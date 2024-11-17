İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

İstanbul Sultangazi'de Erdinç B. İsimli şahıs, kız arkadaşıyla birlikte otele gireceği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Erdinç B.'nin elindeki poşette uyuşturucu bulan polis ekipleri, genç kızında 17 yaşında olduğunu tespit etti. 2 kişi hastaneye götürüleceği sırada, olay yerine gelen Erdinç B.'nin akrabaları ve polis arasında bir arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerden birinin polislere "bunların hesabını soracağız, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit ettiği duyuldu. İşte 'pes dedirten' olayın ayrıntıları…