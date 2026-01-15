İstanbul’a kar yağışı daha kuvvetli geri dönüyor! Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe hava durumu uyarısı! Tam 2 gün sürecek...

TÜRKİYE GENELİNDE KIŞ KIYAMET: DOĞU DONUYOR, BATI KARA TESLİM!

Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye önümüzdeki 5 gün boyunca ekstrem kış koşullarıyla mücadele edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre Anadolu genelindeki durum şöyle:

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KAR ESARETİ BAŞLIYOR

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi. Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere; Ankara, Sivas ve Kayseri hattında yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek rakımlı yaylalarında kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor. Özellikle ulaşımın can damarı olan geçitlerde kar küreme araçları teyakkuza geçerken, sürücülerin yanlarında mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurmaları hayati önem taşıyor.