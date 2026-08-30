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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Valiliği tören ve geçiş programı kapsamında bugün trafiğe kapalı yolları duyurdu. Peki, 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar...
Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:45