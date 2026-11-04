İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

-Arnavutköy: 31,6 milimetre
-Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre
-İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre
-Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre
-Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre
-Eyüpsultan: 29,4 milimetre
-Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre
-Sarıyer: 28,9 milimetre
-Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre
-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre
-Şişli: 26,5 milimetre
-Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre
-Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre
-Beykoz: 25,7 milimetre
-İstanbul Bölge: 24,6 milimetre
-Büyükçekmece: 24,1 milimetre
-Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre
-Florya: 20,0 milimetre
-Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre
-Şile: 18,9 milimetre
-Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre
-Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre
-İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre
-Tuzla: 16,7 milimetre
-Beylikdüzü: 14,3 milimetre
-Şile / İsaköy: 13,7 milimetre