Trend Galeri Trend Yaşam İstanbul'da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İstanbul'da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un peş peşe uyarılarının ardından Megakent'te adeta sağanak fırtınası başladı. Yolların göle döndüğü İstanbul'da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. 20 ili kapsayan sarı kodulu uyarıda ise fırtınanın saatte 70 kilometre hıza çıkabileceği, sağanağın ise ilerleyen saatlerde daha da şiddetleneceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının 4-5 derece birden düşmesi beklenirken, yağışların 4 gün aralıksız sürmesi öngörülüyor. İşte hava durumu detayları…

Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 20:32
İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...
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Meteroloji ve Akom tarafından milyonlarca İstanbullu peş peşe uyarılmıştı. Balkanlar üzerinden gelen sağanak fırtınası İstanbul'u adeta esir aldı. Sıcaklıkları 6-8 derece birden düşüren sistem bahar havasını sona erdirdi. Uzmanların dikkat çektiği yağış saatleri de başlarken Megakent adeta yağmura teslim oldu. İşte detaylar...

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İSTANBUL'DA 4 GÜN SAĞANAK

Megakentte bugün başlayan gök gürültülü sağanak, yeni haftada da etkisini sürdürecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri İstanbul'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek.

Hava sıcaklığının ise hafta ortasında 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

30 İLA 60 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çarşamba saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edecek yağışlar sonucunda, il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

MARMARA'DA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, Marmara Denizi için de fırtına uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

7 İLÇEYE UYARI YAPILDI

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde ise yağış miktarının metrekarede 60 ila 100, yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELMİŞTİ

İstanbul Valiliği resmi hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın, bugün (26.09.2026) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar (27.09.2026) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

MGM'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne Hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne hairiç) böle genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 17°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 18°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Aydın, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Tam 4 gün sürecek: Dışarıya çıkacaklar dikkat...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 20°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör