İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2026 | İstanbul Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. İstanbul'da eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, tercih listelerini oluşturabilmek için Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, adaylara tercih sürecinde önemli bir yol gösterici oluyor.
İstanbul, Türkiye'nin en yüksek puanlı liselerine ev sahipliği yapan şehirlerin başında geliyor. 2025 LGS sonuçlarına göre belirlenmiş olan en güncel İstanbul taban puanları ve yüzdelik dilimleri şöyle:
|OKUL ADI
|Öğretim Süresi
|Yıl
|Kont.
|Taban
Puan
|Yüzdelik
Dilim
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|500
500
500
494,774
|Açıklanmadı
0,01
0,01
0,04
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Fransızca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|500
497,6804
500
494,774
|Açıklanmadı
0,04
0,01
0,04
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|500
495,3605
497,4675
493,4272
|Açıklanmadı
0,05
0,06
0,05
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
120
|500
494,6321
497,4675
492,7264
|Açıklanmadı
0,06
0,06
0,08
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
–
–
|495,3526
493,7859
–
–
|Açıklanmadı
0,12
–
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
180
120
|493,9643
491,347
494,2019
488,2011
|Açıklanmadı
0,2
0,16
0,15
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
180
180
|493,9643
489,9715
491,7958
484,5187
|Açıklanmadı
0,21
0,28
0,27
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|493,9643
489,1223
489,0049
–
|Açıklanmadı
0,24
0,36
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
120
|489,0189
487,5714
488,7046
480,9362
|Açıklanmadı
0,38
0,41
0,41
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|487,9282
487,5714
489,0049
483,5498
|Açıklanmadı
0,38
0,36
0,29
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|487,7680
482,2035
483,7658
472,0467
|Açıklanmadı
0,7
0,85
0,9
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
136
120
|486,2211
485,8372
488,4034
477,0763
|Açıklanmadı
0,47
0,53
0,59
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
240
210
180
|485,2804
482,9083
486,1721
475,6106
|Açıklanmadı
0,61
0,68
0,68
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
90
|482,9832
479,742
482,9061
471,6526
|Açıklanmadı
0,89
1,02
0,93
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|482,4378
482,0616
488,4034
475,4135
|Açıklanmadı
0,72
0,53
0,68
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|481,2273
479,6227
483,0329
471,1753
|Açıklanmadı
0,9
0,97
0,96
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
170
120
|478,3358
477,54
480,5004
467,8489
|Açıklanmadı
1,03
1,34
1,21
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
120
|477,6302
476,8353
480,7217
464,198
|Açıklanmadı
1,12
1,29
1,49
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
120
120
90
|477,21
475,2203
478,9846
465,9492
|Açıklanmadı
1,28
1,51
1,34
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Fransızca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|476,9471
476,5513
480,5004
463,2557
|Açıklanmadı
1,17
1,34
1,56
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|475,6581
475,3916
478,7908
467,7814
|Açıklanmadı
1,27
1,52
1,21
|İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SİBER GÜVENLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|473,5937
475,0812
480,8961
–
|Açıklanmadı
1,3
1,27
–
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|473,1431
469,4492
–
–
|Açıklanmadı
1,88
–
–
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|470,7507
473,5831
481,7751
470,1466
|Açıklanmadı
1,42
1,23
1,03
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI-2 / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|470,2058
470,4067
477,108
454,3177
|Açıklanmadı
1,77
1,85
2,38
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|469,0141
472,5953
478,4904
463,9219
|Açıklanmadı
1,51
1,55
1,51
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
150
136
|468,9111
471,7461
475,3083
460,051
|Açıklanmadı
1,62
2,06
1,83
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
–
|468,8805
466,6618
472,0378
–
|Açıklanmadı
2,16
2,55
–
|İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|468,1033
471,3255
–
–
|Açıklanmadı
1,64
–
–
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|466,9468
465,1175
469,0777
439,253
|Açıklanmadı
2,36
3,15
4,07
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|466,7699
468,2193
477,4083
461,232
|Açıklanmadı
1,99
1,71
1,74
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
–
–
|466,1034
465,3946
–
–
|Açıklanmadı
2,34
–
–
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
120
|465,2604
468,8638
474,7019
459,4348
|Açıklanmadı
1,93
2,21
1,9
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|464,5540
464,4846
469,6313
443,2679
|Açıklanmadı
2,45
3,01
3,58
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|464,0691
464,2655
–
–
|Açıklanmadı
2,47
–
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|462,9784
464,1328
470,1472
444,8655
|Açıklanmadı
2,5
2,95
3,39
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
180
|462,3591
465,6977
471,7366
448,4958
|Açıklanmadı
2,3
2,64
2,98
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
150
|462,2836
465,8152
472,6063
457,6252
|Açıklanmadı
2,27
2,47
2,06
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|461,7503
459,1805
–
–
|Açıklanmadı
3,16
–
–
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
210
210
210
|461,5364
466,2358
472,6538
451,2328
|Açıklanmadı
2,23
2,46
2,69
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
–
|461,5136
464,8972
471,7366
–
|Açıklanmadı
2,41
2,64
–
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|461,4290
462,0012
–
–
|Açıklanmadı
2,75
–
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Rusça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|460,7397
461,1432
468,6002
440,353
|Açıklanmadı
2,87
3,29
3,93
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
90
|459,9992
461,3229
466,0677
437,2334
|Açıklanmadı
2,84
3,67
4,32
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|459,9624
465,1114
471,911
455,4088
|Açıklanmadı
2,36
2,58
2,27
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
150
|459,4055
463,3789
468,9038
442,3442
|Açıklanmadı
2,59
3,2
3,69
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
150
120
|459,3616
462,6497
468,9038
445,2808
|Açıklanmadı
2,68
3,2
3,34
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
150
150
|459,3262
460,8708
466,4137
444,2067
|Açıklanmadı
2,92
3,56
3,47
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|459,0636
456,3163
–
–
|Açıklanmadı
3,54
–
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|458,8871
472,2014
478,9529
464,89
|Açıklanmadı
1,54
1,51
1,42
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|458,8871
472,2014
478,9529
464,89
|Açıklanmadı
2,97
1,51
1,42
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
120
|458,8605
461,01
468,5321
442,2778
|Açıklanmadı
2,9
3,29
3,7
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
102
|456,9384
463,9393
471,4363
449,3851
|Açıklanmadı
2,54
2,77
2,89
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|452,3230
456,5125
460,7469
436,2649
|Açıklanmadı
3,51
4,59
4,44
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
30
|452,2277
452,9416
460,9403
449,7866
|Açıklanmadı
4,02
4,56
2,84
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|452,1287
458,051
466,8078
444,2531
|Açıklanmadı
3,3
3,49
3,47
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
180
|452,0450
458,571
468,422
446,8046
|Açıklanmadı
3,25
3,3
3,18
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İspanyolca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|451,6761
460,5898
466,4971
440,7787
|Açıklanmadı
2,94
3,55
3,89
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İspanyolca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|451,6761
460,5898
466,4971
440,7787
|Açıklanmadı
3,53
3,55
3,89
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
–
|450,5853
457,62
466,2393
–
|Açıklanmadı
3,38
3,6
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|450,0632
456,475
464,1029
439,5493
|Açıklanmadı
3,52
3,99
4,03
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
–
–
|450,0145
444,149
–
–
|Açıklanmadı
5,35
–
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|449,7635
453,4901
461,9145
435,3843
|Açıklanmadı
3,93
4,39
4,55
