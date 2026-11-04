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İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

İstanbul'da gün boyu süren yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak adeta hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli sağanak nedeniyle Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki alt geçidi su basarken, göle dönen güzergah polis ve belediye ekiplerince trafiğe kapatıldı. İş çıkış saati ile birlikte ise kent genelinde trafik felç oldu.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 17:22 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 18:49
İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bugün de sürdü. Akşam saatlerine doğru ise yağmur şiddetini iyice artırdı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir alt geçidi ise su bastı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

TRAFİK FELÇ! YOĞUNLUK YÜZDE 90'A DAYANDI

İş çıkış saati ile birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu da arttı. İBB verilerine göre İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler, Güngören ve Cevizlibağ mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avcılar-Beylikdüzü güzergahında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında Ankara ve Edirne istikametlerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara yönünde araçlar ağır ilerliyor.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Zincirlikuyu-Levent arasında Büyükdere Caddesi'nin her iki yönünde trafik akışı yavaş seyrederken, Beşiktaş ve Şişli ile Basın Ekspres ve TEM Otoyolu bağlantılarında da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Uzunçayır mevkisi ile Gülsuyu arasındaki kesiminde her iki yönde yer yer trafik yoğunluğu gözleniyor. Altunizade mevkisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde Ümraniye istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Maltepe çevrelerindeki ana arterlerde de trafikte yoğunluk oluşurken, Kartal ve Pendik istikametindeki güzergahlarda araçların ilerleyişi yavaşlıyor.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Öte yandan, toplu ulaşım araçlarından metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 89'a çıktı. Yoğunluk, Anadolu ve Avrupa yakalarında yüzde 89 olarak ölçüldü.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

HANGİ İLÇE NE KADAR YAĞIŞ ALDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son 24 saate ait verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışların ilçe ilçe dağılımı belli oldu. 24 saatte kaydedilen verilere göre kentte en fazla yağış alan yer 44,4 milimetre ile Üsküdar oldu.

Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatlik periyotta İstanbul'un çeşitli noktalarına düşen toplam yağış miktarları sırasıyla şu şekilde:

-Üsküdar: 44,4 milimetre

-Silivri Orman Sahası: 42,1 milimetre

-Çatalca: 42,0 milimetre

-Silivri: 40,1 milimetre

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

-Ümraniye: 38,8 milimetre

-Çatalca Radar Sahası: 38,4 milimetre

-Pendik / Ömerli Barajı: 36,6 milimetre

-Arnavutköy / Terkos Barajı: 36,4 milimetre

-Sancaktepe: 32,8 milimetre

-Beykoz / Anadolu Feneri: 31,7 milimetre

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

-Arnavutköy: 31,6 milimetre

-Çekmeköy / Ömerli: 31,3 milimetre

-İstanbul Havalimanı: 30,6 milimetre

-Sarıyer / İTÜ Maslak Yerleşkesi: 30,1 milimetre

-Fatih / İstanbul Deniz Bilimleri Enstitüsü: 29,6 milimetre

-Eyüpsultan: 29,4 milimetre

-Kartal / Aydos Dağı: 29,2 milimetre

-Sarıyer: 28,9 milimetre

-Sarıyer / Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 28,3 milimetre

-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı: 27,6 milimetre

-Şişli: 26,5 milimetre

-Kadıköy / Göztepe: 26,0 milimetre

-Samandıra Havalimanı: 25,9 milimetre

-Beykoz: 25,7 milimetre

-İstanbul Bölge: 24,6 milimetre

-Büyükçekmece: 24,1 milimetre

-Sarıyer / Kumköy-Kilyos: 22,2 milimetre

-Florya: 20,0 milimetre

-Kadıköy Göztepe Rıhtım: 20,0 milimetre

-Şile: 18,9 milimetre

-Güngören / Davutpaşa Marmara: 18,8 milimetre

-Şile / Darlık Köyü: 17,8 milimetre

-İstanbul Atatürk Havalimanı: 17,4 milimetre

-Tuzla: 16,7 milimetre

-Beylikdüzü: 14,3 milimetre

-Şile / İsaköy: 13,7 milimetre

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

ARAÇLAR YOLDA OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

Sultangazi'de yağışın etkisiyle biri ambulans olmak üzere 4 araç yolda oluşan çukura düştü.

Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu.

Evine gelen bir kişinin park ettiği 34 HYS 351 plakalı otomobili çukura düştü. Çökmenin devam etmesi sonucu sokaktan geçen bir ambulans çukura düşerek mahsur kaldı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü

Sokakta ilerleyen 2 otomobil de çukura düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 araç kurtarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ambulans, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin 34 HYS 351 plakalı otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.

İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü
İstanbul sağanak yağışa teslim! Alt geçitleri su bastı, yollar göle döndü
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#BEŞİKTAŞ #İSTANBUL