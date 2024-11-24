İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Tatil için 2021 yılında İstanbul'a gelen yabancı uyruklu Suheir W. (25) isimli kadın, arkadaşlık uygulaması (Tinder) üzerinden tanıştığı ve kendisini farklı bir isimle tanıtan polis memuru Uğur B. (31) İle otelde görüştü ve aralarında cinsel bir birliktelik gerçekleşti. Yaşananlardan 1 ay sonra tekrar Türkiye'ye gelen Suheir W. ile görüşen polis memuru beraberinde getirdiği arkadaşıyla da birlikte olmasını talep etti ve o anları kayda aldı. Şantaj yoluyla başkalarıyla para karşılığı ilişki yaşamaya zorlanan yabancı uyruklu kadın, yaşadıklarına dayanamayarak Uğur B'den şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 2'si polis memuru 4 kişi hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Görülen duruşmada mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 polisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İşte haberin detayları…