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Japonca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|449,6142
451,6523
464,583
438,3106
|Açıklanmadı
4,21
3,94
4,18
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|449,3776
458,7155
466,2393
431,4423
|Açıklanmadı
3,22
3,6
5,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / Almanca
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|449,1197
452,3204
461,0923
432,3942
|Açıklanmadı
4,12
4,53
4,94
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
210
|449,0958
450,1339
457,3072
425,365
|Açıklanmadı
4,44
5,27
5,89
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|447,7639
451,9967
466,1129
444,705
|Açıklanmadı
4,15
3,64
3,42
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|447,7095
450,948
458,9588
420,6018
|Açıklanmadı
4,31
4,95
6,59
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|446,9532
457,1622
466,0645
441,5789
|Açıklanmadı
3,43
3,67
3,78
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
102
|446,9122
456,6003
465,4634
441,1553
|Açıklanmadı
3,5
3,84
3,84
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
120
90
|446,7340
453,9967
460,8228
438,3839
|Açıklanmadı
3,87
4,59
4,17
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
120
120
120
|446,6716
455,7866
464,008
440,6002
|Açıklanmadı
3,6
4,01
3,9
|İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
120
90
90
|446,0060
451,4176
462,2416
434,1855
|Açıklanmadı
4,25
4,34
4,71
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YAPAY ZEKÂ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|18
–
–
–
|444,7888
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
120
|443,8706
452,2858
461,9235
434,7277
|Açıklanmadı
4,13
4,39
4,63
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|443,3577
450,5632
458,2089
419,4573
|Açıklanmadı
4,37
5,07
6,77
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|441,6713
–
–
–
|Açıklanmadı
4,93
–
–
|İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
–
–
|441,4682
447,4756
–
–
|Açıklanmadı
4,85
–
–
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|441,1567
440,9122
450,7071
414,1744
|Açıklanmadı
5,87
6,39
7,58
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
–
|440,4472
447,8517
454,9439
415,1728
|Açıklanmadı
4,79
5,65
7,43
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
180
–
–
|439,6346
445,9106
–
–
|Açıklanmadı
5,09
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Korece
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|439,3484
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
150
120
150
|438,9048
446,8759
457,8143
429,8308
|Açıklanmadı
4,94
5,16
5,28
|İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
–
–
–
|438,7372
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
102
90
|438,1003
447,7456
456,3966
438,8479
|Açıklanmadı
4,81
5,38
4,12
|İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
150
150
150
|438,0472
443,2164
452,8787
421,2169
|Açıklanmadı
5,5
6,02
6,5
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|437,7903
448,4393
466,1129
443,182
|Açıklanmadı
4,7
3,64
3,6
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
120
90
–
|437,7207
443,2245
449,9738
–
|Açıklanmadı
5,5
6,52
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
30
30
30
|437,7084
445,5831
449,7505
409,0723
|Açıklanmadı
5,13
6,55
8,39
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
210
180
204
|436,42
447,7427
460,2189
433,3234
|Açıklanmadı
4,81
4,75
4,82
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
30
30
|434,2725
429,6039
447,5099
409,8734
|Açıklanmadı
7,75
6,97
8,26
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
170
|434,2426
443,7467
453,6065
425,8537
|Açıklanmadı
5,43
5,9
5,82
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
180
180
90
|434,1343
437,7929
449,1798
422,9605
|Açıklanmadı
6,38
6,68
6,24
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
150
|433,5332
442,421
453,8668
425,8018
|Açıklanmadı
5,63
5,87
5,83
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
120
120
90
|432,8888
442,3701
451,9358
423,2068
|Açıklanmadı
5,64
6,22
6,21
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|432,8429
440,4906
455,1087
420,4169
|Açıklanmadı
5,94
5,61
6,62
|İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
150
120
120
|431,7876
440,6171
454,9439
422,9612
|Açıklanmadı
5,92
5,65
6,24
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
150
|431,2032
443,8228
453,4901
428,5344
|Açıklanmadı
5,41
5,92
5,45
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
120
136
136
|431,1525
440,5029
451,4701
421,9244
|Açıklanmadı
5,94
6,3
6,39
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
210
238
238
|430,3750
441,3874
452,8478
424,5035
|Açıklanmadı
5,8
6,02
6,02
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
170
|428,6934
439,9041
450,2322
423,5434
|Açıklanmadı
6,04
6,47
6,16
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|428,2734
437,7981
444,1452
403,1499
|Açıklanmadı
6,37
7,56
9,39
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|427,4733
432,868
457,082
432,9278
|Açıklanmadı
7,2
5,3
4,87
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
60
60
|426,8799
422,0387
422,1732
379,6161
|Açıklanmadı
9,08
11,41
13,76
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|426,5005
437,361
447,9248
422,4285
|Açıklanmadı
6,45
6,9
6,32
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
30
30
30
|426,2926
446,7742
460,5819
422,6747
|Açıklanmadı
4,96
4,64
6,28
|İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|425,6350
431,9166
446,1373
–
|Açıklanmadı
7,36
7,24
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
150
120
120
|425,4072
432,4746
444,7293
413,3383
|Açıklanmadı
7,26
7,46
7,71
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
170
170
|425,3052
437,1718
448,5117
423,3732
|Açıklanmadı
6,48
6,81
6,19
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|424,8255
431,7368
437,0154
–
|Açıklanmadı
7,38
8,83
–
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|424,5483
416,8385
–
–
|Açıklanmadı
10,02
–
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|424,1757
424,3466
435,952
396,1708
|Açıklanmadı
8,67
9,02
10,61
|İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
170
|423,3559
432,3008
443,5066
412,6206
|Açıklanmadı
7,29
7,68
7,82
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
210
210
204
|422,1987
430,8452
442,9026
412,2247
|Açıklanmadı
7,53
7,8
7,88
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
210
210
210
|421,8663
431,0069
444,0014
413,0907
|Açıklanmadı
7,51
7,58
7,75
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Alev Alatlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
–
–
|419,1614
426,0853
–
–
|Açıklanmadı
8,36
–
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
170
|418,5977
430,7939
443,3669
417,9303
|Açıklanmadı
7,54
7,71
7,01
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
180
150
180
|418,4258
425,4262
439,8536
408,2485
|Açıklanmadı
8,47
8,33
8,53
|İSTANBUL / FATİH / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|418,3825
422,4195
440,3233
407,2677
|Açıklanmadı
9
8,26
8,69
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|417,9227
416,4449
422,4801
380,737
|Açıklanmadı
10,1
11,35
13,53
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|18
18
18
–
|417,2829
426,4176
439,1718
–
|Açıklanmadı
8,31
8,45
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|48
60
60
60
|417,2117
427,4407
427,5937
385,2342
|Açıklanmadı
8,13
10,46
12,64
|İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
–
|417,1382
422,8405
432,2137
–
|Açıklanmadı
8,93
9,68
–
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
–
|416,1870
427,2128
436,5873
–
|Açıklanmadı
8,17
8,91
–
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
210
210
–
|415,9638
423,7394
431,4113
–
|Açıklanmadı
8,77
9,82
–
|İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|415,8196
422,885
435,3959
404,8346
|Açıklanmadı
8,93
9,12
9,1
|İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
136
|415,1672
426,3779
439,0794
409,0626
|Açıklanmadı
8,31
8,46
8,39
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
–
–
|414,5259
428,8075
–
–
|Açıklanmadı
7,9
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|414,3793
408,6859
–
–
|Açıklanmadı
11,53
–
–
|İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi / FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) / Fen Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
