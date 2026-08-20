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İstanbul’da 170’i aşkın mikro deprem meydana geldi: Deprem Bilim Kurulu üyeleri değerlendirdi!
İstanbul’da 170’i aşkın mikro deprem meydana geldi: Deprem Bilim Kurulu üyeleri değerlendirdi!
Marmara Denizi'nde Adalar fayı çevresinde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Hareketlilik sonrası "Büyük İstanbul depremi geliyor" iddiaları gündeme gelirken, AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri kritik noktalara dikkat çekti. İşte merak edilen konunun detayları...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 16:20