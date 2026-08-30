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İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Valiliği tören ve geçiş programı kapsamında bugün trafiğe kapalı yolları duyurdu. Peki, 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı yollar hangileri? İşte 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar...

Giriş Tarihi: 30.08.2026 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 09:45
İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Valilik, kapatılan caddelerin listesini ve trafiğe takılmamak için kullanılabilecek alternatif yolları tek tek duyurdu.

İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 AĞUSTOS İSTANBUL KAPALI YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan duyuruya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Fatih ilçesinde trafik düzenlemesi uygulanacak. 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00'de başlayacak ve programın bitişine kadar devam edecek.

İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 AĞUSTOS'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki yönde araç trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Vatan Caddesi üzerindeki yan yollar da her iki istikamette ulaşıma kapalı olacak.

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İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

30 AĞUSTOS ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre ulaşım şu yollar üzerinden sağlanabilecek:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 30 Ağustos trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...