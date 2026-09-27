İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne hairiç) böle genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 17°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.