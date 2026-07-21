Trend
Galeri
Trend Yaşam
İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?
İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için beklenen sağanak yağış ve fırtına uyarısını yayımladı. 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren megakentte hava durumu adeta tersine dönecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar aniden düşerken; uzmanlar sel, su baskını ve şiddetli poyraza karşı İstanbulluları uyardı. İşte yağışın vuracağı ilk ilçeler ve gün gün İstanbul hava durumu detayları...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 15:56