120
120
120
|414,1048
420,5389
436,6791
412,6223
|Açıklanmadı
9,34
8,89
7,82
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|240
240
180
170
|413,1658
429,4564
443,5953
412,8222
|Açıklanmadı
7,78
7,67
7,79
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
120
120
|412,9202
424,092
436,1883
405,804
|Açıklanmadı
8,71
8,98
8,94
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|412,0516
412,9882
417,2364
382,4745
|Açıklanmadı
10,72
12,27
13,18
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|411,9313
424,7809
435,7702
390,5497
|Açıklanmadı
8,59
9,05
11,61
|İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
204
|411,8371
422,5619
435,7464
406,4101
|Açıklanmadı
8,98
9,05
8,84
|İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
210
–
|410,6139
417,4923
417,5376
–
|Açıklanmadı
9,89
12,22
–
|İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
180
180
150
|410,5642
422,8602
438,4016
413,5478
|Açıklanmadı
8,93
8,59
7,68
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
170
|410,3753
424,8544
437,9284
412,9057
|Açıklanmadı
8,58
8,68
7,78
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|409,9320
424,2749
–
–
|Açıklanmadı
8,69
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|409,0605
421,398
433,5126
401,6738
|Açıklanmadı
9,19
9,45
9,64
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
170
|408,7203
419,6074
431,0125
398,7121
|Açıklanmadı
9,51
9,89
10,15
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
120
170
180
|408,2435
420,1811
430,153
404,8832
|Açıklanmadı
9,4
10,04
9,09
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|408,1733
409,3091
411,4674
368,3474
|Açıklanmadı
11,41
13,26
16,13
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|406,9029
422,2072
432,1349
–
|Açıklanmadı
9,05
9,7
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
120
|406,8443
422,6488
434,9485
410,2937
|Açıklanmadı
8,97
9,21
8,19
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
68
68
|406,5377
419,3487
432,5719
407,4223
|Açıklanmadı
9,55
9,61
8,67
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|406,1299
420,7002
431,315
393,6526
|Açıklanmadı
9,31
9,84
11,05
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
204
180
|405,7835
415,0368
422,9951
397,8382
|Açıklanmadı
10,35
11,26
10,3
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
150
170
|405,5117
418,9626
425,9451
393,4813
|Açıklanmadı
9,62
10,75
11,09
|İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|405,2113
416,0809
426,807
394,7217
|Açıklanmadı
10,16
10,6
10,86
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|404,1614
412,7529
415,3204
388,8718
|Açıklanmadı
10,77
12,6
11,93
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
150
150
|403,8062
419,054
432,4618
402,286
|Açıklanmadı
9,6
9,63
9,54
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|403,2990
409,1296
435,3953
408,3509
|Açıklanmadı
11,44
9,12
8,51
|İSTANBUL / SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
150
90
|403,2420
418,3386
424,6551
408,5927
|Açıklanmadı
9,73
10,98
8,47
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
170
210
|401,57
412,8316
423,1904
390,4423
|Açıklanmadı
10,75
11,24
11,63
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|400,6403
415,2419
422,1719
370,6411
|Açıklanmadı
10,31
11,41
15,63
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
210
|400,3351
416,2304
431,1389
400,2473
|Açıklanmadı
10,13
9,87
9,89
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
90
|400,1379
405,8322
413,7119
378,567
|Açıklanmadı
12,07
12,87
13,97
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
170
204
|399,6901
414,6815
427,5752
401,3807
|Açıklanmadı
10,41
10,47
9,69
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|398,3470
415,2214
427,6663
–
|Açıklanmadı
10,31
10,45
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|398,1070
403,06
398,2478
356,1054
|Açıklanmadı
12,6
15,64
18,97
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|397,1886
402,6577
388,8457
323,5783
|Açıklanmadı
12,68
17,39
27,99
|İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
170
150
|396,8532
409,8239
410,9897
389,4875
|Açıklanmadı
11,31
13,34
11,82
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|270
300
240
180
|396,3857
410,5441
427,0931
394,4038
|Açıklanmadı
11,18
10,55
10,92
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|48
30
48
60
|396,2290
406,3895
405,3271
375,3241
|Açıklanmadı
11,97
14,36
14,64
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|395,6211
407,4515
417,8077
391,1046
|Açıklanmadı
11,76
12,17
11,5
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|210
240
272
180
|395,4484
411,029
422,2645
399,0413
|Açıklanmadı
11,09
11,39
10,1
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
150
180
150
|393,4716
405,8331
414,7202
393,2465
|Açıklanmadı
12,07
12,7
11,13
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
120
170
170
|393,3846
409,0024
412,9668
380,2507
|Açıklanmadı
11,47
13
13,63
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|391,5824
410,5374
424,2738
396,9415
|Açıklanmadı
11,18
11,04
10,47
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|391,0795
391,9901
397,0299
366,4697
|Açıklanmadı
14,84
15,85
16,55
|İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|390,9908
406,2017
407,4334
379,0198
|Açıklanmadı
12
13,98
13,88
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|390,5739
403,4106
408,9726
371,895
|Açıklanmadı
12,54
13,71
15,36
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|390,3389
403,7117
413,8284
380,9093
|Açıklanmadı
12,48
12,85
13,5
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|390,3015
405,7011
413,2556
381,2194
|Açıklanmadı
12,1
12,95
–
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
150
170
204
|390,1086
406,5584
416,8814
391,0922
|Açıklanmadı
11,93
12,33
11,51
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
–
–
–
|389,8554
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
204
180
|389,3922
406,7984
416,9119
391,8472
|Açıklanmadı
11,88
12,32
11,37
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
120
–
|388,3371
407,1915
414,4845
–
|Açıklanmadı
11,82
12,74
–
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|388,2353
403,9186
412,8516
362,568
|Açıklanmadı
12,44
13,02
17,43
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
60
90
90
|387,7934
407,5437
410,1707
385,6033
|Açıklanmadı
11,74
13,49
12,57
|İSTANBUL / ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
90
150
150
|386,8003
404,7346
412,1633
380,4593
|Açıklanmadı
12,28
13,14
13,59
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|386,0792
402,3529
407,1631
374,4859
|Açıklanmadı
12,74
14,03
14,82
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|384,4544
391,1312
395,0566
361,5662
|Açıklanmadı
15,02
16,22
17,67
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
120
120
|384,3017
389,1586
365,1511
300,1544
|Açıklanmadı
15,42
22,25
36,21
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI-2 / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|383,9813
397,6014
401,0411
367,6709
|Açıklanmadı
13,69
15,12
16,28
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
120
150
120
|383,7646
397,689
404,607
385,7239
|Açıklanmadı
13,67
14,49
12,55
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|383,7352
405,366
409,97
375,3381
|Açıklanmadı
12,16
13,52
–
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|48
60
60
60
|383,3651
389,0444
396,7784
358,0522
|Açıklanmadı
15,44
15,9
18,5
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|383,3268
402,6366
413,5222
360,5959
|Açıklanmadı
12,69
12,91
17,9
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|382,4530
387,6542
–
–
|Açıklanmadı
15,73
–
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / Erenköy Kız Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|180
180
180
180
|381,5022
396,1377
403,0884
378,2777
|Açıklanmadı
13,99
14,75
14,03
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
–
–
|380,7646
396,8382
–
–
|Açıklanmadı
13,84
–
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|380,5356
386,3862
367,1146
283,0653
|Açıklanmadı
16
21,82
43,27
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Almanca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|380,3157
374,6557
418,1868
404,9395
|Açıklanmadı
18,53
12,11
9,09
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|378,7648
396,9003
397,1869
349,274
|Açıklanmadı
13,83
15,83
