İstanbul’da eş dehşeti! Seda Nur 4 saat işkenceye maruz kalıp öldüresiye darp edildi: ‘Bıçağı boğazıma dayayıp...’

'O GECE AİLESİ HASTANEYE GELİP BENİ TEHDİT ETTİ'

Daha önce de şiddet ve tehdit gördüğünü belirten Atılkan, olayın ardından eşinin ailesinin hastaneye geldiğini ve kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini dile getirerek, "Olaydan sonra ailesi hastaneye geldi ve şikayetçi olmamam için beni tehdit ettiler. 5 senedir hep çocuklarımla, ailemle tehdit edildim. 5 senedir bu hayatı yaşıyorum."