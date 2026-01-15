İstanbul’a kar yağışı daha kuvvetli geri dönüyor! Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe hava durumu uyarısı! Tam 2 gün sürecek...

Milyonlarca İstanbullunun beklediği o kritik haber nihayet geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, İstanbul'a kar yağışı daha kuvvetli geri dönüyor! Dondurucu Sibirya soğukları Karadeniz üzerinden giriş yaparak megakentin kapısına dayandı. Termometreler bıçak gibi kesilecek, kar yağışı şehri adeta nakış gibi işleyecek. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Kar esareti kaç gün sürecek? İşte adım adım İstanbul hava durumu raporu ve dondurucu soğukların pençesindeki Türkiye geneli hava durumu detayları...