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|378,6839
397,3339
417,3709
385,1959
|Açıklanmadı
13,74
12,24
12,65
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|378,2607
391,631
403,3375
367,2298
|Açıklanmadı
14,92
14,71
16,38
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|377,7381
399,498
396,4344
335,5748
|Açıklanmadı
13,31
15,97
24,34
|İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|377,0414
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|376,7324
386,0946
380,3491
361,1452
|Açıklanmadı
16,07
19,07
17,77
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|376,0795
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|375,9314
393,2337
408,2666
376,242
|Açıklanmadı
14,58
13,83
14,45
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|373,9397
383,5771
377,6776
–
|Açıklanmadı
16,59
19,6
–
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fransızca
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|373,8230
385,8529
384,8958
356,9078
|Açıklanmadı
16,11
18,16
18,77
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|373,4784
378,0764
377,974
347,2452
|Açıklanmadı
17,77
19,54
21,18
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|372,0227
393,9609
399,6839
368,7399
|Açıklanmadı
14,43
15,37
16,05
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Çince
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
30
30
30
|369,6697
367,3784
372,4119
344,8993
|Açıklanmadı
20,17
20,69
21,79
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|368,7360
389,6281
395,2571
366,976
|Açıklanmadı
15,32
16,18
16,43
|İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi / Anadolu Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
90
120
120
|368,6773
394,384
393,5458
375,1241
|Açıklanmadı
14,34
16,5
14,69
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|366,1239
388,346
380,1442
333,439
|Açıklanmadı
15,59
19,11
–
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|365,3886
385,7449
394,7798
367,5949
|Açıklanmadı
16,14
16,27
16,3
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Korece
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|363,9251
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / UÇAK BAKIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|362,5751
369,3772
365,5455
346,5465
|Açıklanmadı
19,71
22,17
21,36
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|361,6013
371,6322
357,8868
319,2254
|Açıklanmadı
19,2
23,85
–
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|361,5964
378,2955
377,2651
–
|Açıklanmadı
17,73
19,69
–
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|360,3263
372,6397
–
–
|Açıklanmadı
18,97
–
–
|İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|360,1812
388,8111
397,249
353,9755
|Açıklanmadı
15,49
15,81
19,49
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|358,2894
380,746
372,1243
325,6481
|Açıklanmadı
17,2
20,75
27,33
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|357,8824
372,4914
377,1773
333,1251
|Açıklanmadı
19
19,71
25,05
|İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|357,7530
378,7197
377,1905
348,1466
|Açıklanmadı
17,63
19,71
20,94
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|357,7057
385,6608
398,1595
363,7127
|Açıklanmadı
16,15
15,65
17,17
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|356,9462
375,7449
385,5186
350,6681
|Açıklanmadı
18,28
18,04
20,29
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|356,4543
374,4866
375,4551
341,6669
|Açıklanmadı
18,57
20,06
22,65
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|356,0367
364,7866
361,6478
331,3839
|Açıklanmadı
20,77
23,02
25,56
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|354,7718
364,8819
361,2468
342,1121
|Açıklanmadı
20,74
23,1
22,52
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|354,7193
357,2412
356,5507
332,9082
|Açıklanmadı
22,54
24,16
25,11
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|150
120
120
150
|354,1340
380,0662
393,6397
358,9887
|Açıklanmadı
17,35
16,48
18,28
|İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|352,9768
369,7494
–
–
|Açıklanmadı
19,63
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|351,8827
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
90
|351,7555
359,4025
362,4952
338,2478
|Açıklanmadı
22,02
22,82
23,59
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|351,6320
356,2546
342,1796
322,2452
|Açıklanmadı
22,77
27,61
28,41
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|351,0014
369,1674
367,8912
339,5071
|Açıklanmadı
19,76
21,65
23,24
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|349,9033
368,179
358,3027
317,4744
|Açıklanmadı
19,98
23,76
29,98
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|348,7714
358,2343
363,3257
333,966
|Açıklanmadı
22,3
22,64
24,8
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|348,5847
373,8418
385,5273
348,8402
|Açıklanmadı
18,71
18,04
20,76
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|48
60
60
30
|347,2137
371,1871
372,796
354,6974
|Açıklanmadı
19,3
20,61
19,32
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|346,8066
344,7215
361,2034
328,3951
|Açıklanmadı
25,64
23,11
26,47
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|72
72
72
72
|346,1998
372,4139
395,0223
374,2311
|Açıklanmadı
19,02
16,23
14,87
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|345,6731
365,9544
368,9392
342,3238
|Açıklanmadı
20,49
21,43
22,47
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|345,0686
378,8478
387,9963
359,1182
|Açıklanmadı
17,61
17,56
18,25
|İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|344,8505
390,1772
407,8366
369,5242
|Açıklanmadı
15,21
13,91
15,88
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|344,6477
364,0282
354,9988
–
|Açıklanmadı
20,94
24,51
–
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
–
|344,1250
346,8982
331,1461
–
|Açıklanmadı
25,1
30,47
–
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|342,6795
364,75
376,6977
356,8781
|Açıklanmadı
20,77
19,81
18,78
|İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|339,8766
365,9352
371,2106
350,7672
|Açıklanmadı
20,49
20,94
20,27
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|339,7490
358,6268
344,9343
327,1769
|Açıklanmadı
22,21
26,93
26,84
|İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|338,6230
352,2355
333,4702
298,4088
|Açıklanmadı
23,75
29,85
36,86
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|338,5380
361,5253
361,9539
325,1209
|Açıklanmadı
21,53
22,95
27,5
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|338,3128
342,0668
313,9623
282,3074
|Açıklanmadı
26,32
–
43,61
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|337,3081
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|336,7003
358,4329
369,0436
351,1122
|Açıklanmadı
22,25
21,4
20,19
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|334,6181
354,3289
342,6074
320,1157
|Açıklanmadı
23,24
27,5
29,1
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|96
96
96
96
|334,2971
352,6153
350,2336
331,4243
|Açıklanmadı
23,65
25,65
25,55
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|333,2122
351,6599
359,199
332,8979
|Açıklanmadı
23,89
23,56
25,12
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi / Sosyal Bilimler Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
120
120
90
|332,3985
344,7086
356,6518
354,6363
|Açıklanmadı
25,64
24,13
19,33
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
120
90
90
|331,6715
359,8185
376,2493
342,3801
|Açıklanmadı
21,91
19,9
22,45
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|329,5231
342,8108
338,9181
310,2136
|Açıklanmadı
26,14
28,44
32,47
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|329,0317
356,8139
352,0716
336,3777
|Açıklanmadı
22,64
25,2
24,11
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|328,5774
355,6442
356,7981
318,7451
|Açıklanmadı
22,92
24,1
29,55
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|328,4148
348,9536
333,9912
306,9933
|Açıklanmadı
24,58
29,72
33,63
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|328,0128
361,2787
372,9164
352,3021
|Açıklanmadı
21,58
20,58
19,9
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|326,7164
341,3903
329,3472
303,6475
|Açıklanmadı
26,5
30,95
34,86
|İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|325,4703
349,9897
356,5108
329,6178
|Açıklanmadı
24,32
24,17
26,09
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|324,1545
349,1676
