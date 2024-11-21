İstanbul'da eski sevgili dehşeti; Evi bastı! "Babam yere düştü 5 el ateş etti!"
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 yaşındaki İ.Ş.'nin evine, 7 ay önce ayrıldığı sevgilisi 22 yaşındaki Süleyman Begik tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aileye kurşun yağdıran saldırgan, İ.Ş., babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş.'yi yaraladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, 5 yerine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Ş.Ş.'nin ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:58