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İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı sekteye uğrayacak. Kentin özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde uygulanacak yol kapatmaları sürücülerin güzergah planını da etkileyebilir. İşte, bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 08:28
İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Hafta sonu İstanbul'da yola çıkacak sürücüleri ilgilendiren trafik düzenlemesi belli oldu. "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" kapsamında bazı cadde ve yollar araç trafiğine kapatılırken, ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahlar da belirlendi.

İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

13 EYLÜL İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul'da bugün düzenlenecek Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre trafik düzenlemesi saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar uygulanacak.

Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerine kadar sahil şeridinde yoğunlaşması bekleniyor.

İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

FATİH'TE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Fatih ilçesinde etkinlik kapsamında şu güzergâhlarda trafik akışı sağlanamayacak:

  • Galata Köprüsü
  • Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü
  • Reşadiye Caddesi
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Abdülezel Paşa Caddesi
  • Mürselpaşa Caddesi
  • Kadir Has Caddesi
  • Yavedut Caddesi

Fatih için alternatif güzergâhlar

Bu bölgelerde seyahat edecek sürücüler için Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı alternatif güzergâhlar olarak kullanılabilecek.

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İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

BEYOĞLU'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Beyoğlu'nda ise şu yollar etkinlik süresince trafiğe kapatılacak:

  • Meclis-i Mebusan Caddesi
  • Kemeraltı Caddesi
  • Tershane Caddesi
  • Necatibey Caddesi
  • İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümü

Beyoğlu alternatif yolları

Beyoğlu'nda kapalı güzergâhlar yerine Tarlabaşı Bulvarı, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi kullanılabilecek.

İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Beşiktaş'ta bisiklet turu nedeniyle trafik akışının durdurulacağı yollar şöyle:

  • Dolmabahçe Caddesi
  • Çırağan Caddesi
  • Eski Yıldız Caddesi
  • Beşiktaş Caddesi
  • Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıkları ile ilgili bölümü

Beşiktaş alternatif güzergâhları

Beşiktaş'ta sürücüler için Palanga Caddesi, Asariye Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Haber Girişi Serap Salman - Editör