339,233
317,9243
|Açıklanmadı
24,53
28,36
29,82
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|323,7799
357,6112
–
–
|Açıklanmadı
22,44
–
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|323,7312
355,3031
364,015
340,4725
|Açıklanmadı
23
22,49
22,97
|İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|323,4133
344,8759
342,3458
318,6934
|Açıklanmadı
25,6
27,57
29,57
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|323,2956
341,6384
335,0819
309,1171
|Açıklanmadı
26,43
29,43
32,86
|İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
30
30
60
|321,5571
386,1329
395,6471
353,3091
|Açıklanmadı
16,06
16,11
19,64
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|321,1254
342,772
329,2283
–
|Açıklanmadı
26,15
30,98
–
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
120
120
120
|319,3196
333,122
343,5977
314,2231
|Açıklanmadı
28,7
27,26
31,07
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|318,8310
376,0097
387,7494
–
|Açıklanmadı
18,22
17,6
–
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|318,4008
363,0321
358,815
318,3795
|Açıklanmadı
21,17
23,65
29,67
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|316,9526
343,9352
–
–
|Açıklanmadı
25,84
–
–
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|315,2598
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|314,6960
376,731
392,7784
351,1167
|Açıklanmadı
18,07
16,64
20,19
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|314,4501
354,7343
356,3639
335,0221
|Açıklanmadı
23,14
24,2
24,49
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
30
|312,3243
332,4179
346,7921
315,7267
|Açıklanmadı
28,88
26,47
30,56
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|310,4507
324,8971
304,7509
290,7931
|Açıklanmadı
30,96
38,14
39,94
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|309,6593
317,867
319,2684
294,4632
|Açıklanmadı
33
33,75
38,42
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
–
|305,6162
333,6847
331,2979
–
|Açıklanmadı
28,54
30,43
–
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|305,5053
327,6746
303,3691
269,3161
|Açıklanmadı
30,18
38,58
–
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|303,4657
334,8055
329,6695
311,375
|Açıklanmadı
28,24
30,86
32,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|301,9279
337,7384
332,6684
–
|Açıklanmadı
27,46
30,07
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|301,4782
336,7831
340,8566
316,3023
|Açıklanmadı
27,71
27,94
30,37
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
30
|300,5052
308,6414
–
285,8915
|Açıklanmadı
35,78
–
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|299,4920
314,0315
299,2803
282,0315
|Açıklanmadı
34,13
39,89
43,74
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|297,5166
316,5706
321,3231
256,6565
|Açıklanmadı
33,38
33,17
56,46
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|296,7390
315,5723
314,2735
290,536
|Açıklanmadı
33,67
35,23
40,04
|İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|296,4920
323,726
344,305
331,128
|Açıklanmadı
31,29
27,08
25,64
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|295,7344
311,974
300,6378
286,7208
|Açıklanmadı
34,75
39,45
41,67
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|292,9001
304,9936
285,0916
267,1145
|Açıklanmadı
36,93
44,71
50,89
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|292,7839
314,7804
306,8486
300,7544
|Açıklanmadı
33,91
37,49
35,97
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|292,4161
321,3454
340,5934
324,0135
|Açıklanmadı
31,98
28,01
27,85
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|291,0180
306,7472
308,0729
298,5852
|Açıklanmadı
36,37
37,11
36,79
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|290,9136
320,1883
312,8108
290,0837
|Açıklanmadı
32,31
35,66
40,23
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|289,9449
330,1287
318,124
297,8019
|Açıklanmadı
29,51
34,09
37,1
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|289,2257
305,3363
323,5047
294,0223
|Açıklanmadı
36,82
32,56
38,6
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
60
60
|288,4932
–
328,0932
310,9406
|Açıklanmadı
–
–
32,22
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|287,4247
317,9639
311,0103
293,8284
|Açıklanmadı
32,97
36,21
38,68
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|286,3492
337,0121
338,7683
329,9706
|Açıklanmadı
27,65
28,48
25,99
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|285,6987
312,2564
308,3755
297,4717
|Açıklanmadı
34,67
37,01
37,23
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
90
90
90
|284,9106
313,9929
326,7701
310,6997
|Açıklanmadı
34,14
31,64
32,3
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
150
90
60
|284,6401
295,2622
363,7949
341,4845
|Açıklanmadı
40,17
22,54
22,69
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|283,7068
323,535
–
–
|Açıklanmadı
31,35
–
–
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|279,0405
305,4598
284,9512
278,2174
|Açıklanmadı
36,78
44,75
45,48
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
30
30
30
|277,1869
342,7205
348,3887
323,6292
|Açıklanmadı
26,16
26,09
27,97
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|277,0472
313,4882
325,1501
308,9401
|Açıklanmadı
34,3
32,09
32,93
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|274,4640
317,2057
325,8752
313,2316
|Açıklanmadı
33,19
31,89
31,42
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|273,3758
285,7444
269,2047
265,2244
|Açıklanmadı
43,57
50,83
51,85
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|272,7390
315,2751
333,9451
307,3595
|Açıklanmadı
33,76
29,73
33,49
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|270,4043
296,4689
291,345
296,357
|Açıklanmadı
39,75
42,51
37,67
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|269,8494
290,2286
292,3431
286,7125
|Açıklanmadı
41,93
42,17
41,67
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
30
|269,1948
334,3921
354,1992
334,3643
|Açıklanmadı
28,35
24,69
24,69
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|265,7521
313,5023
336,0582
323,3173
|Açıklanmadı
34,29
29,18
28,07
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
30
|264,7999
286,2456
289,0417
318,9976
|Açıklanmadı
43,38
43,3
29,47
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|263,5509
266,4259
–
–
|Açıklanmadı
51,47
–
–
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|263,2382
327,2493
–
–
|Açıklanmadı
30,3
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|260,6245
311,6092
–
–
|Açıklanmadı
34,86
–
–
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|260,2430
295,4608
281,9809
288,6753
|Açıklanmadı
40,1
45,85
40,83
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|259,5418
289,0448
287,2738
–
|Açıklanmadı
42,35
43,92
–
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|72
60
60
60
|259,4957
319,5045
331,9371
312,9001
|Açıklanmadı
32,51
30,26
31,53
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|256,8655
318,8181
321,1957
292,1988
|Açıklanmadı
32,71
33,21
39,35
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|256,4574
281,7641
272,1412
263,3406
|Açıklanmadı
45,09
49,63
52,84
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|256,2705
295,7567
294,3408
284,7201
|Açıklanmadı
40
41,52
42,53
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|254,9338
309,8492
311,5997
292,9044
|Açıklanmadı
35,4
36,03
39,06
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|254,8769
293,7444
291,4362
278,6202
|Açıklanmadı
40,69
42,47
45,29
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|253,5419
284,1823
–
–
|Açıklanmadı
44,16
–
–
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|253,3228
307,7582
312,1348
293,6918
|Açıklanmadı
36,05
35,86
38,74
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|252,4407
276,1756
276,7835
284,7819
|Açıklanmadı
47,31
47,81
42,51
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
–
|252,0928
274,9802
258,1186
–
|Açıklanmadı
47,81
55,58
–
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
60
60
|251,2582
216,1531
226,7088
240,9796
|Açıklanmadı
80,47
72,44
65,79
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|250,7063
285,5922
293,7446
280,7122
|Açıklanmadı
43,63
41,7
44,32
|İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|250,6104
293,7708
283,7527
288,2802
|Açıklanmadı
40,68
45,2
41
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|249,9963
280,0312
270,0483
275,4911
