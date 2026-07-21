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İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için beklenen sağanak yağış ve fırtına uyarısını yayımladı. 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren megakentte hava durumu adeta tersine dönecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar aniden düşerken; uzmanlar sel, su baskını ve şiddetli poyraza karşı İstanbulluları uyardı. İşte yağışın vuracağı ilk ilçeler ve gün gün İstanbul hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 15:56
İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

İstanbul genelinde günlerdir etkili olan sıcak ve bunaltıcı hava yerini serin, yağışlı ve rüzgarlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, megakentte yaşayanları önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken zorlu hava şartları bekliyor.

İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

YAĞIŞLAR İLK OLARAK HANGİ İLÇELERİ VURACAK?

Beklenen sistemin etkileri 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren görülmeye başlanacak. Meteoroloji'nin verilerine göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, öğle saatlerinden sonra ilk olarak Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yüzünü gösterecek. Özellikle şu ilçelerde yaşayan vatandaşların hazırlıklı olması gerekiyor: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece

İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

Yağışlar, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak şeklinde etkisini artıracak. 23-26 Temmuz tarihleri arasında da İstanbul genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri devam edecek.

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İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

SICAKLIKLAR ÇAKILACAK

Haberin en dikkat çeken kısmı ise sıcaklık değerlerindeki ani değişim. Şu anda mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklar, Perşembe gününden itibaren yerini serin bir havaya bırakacak. Sıcaklıkların belirgin bir şekilde azalarak, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: POYRAZ FIRTINASI KAPIDA

Yağış ve sıcaklık düşüşüne kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer ise 30-50 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü rüzgarın hızını artırarak kısa süreli de olsa 40-60 km/sa seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu dışarıda plan yapacakların bu durumu göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.

İstanbul Valiliği’nden son dakika uyarısı: O tarihte sıcaklar bitiyor, sel ve fırtına geliyor! Hangi ilçeler riskte?

METEOROLOJİ'DEN "SEL VE SU BASKINI" UYARISI!

Meteoroloji yetkilileri, beklenen ani ve şiddetli hava değişimleri sebebiyle vatandaşları olası afetlere karşı uyardı. Yapılan açıklamada; Ani sel ve su baskınları, Yağış anında kuvvetli rüzgâr, Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar (trafik ve toplu taşıma) gibi olumsuzluklara karşı tüm İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle trafikte olan sürücülerin su birikintilerine karşı hızlarını düşürmeleri ve güvenli takip mesafesini korumaları tavsiye ediliyor.

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