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İstanbul'da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! "Babam yere düştü 5 el ateş etti!"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 yaşındaki İ.Ş.'nin evine, 7 ay önce ayrıldığı sevgilisi 22 yaşındaki Süleyman Begik tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aileye kurşun yağdıran saldırgan, İ.Ş., babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş.'yi yaraladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, 5 yerine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Ş.Ş.'nin ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:58
İstanbul’da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! Babam yere düştü 5 el ateş etti!

Olay, 18 Kasım Pazartesi günü saat 02.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen yıl Kasım ayında tanışan Süleyman Begik ve İ.Ş. sevgili oldu. Yaklaşık 5 ay Begik ile birlikte olan İ.Ş., şiddet görmesi nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında Begik'ten ayrıldı.

İstanbul’da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! Babam yere düştü 5 el ateş etti!

Bu durumu hazmedemeyen ve İ.Ş.'yi takıntı haline getiren Begik, onu aylarca rahatsız etmeye devam etti. Olaydan saatler önce İ.Ş.'nin çalıştığı işyerine de gelen Begik, onu zorla aracına bindirmek istedi.

İstanbul’da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! Babam yere düştü 5 el ateş etti!

Ancak elinden kurtulan İ.Ş. taksiyle evine geldi. Bu kez de İ.Ş.'yi farklı bir numaradan arayan Begik, "dışarıya çık, seninle son kez konuşacağım, bir daha görüşmeyeceğiz, dışarıya çıkmazsan evine ben girerim, hepiniz öldürürüm" diyerek tehditler yaptı.

İstanbul’da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! Babam yere düştü 5 el ateş etti!

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşananların ardından gece saatlerinde 77 BB 106 plakalı otomobiliyle İ.Ş.'nin evinin önüne gelen Begik, egzoz sesi çıkartarak silahla 2 el ateş açtı. Sesleri duyan İ.Ş.'nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., kapının önüne çıktı. Begik'in 3 el daha ateş etmesi üzerine bu kez de İ.Ş.'nin babası Ş.Ş. ve annesi G.Ş., kapının önüne geldi. O sırada saldırgan Begik, silahıyla İ.Ş.'nin ailesine 12 el ateş etti. Saldırı sonucu baba Ş.Ş., bacaklarına ve karnına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise kurşunların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul’da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! Babam yere düştü 5 el ateş etti!

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından saldırgan Süleyman Begik, geldiği araçla hızla kaçarak kayıplara karıştı. Can pazarının yaşandığı olayda, komşuları Recep A., Ş.Ş.'yi kendi aracıyla Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ş.Ş. ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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