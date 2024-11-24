İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Tehditler nedeniyle korkup teklifi kabul eden Suheir W, 7 kişi ile para karşılığında birlikte oldu. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, Uğur B. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

RIZASI OLDUĞU İÇİN İLİŞKİYE GİRDİK

Uğur B. ifadesinde, müştekiyle kendi rızası doğrultusunda ilişkiye girdiklerini aradan uzun zaman geçtiği için video çekip çekmediğini hatırlamadığını iddia ederep iftiraya uğradığını söyledi.