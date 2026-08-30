İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 AĞUSTOS İSTANBUL KAPALI YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan duyuruya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Fatih ilçesinde trafik düzenlemesi uygulanacak. 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00'de başlayacak ve programın bitişine kadar devam edecek.