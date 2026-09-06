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İstanbul’da eş dehşeti! Seda Nur 4 saat işkenceye maruz kalıp öldüresiye darp edildi: ‘Bıçağı boğazıma dayayıp...’
İstanbul’da eş dehşeti! Seda Nur 4 saat işkenceye maruz kalıp öldüresiye darp edildi: ‘Bıçağı boğazıma dayayıp...’
İstanbul'da meydana gelen olayda Seda Nur Atılkan'a (30), eşi adeta dehşeti yaşattı. Saatlerce öldüresiye dövüp, bıçakla tehdit ettiği öne sürülen U.A. tutuklanırken 2 çocuk annesi talihsiz kadın yaşadığı kabusu böyle anlattı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 12:01