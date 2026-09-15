İstanbul’da dehşet anları! Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti

"BENİ DARBEDİP YERDE SÜRÜKLEDİ"

Selma Y., ifadesinin devamında, "Gökhan Ş. bana, 'Öyle bir şey yok, an itibarıyla 40 bin lira vereceksin, yoksa döverek atarım buradan' dedi. Daha sonra Gökhan, Mesut diye bir ortak arkadaşımızı arayarak, 'Bunu başıma sen sardın, bunu al buradan, yoksa geberteceğim, döveceğim' dedi. Ben de bu sırada Gökhan'a, 'seni polise şikayet edeceğim' dedim. Telefonum ile kayıt almaya başladım. Gökhan, polis ve bana küfür ederek tekme, tokat ile yumruk attı ve beni yerde sürükledi. Bu olayda yüzümden, sağ gözümden, sağ dirseğim ve sağ bileğimde yaralanmalarım meydana geldi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar yanıma geldi ve beni Gökhan'dan kurtardılar" dedi.