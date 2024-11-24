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İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Tatil için 2021 yılında İstanbul'a gelen yabancı uyruklu Suheir W. (25) isimli kadın, arkadaşlık uygulaması (Tinder) üzerinden tanıştığı ve kendisini farklı bir isimle tanıtan polis memuru Uğur B. (31) İle otelde görüştü ve aralarında cinsel bir birliktelik gerçekleşti. Yaşananlardan 1 ay sonra tekrar Türkiye'ye gelen Suheir W. ile görüşen polis memuru beraberinde getirdiği arkadaşıyla da birlikte olmasını talep etti ve o anları kayda aldı. Şantaj yoluyla başkalarıyla para karşılığı ilişki yaşamaya zorlanan yabancı uyruklu kadın, yaşadıklarına dayanamayarak Uğur B'den şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 2'si polis memuru 4 kişi hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Görülen duruşmada mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 polisi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İşte haberin detayları…

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 24.11.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:10
İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Olay 2021 yılında meydana geldi. Suheir W. (25) isimli Uganda uyruklu Ürdün'de yaşayan kişi kendisini Fatih olarak tanıtan Uğur B. (31) isimli polis memuruyla Tinder uygulaması üzerinde tanıştı. İstanbul'a seyahat için gelen Suheir W. Uğur B. ile otelde buluştu, ikili ilişkiye girdikten sonra ayrıldı.

İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Bu olayın ardından 1 ay sonra yeniden Türkiye'ye gelen Suheir W. apart kiralayıp Uğur B'nin 'Özledim' mesajı atması üzerine dairesinde yeniden buluştu. İddialara göre Uğur B. polis arkadaşı Fatih Ö. (33) ile buluşmaya gitti. Uğur B. evde Suheir W. ile ilişkiye girdikten sonra Fatih Ö. de Uganda uyruklu kadınla ilişki teklif etti. Uğur B. ise bu anları video kaydına aldı ancak Suheir W. kaydı silmesini söyledi.

İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Yaklaşık bir hafta sonra Uğur B. bu sefer görüşmeye arkadaşı Mehmet A. (47) ve daha sonra yine Sercan Ç'yi (32) götürdü grup olarak ilişkiye girip görüntüleri videoya aldı. Daha sonra Uğur B, Suheir W'den videoları sosyal medyada yayınlama tehdidiyle para karşılığı fuhuşa zorladı.

İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

Tehditler nedeniyle korkup teklifi kabul eden Suheir W, 7 kişi ile para karşılığında birlikte oldu. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan kadın, Uğur B. ve arkadaşlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

RIZASI OLDUĞU İÇİN İLİŞKİYE GİRDİK
Uğur B. ifadesinde, müştekiyle kendi rızası doğrultusunda ilişkiye girdiklerini aradan uzun zaman geçtiği için video çekip çekmediğini hatırlamadığını iddia ederep iftiraya uğradığını söyledi.

İstanbul’a gelen turist kadın kabusu yaşadı: Arkadaşlarıyla ilişkiye zorlayıp görüntülerini çekti!

24 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının ardından Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüpheliler hakkında 'Basit cinsel saldırı', 'Silahla tehdit' 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'Şantaj' suçlarından 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin yukarda anlatıldığı şekilde müştekiye karşı eylem birliği içinde suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi.

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