|Açıklanmadı
45,77
50,48
46,77
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|249,9551
291,7735
285,8284
283,27
|Açıklanmadı
41,38
44,44
43,18
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|249,8371
278,9221
257,4166
256,218
|Açıklanmadı
46,2
55,91
56,7
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|248,4761
267,7755
262,4882
252,3544
|Açıklanmadı
50,86
53,65
58,88
|İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|248,2411
190,0706
234,1714
254,3917
|Açıklanmadı
95,37
67,93
57,72
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|246,8344
288,6416
285,828
279,0488
|Açıklanmadı
42,5
44,44
45,09
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|246,6737
267,8692
270,0891
254,8379
|Açıklanmadı
50,82
50,46
57,47
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|246,5073
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|245,8224
274,1942
256,764
265,3602
|Açıklanmadı
48,12
56,21
51,78
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|245,2012
272,5654
267,3099
263,7537
|Açıklanmadı
48,81
51,61
52,63
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|244,9054
269,0342
252,7839
247,6803
|Açıklanmadı
50,3
58,1
61,63
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|244,3630
309,9651
319,1324
303,7654
|Açıklanmadı
35,37
33,79
34,82
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|243,0282
303,3465
262,2366
–
|Açıklanmadı
37,47
53,77
–
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|242,7756
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|242,7046
290,9545
272,2696
265,4993
|Açıklanmadı
41,68
49,58
51,71
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|242,1333
284,3214
278,8317
–
|Açıklanmadı
44,11
47,02
–
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
30
|241,1956
301,5139
311,2143
300,8891
|Açıklanmadı
38,07
36,14
35,92
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|241,0313
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|241,0013
262,9351
248,1226
244,9698
|Açıklanmadı
53,05
60,37
63,31
|İSTANBUL / ESENYURT / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|238,9266
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|48
48
48
72
|238,8761
264,4793
258,4315
247,5271
|Açıklanmadı
52,34
55,45
61,73
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|238,7140
291,4739
280,1438
265,6454
|Açıklanmadı
41,49
46,52
51,64
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|238,5482
285,5219
227,6913
178,1064
|Açıklanmadı
43,65
71,84
98,78
|İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|238,0835
266,0171
263,7255
255,8634
|Açıklanmadı
51,65
53,11
56,89
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|237,6703
280,9358
–
–
|Açıklanmadı
45,41
–
–
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|236,2518
245,8819
242,6902
238,4449
|Açıklanmadı
61,71
63,18
67,41
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|234,7456
276,4189
253,2633
282,4612
|Açıklanmadı
47,21
57,87
43,54
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|234,4876
285,2608
274,583
247,8208
|Açıklanmadı
43,75
48,66
61,55
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|234,1414
288,1757
291,723
280,6554
|Açıklanmadı
42,67
42,38
44,35
|İSTANBUL / ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|233,5512
267,875
278,5019
278,6488
|Açıklanmadı
50,82
47,14
45,27
|İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|232,3932
255,5767
241,6295
244,5721
|Açıklanmadı
56,62
63,74
63,55
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|232,0009
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
30
|231,5362
288,8491
290,1495
272,1696
|Açıklanmadı
42,42
42,91
48,36
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|230,7263
261,4636
250,9955
247,4181
|Açıklanmadı
53,73
58,97
61,8
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
60
120
60
|230,6389
271,6697
241,6557
257,9522
|Açıklanmadı
49,18
63,73
55,74
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
30
30
30
|230,3821
274,1482
291,0965
278,4776
|Açıklanmadı
48,14
42,59
45,36
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|230,1360
246,8178
238,4948
247,237
|Açıklanmadı
61,19
65,46
61,91
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|229,6249
256,3407
251,9849
231,6981
|Açıklanmadı
56,23
58,48
71,9
|İSTANBUL / SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|72
72
60
60
|228,9642
262,2585
258,4983
253,1572
|Açıklanmadı
53,36
55,41
58,42
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|227,6695
263,7524
272,1058
264,6311
|Açıklanmadı
52,67
49,65
52,17
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ADALET ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|227,4741
250,0763
242,5005
269,3066
|Açıklanmadı
59,43
63,28
49,77
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|226,5164
266,7674
265,443
260,4721
|Açıklanmadı
51,32
52,39
54,35
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|226,3929
270,9547
251,7484
245,3573
|Açıklanmadı
49,48
58,6
63,07
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|226,0573
267,2722
250,8757
240,054
|Açıklanmadı
51,09
59,03
66,38
|İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|225,2263
260,3037
246,574
253,1337
|Açıklanmadı
54,29
61,15
58,44
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|223,2777
261,0208
255,2593
247,3372
|Açıklanmadı
53,95
56,92
61,85
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|223,0620
258,3322
232,7736
–
|Açıklanmadı
55,25
68,76
–
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|222,4263
231,6659
228,4516
241,1518
|Açıklanmadı
70,17
71,36
65,68
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|222,1954
265,4443
249,0644
237,6939
|Açıklanmadı
51,91
59,91
67,89
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|221,6671
269,153
255,4444
257,365
|Açıklanmadı
50,25
56,83
56,06
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|221,6534
244,9919
220,1966
222,2817
|Açıklanmadı
62,22
76,58
78,35
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|220,6735
282,0697
–
–
|Açıklanmadı
44,96
–
–
|İSTANBUL / TUZLA / Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
30
|220,6231
262,2158
263,4807
252,3168
|Açıklanmadı
53,38
53,22
58,91
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
60
|216,4440
215,9988
187,1017
213,1521
|Açıklanmadı
80,57
95,47
84,61
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|216,1240
270,5641
272,3728
267,6632
|Açıklanmadı
49,65
49,54
50,61
|İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|215,5651
245,5325
219,78
228,3563
|Açıklanmadı
61,91
76,85
74,19
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|214,9142
261,2214
268,1652
270,7288
|Açıklanmadı
53,85
51,26
49,06
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|214,7859
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|213,8090
215,8781
167,1071
167,8018
|Açıklanmadı
80,65
99,37
99,64
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|213,4215
239,5613
215,5168
230,895
|Açıklanmadı
65,33
79,64
72,45
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|212,8819
262,6611
256,7617
259,9977
|Açıklanmadı
53,18
56,21
54,61
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
30
30
|212,7951
241,9039
238,3611
254,7232
|Açıklanmadı
63,97
65,53
57,53
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|212,5741
252,291
251,861
240,6545
|Açıklanmadı
58,28
58,55
65,99
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
30
–
|212,2203
249,61
241,8332
–
|Açıklanmadı
59,68
63,63
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|211,3841
251,9894
242,5195
254,3015
|Açıklanmadı
58,44
63,27
57,76
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|211,3796
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
30
30
|211,0942
239,1365
242,1561
250,9281
|Açıklanmadı
65,58
63,46
59,71
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|210,2888
232,511
219,9901
233,3315
|Açıklanmadı
69,63
76,72
70,78
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|210,0283
231,9608
219,2499
229,1999
|Açıklanmadı
69,98
77,2
73,61
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|209,7080
250,8761
240,1441
238,3957
|Açıklanmadı
59,02
64,53
67,44
|İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|208,4932
263,2732
262,2148
232,2451
|Açıklanmadı
52,9
53,78
71,53
|İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|208,3978
244,6198
–
–
|Açıklanmadı
62,43
–
–
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|208,3785
242,8911
