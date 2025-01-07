Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

İstanbul'da 2 kişi, trafikte hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye attı. İkilinin taburenin üzerine oturup scooter kullandığı anlar kameralar tarafından kayda alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:53
İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan elektrikli scooterlar trafikte araç sürücülerine zor zamanlar yaşatabiliyor.

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

Kimi zaman E-5 karayolunda hız yaparken görülen scootorlar bu kez Gürpınar'da 2 kişinin tabure üzerinde oturarak kullanmasıyla görüldü.

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

Sürücüler ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tabureyi scooter üzerine koyup oturarak seyreden vatandaşlar trafiği de tehlikeye attı.

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

Araçların hızında seyrederek diğer sürücüleri zor duruma sokan kişiler Gürpınar sahiline kadar seyrettikleri anlar kameraya yansıdı.

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!
SON DAKİKA SON DAKİKA