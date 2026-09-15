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İstanbul'da dehşet anları! Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti
İstanbul'da dehşet anları! Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü: Kick boks hocası kadın eğitmeni darbetti
Göktürk'te spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Selma Y., "Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkarttığını söyledi. Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım diye söyledim.Bir kere vurdu, sonra 'kameraya çekiyorum seni' dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. İşte dehşet anlarının detayları...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 14:53