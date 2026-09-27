İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu