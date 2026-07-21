İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

METEOROLOJİ'DEN "SEL VE SU BASKINI" UYARISI!

Meteoroloji yetkilileri, beklenen ani ve şiddetli hava değişimleri sebebiyle vatandaşları olası afetlere karşı uyardı. Yapılan açıklamada; Ani sel ve su baskınları, Yağış anında kuvvetli rüzgâr, Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar (trafik ve toplu taşıma) gibi olumsuzluklara karşı tüm İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle trafikte olan sürücülerin su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri ve güvenli takip mesafesini korumaları tavsiye ediliyor.