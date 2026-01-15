Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'a kar yağışı daha kuvvetli geri dönüyor! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe hava durumu uyarısı! Tam 2 gün sürecek...

Milyonlarca İstanbullunun beklediği o kritik haber nihayet geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, İstanbul'a kar yağışı daha kuvvetli geri dönüyor! Dondurucu Sibirya soğukları Karadeniz üzerinden giriş yaparak megakentin kapısına dayandı. Termometreler bıçak gibi kesilecek, kar yağışı şehri adeta nakış gibi işleyecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Kar esareti kaç gün sürecek? İşte adım adım İstanbul hava durumu raporu ve dondurucu soğukların pençesindeki Türkiye geneli hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 09:26
Meteoroloji'nin paylaştığı son haritalar, İstanbul için korkutan senaryoyu gözler önüne serdi. Hafta ortasında etkili olan lodos yerini sert Poyraz'a bırakırken, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalıyor.

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNÜYOR: KAR GELİYOR!

Megakentte Cumartesi günü öğleden sonra gökyüzünün griye çalmasıyla birlikte kış kapıyı çalacak. Önce sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışlar, rüzgarın hızını artırmasıyla birlikte yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise saf kara bırakacak. Uzmanlar uyarıyor: Hazırlıksız yakalanmayın!

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN!

İstanbul'da karın asıl şovunu yapacağı an için Pazar günü işaret edildi. Karadeniz üzerinden süzülen soğuk hava dalgası (DEK bulutları), Pazar sabahının ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'un kuzey ilçelerinden şehre giriş yapacak. Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca gibi yüksek rakımlı bölgelerde karın tutması ve beyaz örtünün oluşması bekleniyor. Şehir merkezinde ise karla karışık yağmurun akşam saatlerinde tamamen kara dönmesi öngörülüyor. Pazar günü yaşanacak dondurucu ayaz nedeniyle "gizli buzlanma" riskine karşı sürücülere kritik uyarılar yapıldı.

PAZARTESİ KABUSU: ULAŞIM FELÇ OLABİLİR!

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'u dondurucu bir tablo bekliyor. Kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürürken, gece boyu sıfırın altına düşen sıcaklıklar yolları adeta buz pistine çevirecek.

Özellikle köprülerde ve ana arterlerde aksamalar yaşanabilir. Kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması durumunda ağır cezai işlemler uygulanabileceği de gelen kulis bilgileri arasında.

VALİLİKTEN KAR TATİLİ GELECEK Mİ?

Gözler şimdi İstanbul Valiliği'ne çevrildi! Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte öğrenci ve velilerde "okullar tatil edilecek mi?" sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, Pazar akşamı yapılacak değerlendirmelerin ardından Pazartesi günü için flaş kararların çıkabileceği tahmin ediliyor. İstanbulluların sosyal medyada ve haber sitelerinde "kar tatili" aramaları şimdiden tavan yapmış durumda.

TÜRKİYE GENELİNDE KIŞ KIYAMET: DOĞU DONUYOR, BATI KARA TESLİM!

Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca ekstrem kış koşullarıyla mücadele edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre Anadolu genelindeki durum şöyle:

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KAR ESARETİ BAŞLIYOR

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi. Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere; Ankara, Sivas ve Kayseri hattında yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı yaylalarında kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor. Özellikle ulaşımın can damarı olan geçitlerde kar küreme araçları teyakkuza geçerken, sürücülerin yanlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmaları hayati önem taşıyor.

DOĞU ANADOLU'DA "SÜPER SOĞUKLAR" KAPIDA

Termometreler Çakılacak! Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya kökenli dondurucu soğukların merkez üssü haline geliyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde termometrelerin gece saatlerinde -20 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bölge genelinde sadece dondurucu soğuklar değil, aynı zamanda kuvvetli buzlanma ve don olayı hayatı durma noktasına getirebilir. Yetkililer, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı bölge halkını ve dağcıları en üst seviyeden uyardı.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ'DE KAR VE FIRTINA ALARMI

Kışın sert yüzü güney illerimizde de kendini hissettirecek. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanması ve ulaşımda aksamalar yaşanması öngörülüyor. Öte yandan Akdeniz sahillerinde ise hava tam tersi bir sertlikte; Antalya ve Mersin gibi güney illerinde kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte fırtına bekleniyor. Denizcilerin ve seracıların, ani su baskınları ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

EGE VE BATI AKDENİZ'DE İÇ KESİMLER BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sahil şeridi parçalı bulutlu ve keskin bir ayazla sarsılırken, iç kesimler kar yağışına teslim oluyor. Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya gibi illerde kar yağışlarının etkisini artırması bekleniyor. Gece saatlerinde İç Ege'de yaşanacak olan dondurucu soğuklar, sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma riskini beraberinde getirecek.

