,0932
234,6574		 Açıklanmadı
66,58
79,92
69,9
İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 202,9828


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 202,5278
223,3864
225,9653
223,4011		 Açıklanmadı
75,61
72,89
77,58
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
60		 202,4405
242,7021
220,1768
236,8661		 Açıklanmadı
63,51
76,59
68,44
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 202,2416


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 201,2171
257,489
246,0489
276,7557		 Açıklanmadı
55,67
61,43
46,17
İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 200,7812
229,7222
211,1348
219,0425		 Açıklanmadı
71,43
82,48
80,62
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60


 200,6179


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 200,0239
232,865
207,6842
232,8916		 Açıklanmadı
69,41
84,71
71,08
İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
60		 199,0870
210,215
173,9096
193,3261		 Açıklanmadı
84,44
98,64
95,16
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 199,0067
217,0299
212,0875
233,9686		 Açıklanmadı
79,87
81,88
70,36
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 198,2781


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 197,3737
244,3816
232,6844
246,3328		 Açıklanmadı
62,56
68,81
62,46
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 197,2798
233,2011
207,5879
203,4951		 Açıklanmadı
69,21
84,78
90,49
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 197,2064
259,6367
248,3817
256,0541		 Açıklanmadı
54,62
60,24
56,79
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 196,7226
227,9725
225,3063
235,6853		 Açıklanmadı
72,57
73,31
69,21
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 196,0983
248,8726
244,26
226,3427		 Açıklanmadı
60,08
62,35
75,56
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 194,9127


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 194,0957
217,3067
196,0149
216,5215		 Açıklanmadı
79,68
91,55
82,34
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 193,6574
254,8507
273,5911
275,6585		 Açıklanmadı
56,97
49,05
46,7
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 193,5141
229,1945
235,3939
241,5801		 Açıklanmadı
71,78
67,21
65,4
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 192,9104


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 192,2112
136,8778
162,1009
179,3013		 Açıklanmadı
100
99,66
98,62
İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,8706
241,8815
262,6352
260,8661		 Açıklanmadı
63,99
53,59
54,14
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,7631
236,1225
226,4778
235,0398		 Açıklanmadı
67,39
72,59
69,64
İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,7032
239,4799
202,0043
174,0169		 Açıklanmadı
65,38
88,23
99,23
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,6605
217,9026
177,1612
217,6093		 Açıklanmadı
79,28
98,11
81,59
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,1418
250,2143
237,05
241,3777		 Açıklanmadı
59,37
66,27
65,53
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,1316
245,105
242,807
247,9978		 Açıklanmadı
62,15
63,12
61,45
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 191,04
216,093
185,7354
180,2938		 Açıklanmadı
80,51
95,94
98,47
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 190,5062


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 189,9396
175,5011
167,8874
188,3824		 Açıklanmadı
98,84
99,31
96,74
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
40
40		 189,3626
282,615
314,1408
316,0763		 Açıklanmadı
44,76
35,27
30,44
İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 189,0133
216,2436
219,1
228,2465		 Açıklanmadı
80,4
77,3
74,26
İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 188,6628
234,2927

 Açıklanmadı
68,51
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 188,5015
237,9204
236,4224
218,4304		 Açıklanmadı
66,31
66,62
81,04
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 187,0691
187,6534
204,2663
186,8451		 Açıklanmadı
96,21
86,87
97,15
İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
40
40
60		 186,8491
243,4194
238,3151
217,6767		 Açıklanmadı
63,1
65,56
81,55
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 186,3971
262,1478
251,745
255,5884		 Açıklanmadı
53,42
58,6
57,05
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 185,1919


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 184,5716
254,0115
244,1967
246,1259		 Açıklanmadı
57,4
62,38
62,59
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 184,4132
235,0918
224,8672
221,8929		 Açıklanmadı
68,03
73,58
78,63
İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 184,3801
247,1445
251,6999
250,9212		 Açıklanmadı
61,02
58,62
59,72
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 184,2461


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 183,8242
225,7096
217,401
243,7502		 Açıklanmadı
74,05
78,4
64,05
İSTANBUL / ÇATALCA / Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
24		 183,7116
203,0973
198,0745
169,286		 Açıklanmadı
88,95
90,47
99,56
İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 182,1740
208,0037
256,1551
290,5982		 Açıklanmadı
85,89
56,5
40,02
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
90
60
 181,5636
178,5307
213,481
 Açıklanmadı
98,4
80,96
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 180,4985
233,9933
228,4265
233,5536		 Açıklanmadı
68,7
71,37
70,63
İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 179,8898
218,5524
205,0379
220,5085		 Açıklanmadı
78,85
86,4
79,6
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 179,7021
203,3344
168,5466
177,0702		 Açıklanmadı
88,8
99,26
98,91
İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 178,1863


 Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 177,5042
257,5549
220,5011
 Açıklanmadı
55,64
76,38
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 177,2559
209,5124
165,4651
185,7899		 Açıklanmadı
84,89
99,48
97,4
İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 177,2391
230,962
216,5608
230,9727		 Açıklanmadı
70,62
78,95
72,39
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 176,6836
240,6565
243,7396
239,6086		 Açıklanmadı
64,69
62,62
66,66
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 176,6606


 Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 176,5791
259,7042
259,0624
269,1539		 Açıklanmadı
54,59
55,16
49,85
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 176,3627
177,8163
176,7604
163,5037		 Açıklanmadı
98,51
98,18
99,79
İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 176,0735
223,9636
180,5869
224,7793		 Açıklanmadı
75,22
97,39
76,63
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 176,0359
185,0997
176,8874
230,6797		 Açıklanmadı
96,95
98,16
72,6
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 175,4350
179,0114
166,3118
162,4598		 Açıklanmadı
98,31
99,43
99,82
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 174,4894
206,8915
184,2987
207,4713		 Açıklanmadı
86,61
96,38
88,2
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60

 172,4126
171,7302

 Açıklanmadı
99,25
98,88
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 171,4616
245,4077

 Açıklanmadı
61,98
İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 170,8072


 Açıklanmadı
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 170,6340
228,617
232,7462
241,6258		 Açıklanmadı
72,15
68,77
65,37
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 170,5385


 Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 170,4081


 Açıklanmadı
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
30		 170,3881
172,4177
207,4823
170,5406		 Açıklanmadı
99,19
84,85
99,49
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 170,1282
223,7149
229,9883
235,4848		 Açıklanmadı
75,39
70,42
69,34
İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 170,1108
210,9412
273,2493
277,6151		 Açıklanmadı
83,96
49,19
45,77
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 169,5288
206,0692
225,93
240,1821		 Açıklanmadı
87,12
72,91
66,3
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 169,2834
163,1752
182,5913
 Açıklanmadı
99,76
96,87
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 169,2322
230,1246
217,799
232,0128		 Açıklanmadı
71,16
78,15
71,68
İSTANBUL / GÜNGÖREN / İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 169,0609
248,6062
277,3169
285,2087		 Açıklanmadı
60,22
47,6
42,32
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 168,9208
228,3113
225,7512
232,4266		 Açıklanmadı
72,35
73,02
71,41
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 168,8726
184,14
175,5098
171,867		 Açıklanmadı
97,2
98,39
99,4
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 168,4649


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 168,1471
249,6581
302,1954
 Açıklanmadı
59,65
38,94
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 168,0898


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 167,6224
244,1179
226,0978
247,1752		 Açıklanmadı
62,71
72,81
61,94
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 167,6078
216,8731
207,4474
230,7292		 Açıklanmadı
79,99
84,87
72,56
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
30		 167,4535
189,3978
201,5727
185,54		 Açıklanmadı
95,62
88,49
97,46
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 167,3605
229,3259
230,3967
233,481		 Açıklanmadı
71,69
70,17
70,68
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 167,2872
201,2691
213,4061
211,6968		 Açıklanmadı
90,02
81,01
85,57
İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 167
226,6652
199,2872
188,1955		 Açıklanmadı
73,41
89,81
96,79
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 166,8849
219,5981
209,5477
225,2011		 Açıklanmadı
78,14
83,51
76,34
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 166,7854
184,6776
188,9107
188,1339		 Açıklanmadı
97,07
94,81
96,81
İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 165,1681
238,2291
232,4971
224,2363		 Açıklanmadı
66,11
68,92
77,01
İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 164,6332
204,4722
199,1285
222,9024		 Açıklanmadı
88,12
89,9
77,93
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 164,6206
199,0546
191,7097
216,7815		 Açıklanmadı
91,24
93,64
82,16
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 164,4168
243,386
217,5888
205,8637		 Açıklanmadı
63,12
78,28
89,15
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 163,4392
234,5072
222,3849
205,2748		 Açıklanmadı
68,38
75,17
89,5
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 162,6922
250,7151
236,3506
231,3168		 Açıklanmadı
59,11
66,67
72,16
İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 162,2325
197,9324
156,2733
197,1617		 Açıklanmadı
91,85
99,85
93,62
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 161,6059
207,745
152,428
182,8954		 Açıklanmadı
86,06
99,92
98,01
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 161,0454
182,6567
202,4557
200,9513		 Açıklanmadı
97,57
87,96
91,83
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 160,8888
180,0982
166,5085
 Açıklanmadı
98,11
99,41
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 160,5258


