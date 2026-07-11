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İstanbul Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2026: Anadolu, Fen ve meslek liseleri LGS puanları

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. İstanbul'da eğitim görmek isteyen binlerce öğrenci ve veli, tercih listelerini oluşturabilmek için Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri, adaylara tercih sürecinde önemli bir yol gösterici oluyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 20:28