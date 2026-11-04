İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Zincirlikuyu-Levent arasında Büyükdere Caddesi'nin her iki yönünde trafik akışı yavaş seyrederken, Beşiktaş ve Şişli ile Basın Ekspres ve TEM Otoyolu bağlantılarında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Uzunçayır mevkisi ile Gülsuyu arasındaki kesiminde her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde Ümraniye istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe çevrelerindeki ana arterlerde de trafikte yoğunluk oluşurken, Kartal ve Pendik istikametindeki güzergahlarda araçların ilerleyişi yavaşlıyor.