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İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı sekteye uğrayacak. Kentin özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde uygulanacak yol kapatmaları sürücülerin güzergah planını da etkileyebilir. İşte, bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 08:28