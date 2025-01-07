Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

İstanbul trafiğinde ilginç anlar: Taburenin üzerinde oturup scooter kullandılar!

İstanbul'da 2 kişi, trafikte hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye attı. İkilinin taburenin üzerine oturup scooter kullandığı anlar kameralar tarafından kayda alındı.