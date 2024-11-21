İstanbul'da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! "Babam yere düştü 5 el ateş etti!"

AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşananların ardından gece saatlerinde 77 BB 106 plakalı otomobiliyle İ.Ş.'nin evinin önüne gelen Begik, egzoz sesi çıkartarak silahla 2 el ateş açtı. Sesleri duyan İ.Ş.'nin ablaları M.Ş. (25) ve M.Ş., kapının önüne çıktı. Begik'in 3 el daha ateş etmesi üzerine bu kez de İ.Ş.'nin babası Ş.Ş. ve annesi G.Ş., kapının önüne geldi. O sırada saldırgan Begik, silahıyla İ.Ş.'nin ailesine 12 el ateş etti. Saldırı sonucu baba Ş.Ş., bacaklarına ve karnına isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. İ.Ş. ve annesi G.Ş. ise kurşunların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.