239,2681
255,1241
|Açıklanmadı
63,4
65,02
57,31
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|207,8459
272,0587
254,0179
242,831
|Açıklanmadı
49,02
57,51
64,62
|İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|207,8450
301,1743
327,0177
311,9368
|Açıklanmadı
38,19
31,57
31,86
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|207,2274
260,3457
247,7002
245,9055
|Açıklanmadı
54,27
60,58
62,74
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|206,5712
229,3203
225,9857
222,1644
|Açıklanmadı
71,7
72,88
78,44
|İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
60
–
–
|204,8244
175,7265
–
–
|Açıklanmadı
98,81
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|204,0666
237,4629
215,0932
234,6574
|Açıklanmadı
66,58
79,92
69,9
|İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|202,9828
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|202,5278
223,3864
225,9653
223,4011
|Açıklanmadı
75,61
72,89
77,58
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
60
|202,4405
242,7021
220,1768
236,8661
|Açıklanmadı
63,51
76,59
68,44
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|202,2416
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|201,2171
257,489
246,0489
276,7557
|Açıklanmadı
55,67
61,43
46,17
|İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|200,7812
229,7222
211,1348
219,0425
|Açıklanmadı
71,43
82,48
80,62
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
–
–
–
|200,6179
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|200,0239
232,865
207,6842
232,8916
|Açıklanmadı
69,41
84,71
71,08
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
60
|199,0870
210,215
173,9096
193,3261
|Açıklanmadı
84,44
98,64
95,16
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|199,0067
217,0299
212,0875
233,9686
|Açıklanmadı
79,87
81,88
70,36
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|198,2781
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|197,3737
244,3816
232,6844
246,3328
|Açıklanmadı
62,56
68,81
62,46
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|197,2798
233,2011
207,5879
203,4951
|Açıklanmadı
69,21
84,78
90,49
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|197,2064
259,6367
248,3817
256,0541
|Açıklanmadı
54,62
60,24
56,79
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|196,7226
227,9725
225,3063
235,6853
|Açıklanmadı
72,57
73,31
69,21
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|196,0983
248,8726
244,26
226,3427
|Açıklanmadı
60,08
62,35
75,56
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|194,9127
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|194,0957
217,3067
196,0149
216,5215
|Açıklanmadı
79,68
91,55
82,34
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|193,6574
254,8507
273,5911
275,6585
|Açıklanmadı
56,97
49,05
46,7
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|193,5141
229,1945
235,3939
241,5801
|Açıklanmadı
71,78
67,21
65,4
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|192,9104
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|192,2112
136,8778
162,1009
179,3013
|Açıklanmadı
100
99,66
98,62
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,8706
241,8815
262,6352
260,8661
|Açıklanmadı
63,99
53,59
54,14
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,7631
236,1225
226,4778
235,0398
|Açıklanmadı
67,39
72,59
69,64
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,7032
239,4799
202,0043
174,0169
|Açıklanmadı
65,38
88,23
99,23
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,6605
217,9026
177,1612
217,6093
|Açıklanmadı
79,28
98,11
81,59
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,1418
250,2143
237,05
241,3777
|Açıklanmadı
59,37
66,27
65,53
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,1316
245,105
242,807
247,9978
|Açıklanmadı
62,15
63,12
61,45
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|191,04
216,093
185,7354
180,2938
|Açıklanmadı
80,51
95,94
98,47
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|190,5062
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|189,9396
175,5011
167,8874
188,3824
|Açıklanmadı
98,84
99,31
96,74
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
40
40
|189,3626
282,615
314,1408
316,0763
|Açıklanmadı
44,76
35,27
30,44
|İSTANBUL / ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|189,0133
216,2436
219,1
228,2465
|Açıklanmadı
80,4
77,3
74,26
|İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|188,6628
234,2927
–
–
|Açıklanmadı
68,51
–
–
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|188,5015
237,9204
236,4224
218,4304
|Açıklanmadı
66,31
66,62
81,04
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|187,0691
187,6534
204,2663
186,8451
|Açıklanmadı
96,21
86,87
97,15
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
40
40
60
|186,8491
243,4194
238,3151
217,6767
|Açıklanmadı
63,1
65,56
81,55
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|186,3971
262,1478
251,745
255,5884
|Açıklanmadı
53,42
58,6
57,05
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|185,1919
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|184,5716
254,0115
244,1967
246,1259
|Açıklanmadı
57,4
62,38
62,59
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|184,4132
235,0918
224,8672
221,8929
|Açıklanmadı
68,03
73,58
78,63
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|184,3801
247,1445
251,6999
250,9212
|Açıklanmadı
61,02
58,62
59,72
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|184,2461
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|183,8242
225,7096
217,401
243,7502
|Açıklanmadı
74,05
78,4
64,05
|İSTANBUL / ÇATALCA / Uluslararası Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
24
|183,7116
203,0973
198,0745
169,286
|Açıklanmadı
88,95
90,47
99,56
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|182,1740
208,0037
256,1551
290,5982
|Açıklanmadı
85,89
56,5
40,02
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
90
60
–
|181,5636
178,5307
213,481
–
|Açıklanmadı
98,4
80,96
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|180,4985
233,9933
228,4265
233,5536
|Açıklanmadı
68,7
71,37
70,63
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|179,8898
218,5524
205,0379
220,5085
|Açıklanmadı
78,85
86,4
79,6
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|179,7021
203,3344
168,5466
177,0702
|Açıklanmadı
88,8
99,26
98,91
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|178,1863
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|177,5042
257,5549
220,5011
–
|Açıklanmadı
55,64
76,38
–
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|177,2559
209,5124
165,4651
185,7899
|Açıklanmadı
84,89
99,48
97,4
|İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|177,2391
230,962
216,5608
230,9727
|Açıklanmadı
70,62
78,95
72,39
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|176,6836
240,6565
243,7396
239,6086
|Açıklanmadı
64,69
62,62
66,66
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|176,6606
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|176,5791
259,7042
259,0624
269,1539
|Açıklanmadı
54,59
55,16
49,85
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|176,3627
177,8163
176,7604
163,5037
|Açıklanmadı
98,51
98,18
99,79
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|176,0735
223,9636
180,5869
224,7793
|Açıklanmadı
75,22
97,39
76,63
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|176,0359
185,0997
176,8874
230,6797
|Açıklanmadı
96,95
98,16
72,6
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|175,4350
179,0114
166,3118
162,4598
|Açıklanmadı
98,31
99,43
99,82
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|174,4894
206,8915
184,2987
207,4713
|Açıklanmadı
86,61
96,38
88,2
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
–
–
|172,4126
171,7302
–
–
|Açıklanmadı
99,25
98,88
–
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|171,4616
245,4077
–
–
|Açıklanmadı
61,98
–
–
|İSTANBUL / SARIYER / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|170,8072
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|170,6340
228,617
232,7462
241,6258
|Açıklanmadı
72,15
68,77
65,37
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|170,5385
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|170,4081
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
30
|170,3881
172,4177
207,4823
170,5406
|Açıklanmadı
99,19
84,85
99,49
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|170,1282
223,7149
229,9883
235,4848