METEOROLOJİK UYARI

Ülke genelinde yaşanacak sert sıcaklık düşüşleri ve yağışlar nedeniyle zirai don, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

15 OCAK PERŞEMBE

Haftanın ilk gününde Türkiye'nin batı kesimlerinde (Marmara ve Ege) parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimken, iç ve doğu bölgelerde sisli bir sabah görülüyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde dondurucu soğuklar devam ediyor; termometreler yer yer -18°C'ye kadar düşüyor. Henüz ülke genelinde geniş çaplı bir yağış dalgası başlamamış olsa da, Karadeniz kıyılarında hafif yağmur, Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında ise yerel kar geçişleri görülüyor.

16 OCAK CUMA

Cuma günü itibarıyla soğuk hava dalgası etkisini hissettirmeye başlıyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışlar başlarken, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönmeye başlıyor. Doğu Anadolu'da ise aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor; Erzurum-Ardahan çevrelerinde gündüz sıcaklıkları bile -9°C civarında seyrediyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ise henüz yağış almasa da bulutlanma artıyor.

17 OCAK CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde kış koşulları ağırlaşıyor. Kar yağışı etki alanını genişleterek İç Anadolu, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun tamamına yayılıyor. İstanbul ve çevresinde yağmurlu bir hava varken, Marmara'nın doğusunda karla karışık yağmur görülüyor. Sıcaklıklar ülke genelinde hızla düşmeye devam ediyor; Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -15°C seviyelerinde seyrediyor. Güney illerimizde ise yer yer sağanak yağışlar (Antalya, Mersin çevresi) etkili oluyor.

18 OCAK PAZAR

Pazar günü, soğuk ve kar yağışlı havanın en etkili olduğu günlerden biri. Kar yağışı Marmara'nın doğusundan başlayıp tüm Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerini tamamen beyaz örtüyle kaplıyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar eşliğinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneş yüzünü gösterse de hava oldukça soğuk. Marmara bölgesinde ise yağışlar kesilmeye başlarken yerini bulutlu ve soğuk bir havaya bırakıyor.

19 OCAK PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde kar yağışı özellikle Karadeniz kıyı hattı ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde yağışlar durma noktasına gelse de, parçalı bulutlu ve oldukça soğuk bir hava hakim. Gece sıcaklıkları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ekstrem değerlere (-13°C ile -15°C arası) ulaşıyor. Batı bölgelerde ise güneşli fakat ayazın etkili olduğu bir gün yaşanıyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde Türkiye'nin batı kıyılarında güneşli bir hava hakimken, iç kesimlerde geniş bir alanda puslu bir hava görülmektedir. Batı Karadeniz'in (Zonguldak, Kastamonu çevreleri) kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlıdır. İç Anadolu'nun ortasında (Nevşehir, Kayseri hattı) ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Van çevresi) kar yağışları etkili olmaktadır. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır.

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle ve akşamüstü saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında yağışların şiddeti artarak "Kuvvetli" seviyesine ulaşmaktadır. İç Anadolu'daki kar yağışı yerini puslu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, Van ve Hakkari çevresinde kar yağışı ve beraberinde çığ tehlikesi devam etmektedir. Ülkenin büyük bir bölümünde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Marmara ve Ege bölgeleri az bulutlu ve güneşli seyrini sürdürmektedir.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava dalgası Karadeniz kıyısı boyunca doğuya doğru yayılmaktadır. Batı Karadeniz'deki kuvvetli yağışlar devam ederken, Orta Karadeniz (Samsun, Amasya, Tokat) ve Doğu Karadeniz'in bir kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışları başlamaktadır. Hakkari ve Van çevresinde kar yağışı geceye kadar sürmektedir. İç bölgelerdeki puslu hava ve don riski etkisini korumaktadır.

GECE (00:00 - 06:00)

Cuma gününün ilk saatlerinde kar yağışı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin neredeyse tamamına ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine (Erzurum, Erzincan hattı) yayılmaktadır. Yağışlar bu bölgelerde genellikle kar şeklinde görülürken, kıyı şeridinde yağmur ve karla karışık yağmur hakimdir. Ülkenin batısı ve güneyinde hava parçalı bulutlu ve açık olsa da, iç kesimlerdeki dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma, don ve pus etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu