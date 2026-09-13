İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar 13 Eylül 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı?

13 EYLÜL İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul'da bugün düzenlenecek Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre trafik düzenlemesi saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar uygulanacak.

Kısıtlamaların özellikle öğle saatlerine kadar sahil şeridinde yoğunlaşması bekleniyor.