|Açıklanmadı
75,39
70,42
69,34
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|170,1108
210,9412
273,2493
277,6151
|Açıklanmadı
83,96
49,19
45,77
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|169,5288
206,0692
225,93
240,1821
|Açıklanmadı
87,12
72,91
66,3
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|169,2834
163,1752
182,5913
–
|Açıklanmadı
99,76
96,87
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|169,2322
230,1246
217,799
232,0128
|Açıklanmadı
71,16
78,15
71,68
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|169,0609
248,6062
277,3169
285,2087
|Açıklanmadı
60,22
47,6
42,32
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|168,9208
228,3113
225,7512
232,4266
|Açıklanmadı
72,35
73,02
71,41
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GELENEKSEL TÜRK SANATLARI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|168,8726
184,14
175,5098
171,867
|Açıklanmadı
97,2
98,39
99,4
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|168,4649
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / HAFIZLIK PROJESİ / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|168,1471
249,6581
302,1954
–
|Açıklanmadı
59,65
38,94
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|168,0898
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|167,6224
244,1179
226,0978
247,1752
|Açıklanmadı
62,71
72,81
61,94
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|167,6078
216,8731
207,4474
230,7292
|Açıklanmadı
79,99
84,87
72,56
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
30
|167,4535
189,3978
201,5727
185,54
|Açıklanmadı
95,62
88,49
97,46
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|167,3605
229,3259
230,3967
233,481
|Açıklanmadı
71,69
70,17
70,68
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|167,2872
201,2691
213,4061
211,6968
|Açıklanmadı
90,02
81,01
85,57
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|167
226,6652
199,2872
188,1955
|Açıklanmadı
73,41
89,81
96,79
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|166,8849
219,5981
209,5477
225,2011
|Açıklanmadı
78,14
83,51
76,34
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|166,7854
184,6776
188,9107
188,1339
|Açıklanmadı
97,07
94,81
96,81
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|165,1681
238,2291
232,4971
224,2363
|Açıklanmadı
66,11
68,92
77,01
|İSTANBUL / FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|164,6332
204,4722
199,1285
222,9024
|Açıklanmadı
88,12
89,9
77,93
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|164,6206
199,0546
191,7097
216,7815
|Açıklanmadı
91,24
93,64
82,16
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|164,4168
243,386
217,5888
205,8637
|Açıklanmadı
63,12
78,28
89,15
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|163,4392
234,5072
222,3849
205,2748
|Açıklanmadı
68,38
75,17
89,5
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|162,6922
250,7151
236,3506
231,3168
|Açıklanmadı
59,11
66,67
72,16
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|162,2325
197,9324
156,2733
197,1617
|Açıklanmadı
91,85
99,85
93,62
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|161,6059
207,745
152,428
182,8954
|Açıklanmadı
86,06
99,92
98,01
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|161,0454
182,6567
202,4557
200,9513
|Açıklanmadı
97,57
87,96
91,83
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
–
|160,8888
180,0982
166,5085
–
|Açıklanmadı
98,11
99,41
–
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|160,5258
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|160,4208
231,9011
198,6477
175,3355
|Açıklanmadı
70,02
90,17
99,1
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|160,3945
193,4055
189,4588
190,171
|Açıklanmadı
94,03
94,6
96,22
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
60
60
|160,0013
217,2903
247,643
269,1472
|Açıklanmadı
79,69
60,61
49,85
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|159,6784
200,679
205,5222
204,6048
|Açıklanmadı
90,34
86,1
89,87
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|159,4838
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|159,0837
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|158,9125
167,3975
186,9934
195,1675
|Açıklanmadı
99,56
95,51
94,45
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|158,8678
179,2156
189,9831
181,4393
|Açıklanmadı
98,28
94,38
98,28
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|158,0414
172,9824
164,2493
176,5535
|Açıklanmadı
99,13
99,55
98,97
|İSTANBUL / ESENYURT / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|157,9770
225,5529
204,1329
230,2482
|Açıklanmadı
74,15
86,95
72,89
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|157,9119
239,319
224,227
241,1098
|Açıklanmadı
65,48
73,98
65,7
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|157,7522
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|157,0319
242,2583
234,1174
237,2303
|Açıklanmadı
63,76
67,97
68,2
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|156,3138
179,723
166,7791
176,1242
|Açıklanmadı
98,18
99,39
99,02
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
–
–
|156,2188
205,8423
–
–
|Açıklanmadı
87,26
–
–
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|153,6819
163,0369
191,0572
193,1073
|Açıklanmadı
99,76
93,93
95,24
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Göktürk Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
24
30
|153,5236
188,3216
238,9908
196,5038
|Açıklanmadı
95,99
65,18
93,9
|İSTANBUL / ESENYURT / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|152,4106
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|152,0881
229,3314
223,7492
231,861
|Açıklanmadı
71,69
74,28
71,79
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|151,9277
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
30
|151,3007
175,9128
160,0379
224,7744
|Açıklanmadı
98,79
99,74
76,63
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|150,8060
179,0537
180,7979
177,9683
|Açıklanmadı
98,3
97,34
98,8
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / TARIM ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|150,3473
182,726
185,0013
184,0048
|Açıklanmadı
97,55
96,17
97,8
|İSTANBUL / BEYKOZ / Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
30
|150,3436
168,883
199,706
219,0584
|Açıklanmadı
99,47
89,58
80,61
|İSTANBUL / TUZLA / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|149,8459
182,7658
192,1128
242,9137
|Açıklanmadı
97,54
93,46
64,57
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|149,7687
214,5235
201,4822
234,5302
|Açıklanmadı
81,57
88,54
69,99
|İSTANBUL / ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|149,4591
162,3802
169,7312
151,3881
|Açıklanmadı
99,78
99,15
99,97
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|148,6777
215,552
204,1939
172,3673
|Açıklanmadı
80,88
86,92
99,37
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|147,7096
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI / Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
60
|147,4108
211,6513
205,0801
173,5712
|Açıklanmadı
83,48
86,37
99,27
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|146,9621
218,0508
219,4481
205,1707
|Açıklanmadı
79,19
77,07
89,56
|İSTANBUL / ESENYURT / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|146,7907
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|145,6121
176,6819
179,4843
192,3014
|Açıklanmadı
98,68
97,65
95,52
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
30
30
30
|143,4162
217,0913
188,1587
187,4714
|Açıklanmadı
79,83
95,1
96,98
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|139,3675
170,0568
178,1588
184,2249
|Açıklanmadı
99,39
97,92
97,75
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|119,3524
226,0487
207,6209
232,3771
|Açıklanmadı
73,82
84,75
71,44
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|–
60
60
60
|–
–
–
0
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|Hazırlık + 4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|120
–
–
–
|–
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|–
–
–
–
|–
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Meslek Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|60
–
–
–
|–
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|30
–
–
–
|–
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / DENİZCİLİK ALANI / Anadolu Teknik Programı / İngilizce
|4 yıl
|2025
2024
2023
2022
|–
–
–
–
|–
–
–
–
|Açıklanmadı
–
–
–