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 160,4208
231,9011
198,6477
175,3355		 Açıklanmadı
70,02
90,17
99,1
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 160,3945
193,4055
189,4588
190,171		 Açıklanmadı
94,03
94,6
96,22
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
60
60		 160,0013
217,2903
247,643
269,1472		 Açıklanmadı
79,69
60,61
49,85
İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 159,6784
200,679
205,5222
204,6048		 Açıklanmadı
90,34
86,1
89,87
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 159,4838


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 159,0837


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 158,9125
167,3975
186,9934
195,1675		 Açıklanmadı
99,56
95,51
94,45
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 158,8678
179,2156
189,9831
181,4393		 Açıklanmadı
98,28
94,38
98,28
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 158,0414
172,9824
164,2493
176,5535		 Açıklanmadı
99,13
99,55
98,97
İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 157,9770
225,5529
204,1329
230,2482		 Açıklanmadı
74,15
86,95
72,89
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 157,9119
239,319
224,227
241,1098		 Açıklanmadı
65,48
73,98
65,7
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 157,7522


 Açıklanmadı
İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 157,0319
242,2583
234,1174
237,2303		 Açıklanmadı
63,76
67,97
68,2
İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 156,3138
179,723
166,7791
176,1242		 Açıklanmadı
98,18
99,39
99,02
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30

 156,2188
205,8423

 Açıklanmadı
87,26
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 153,6819
163,0369
191,0572
193,1073		 Açıklanmadı
99,76
93,93
95,24
İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
24
30		 153,5236
188,3216
238,9908
196,5038		 Açıklanmadı
95,99
65,18
93,9
İSTANBUL / ESENYURT / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 152,4106


 Açıklanmadı
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 152,0881
229,3314
223,7492
231,861		 Açıklanmadı
71,69
74,28
71,79
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 151,9277


 Açıklanmadı
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
30		 151,3007
175,9128
160,0379
224,7744		 Açıklanmadı
98,79
99,74
76,63
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 150,8060
179,0537
180,7979
177,9683		 Açıklanmadı
98,3
97,34
98,8
İSTANBUL / SİLİVRİ / Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TARIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 150,3473
182,726
185,0013
184,0048		 Açıklanmadı
97,55
96,17
97,8
İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
30		 150,3436
168,883
199,706
219,0584		 Açıklanmadı
99,47
89,58
80,61
İSTANBUL / TUZLA / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 149,8459
182,7658
192,1128
242,9137		 Açıklanmadı
97,54
93,46
64,57
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 149,7687
214,5235
201,4822
234,5302		 Açıklanmadı
81,57
88,54
69,99
İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 149,4591
162,3802
169,7312
151,3881		 Açıklanmadı
99,78
99,15
99,97
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 148,6777
215,552
204,1939
172,3673		 Açıklanmadı
80,88
86,92
99,37
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 147,7096


 Açıklanmadı
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
60		 147,4108
211,6513
205,0801
173,5712		 Açıklanmadı
83,48
86,37
99,27
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 146,9621
218,0508
219,4481
205,1707		 Açıklanmadı
79,19
77,07
89,56
İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


 146,7907


 Açıklanmadı
İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 145,6121
176,6819
179,4843
192,3014		 Açıklanmadı
98,68
97,65
95,52
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60
30
30
30		 143,4162
217,0913
188,1587
187,4714		 Açıklanmadı
79,83
95,1
96,98
İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 139,3675
170,0568
178,1588
184,2249		 Açıklanmadı
99,39
97,92
97,75
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 119,3524
226,0487
207,6209
232,3771		 Açıklanmadı
73,82
84,75
71,44
İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022
60
60
60


0		 Açıklanmadı
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce Hazırlık + 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 120


Açıklanmadı
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022





Açıklanmadı
İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Meslek Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 60


Açıklanmadı
İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022		 30


Açıklanmadı
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce 4 yıl 2025
2024
2023
2022





Açıklanmadı
İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS LİSE TERCİHİ YAPARKEN YÜZDELİK DİLİM NASIL KULLANILIR?

Uzmanlar, LGS tercih listeleri oluşturulurken adayların sınav puanlarından ziyade yüzdelik dilimlerine odaklanması gerektiğinin altını çiziyor. Sınavın zorluk derecesine göre puanlar her yıl değişkenlik gösterse de okul yüzdelik dilimleri daha stabil kalmaktadır.

Adaylar 2026 LGS tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlayacak.

İstanbul LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#LGS TABAN PUANLARI