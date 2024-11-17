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İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

İstanbul Sultangazi'de Erdinç B. İsimli şahıs, kız arkadaşıyla birlikte otele gireceği sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Erdinç B.'nin elindeki poşette uyuşturucu bulan polis ekipleri, genç kızında 17 yaşında olduğunu tespit etti. 2 kişi hastaneye götürüleceği sırada, olay yerine gelen Erdinç B.'nin akrabaları ve polis arasında bir arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerden birinin polislere "bunların hesabını soracağız, ailenizi bulacağız" diyerek tehdit ettiği duyuldu. İşte 'pes dedirten' olayın ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:12
İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

Bir çiftin otele girerken polis tarafından çevrilip, araya akrabaların da girmesiyle büyüyen olay Kasım Cumartesi günü saat 02.10 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet olan bir kişiyi, yanındaki kızla otele gireceği esnada durdurdu. Polis kimlik kontrolünü yaptığı sırada iddiaya göre Erdinç B. (22), "Sıkıntı yok abi buradayız, kız arkadaşımla otele gireceğiz.

İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz? Bırakın bizi işimize gücümüze bakalım" dedi. Kimlik kontrolünde şüphelinin yanındaki kızın yaşının 17 olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Erdinç B.'ye üst aramasını yapan polis, 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine Erdinç B. gözaltına alınırken, 17 yaşındaki Y.G. isimli kızda polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

İstanbul’da akraba dehşeti: Polislerin üzerine yürüyüp tehdit yağdırdılar!

Hastaneye gelindiği sırada Erdinç B., polis ekiplerini "ben akrabalarıma haber verdim. Şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek tehdit etti.

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